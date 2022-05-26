Участник двух Олимпиад, украинский тяжеловес Красильников корректировал огонь оккупантов по позициям ВСУ. ВИДЕО

Украинские бойцы в Чугуеве задержали группу вражеских корректировщиков огня, среди которых оказался украинский спортсмен-тяжеловес Геннадий Красильников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Красильников – мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, дважды соревновался за Украину на летних Олимпийских играх в супертяжелой категории мужчин, заняв 9 и 4 место в финальном зачете.

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