"Меня интересует Польша. После Украины мы за 6 секунд покажем, на что мы способны", - Кадыров. ВИДЕО

Один из приспешников Путина Рамзан Кадыров заявил, что следующей целью российской армии является Польша.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространено в соцсетях.

Кадыров заявил, что с Украиной уже все решено и теперь его интересует Польша: "Украина – это уже закрытый вопрос. Меня интересует Польша. После Украины, если будет команда, мы за 6 секунд покажем, на что мы способны. Лучше заберите свое оружие (поляки) у наемников".