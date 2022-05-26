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Новости Видео Война
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Окончание войны должно сразу открыть ворота для нового "плана Маршалла" для Украины, - Яценюк. ВИДЕО

Армию РФ следует отрезать от газовых и нефтяных долларов, а государственные и частные российские активы - конфисковать. Иначе война на истощение будет только в пользу РФ.

Такое мнение глава Киевского форума безопасности, премьер-министр Украины в 2014-2016 гг. Арсений Яценюк высказал во время онлайн-дискуссии КФБ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Без решения вопроса конфискации государственных и частных российских активов и отрезания российской военной машины от газовых и нефтяных долларов, – эта война на истощение будет только в пользу РФ", – подчеркнул Яценюк.

Он подчеркнул, что в результате российской военной агрессии мы временно потеряли 20% украинской территории, треть металлургии и 40% урожая зерновых и значительную часть инфраструктуры, а ключевое – это потери человеческого потенциала.

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Глава КФБ подчеркнул, что, по данным соцопросов, больше всего сейчас людей беспокоит потеря работы, этим занимается каждый третий украинец: "Второе – это лекарство. Третье – горючее. Четвертое – жилье".

Поэтому ключевой вопрос на сегодняшний день, отметил Яценюк, - это выплата заработных плат: "Невыполнение бюджета - 25%, а тенденция эта будет наращиваться, и ежемесячно 5-7 миллиардов долларов необходимо на финансирование дефицита бюджета. Поэтому иного пути, чем получать прямую помощь от США и ЕС, у нас не существует сейчас".

При этом он отметил, что 18 млрд долларов, предоставленных США и ЕС на покрытие текущих расходов государственного бюджета, сейчас хватает на следующие 3 месяца: "Невозможно выиграть войну, не имея текущего финансирования. Не финансировать армию сейчас – это уже поражение. Поэтому для нас ключевое – это постоянное получение финансовой помощи для поддержки украинской экономики и украинского финансового сектора".

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По его словам, объем государственного долга уже достигает 97 миллиардов долларов: "Призываю еще раз правительство Украины. У вас нет другого пути, как немедленно начать реструктуризацию, целью которой является списание долговых обязательств. Мы не вытянем это, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Речь может идти только о грантах".

Относительно возможности экспорта, он подчеркнул, что другого пути, чем разблокировать порты, не существует: "Ключевая задача сейчас для мирового сообщества – разблокировать портовую инфраструктуру. И здесь ООН наконец-то должна проснуться и хотя бы что-то сделать. Это должен быть первый шаг. Потому что, не начав экспорт, мы не будем иметь валютную выручку. Не имея валютной выручки, мы не сможем в том числе балансировать украинскую экономику".

Экспорт важен и для того чтобы девальвация гривни имела умеренные темпы, отметил он.

Яценюк также отметил, что, по прогнозам, до конца года темпы роста цен будут около 20%: "Это еще хороший сценарий. Потому что мы не учитываем, какая будет тенденция, в первую очередь на мировую продовольствие. Мы не учитываем объемы импортированной инфляции".

Относительно горючего, другого пути для компенсации невероятного дефицита горючего, чем импорт, не существует, подчеркнул он: "Здесь логистика должна быть вопросом номер один. Танки же надо чем-то заправлять, не только машины".

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Относительно "плана Маршалла" для Украины Яценюк подчеркнул, что ключевым вопросом является, когда и как закончится война.

"Окончание войны должно сразу открыть ворота для нового "плана Маршалла", - отметил он, подчеркнув, что в нем должны принять участие США, ЕС, страны G7, международные финансовые институты и другие партнеры свободного мира, которые готовы помогать Украине.

Он подчеркнул необходимость конфискации российских активов и направления их для помощи Украине: "Не решив вопроса конфискации российских активов, как государственных, так и частных, и отрезания российской военной машины от газовых и нефтяных долларов, - эта война на истощение будет только в пользу РФ" .

Кроме того, подчеркнул Яценюк, частью "плана Маршалла" должен стать bailout: "Это должна быть прямая помощь украинской экономике начиная с крупного бизнеса и заканчивая малым".

"Украинская победа должна быть обеспечена финансовым ресурсом, мощной украинской армией и вооружением, сильными институтами внутри страны и тем уровнем поддержки, который сегодня со стороны Запада. И этот уровень поддержки не может уменьшиться ни на йоту, а только увеличиваться", - подчеркнул Яценюк. 

помощь (7801) Яценюк Арсений (8006) Киевский форум по безопасности (139)


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Топ комментарии
+11
Не буде ніякого плану. Хто буде вкладати кошти у державу, в якій може розпочатися знов війна тільки через хворого фюрера. В державі, де корупція на всіх рівнях. Де самі люди не проти такої ситуації. "Так легше" І що відновлювати? Маріуполь? Волноваху? Лисичанськ? Там української влади не буде вже десятиліттями. Кацапи доягли своїх завдань мінімум. Не вдалося захопити із наскоку, то вони в хлам зруйнували економіку. А важку промисловість, природні ресурси ( вугілля, сіль і т.д.) просто забрали. А після зупинки актвної фази війни більша половина європейців побіжить знімати санкції і відновлювати економіку мордору. Тому перестаньте ви цими Маршалами розкидатися.
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26.05.2022 10:51
+9
заіпали. вони вже відновлюють. Самі ще не знають шо - а вже слина тече аж по колінам від думки, скільки можна заробити
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26.05.2022 10:28
+9
Яценюк, де ж та стіна між Україною і Росією(стіна Яценюка) на яку було з бюджета витрачено 2.5 мілліардів гривен?
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26.05.2022 10:29
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26.05.2022 10:17 Ответить
Всі колишні урядовці різко стають такими вумними аж страшно )))
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26.05.2022 10:24 Ответить
Из уст Яценюка намного больше правильных и толковых предложений исходило и исходит,чем от представителей предыдущей властии тем паче от нынешней на протяжении 3-х лет.
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26.05.2022 10:55 Ответить
Та вони всі красиво щебечуть. Тільки чомусь люди біднішають а вони збагачуються.
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26.05.2022 18:06 Ответить
Кажуть війна на роки... І хто ж буде нас фінансувати по 6 млрд на місяць? І це лише фінансова допомога, без військової. І на скільки я розумію все це кредити хай і під малі відсотки. А кацапам щодня справно відправляють по мільярду за газ і нафту.
Стосовно плану Маршала, то я б порекомендував прочитати в чому саме його суть хоча б у вікіпедії. І в чому був зиск для всіх його учасників. Щось ніде я не знаходив планів по створенню нових високотехнологічних підприємств, поставок точного обладнання для них і ТД як це було в ФРН після війни. Кругом кажуть, що нам мають гроші. Щоб що?
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26.05.2022 10:27 Ответить
заіпали. вони вже відновлюють. Самі ще не знають шо - а вже слина тече аж по колінам від думки, скільки можна заробити
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26.05.2022 10:28 Ответить
Яценюк, де ж та стіна між Україною і Росією(стіна Яценюка) на яку було з бюджета витрачено 2.5 мілліардів гривен?
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26.05.2022 10:29 Ответить
Де стіна

гнидо?
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26.05.2022 10:36 Ответить
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26.05.2022 10:39 Ответить
там же, где *посмотреть в глаза путлеру*.А это принесло Украине больше вреда чем стена.Приоритетность вопросов в явной диспропорции.А об экономических вопросах сравнивать нынешнюю власть с Яценюком,это день и ночь.Экономика- это фундамент любого общества,а политика должна обеспечивать динамику её роста.Во время войны я поддерживаю Зеленского,а вот после нашей победы с его политикой.убеждён, мы ещё долго будем жить не по европейским меркам,даже формально встав членом ЕС.У 95% слуг и его *лехтората* до мозга костей совковое видение и исполнение на практике.
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26.05.2022 11:15 Ответить
Э не,дорогуша,окончание войны,потом выборы и только потом маршал,через грязные ручки бывшего помощника сивковича и ему подобных не должен пройти не один цент,хватит,перед войной они закупали не вооружение для армии,а крузаки для жирных верхрадовцев,этого не должно повторится.
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26.05.2022 10:39 Ответить
После победы на деле,а не с уст власти,обязательны демакритичские выборы. А на первом этапе Украине без плана Матшала не обойтись.А для поднятия экономики надо время,чтобы на Украине выпускался товар. Без существенных реформ это сделать крайне сложно с нынешней властью,бывшими совками и всеми жуликами,проходимцами и ворами.
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26.05.2022 11:32 Ответить
Яценюк и Лешек Бальцерович спасли Украину от дефолта...2014-15гг.,...сегодня Дефолт навис над рабZeей...
Хотя Украине от єтого ни холодно...ни жарко...
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26.05.2022 10:48 Ответить
Не буде ніякого плану. Хто буде вкладати кошти у державу, в якій може розпочатися знов війна тільки через хворого фюрера. В державі, де корупція на всіх рівнях. Де самі люди не проти такої ситуації. "Так легше" І що відновлювати? Маріуполь? Волноваху? Лисичанськ? Там української влади не буде вже десятиліттями. Кацапи доягли своїх завдань мінімум. Не вдалося захопити із наскоку, то вони в хлам зруйнували економіку. А важку промисловість, природні ресурси ( вугілля, сіль і т.д.) просто забрали. А після зупинки актвної фази війни більша половина європейців побіжить знімати санкції і відновлювати економіку мордору. Тому перестаньте ви цими Маршалами розкидатися.
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26.05.2022 10:51 Ответить
Ну как то так. Раз началась возня с переговорами о мире со сдачей территорий, значит ТАМ уже всё порешали. Как говаривал старик Аль Капоне, а он дураком не был "Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит предатели уже договорились за вашей спиной!"
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26.05.2022 11:04 Ответить
уже очередь выстроилась на распил денег от "плана Маршала".
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26.05.2022 10:54 Ответить
на востоке и юге будет война, а они уже будут пилить и пилить.
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26.05.2022 11:14 Ответить
Сеня, уже никто не спрашивает -где стена, ты хотя бы скажи -где ТЫ? "План Маршалла", наверное аромат больших денег почуяли раз повыползали, вон юлька уже косой во всю машет, теперь сеня, того гляди скоро парубий нарисуется со своим видением распила бабла!
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26.05.2022 10:57 Ответить
Я знову буду будувати стіну...
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26.05.2022 10:58 Ответить
стену строить кролику не давать
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26.05.2022 10:58 Ответить
за те бабки, которые сеня угрохал в стену из сетки рабица, можно было б укомплектовать 3-4 бригады новым вооружением.
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26.05.2022 11:00 Ответить
кролег хочет ещ' что то построить
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26.05.2022 11:04 Ответить
Где. О чём он бредит , сейчас здадут пол Украины, потом через 4-5 лет следующую половину . Ну может быть оставят Львов , Ивано-Франковск, Черновцы , Ужгород, . Где его провести, это план . Яценюк , где укреп район, где стена ????? Соотношение сил 1 к 20 не в нашу пользу , никаким оружием и не пахнет . 3 месяца пустых базаров о том что вот вот ! Коррупция процветает от низа до верха . Ну в Днепре тьфу, тьфу ,тьфу все норм . Сегодня пошёл новостной фон что Запорожье возьмут , он уже указ подписал жителям Херсонской и Запорожской обл , выдавать в упрощенной форме их паспорта . Ну ничего хорошего и в хорошее уже никто не верит . Куда бабки идут , один вопрос? Ты не представляешь сколько рекламы помоги армии , только за какой хрен ? У военных ничего нет , их одевают простые люди . Почему не государство ? И почему государство ещё и просит помочь ? Тем временем эпицентр набит брониками по 12 тыс ! С бензином полная жопа , его просто нет . Дефицит.
Ну после его ответа на петицию его ненавидят и проклинают но пока 50% я в их числе . Осталось 50% верующих но их все меньше . Настроение у всех кто не пенсионер , бежать и никогда больше не возвращаться. Думаю останется максимум 15 млн . Это то что пишет мой сосед по Украине Смысл ему врать ?????
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26.05.2022 11:11 Ответить
Заборчик хочет опять строить, куля в лоба.
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26.05.2022 11:13 Ответить
Не говорите "гоп" пока не перепрыгните............. Сеня! Положа руку на сердце, мы не знаем когда и на каких условиях закончится эта война....
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26.05.2022 11:40 Ответить
меня уже за%бали новости с этим планом, тут возможно и Украины скоро нибудет, а они какие планы обсужают долба@бы
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26.05.2022 11:43 Ответить
Дехто вже з веееликою ложкою стоїть і жде! А от хер вам на цей раз що вигорить!
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26.05.2022 12:09 Ответить
Сеня, а шо там Юля? И твоя стена, как она, сдержала московитов?
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26.05.2022 12:14 Ответить
Яценюк экономист...в отличие от зеленобыдла..
Дятлы вы тупорылые...
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26.05.2022 12:48 Ответить
Гетманцев и К * вас опустят ниже плинтуса...
Всему свое время...буде вам и Стена и танки Абрамс...
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26.05.2022 12:51 Ответить
А червоний маркер? на лобі хрестик намалювати,а то все куля ......
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26.05.2022 14:13 Ответить
План Маршалла сам по себе ничего не гарантирует. ФРГ и Япония получали финансовую помощь, и Ирак и Афганистан тоже получали финансовую помощь. Почувствуйте разницу. Под план Маршалла нужны толковые экономисты и толковое законодательство. Ни того, ни другого в Украине после развала СССР так и не появилось. Все, что сейчас обсуждается, сводится к одному - получить деньги от Запада и купить на них волшебную палочку...
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26.05.2022 14:15 Ответить
У Сені гроші в тумбочці закінчились )))
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26.05.2022 18:30 Ответить
 
 