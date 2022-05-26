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СБУ сообщила о подозрении главе оккупационной администрации Запорожской области экс-регионала Балицкому. ВИДЕО

Бывшему нардепу-регионалу Евгению Балицкому, который в 2020 году был избран депутатом Запорожского областного совета от "Оппозиционного блока", возглавившего российскую оккупационную администрацию на захваченной части Запорожской области, сообщили о подозрении.

Об этом сообщают в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Евгений Балицкий не просто перешел на сторону врага, но и заручился его поддержкой силового захвата власти в регионе. В частности, с помощью захватчиков он заставил работников местного самоуправления и коммунальных предприятий признать себя руководителем военно-гражданской администрации Запорожской области.

Предатель публично критиковал действующую украинскую власть и готовил торжества ко Дню победы 9 мая. Он также издал так называемое распоряжение "О временной организации общественного порядка", которое обязывало жителей региона сформировать "общественные отряды", которые должны следить, чтобы не было проявлений антироссийской деятельности", - отмечают в СБУ.

Читайте: Депутату Мариупольского горсовета сообщили о подозрении в государственные измене, - Офис ГПУ

В настоящее время псевдогубернатору при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины - добровольные занятия гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, а именно в оккупационной администрации государства-агрессора.

Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ (19889) Запорожская область (3074) государственная измена (1539)


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Топ комментарии
+13
5-10 лет за госизмену и пособничество оккупанту это просто смешно .Даже цивилизованная Европа с пособниками нацистской Германии куда жёстче обходились .Французы в частности своих коллаборантов прилюдно вешали ,а украинское наказание курам на смех
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26.05.2022 11:05
+11
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26.05.2022 11:16
+8
А там какой срок не напиши-"до фонаря". Таких надо физически устранять.
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26.05.2022 11:10
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Нарешті наважились.
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26.05.2022 11:01 Ответить
Оте лайно Балицький, що лазило по всіх ефірах і розповідало про утиски русько-язичних і великі духовні скрепи. А фактично це все зрадники, агентура КДБ-ФСБ. Для таких міра покарання у військовий час може бути тільки одна - найвища, а чи ногами догори, чи без голови, то вже як на місці українці присуд кари застосують.
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26.05.2022 11:56 Ответить
ложил он на импотентное сбу
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26.05.2022 11:02 Ответить
Вчи мову сєпар
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26.05.2022 11:19 Ответить
Таки клав. 😊 Б можу закласти я, що колаборант як працював, так і продовжу працювати в окупаційній адміністрації. Таким не підозру потрібно висувати, а висилати чорну мітку і кілера з РПГ.
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26.05.2022 11:41 Ответить
Тью, это даже не спортивная рыбалка что поддержал и выпустил. Ну теперь пусть ДБР едут задерживать. А то как укр обронку они могут слить что после них розбомбили придприятие где делали Стугну, а в тыл врага чё слабо?!
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26.05.2022 11:04 Ответить
5-10 лет за госизмену и пособничество оккупанту это просто смешно .Даже цивилизованная Европа с пособниками нацистской Германии куда жёстче обходились .Французы в частности своих коллаборантов прилюдно вешали ,а украинское наказание курам на смех
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26.05.2022 11:05 Ответить
А там какой срок не напиши-"до фонаря". Таких надо физически устранять.
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26.05.2022 11:10 Ответить
Швейцарцы вешали просто сторонников немецкого мира.
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26.05.2022 11:16 Ответить
У повоєнній Норвегії колаборантів теж страчували. Мо тому, вона сьогодні така процвітаюча?
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26.05.2022 11:30 Ответить
Почекай, підпілля працює, мер Єнергодара свідок
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26.05.2022 12:56 Ответить
І що??? А ліквідувати зрадника,нє? Бо то ж не наші методи. Нехай йому стане соромно.
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26.05.2022 11:13 Ответить
почему такие подонки прислуживают оркам?вероятно уверены что наказания не будет.
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26.05.2022 11:13 Ответить
А то раньше не знали кто и что...
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26.05.2022 11:13 Ответить
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26.05.2022 11:16 Ответить
Думаю, що після перемоги воно буде сидіти в зраді, бо воно ж недоторканне, ще й зарплату виплатять повністю + оздоровчі
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26.05.2022 11:29 Ответить
він ж довший час з прямого не вилазив а де шахов ?
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26.05.2022 11:33 Ответить
Підозра? Яку будуть розглядати місяцями, потім роками розслідувати... Куля в лоб - і все розслідування...
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26.05.2022 11:38 Ответить
В задницю запхайте свої 5-10 років!
Ніколи не наведем порядку в Україні із зрадою до того часу доки таких балицьких не будемо розстрілювать!
А Рабинович, Мураєв, Шуфрич і СО не зрадники?
Захищають Україну із зброєю?
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26.05.2022 11:43 Ответить
І цю мерзоту зараз пригріває під своїм боком пан зезелене лайно. Щоб мати нову , карманну партію
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26.05.2022 11:58 Ответить
Чергове підтвердження того, що в країні служби безпеки нема, є лише жалюгідні холуї які звикли " працювати" виключно на замовлення, і це з такими повноваженнями і ресурсами, іншими словами у цій нікчемній канторі все залишилося без змін, безпека країни взагалі не в пріоритетах.
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26.05.2022 12:14 Ответить
Його треба було заарештувати ще до війни,всім відомо що це ворог колоборант ,зараз він на окупованій територіі ,тому треба діяти на випередження багато колоборантів всім відомих живуть в Києві та інших містах ,тому не чекайте коли вони будуть за межами Украіни .
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26.05.2022 12:30 Ответить
А как там поживает Штепа? Все там же, в Славянске ждет своих? Или уже получила временное убежище в Германии?
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26.05.2022 12:40 Ответить
Из любого предательства, измены, перехода на службу врагу торчат все те же уши продажных ублюдков рыгов.
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26.05.2022 12:39 Ответить
Не только рыгов. В 2019 после прихода во власть Зеленского и СН возвратились во власть и Портнов - друг Бени, и сам Беня, и Ренат Кузьмин (агент ФСБ, скрывался с 2014 в РФ), и Демченко - работал на уничтожение украинской военной разведки и всю жизнь на россию, и сынок ГРУ-шника из москвы Ермак, проталкивающий во власть нужных для РФ людей.
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26.05.2022 19:49 Ответить
Ну по сравнению с аферистом Васей грицаком сейчас хоть какой то результат пошёл.
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26.05.2022 20:22 Ответить
Сподіватимемося, що місцеві партизани завалять цю жирну свиню -Балицького.
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26.05.2022 15:19 Ответить
 
 