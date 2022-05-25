КФБ: Зеркаль, Яценюк и Шеремета обсуждают вызовы экономики войны и восстановление Украины. ВИДЕО

Ведущие украинские экономисты и международники обсуждают вызовы экономики войны и приоритеты обновления Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Киевского форума по безопасности.

Какие прогнозы экономического будущего Украины? Что следует ожидать от глобального "Плана Маршалла" для Украины? Как добиться российских репараций и применить конфискованные средства и ресурсы России для восстановления Украины?

В обсуждении этих и других вопросов примут участие:

– Роман Шеремета, ректор Американского университета в Киеве, профессор кафедры экономики Школы менеджмента Везергед при Университете Кейс Вестерн Резерв (США);

- Елена Зеркаль, чрезвычайный и полномочный посол, советник министра энергетики Украины;

- Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии;

- Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, председатель Киевского форума по безопасности;

- Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.

Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Смотрите также: Заместитель командира "Азова" Калина, генералы Бридлав и Кларк, Яценюк в дискуссии Киевского форума по безопасности. ВИДЕО