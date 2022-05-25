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С погибшим под Харьковом бойцом 93-й ОМБр Эдуардом Трепильченко попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Михайловском соборе в Киеве попрощались с разведчиком 93-й ОМБр Холодный Яр Эдуардом Трепильченко (Ахиллес).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

С погибшим под Харьковом бойцом 93-й ОМБр Эдуардом Трепильченко попрощались в Киеве 01
С погибшим под Харьковом бойцом 93-й ОМБр Эдуардом Трепильченко попрощались в Киеве 02
С погибшим под Харьковом бойцом 93-й ОМБр Эдуардом Трепильченко попрощались в Киеве 03

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С погибшим под Харьковом бойцом 93-й ОМБр Эдуардом Трепильченко попрощались в Киеве 04
С погибшим под Харьковом бойцом 93-й ОМБр Эдуардом Трепильченко попрощались в Киеве 05
С погибшим под Харьковом бойцом 93-й ОМБр Эдуардом Трепильченко попрощались в Киеве 06
С погибшим под Харьковом бойцом 93-й ОМБр Эдуардом Трепильченко попрощались в Киеве 07

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С погибшим под Харьковом бойцом 93-й ОМБр Эдуардом Трепильченко попрощались в Киеве 08
С погибшим под Харьковом бойцом 93-й ОМБр Эдуардом Трепильченко попрощались в Киеве 09
С погибшим под Харьковом бойцом 93-й ОМБр Эдуардом Трепильченко попрощались в Киеве 10
С погибшим под Харьковом бойцом 93-й ОМБр Эдуардом Трепильченко попрощались в Киеве 11

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С погибшим под Харьковом бойцом 93-й ОМБр Эдуардом Трепильченко попрощались в Киеве 12
С погибшим под Харьковом бойцом 93-й ОМБр Эдуардом Трепильченко попрощались в Киеве 13

Как сообщает Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация в фейсбуке, Эдуард Юрьевич Трепильченко родился 2 января 1988 года в Луганске, там окончил школу и юридический факультет Политехнического колледжа. А в 2012 году поступил в Луганский Национальный Университет Внутренних Дел им. И.А. Дидоренко.

С 2007 по 2008 год проходил срочную службу в вооруженных силах Украины.

С начала российского вторжения на территорию Украины в 2014 году Эдуард не колеблясь встал на защиту Украины, присоединившись к рядам добровольческого батальона "Донбасс".

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В 2015 году вступил в ряды Вооруженных Сил Украины в 93 ОМБр Холодный Яр, в составе которой защищал суверенитет и независимость государства до демобилизации в 2020 году.

С началом войны России против Украины 24.02.2022 года вернулся в 93 ОМБр Холодный Яр.

Погиб 20 мая в бою с российскими оккупантами вблизи города Барвенково на Изюмском направлении на Харьковщине.

Похороны Эдуарда пройдут сегодня на Бортничанском кладбище.

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похороны (1529) потери (4384) 93 отдельная механизированная бригада (294)


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Душероздираючі фото...Спочивай у мирі,друже.
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25.05.2022 16:55 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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25.05.2022 16:56 Ответить
Вечная Память
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25.05.2022 16:57 Ответить
Слава Украине.Героям Слава!Герой погиб не зря!8 лет на защите нашей Украины.Будет Пантеон нашим настоящим героям,а не братьям Литвинам.
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25.05.2022 17:08 Ответить
Хай спочиває з миром.
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25.05.2022 17:40 Ответить
русских унтерменшей нацико-фашиковых в плен не брать ! закапывать живьем в землю !
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25.05.2022 18:33 Ответить
Скільки ще таких кадрів ми побачимо до кінця цієї війни... Бо одному божевільному карлику захотілося відчути себе "імператором"
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25.05.2022 18:36 Ответить
 
 