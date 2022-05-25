С погибшим под Харьковом бойцом 93-й ОМБр Эдуардом Трепильченко попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Михайловском соборе в Киеве попрощались с разведчиком 93-й ОМБр Холодный Яр Эдуардом Трепильченко (Ахиллес).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как сообщает Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация в фейсбуке, Эдуард Юрьевич Трепильченко родился 2 января 1988 года в Луганске, там окончил школу и юридический факультет Политехнического колледжа. А в 2012 году поступил в Луганский Национальный Университет Внутренних Дел им. И.А. Дидоренко.
С 2007 по 2008 год проходил срочную службу в вооруженных силах Украины.
С начала российского вторжения на территорию Украины в 2014 году Эдуард не колеблясь встал на защиту Украины, присоединившись к рядам добровольческого батальона "Донбасс".
В 2015 году вступил в ряды Вооруженных Сил Украины в 93 ОМБр Холодный Яр, в составе которой защищал суверенитет и независимость государства до демобилизации в 2020 году.
С началом войны России против Украины 24.02.2022 года вернулся в 93 ОМБр Холодный Яр.
Погиб 20 мая в бою с российскими оккупантами вблизи города Барвенково на Изюмском направлении на Харьковщине.
Похороны Эдуарда пройдут сегодня на Бортничанском кладбище.
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