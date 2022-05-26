Окончание войны должно сразу открыть ворота для нового "плана Маршалла" для Украины, - Яценюк. ВИДЕО

Армию РФ следует отрезать от газовых и нефтяных долларов, а государственные и частные российские активы - конфисковать. Иначе война на истощение будет только в пользу РФ.

Такое мнение глава Киевского форума безопасности, премьер-министр Украины в 2014-2016 гг. Арсений Яценюк высказал во время онлайн-дискуссии КФБ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Без решения вопроса конфискации государственных и частных российских активов и отрезания российской военной машины от газовых и нефтяных долларов, – эта война на истощение будет только в пользу РФ", – подчеркнул Яценюк.

Он подчеркнул, что в результате российской военной агрессии мы временно потеряли 20% украинской территории, треть металлургии и 40% урожая зерновых и значительную часть инфраструктуры, а ключевое – это потери человеческого потенциала.

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Глава КФБ подчеркнул, что, по данным соцопросов, больше всего сейчас людей беспокоит потеря работы, этим занимается каждый третий украинец: "Второе – это лекарство. Третье – горючее. Четвертое – жилье".

Поэтому ключевой вопрос на сегодняшний день, отметил Яценюк, - это выплата заработных плат: "Невыполнение бюджета - 25%, а тенденция эта будет наращиваться, и ежемесячно 5-7 миллиардов долларов необходимо на финансирование дефицита бюджета. Поэтому иного пути, чем получать прямую помощь от США и ЕС, у нас не существует сейчас".

При этом он отметил, что 18 млрд долларов, предоставленных США и ЕС на покрытие текущих расходов государственного бюджета, сейчас хватает на следующие 3 месяца: "Невозможно выиграть войну, не имея текущего финансирования. Не финансировать армию сейчас – это уже поражение. Поэтому для нас ключевое – это постоянное получение финансовой помощи для поддержки украинской экономики и украинского финансового сектора".

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По его словам, объем государственного долга уже достигает 97 миллиардов долларов: "Призываю еще раз правительство Украины. У вас нет другого пути, как немедленно начать реструктуризацию, целью которой является списание долговых обязательств. Мы не вытянем это, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Речь может идти только о грантах".

Относительно возможности экспорта, он подчеркнул, что другого пути, чем разблокировать порты, не существует: "Ключевая задача сейчас для мирового сообщества – разблокировать портовую инфраструктуру. И здесь ООН наконец-то должна проснуться и хотя бы что-то сделать. Это должен быть первый шаг. Потому что, не начав экспорт, мы не будем иметь валютную выручку. Не имея валютной выручки, мы не сможем в том числе балансировать украинскую экономику".

Экспорт важен и для того чтобы девальвация гривни имела умеренные темпы, отметил он.

Яценюк также отметил, что, по прогнозам, до конца года темпы роста цен будут около 20%: "Это еще хороший сценарий. Потому что мы не учитываем, какая будет тенденция, в первую очередь на мировую продовольствие. Мы не учитываем объемы импортированной инфляции".

Относительно горючего, другого пути для компенсации невероятного дефицита горючего, чем импорт, не существует, подчеркнул он: "Здесь логистика должна быть вопросом номер один. Танки же надо чем-то заправлять, не только машины".

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Относительно "плана Маршалла" для Украины Яценюк подчеркнул, что ключевым вопросом является, когда и как закончится война.

"Окончание войны должно сразу открыть ворота для нового "плана Маршалла", - отметил он, подчеркнув, что в нем должны принять участие США, ЕС, страны G7, международные финансовые институты и другие партнеры свободного мира, которые готовы помогать Украине.

Он подчеркнул необходимость конфискации российских активов и направления их для помощи Украине: "Не решив вопроса конфискации российских активов, как государственных, так и частных, и отрезания российской военной машины от газовых и нефтяных долларов, - эта война на истощение будет только в пользу РФ" .

Кроме того, подчеркнул Яценюк, частью "плана Маршалла" должен стать bailout: "Это должна быть прямая помощь украинской экономике начиная с крупного бизнеса и заканчивая малым".

"Украинская победа должна быть обеспечена финансовым ресурсом, мощной украинской армией и вооружением, сильными институтами внутри страны и тем уровнем поддержки, который сегодня со стороны Запада. И этот уровень поддержки не может уменьшиться ни на йоту, а только увеличиваться", - подчеркнул Яценюк.