"Что бы ни делало российское государство, находится кто-то, кто говорит: "Давайте учтем его интересы", - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежедневным обращением к украинцам 25 мая.
Как информирует Цензор.НЕТ, обращение президента обнародовано в его телеграм-канале.
"Что бы ни делало российское государство, находится кто-то, кто говорит: "Давайте учтем его интересы". В этом году в Давосе это снова прозвучало.
Несмотря на тысячи российских ракет, ударивших по Украине. Несмотря на десятки тысяч убитых украинцев. Несмотря на Бучу и Мариуполь. Несмотря на разрушенные города. И несмотря на построенные российским государством "фильтрационные лагеря", в которых убивают, пытают, насилуют и унижают, как на конвейере. Россия сделала все это в Европе.
Но все равно в Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы".
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Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що вважатиме перемогою повернення до лінії 23 лютого 2022 року.
"Я думаю, хоч би який апетит був у різних верств нашого населення, я думаю, що найцінніше - зберегти більше людей, військових. Це наша цінність і скарб, як показали результати цього вторгнення", - сказав він https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20220521-volodymyr-ta-olena-zelenski-daly-eksklyuzyvne-intervyu-telekanalu-ictv-dlya-marafonu-yedyni-novyny/?fbclid=IwAR3C0i50CfTqxjOlKAVbreXVD71n1Qe38t0-dwYyofZzeGMUJtrNCdV3XHM в інтерв'ю телекомпанії ICTV, показаному в суботу у форматі телемарафону.
"Не треба бути дуже жадібними щодо цього, хоча це не зовсім справедливо. Справедливо - це коли ми заберемо все… Але є земля, де вони зайшли й окупували, а є земля, де вони вже вкопувалися, глибоко на деяких територіях", - сказав він.
"Ми повинні дивитися на ціну цієї війни. Все одно все повернеться. Ми зламали хребет одній із найсильніших армій світу. Ми вже це зробили. І психологічно ми це зробили. Вони не стануть на ноги протягом найближчих кількох років", - сказав президент.
Вихід на лінію 23 лютого, за його словами, підіб'є підсумки першого етапу. "А другу частину я хотів би проговорити за столом переговорів. І щоб результатом цієї розмови була справедливість для нас", - сказав Зеленський.
https://ua.interfax.com.ua/news/general/833816.html
Ну тоді да, ніхто нічого не поверне, бо там міцно окопались.
особенно это касается стран поодерживающих фашизм 100 лет назад - венгрии, италии, австрии
Хто там у Кадирова пробачення просив ?
За що таке прокляття 2019 для України.
"ти ж Вова Зе це пе..."
На цьому складі я перестав читати та почав реготати. Уголос. Бо знов зрозумів різницю між оголошеними та приголомшеними складами.
Що Німеччина , що Ізраіль. Боюсь , що ще будуть новини не дуже хороші.
⚡️Израиль запретил поставлять Украине противотанковые ракеты Spike, произведенные в Германии по израильской лицензии.
Об этом сообщает портал Axios.
Все таки подумала Европа и решила что им дешевле нас слить, чем бороться и терять для себя, выбрали самый простой вариант и самый стратегически провальный для себя. 80 лет назад тоже думали что Гитлер одной Австрией обойдется...
Европа, ты хочешь сохранить лицо убийцам женщин и детей малайзийского Боинга?
У тебя что, кровь и деньги не пахнут?
Нужно находить рычаги давления, иначе наши интересы никто не учтет.
Турция и НАТО тому пример.
Добегался, ни мариуполя, ни людей, ни фонтана уже нет.
Вот что значит выбрать дурака президентом. Очень высокая цена.