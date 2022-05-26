С помощью телефонов установлены лица некоторых находившихся на Киевщине оккупантов, - СМИ. ВИДЕО

Журналисты получили дополнительные доказательства нахождения конкретных оккупантов в населенных пунктах Киевщины. В первую очередь, военнослужащих скандальной 64-й бригады из Хабаровска, а также 37-й и 5-й бригад из Бурятии.

Об этом говорится в материале "Слідства.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

Кроме телефонных номеров СМИ получили адреса базовых станций мобильной связи, вблизи которых совершались звонки. Преимущественно вокруг Киева: Бучанский район, а также некоторые села на севере Киевщины. Также журналисты получили некоторую информацию о владельцах этих мобильных номеров и принялись за более тщательный поиск.

Это позволило установить личности нескольких десятков российских военных с точными днями и местами пребывания в Киевской области.

В частности, из полученного списка телефонных номеров журналисты верифицировали более десятка оккупантов из 64-й бригады, номера телефонов которых фиксировались в захваченных в течение марта регионах Киевщины.

"64-я мотострелковая бригада из Хабаровского края больше всего "прославилась" среди оккупационных войск. Именно эта российская бригада отметилась особыми зверствами в Буче: российские оккупанті замучили и расстреляли сотни мирных украинцев. ... Как свидетельствуют проанализированные журналистами списки, военнослужащие этой бригады в течение марта находились в следующих населенных пунктах: Макаров, Наливайковка, Красная Слобода, Колонщина, Бородянка, Шпитьки и Лычанка", - отмечает издание.

Смотрите: Раскрыто убийство семьи старосты Мотыжина. Установлено 5 военнослужащих ВС РФ и трое наемников ЧВК "Вагнер", - Венедиктова. ФОТО