Зачем РФ раздает свои паспорта в Херсоне и Запорожье? День 91 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
91-й день Народной войны Украины.
На временно оккупированных территориях усиливается движение сопротивления. Например, движение сопротивления Запорожской области вызвало аварию бронепоезда российских оккупантов в Мелитополе. Вагоны, перевозившие личный состав и боеприпасы, перекинулись, от чего боекомплект сдетонировал. Как еще украинцы уничтожают врагов на оккупированных территориях?
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Дивне питання. Невже не всі розуміють для чого.
Ніколи не сподівався,що буде війна і буду жити під окупантом як мої батьки.....мені 73- не %.
Последняя перепись рюсскага говна дала катастрофу...79 млн в стаде путлера...
https://twitter.com/leusenko1/status/1529498665760481280 3 ч
Для колаборантів, що взяли паспорти рф, має стати неможливим повернення громадянства України.
Для мирного населення аусвайси рф мають додати процедуру повернення громадянства через іспити на мову та історію.
Лагідна фільтрація.
Хабарництво на іспитах має кваліфікуватись як зрада.
Але орділє змушували бюджетників їх отримувати, погрожучи звільненням з роботи.