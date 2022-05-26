СБУ сообщила о подозрении главе оккупационной администрации Запорожской области экс-регионала Балицкому. ВИДЕО
Бывшему нардепу-регионалу Евгению Балицкому, который в 2020 году был избран депутатом Запорожского областного совета от "Оппозиционного блока", возглавившего российскую оккупационную администрацию на захваченной части Запорожской области, сообщили о подозрении.
Об этом сообщают в СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Евгений Балицкий не просто перешел на сторону врага, но и заручился его поддержкой силового захвата власти в регионе. В частности, с помощью захватчиков он заставил работников местного самоуправления и коммунальных предприятий признать себя руководителем военно-гражданской администрации Запорожской области.
Предатель публично критиковал действующую украинскую власть и готовил торжества ко Дню победы 9 мая. Он также издал так называемое распоряжение "О временной организации общественного порядка", которое обязывало жителей региона сформировать "общественные отряды", которые должны следить, чтобы не было проявлений антироссийской деятельности", - отмечают в СБУ.
В настоящее время псевдогубернатору при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины - добровольные занятия гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, а именно в оккупационной администрации государства-агрессора.
Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Ніколи не наведем порядку в Україні із зрадою до того часу доки таких балицьких не будемо розстрілювать!
А Рабинович, Мураєв, Шуфрич і СО не зрадники?
Захищають Україну із зброєю?