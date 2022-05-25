"Что бы ни делало российское государство, находится кто-то, кто говорит: "Давайте учтем его интересы", - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежедневным обращением к украинцам 25 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, обращение президента обнародовано в его телеграм-канале.

"Что бы ни делало российское государство, находится кто-то, кто говорит: "Давайте учтем его интересы". В этом году в Давосе это снова прозвучало.

Несмотря на тысячи российских ракет, ударивших по Украине. Несмотря на десятки тысяч убитых украинцев. Несмотря на Бучу и Мариуполь. Несмотря на разрушенные города. И несмотря на построенные российским государством "фильтрационные лагеря", в которых убивают, пытают, насилуют и унижают, как на конвейере. Россия сделала все это в Европе.

Но все равно в Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы".