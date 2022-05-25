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"Оккупанты ничего не могут сделать, поэтому просто разрушают город. Гуманитарная ситуация сложная", - начальник военной администрации Авдеевки Барабаш. ВИДЕО

Оккупантам не удается захватить Авдеевку, поэтому они уничтожают город из артиллерии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш. По его словам, обстрелы продолжаются часами, но украинские военные удерживают свои позиции. Барабаш рассказал о сложной гуманитарной ситуации. Однако уверяет, что она контролируема. Правоохранители и чиновники обладминистрации пытаются всячески помочь горожанам и призывают их эвакуироваться.

Внимание! Ненормативная лексика!

Видео телеканала Донбасс TV. ДTV.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские пропагандисты распространяют информацию о том, что украинская армия готовит обстрел Авдеевки якобы для обвинения РФ, - Андрющенко

обстрел (27151) Авдеевка (2444)


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Другий етап війни буде набагато кривавішим і брутальнішим, ніж перший. Тільки втрати цивільних убитими можуть скласти понад 50 тисяч. Ворог отримав доступ до стратегічних запасів питної води в окупований Крим, втрачено більше 10% промисловості та критично важливі землі Херсонщини.
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25.05.2022 16:57 Ответить
Значительная часть погибших гражданских просто не захотели эвакуироваться своевременно. И это надо честно признать. И среди погибших много тех, кто надеялся на приход россии. К большому сожалению. К примеру, среди "беженцев" из Харькова до сих пор есть любители советского кино, которые кроме советских фильмов ничего не смотрят.
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25.05.2022 21:26 Ответить
Бережи вас Господь
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25.05.2022 16:57 Ответить
Авдеевка это как раз хороший пример подготовленных позиций .... было бы на выходе из Крыма пару Авдеевок ... орки бы до сих пор в местных солончаках бы стояли ...

.... диким крымским татарам без гугл карт и прочих приблуд хватило ума постоить крепость перекоп в самом узком месте полуострова, для его защиты ... современным зелебобам ..... даже ... даже уже не интересно их умственные способности в очередной раз описывать ..... нашему хваленому военному командованию тоже огромный привет ... хоть их сейчас тут некоторые пиарят ... но они такие же дебилы как зелебобы .... ибо рассказывать про парад в Крыме и не обспечить тыл в Херсонской области .... может только дебил на форуме .... но ему простительно .... а генералам это не простительно .... их вина в здаче Юга не меньше чем у зелебоб! ..... как они ***** хоте Крым атаковать, тупо из степени на танках выехать? ))) ... цирк *****
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25.05.2022 17:19 Ответить
Оборонительных укреплений не построили, занимались великим крадивництвом, и лохторат одобрял. Не генералов надо обвинять, а 70% приколистов.
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25.05.2022 21:27 Ответить
 
 