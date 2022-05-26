Полиция Киевщины задержала группу мародеров во время кражи горючего из заброшенных АЗС. ВИДЕО

Правоохранители разоблачили трех злоумышленников из поселка Глеваха, которые обворовывали оставшиеся без присмотра местные АЗС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

Во время очередной кражи мародеров задержала полиция. Установлено, что задержанные совершили по меньшей мере 4 кражи горючего.

Злоумышленников уже поместили в изолятор временного содержания. Группу удалось задокументировать благодаря эффективному взаимодействию полицейских Васильковщины и Фастовщины.

По фактам "мародерства", а также незаконного хранения наркотических веществ, следователи начали досудебные расследования.

Мужчинам грозит до 8 лет лишения свободы.

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