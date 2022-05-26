РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11724 посетителя онлайн
Новости Видео
10 211 16

Полиция Киевщины задержала группу мародеров во время кражи горючего из заброшенных АЗС. ВИДЕО

Правоохранители разоблачили трех злоумышленников из поселка Глеваха, которые обворовывали оставшиеся без присмотра местные АЗС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

Во время очередной кражи мародеров задержала полиция. Установлено, что задержанные совершили по меньшей мере 4 кражи горючего.

Злоумышленников уже поместили в изолятор временного содержания. Группу удалось задокументировать благодаря эффективному взаимодействию полицейских Васильковщины и Фастовщины.

По фактам "мародерства", а также незаконного хранения наркотических веществ, следователи начали досудебные расследования.

Мужчинам грозит до 8 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На каждой второй столичной АЗС выявляют ценовые нарушения, - Госпродслужба

Автор: 

Киевская область (4135) мародерство (461) топливо (627)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
А де ж ростріл за мародерство за умовами воєнного стану?
показать весь комментарий
26.05.2022 02:17
+3
Заколебали эти боты
показать весь комментарий
26.05.2022 02:32
+3
а почему государство не забрало топливо на нужды армии?
показать весь комментарий
26.05.2022 07:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Смотреть нужно за своим имуществом. (с) Жорж Милославский
показать весь комментарий
26.05.2022 01:59 Ответить
а чого це сізо, 8 років, віддайте їх безугловій.
показать весь комментарий
26.05.2022 01:59 Ответить
А чого лише в Кременчузі. В Рівному сьогодні мер Третяк знову собі і любим друзям буде премії виписувати бо, як каже, працює 24/7. Хоча, окрім боротьби з наливайками на камеру, більше ніде не помічений. Кому війна, а кому мати рідна.
показать весь комментарий
26.05.2022 08:16 Ответить
Вину визнаєшь? Виизнааю))) На передовую этих сук!
показать весь комментарий
26.05.2022 02:07 Ответить
А де ж ростріл за мародерство за умовами воєнного стану?
показать весь комментарий
26.05.2022 02:17 Ответить
Зелёные мрази у нас страну и будущее украли. Так им хоть по 8 дадут?? Вопрос риторический
показать весь комментарий
26.05.2022 02:17 Ответить
Заколебали эти боты
показать весь комментарий
26.05.2022 02:32 Ответить
у тебя диван забрали?
показать весь комментарий
26.05.2022 07:37 Ответить
От і згодився би "розстрільний" закон.
показать весь комментарий
26.05.2022 06:55 Ответить
а почему государство не забрало топливо на нужды армии?
показать весь комментарий
26.05.2022 07:38 Ответить
РАБОТЫ НЕТ. Денег НЕТ. Люди вынуждены ВЫЖИВАТЬ
показать весь комментарий
26.05.2022 07:44 Ответить
А пити алкоголь є защо ( це доповнення.)
показать весь комментарий
26.05.2022 07:59 Ответить
Тільки пенсіонерів не розстрілюйте за крадіжку буханки хліба в магазині
показать весь комментарий
26.05.2022 07:45 Ответить
такое оно военное положение по украински.
показать весь комментарий
26.05.2022 07:49 Ответить
Если имущество никому,в том числе государству не нужно, кто то подобрал - с какого перепугу это "крадижка"?
показать весь комментарий
26.05.2022 08:37 Ответить
 
 