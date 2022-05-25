"Меня интересует Польша. После Украины мы за 6 секунд покажем, на что мы способны", - Кадыров. ВИДЕО
Один из приспешников Путина Рамзан Кадыров заявил, что следующей целью российской армии является Польша.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространено в соцсетях.
Кадыров заявил, что с Украиной уже все решено и теперь его интересует Польша: "Украина – это уже закрытый вопрос. Меня интересует Польша. После Украины, если будет команда, мы за 6 секунд покажем, на что мы способны. Лучше заберите свое оружие (поляки) у наемников".
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