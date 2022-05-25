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"Что бы ни делало российское государство, находится кто-то, кто говорит: "Давайте учтем его интересы", - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежедневным обращением к украинцам 25 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, обращение президента обнародовано в его телеграм-канале.

"Что бы ни делало российское государство, находится кто-то, кто говорит: "Давайте учтем его интересы". В этом году в Давосе это снова прозвучало.
Несмотря на тысячи российских ракет, ударивших по Украине. Несмотря на десятки тысяч убитых украинцев. Несмотря на Бучу и Мариуполь. Несмотря на разрушенные города. И несмотря на построенные российским государством "фильтрационные лагеря", в которых убивают, пытают, насилуют и унижают, как на конвейере. Россия сделала все это в Европе.

Но все равно в Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы".

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) обращение (748)


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Топ комментарии
+20
Як там папачка єрмака, кадровий фсбешнік рашистів, поживає?! Дає сину поради?
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25.05.2022 23:50
+17
то он про ермака чы татарова?
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25.05.2022 23:43
+15
Киссинджер 2 награды от МИД России имеет. Это ряженый клоун. Но он не один. Почему сегодня происходит такой бред, как уголовные дела против Пороха? Да даже если он лично расстреливал колонну из Илловайска из градов, сам лично сидел и стрелял, то это на данный момент не имеет значения. Порох целиком и полностью за Украину и помогает ей. Хотя бы интервью даёт некоторым зарубежным СМИ, которые его уважают. Ну и остальное за свои деньги. Зато есть вредители, кто ничего не делает и только вредит. Неужели невидно по ним, что они вредители? Почему мы все знаем эти лица и они до сих пор на своих местах?
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25.05.2022 23:56
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то он про ермака чы татарова?
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25.05.2022 23:43 Ответить
Чому "чи"?
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25.05.2022 23:57 Ответить
Наведи реальны докази зради ермака та татарова.
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26.05.2022 00:20 Ответить
в тебе інтернет забанили?
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26.05.2022 00:24 Ответить
убийства майдановцев - Татаров,дерьмак - слив спецоперации "Вагнеровцев " :"История с вагнеровцами , выдумана от начала до конца" ФАКТ ‼️сорвал д'ерьмак брехали год , эти же вагнеровцы вернулись убивать сограждан ‼️Полёт в Оман к Патрушеву на самолёте Медведчука ……………
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26.05.2022 00:28 Ответить
Татаров обнёс Нацгвардию на 81 миллион гривен.
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26.05.2022 08:26 Ответить
каломой нє?
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26.05.2022 07:12 Ответить
Про себе.
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26.05.2022 07:49 Ответить
Як там папачка єрмака, кадровий фсбешнік рашистів, поживає?! Дає сину поради?
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25.05.2022 23:50 Ответить
Так і тягне згадати Миколу Васильовича. Ну що, синку, допомогли тобі твої виборці?
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26.05.2022 00:00 Ответить
А цей підер сам говорить про інтереси Мордору. Головне вийти на кордони 23 лютого, а далі пох*й, тобто вирішувати за столом переговорів. Він хоче на вибори йти, що він "визволив" території, а Порох ні.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що вважатиме перемогою повернення до лінії 23 лютого 2022 року.

"Я думаю, хоч би який апетит був у різних верств нашого населення, я думаю, що найцінніше - зберегти більше людей, військових. Це наша цінність і скарб, як показали результати цього вторгнення", - сказав він https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20220521-volodymyr-ta-olena-zelenski-daly-eksklyuzyvne-intervyu-telekanalu-ictv-dlya-marafonu-yedyni-novyny/?fbclid=IwAR3C0i50CfTqxjOlKAVbreXVD71n1Qe38t0-dwYyofZzeGMUJtrNCdV3XHM в інтерв'ю телекомпанії ICTV, показаному в суботу у форматі телемарафону.

"Не треба бути дуже жадібними щодо цього, хоча це не зовсім справедливо. Справедливо - це коли ми заберемо все… Але є земля, де вони зайшли й окупували, а є земля, де вони вже вкопувалися, глибоко на деяких територіях", - сказав він.

"Ми повинні дивитися на ціну цієї війни. Все одно все повернеться. Ми зламали хребет одній із найсильніших армій світу. Ми вже це зробили. І психологічно ми це зробили. Вони не стануть на ноги протягом найближчих кількох років", - сказав президент.

Вихід на лінію 23 лютого, за його словами, підіб'є підсумки першого етапу. "А другу частину я хотів би проговорити за столом переговорів. І щоб результатом цієї розмови була справедливість для нас", - сказав Зеленський.
https://ua.interfax.com.ua/news/general/833816.html
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25.05.2022 23:50 Ответить
а не пойти бы тебе на х..й?
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25.05.2022 23:53 Ответить
Міцно окопаний це що тіпа їх кулі і бетонобойні ракети не беруть ?
Ну тоді да, ніхто нічого не поверне, бо там міцно окопались.
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25.05.2022 23:57 Ответить
Та це кацап з патріотичним ніком. Нещодавно проти мобілізації скавчав. Виїхати за кордон хоче...
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26.05.2022 00:21 Ответить
Так ми виявляєтся "зажерливі"... А як же "я би помер за Крим"?...
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25.05.2022 23:58 Ответить
так и есть
особенно это касается стран поодерживающих фашизм 100 лет назад - венгрии, италии, австрии
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25.05.2022 23:53 Ответить
Та ти ж Вова Зе це перший і кажеш, тільки про себе, щоб не попалитись.
Хто там у Кадирова пробачення просив ?
За що таке прокляття 2019 для України.
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25.05.2022 23:54 Ответить
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26.05.2022 00:04 Ответить
Ой, яка красуля... Дозвольте вкрасти (бо віддавати нема чим).

"ти ж Вова Зе це пе..."

На цьому складі я перестав читати та почав реготати. Уголос. Бо знов зрозумів різницю між оголошеними та приголомшеними складами.
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26.05.2022 00:10 Ответить
та то прокляття тягнеться з того часу як замість Чорновола обрали стару комуняку, а потім як по накатаній, у нас же олігархи, як то вони дозволять щоб країною керували люди, які абсолютно від олігархів не залежать?
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26.05.2022 01:34 Ответить
Вони просто хочуть "Договорится посередине"...
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25.05.2022 23:55 Ответить
Киссинджер 2 награды от МИД России имеет. Это ряженый клоун. Но он не один. Почему сегодня происходит такой бред, как уголовные дела против Пороха? Да даже если он лично расстреливал колонну из Илловайска из градов, сам лично сидел и стрелял, то это на данный момент не имеет значения. Порох целиком и полностью за Украину и помогает ей. Хотя бы интервью даёт некоторым зарубежным СМИ, которые его уважают. Ну и остальное за свои деньги. Зато есть вредители, кто ничего не делает и только вредит. Неужели невидно по ним, что они вредители? Почему мы все знаем эти лица и они до сих пор на своих местах?
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25.05.2022 23:56 Ответить
та нікого він не розстрілював, він скорше за все не вірив, в таку подлятину, хоча люди казали, так і Зеленський не вірив, а люди волали.
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26.05.2022 01:36 Ответить
Рятують інтереси не росії, а свої.
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26.05.2022 00:00 Ответить
Просто старий пердун давнозавербований кацапами. Старий довбойоб.
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26.05.2022 00:02 Ответить
Так пусть старый пердун отдаст паРаше своё фамильное поместье - чтобы задобрить орков. Не?
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26.05.2022 00:03 Ответить
і то, най хоч запропонує.
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26.05.2022 01:37 Ответить
Ти вже врахував інтереси ***** випустивши кацапів з Криму. ************.
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26.05.2022 00:04 Ответить
Тут правда. Киссинджер, Итало, Кипр и *******-желают поторговать территорией Украины. Кормить крокодила людьми.
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26.05.2022 00:09 Ответить
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26.05.2022 00:10 Ответить
І правильно казав, бо такі як на війну б не пішли, а кризу спровокували б ще раніше. Там де зеля лох, там він лох, але явно не в цьому випадку.
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26.05.2022 00:24 Ответить
Саме так, саме не в цьому випадку... А дозвольте запитати Вас, якщо ви вже признали, що "де він лох - там він лох". А чи зможете перелічити усі обставини, де він був не лох? І де він був?
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26.05.2022 00:46 Ответить
ага ***** ****** розумововідстале скажеш то померлим з ГОЛОДУ в Ірпіні і Бучі,****** стули
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26.05.2022 03:01 Ответить
Сьогодні дуже багато поганих новин. Мені одному здається , що почався переломний момент не на нашу користь. І зброю перестають давати не просто так?
Що Німеччина , що Ізраіль. Боюсь , що ще будуть новини не дуже хороші.

⚡️Израиль запретил поставлять Украине противотанковые ракеты Spike, произведенные в Германии по израильской лицензии.

Об этом сообщает портал Axios.
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26.05.2022 00:22 Ответить
Знакомый с передка в Луганской области позавчера говорил что все воюют без броников и касок, их просто нет, оружия нового нет, а сегодня пришла похоронка его родным...
Все таки подумала Европа и решила что им дешевле нас слить, чем бороться и терять для себя, выбрали самый простой вариант и самый стратегически провальный для себя. 80 лет назад тоже думали что Гитлер одной Австрией обойдется...
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26.05.2022 00:35 Ответить
А чого ж тоді Кулеба лаяв НАТО і возхваляв ЄС?
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26.05.2022 04:20 Ответить
простили Лаврова или Рашистыкупили с потрохами
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26.05.2022 00:38 Ответить
Почему "или"?
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26.05.2022 01:17 Ответить
Европа, ты хочешь сохранить лицо убийцам и насильникам в Буче?
Европа, ты хочешь сохранить лицо убийцам женщин и детей малайзийского Боинга?
У тебя что, кровь и деньги не пахнут?
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26.05.2022 00:48 Ответить
Кровь - она далеко. А деньги - вот они, родимые, рядышком. К ним уже принюхались.
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26.05.2022 01:16 Ответить
кремлядские наперсточники надеются объегорить весь мир, как объегорили всю рф. 22 года набивали карманы, вывозили триллионами, ныкали в панамские заначки на имена ролдугиных. Чтоб замылить глаза своим холопам делали вид что поднимают страну с колен. Самое масштабное ограбление в истории человечества. И надеются скрыть это в пыли войнушки на уничтожение другой страны. Потом все недостачи в кассе будут списывать на проклятый запад, кивать туда - мол, это не мы, была война, мы защищались, мы были в кольце врагов, нас обокрали. Какие все таки они мрази эти кремлядские наперсточники. И какие мрази на том же западе, им подыгрывающие, пытающиеся спасти этим кремлевским наперсточникам лица. Позорная эпоха, позорное поколение решал, коррупционеров, казнокрадов и отступников.
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26.05.2022 00:58 Ответить
Это уже называется не "объегорить", а "объежопить".
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26.05.2022 01:14 Ответить
якби ракети летіли в європу то маюуть теж казали б що треба все мирно і не можна стріляти ворогу у відповідь
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26.05.2022 01:49 Ответить
мене також дивує, чому ніхто не хотів врахувати інтереси гітлера? потрібно було враховувати інтереси гітлера!!! чому ми знищили нацистську німеччину?
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26.05.2022 02:02 Ответить
У украины очень слабая позиция - позиция выпрашивания.
Нужно находить рычаги давления, иначе наши интересы никто не учтет.
Турция и НАТО тому пример.
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26.05.2022 05:52 Ответить
Так это ж и есть зелёный ментал колониальной провинции рашки... когда ЗАпад говорит "Будем воевать, пока всё не отобьём украинское да ещё сделаем рашку неспособной в будущем что-то такое усраивать " - зеленский (речь в Давосе) добавляет "давайте остановим войну на 24.02 ... а потом будем выпрашивать...
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26.05.2022 12:16 Ответить
Венгры тоже очень хотят, чтобы их убвалии насиловали как в 1956г
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26.05.2022 06:45 Ответить
давайте разобьем и разрушим всю украину и убьем всех мужчин
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26.05.2022 07:25 Ответить
До сих пор перед глазами стоит сцена как клоун бегал по фонтану в Мариуполе.
Добегался, ни мариуполя, ни людей, ни фонтана уже нет.
Вот что значит выбрать дурака президентом. Очень высокая цена.
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26.05.2022 08:24 Ответить
"Хоч би що робила російська держава, знаходиться хтось, хто каже: давайте врахуємо її інтереси. - "зе" , сам на себе вказує ,на українського "зе" вказує.Коли вказівний палець вказує на когось ,три інші вказують на самого себе.
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26.05.2022 10:02 Ответить
"Что бы ни делало российское государство, находится кто-то, кто говорит: "Давайте учтем его интересы", и сойдёмся где-нибудь на середине .Зеленский.
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26.05.2022 12:13 Ответить
 
 