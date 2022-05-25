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Зачем РФ раздает свои паспорта в Херсоне и Запорожье? День 91 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

91-й день Народной войны Украины.

На временно оккупированных территориях усиливается движение сопротивления. Например, движение сопротивления Запорожской области вызвало аварию бронепоезда российских оккупантов в Мелитополе. Вагоны, перевозившие личный состав и боеприпасы, перекинулись, от чего боекомплект сдетонировал. Как еще украинцы уничтожают врагов на оккупированных территориях?

Цензор.НЕТ (137) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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25.05.2022 21:03 Ответить
Бо вони прийшли, щоб окупувати Україну і тільки недоумок зеленський вважає, що можна домовитися з ******!
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25.05.2022 21:09 Ответить
Для чого роздає паспорти?
Дивне питання. Невже не всі розуміють для чого.
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25.05.2022 21:11 Ответить
В Новій Каховці ще не видають.Тільки розмови,що незабаром будуть,поки що-пропонувати.....

Ніколи не сподівався,що буде війна і буду жити під окупантом як мої батьки.....мені 73- не %.
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25.05.2022 21:38 Ответить
В советском концлагере по имени ГУЛАГ не осталось народу...потому и вывозят на Дальний Восток и Север всех баранов из Украины...
Последняя перепись рюсскага говна дала катастрофу...79 млн в стаде путлера...
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25.05.2022 21:36 Ответить
для того чтобы иметь пушечное мясо...
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25.05.2022 21:41 Ответить
Ось подумайте: яка нормальна країна роздає будь-кому свої паспорти? Швеція, США, Голландія..? Це взагалі не паспорт - це чорна мітка. А чорна мітка (згадайте фільм про піратів) - це запрошення на той світ.
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25.05.2022 22:05 Ответить
Олег Леусенко@leusenko1

https://twitter.com/leusenko1/status/1529498665760481280 3 ч

Для колаборантів, що взяли паспорти рф, має стати неможливим повернення громадянства України.
Для мирного населення аусвайси рф мають додати процедуру повернення громадянства через іспити на мову та історію.
Лагідна фільтрація.
Хабарництво на іспитах має кваліфікуватись як зрада.
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25.05.2022 22:26 Ответить
Ця бамажка нічого не дає, тобто зовсім . Навіть, якщо поїхати на заробітки до рашки. Бо для роботи треба ще і реєстрація. А це нерви і чималі гроші.
Але орділє змушували бюджетників їх отримувати, погрожучи звільненням з роботи.
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26.05.2022 06:55 Ответить
 
 