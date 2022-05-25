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Новости Видео Война
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КФБ: Зеркаль, Яценюк и Шеремета обсуждают вызовы экономики войны и восстановление Украины. ВИДЕО

Ведущие украинские экономисты и международники обсуждают вызовы экономики войны и приоритеты обновления Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Киевского форума по безопасности.

Какие прогнозы экономического будущего Украины? Что следует ожидать от глобального "Плана Маршалла" для Украины? Как добиться российских репараций и применить конфискованные средства и ресурсы России для восстановления Украины?

В обсуждении этих и других вопросов примут участие:

– Роман Шеремета, ректор Американского университета в Киеве, профессор кафедры экономики Школы менеджмента Везергед при Университете Кейс Вестерн Резерв (США);
- Елена Зеркаль, чрезвычайный и полномочный посол, советник министра энергетики Украины;
- Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии;
- Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, председатель Киевского форума по безопасности;
- Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.

Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Смотрите также: Заместитель командира "Азова" Калина, генералы Бридлав и Кларк, Яценюк в дискуссии Киевского форума по безопасности. ВИДЕО

Автор: 

Яценюк Арсений (8006) Киевский форум по безопасности (139)


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Топ комментарии
+7
Розумні люди!Не шаурмячники
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25.05.2022 19:05
+5
Від кого з них це залежало?
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25.05.2022 19:15
+5
Муууууудрый нарид выбрал стаю конченных дебилов. Какая из шутов и КВНщиков элита?. Так, плесень ЗЕленая. Хорошо хоть этим дятлам хватило ума поставить во главе ВСУ Залужного, и он, невзирая на то, что стадо дебилов свернуло все ракетные программы и предательски пустило бабло на ремонт дорог, чтобы репоеды смогли быстро окупировать Херсонскую обл и подать воду в Крым, захватить крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС и дать электричество в окупированный крым, Залужному удалось блестяще организовать оборону Киева и северных областей и остановить лапотную орду на Донбассе.
Победим репоедов, а потом спросим за все у этой ЗЕленой плесени.
Слава Украине !!!
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25.05.2022 20:14
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25.05.2022 19:04 Ответить
Розумні люди!Не шаурмячники
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25.05.2022 19:05 Ответить
Мотлох. Нєсть їм числа, а Україна не має навіть зброї в достатній кількості
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25.05.2022 19:07 Ответить
Від кого з них це залежало?
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25.05.2022 19:15 Ответить
Пане, ви добре подумали перед тим як написати коментар? А від кого ж іще більше залежить обороноздатність країни як не від її політичної еліти? Чи може це залежить від слюсарів, водіїв, медсестер? А зараз вони знов чешуть язиком на якомусь форумі. Хоча доля країни вирішується не на ньому, а на Донбасі
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25.05.2022 19:27 Ответить
тобто питань до чинний влади в тебе нема
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25.05.2022 19:37 Ответить
Муууууудрый нарид выбрал стаю конченных дебилов. Какая из шутов и КВНщиков элита?. Так, плесень ЗЕленая. Хорошо хоть этим дятлам хватило ума поставить во главе ВСУ Залужного, и он, невзирая на то, что стадо дебилов свернуло все ракетные программы и предательски пустило бабло на ремонт дорог, чтобы репоеды смогли быстро окупировать Херсонскую обл и подать воду в Крым, захватить крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС и дать электричество в окупированный крым, Залужному удалось блестяще организовать оборону Киева и северных областей и остановить лапотную орду на Донбассе.
Победим репоедов, а потом спросим за все у этой ЗЕленой плесени.
Слава Украине !!!
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25.05.2022 20:14 Ответить
Верно. А мотлоху место на мусорке. Сгинь в мусорник.
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25.05.2022 19:26 Ответить
Що там робить куля в дупу?
цей то самий муліла котрий профукав сотні мільйонів НАШИХ грошей на сіточку. Допомогла? кореш заробив? Пукає собі за океаном - нехай пукає та ходить в сінагогу. Забери своі брудні лапи від Украіни. Чип і дейл хренів.
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25.05.2022 19:13 Ответить
дарма тобі бидло їбане субсидію "кулявлоба" дав,шкода що не замерз *****,мізків в твоєму нічному горщику менше ніж кіт насре...
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25.05.2022 21:58 Ответить
Що,вже перемогли? Пустобрьохі
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25.05.2022 19:13 Ответить
Это пиндец, эта тройка должна обговаривать с администрацией колонии ужин на зоне ( греть им макароны или нет), а эти мудилы что-то пытаются порешать!!! Кролик, а как там заборчик на границе, стоит, хоть столбы какие нибудь???????!
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25.05.2022 19:14 Ответить
А коли будуть викликати https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?src=hashtag_click #зеленського у справі про закупівлю російського бітуму для https://twitter.com/hashtag/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE?src=hashtag_click #ВеликеБудівництво ?
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25.05.2022 19:18 Ответить
Ты обкурился?
Яценюк похерил стену, которую сам продвигал?!
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25.05.2022 19:18 Ответить
бидло а бидло а крім паркана що сможеш згадати а *******.субсидійку халявну брав? чи не брав,пенсію твої родаки отримувалми чи під метро клешні простягали? всі уйобки тільки паркан згадують,ну згадай сто кусків на балансі казначейства,щось твою жопу на трасі в 14 му не бачили,видно все таки не бідував а *******? **** зразу видно "уставшего от вайни" долбойоба
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25.05.2022 22:01 Ответить
Яйценюк як Там Наша Стіна???
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25.05.2022 19:16 Ответить
Он деньги со стены себе взял? Даже допустим, присвоил себе эти деньги, но у зелёных проёбы каждую неделю, это вошло в норму, а помнят только стену и липецкую фабрику.
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25.05.2022 19:19 Ответить
Ваша стіна в Гішпанії, в яку ви здриснули.
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25.05.2022 19:23 Ответить
а крім стіни ********* нема про що?
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25.05.2022 22:03 Ответить
Ермак с Гетманцевым подкорректируют ваши планы на гусака.
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25.05.2022 19:16 Ответить
какой "план Маршалла" ? войну сначала закончите, а потом уже экономические реформы проводите . ПОСЛЕ ВОЙНЫ !!!
А ,если яйценюх будет проводить " План Маршалла", то на Украине можно ставить большой КРЕСТ. как вступление в НАТО , так и в Евросоюз " !!!
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25.05.2022 19:18 Ответить
ага а хто в 14му не дав країні по ***** піти напевне зеля твій любімий?
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25.05.2022 22:05 Ответить
Тіньовий кабмін?
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25.05.2022 19:22 Ответить
У Зеркаль підходяща освіта і крутий досвід, вона професіонал і як на мене дуже підходить в майбутньому на посаду президента України.
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25.05.2022 19:25 Ответить
Навряд чи проб'ється у Прези. Робить дуже багато, а ось красиво говорити - ІМХО, не дуже виходить. А у нас мудрий нарід, як жінка, вухами любить.
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25.05.2022 19:44 Ответить
Однією з цілей Путіна зі знищенням було стерти ідентичність України. Після війни у ​​вас є шанс довести, що Путін неправий. Кожен сад, гарна будівля, пам'ятник народної легенди, кам'яний напис української поеми тощо. Кожна дрібниця краси є середнім пальцем Путіну і зміцнює культуру України.
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25.05.2022 19:36 Ответить
******* - не мішки носити
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25.05.2022 20:08 Ответить
Повна некваліфікованість влади й нездатніть плідно працювати. Неспроможність використовувати продуктивну здатність населення,нерозуміння азів економіки
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25.05.2022 20:18 Ответить
Куля в лоб так куля в лоб. Ніхто не дасть цьому казлу щось там відновлювати.
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25.05.2022 20:24 Ответить
Олена Зеркаль - це самий крутий кандидат на посаду президента чи прем"єр-міністра України !!!
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25.05.2022 20:54 Ответить
Маєте повне право на свою особисту точку зору
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25.05.2022 21:58 Ответить
Звісно. є ще інші креативні професіонали-патріоти. які здатні відродити економіку України. Для цього їх треба завести у парламент. уряд. але наш " розумний нарід " весь час наступає на одні і ті ж граблі. обирає за гречку повних непрофесіоналів. ватників. клоунів. 95 квартал. Тому слід формувати та обговорювати громадськими організаціями та в соцмережах списки достойних кандидатів для створення кадрового резерву молодих політиків та відомих спеціалістів. учених. а далі вимагати від влади провести справжню люстрацію влади для достойної кадрової заміни.
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25.05.2022 21:29 Ответить
Куля в лоб не может без работы. Второй лярд нужно начинать зарабатывать...
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25.05.2022 21:44 Ответить
 
 