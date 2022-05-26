Участник двух Олимпиад, украинский тяжеловес Красильников корректировал огонь оккупантов по позициям ВСУ. ВИДЕО
Украинские бойцы в Чугуеве задержали группу вражеских корректировщиков огня, среди которых оказался украинский спортсмен-тяжеловес Геннадий Красильников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Красильников – мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, дважды соревновался за Украину на летних Олимпийских играх в супертяжелой категории мужчин, заняв 9 и 4 место в финальном зачете.
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або тюремним строком, або висилкою на Воркуту. Замарав Український спорт цей
важкоатлет своїм прокацапським лайном. Чісто ГНІДА по опрєлєнію.
Але метод файний. Схвалюю. Нехай навіть при цьому прозвучить бавовна - наші люди звикли
Коротше - треба було цих ублюдків закидати гранатами у тому підвалі і всі формальності.
Они на обмен не годятся.
брати-акробативатяні куми-довбо*оби Усик і Лома. Хтось був "внє палітікі" і, можливо, лише тепер прозрів, а цей Красильников як був дебілом, так і залишився.
Ого-го-го-го!
Це його на неабияку пляшку треба посадити!..