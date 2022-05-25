"Оккупанты ничего не могут сделать, поэтому просто разрушают город. Гуманитарная ситуация сложная", - начальник военной администрации Авдеевки Барабаш. ВИДЕО

Оккупантам не удается захватить Авдеевку, поэтому они уничтожают город из артиллерии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш. По его словам, обстрелы продолжаются часами, но украинские военные удерживают свои позиции. Барабаш рассказал о сложной гуманитарной ситуации. Однако уверяет, что она контролируема. Правоохранители и чиновники обладминистрации пытаются всячески помочь горожанам и призывают их эвакуироваться.

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Видео телеканала Донбасс TV. ДTV.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские пропагандисты распространяют информацию о том, что украинская армия готовит обстрел Авдеевки якобы для обвинения РФ, - Андрющенко