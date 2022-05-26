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Участник двух Олимпиад, украинский тяжеловес Красильников корректировал огонь оккупантов по позициям ВСУ. ВИДЕО

Украинские бойцы в Чугуеве задержали группу вражеских корректировщиков огня, среди которых оказался украинский спортсмен-тяжеловес Геннадий Красильников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Красильников – мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, дважды соревновался за Украину на летних Олимпийских играх в супертяжелой категории мужчин, заняв 9 и 4 место в финальном зачете.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "30 тысяч за каждую точку... Дочь будет в Москве учиться. Она – умница и отличница", - предатель-корректировщик обстрелов Мариуполя. ВИДЕО

спорт (2427) Харьковщина (5577) государственная измена (1539)


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Топ комментарии
+117
Цеж яким уйобком треба бути, щоб корегувати вогонь по своєму ж місту. Невже просто через гроші.
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26.05.2022 11:06
+97
Тепер - "на тюрму" Хай ставить рекорди в камері!
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26.05.2022 10:56
+78
Боже, яка мразь. В той час як спортсмени - патріоти гинуть захищаючи Україну. А скільки такої мразі в тилових містах.. Сидять падли і чекають "своїх"
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26.05.2022 11:00
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Що тут скажеш - вірус руского міра це психічне захворювання, лікується або кулею,
або тюремним строком, або висилкою на Воркуту. Замарав Український спорт цей
важкоатлет своїм прокацапським лайном. Чісто ГНІДА по опрєлєнію.
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26.05.2022 13:58 Ответить
судячи з відео та його морди ліца, цей "спортсмен" вже давно щільно сидить на інших допінгах...
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26.05.2022 14:03 Ответить
и что за тварей вскормила украинская земля
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26.05.2022 14:06 Ответить
яки він --український спортсмен-важкоатлет сепар ,кацапоязичне , на морді все НАписано, ВАТА !!!
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26.05.2022 14:19 Ответить
"Спорт вне політікі". Ага!!!
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26.05.2022 14:38 Ответить
ПИШИТЕ СРАЗУ ,ЛУЗЕР
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26.05.2022 14:39 Ответить
Таких виродків потрібно страчувати. Вони винні в смертях наших людей
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26.05.2022 17:05 Ответить
Ні ніяких судів там і валіть цю погань
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26.05.2022 17:27 Ответить
спорт внє палітіткі
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26.05.2022 18:07 Ответить
"какая разница" (с)
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26.05.2022 19:04 Ответить
Таких залишати живими не гуманно. По тихому ліквідувати, обкласти вибухівкою і рознести на молекули щоб не лишилося ніяких слідів.
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26.05.2022 19:15 Ответить
Цей метод навряд чи можна назвати "по-тихому".
Але метод файний. Схвалюю. Нехай навіть при цьому прозвучить бавовна - наші люди звикли
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26.05.2022 23:24 Ответить
Судячи по всьому це не якісь там ентузіасти що вирішили допомогти ворогу, а ворожа ДРГ. У минулу війну ворожі солдати, яких піймано не в формі своєі армії, не вважались військовополоненими і не підпадали під захист міжнародних конвенцій. Тобто їх могли розстріляти на місті без якихось там формальностей.
Коротше - треба було цих ублюдків закидати гранатами у тому підвалі і всі формальності.
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26.05.2022 20:30 Ответить
Парни, вам не надоело этой херней заниматься ? Просто тупо убивают мирных жителей, что с городами творят .. а вы ***** видосики на колени и прочтя муть, противно смотреть ..
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26.05.2022 21:13 Ответить
Не передавайте их следствию.
Они на обмен не годятся.
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26.05.2022 22:28 Ответить
их надо к позорному столбу привязать и чтобы каждый делал с ними всё что хочет, бажаючих знайдеться богато , этих тварей наказать . Я думаю что к концу дня с них шкуру спустят .
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26.05.2022 22:47 Ответить
Толерантність до зрадників та ворогів призводить до смерті вас, близьких та друзів.
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26.05.2022 22:55 Ответить
Згадую й інших наших олімпійців... Стрибайка Магучіх з Дніпра, львівський каратист Горуна, два брати-акробати ватяні куми-довбо*оби Усик і Лома. Хтось був "внє палітікі" і, можливо, лише тепер прозрів, а цей Красильников як був дебілом, так і залишився.

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26.05.2022 22:57 Ответить
За законами венного стану: до найближчої стінки...
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26.05.2022 23:06 Ответить
Нельзя сепаратистов брать в плен. Они хуже даже чем российские имперские захватчики Сепаратисты совершают двой6ное преступление:измена Родине и убийство Украинцев прикрываясь украинским гражданство. Нельзщя их брать в плен. Всех расстреливать но не на камеру При попытке к бегству расстреливать. Но не на камеру
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26.05.2022 23:09 Ответить
Важкоатлет? Олімпієць?
Ого-го-го-го!
Це його на неабияку пляшку треба посадити!..

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26.05.2022 23:19 Ответить
До закінчення війни нехай сидять. А після перемоги всіх позбавити громадянства відправити примусово на ********* з довічною забороною вїзду в Україну і конфіскацією всього майна якщо таке в ушльопків є. Тяжчого покарання для підлих дебілів навіть неможливо уявити.
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27.05.2022 02:41 Ответить
повесит его на его же медалях.
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27.05.2022 07:11 Ответить
Не здивуюсь, єслі пов'яжуть десь Тимощука, з коордінатами бригадного сортіра . ****, о спорт ,ти мір. От токо чогось лаптєногій.
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27.05.2022 09:00 Ответить
А может его штангой все таки придавит? А то видимо малые веса тягал. Остальных на столбы. Это нелюди!!!
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27.05.2022 10:30 Ответить
кацапські ********...
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27.05.2022 10:59 Ответить
Є якісь докази шо вони коригувальники? Схоже що як завжди взяли перших попавших наркоманів і назвали коригувальниками
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27.05.2022 19:56 Ответить
це не спортсмен а тварина. має бути суд конфіскація і позбавлення звань і нагород
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27.05.2022 22:06 Ответить
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