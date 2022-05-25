Зачем РФ раздает свои паспорта в Херсоне и Запорожье? День 91 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

91-й день Народной войны Украины.

На временно оккупированных территориях усиливается движение сопротивления. Например, движение сопротивления Запорожской области вызвало аварию бронепоезда российских оккупантов в Мелитополе. Вагоны, перевозившие личный состав и боеприпасы, перекинулись, от чего боекомплект сдетонировал. Как еще украинцы уничтожают врагов на оккупированных территориях?