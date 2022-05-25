"Оккупанты ничего не могут сделать, поэтому просто разрушают город. Гуманитарная ситуация сложная", - начальник военной администрации Авдеевки Барабаш. ВИДЕО
Оккупантам не удается захватить Авдеевку, поэтому они уничтожают город из артиллерии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш. По его словам, обстрелы продолжаются часами, но украинские военные удерживают свои позиции. Барабаш рассказал о сложной гуманитарной ситуации. Однако уверяет, что она контролируема. Правоохранители и чиновники обладминистрации пытаются всячески помочь горожанам и призывают их эвакуироваться.
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.... диким крымским татарам без гугл карт и прочих приблуд хватило ума постоить крепость перекоп в самом узком месте полуострова, для его защиты ... современным зелебобам ..... даже ... даже уже не интересно их умственные способности в очередной раз описывать ..... нашему хваленому военному командованию тоже огромный привет ... хоть их сейчас тут некоторые пиарят ... но они такие же дебилы как зелебобы .... ибо рассказывать про парад в Крыме и не обспечить тыл в Херсонской области .... может только дебил на форуме .... но ему простительно .... а генералам это не простительно .... их вина в здаче Юга не меньше чем у зелебоб! ..... как они ***** хоте Крым атаковать, тупо из степени на танках выехать? ))) ... цирк *****