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"У нас отряд головорезов, е#ашу гражданских. Могу просто взять нож, уши отрезать": Оккупант хвастается зверствами над гражданским населением, - перехват СБУ. АУДИО

Российские оккупанты с помощью гранат "зачищают" подвальные помещения, где укрывается от обстрелов гражданское население.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, свидетельствует очередной перехват разговора рашистов.

"Мы зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты кидаем, пох#й вообще. У нас отряд называется отряд самоубийц, отряд головорезов", - рассказывает жене оккупант, находившийся на Харьковщине.

Рашист объясняет жене, что это "обычная практика" и рассказывает ей, как оккупанты из другого подразделения глумились и изнасиловали женщину.

Также военный РФ рассказывал о пытках: "Я тут творю, вообще. Е#ашу всех, мне пох#й вообще: гражданских, не гражданских. Я могу просто взять нож, уши отрезать".

Смотрите: "Америка и весь мир им оружие дает, а у наших долбо#обов даже броников нет": Оккупант шокирован помощью Запада украинской армии, - перехват СБУ. АУДИО

СБУ (19889) перехват (342)


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Топ комментарии
+23
Дайте Макрону то послухати
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26.05.2022 12:50
+14
НЕЛЮДИ!!! ТІЛЬКИ ВБИВАТИ ЦИХ ОРКІВ!!! А ХТОСЬ ХОЧЕ ЩЕ КОМУСЬ І КУДИСЬ ЗАГЛЯНУТИ?
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26.05.2022 12:50
+14
Хватит уже этих "перехватов". Всё ясно давно. Лучше разрабатывать варианты,как наиболее эффективно и наиболее массово уничтожать кацапскую падаль.
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26.05.2022 12:51
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интересно на передке он справку достанет что слепо глухо немой тайный член организации Путин таки ***** и вообще его мобилизовали прямо из дурдома????
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26.05.2022 12:48 Ответить
Братан, можно вопрос, ток без издевательств, сам понимаешь люди разные! Я лежал в дурдоме 5 лет назад, мобилизации боюсь как огня, сам не служил, человек не военный короче. У меня тревожное расстройство, психопатия и т.д. (документально подтверждено) как ты думаешь меня могут принудительно мобилизировать в ВСУ в военное время???? Обьективно толку с меня никакого, но страшно до усрачки...........
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26.05.2022 14:48 Ответить
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26.05.2022 12:48 Ответить
НЕЛЮДИ!!! ТІЛЬКИ ВБИВАТИ ЦИХ ОРКІВ!!! А ХТОСЬ ХОЧЕ ЩЕ КОМУСЬ І КУДИСЬ ЗАГЛЯНУТИ?
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26.05.2022 12:50 Ответить
Дайте Макрону то послухати
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26.05.2022 12:50 Ответить
И премьеру Нидерландов Рютте.
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26.05.2022 13:10 Ответить
Хватит уже этих "перехватов". Всё ясно давно. Лучше разрабатывать варианты,как наиболее эффективно и наиболее массово уничтожать кацапскую падаль.
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26.05.2022 12:51 Ответить
Нет не хватит. Люди должны помнить постоянно, что из себя представляют кацапы. А то потом начнется, не все хрюске плохие, надо их понять и тд.
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26.05.2022 13:17 Ответить
А що "доблесне" СБУ крім таких перехоплень уміє робити ? Ну іще два варіанти є- здавати списки агентури СБУ кацапам як це зробив заступник літьохи Баканова , або викликати у Київ на допит людей , які на фронті воюють ((
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26.05.2022 13:21 Ответить
оптимально хімічною і бактеріологічною зброєю, але будуть вити, що не гуманно.
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26.05.2022 15:59 Ответить
Эти перехваты крутить тем кто не хочет эвакуироваться а ждет русских освободителей
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26.05.2022 19:19 Ответить
вообще прослушав по голосу сопляк не больше 22 годков скорей всего там больше хвастовства и понтов нежели правды такие крутые типа мачо....а на деле обделываются поносом от просто грома на небе...и в памперсах до конца жизни бегают.. если и правда то конченный дебил такие вещи даже самому себе не говорят.... не то что на мобильник...
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26.05.2022 12:52 Ответить
На службе при совке, там где дедовщина, издевались 18-20 летние над своими же сослуживцами очень изощрённо. А с виду сопляки.
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26.05.2022 13:01 Ответить
Утилизация биологических отходов: что такое биомусор ...
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26.05.2022 13:05 Ответить
расєянє це виродки роду людського підлягають знищенню.
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26.05.2022 12:55 Ответить
Нада подождать когда у макак кончится зерно и они ломануться в гейропку. Посмотрим как эти макароны запоют. Вот **** шоб все 100 миллионов голодающих ломанулись во францию. Шрпз не хотят там тяжёлое вооружение давать и ***** в глаз заглянуть
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26.05.2022 12:57 Ответить
Тільки знищувати. Ніяких переговорів поки не виплатять контрибуції, не повернуть полонених і депортованих, і не видадуть всіх військових злочинців
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26.05.2022 12:57 Ответить
Та вони вже не бояться викладувати відео з тортурами, на жаль західний світ в котре показує що в разі потреби вони колективно накладуть в штани, оглохнуть і осліпнуть.
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26.05.2022 13:07 Ответить
А голос такий добрий, домашній, довірливий. І могучій русязик...
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26.05.2022 14:23 Ответить
Звичайний "понтовик"! Той хто реально таке робить - рідко хвалиться! А цей - звичайний "лузер", який хоче надать своїй особі "значущості" в очах тих, хто його знає лише як "лузера" Вони ж не приїдуть в Україну, щоб перевірить - чи він не бреше? От він цими "похвальонами" і "росте над собою" У своїх власних очах, насамперед!
Характерний приклад з класики літератури - "Хлєстаков" з Ревізора" Гоголя Його "казки" в провінційному місті про життя в Санкт-Петербурзі!
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26.05.2022 13:08 Ответить
А хіба воно вихваляється ?

Воно навіть не приховує , що маючи "Калаша" у руках , маючи "ножа" воно бздить неозброєнного цивиліьного , бздить , що за кожним кущем на його чекає куля чи граната .

Воно тупо видає інфу про те, що воно й вони відчувають дивлячись в очі неозброєнних цивільних ,

А воно бачить люту презирливу ненависть в очах и воно тому бздить й тому погрожує , але тут тільки імітує погрози - тут Ви праві .
Але у "Хлєстакова" була реальна інша мотивація - заздрість . А тут жах й стрес !
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26.05.2022 13:24 Ответить
Є така наука - "судова психологія" Її вивчають майбутні правознавці Вона вивчає психологію не тільки злочинців, але й їх жертв ("віктимологія" - її відгалуження) Я її вивчав Тому я знаю про що пишу

Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не путин и не шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"

Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".

Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...

Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести!!!
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 ?
Это, суки, уж как повезет.

2018 (Ю. Нестеренко)
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26.05.2022 13:33 Ответить
А потім в полоні скиглить що їхав на "учєнія".
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26.05.2022 13:10 Ответить
Є така закономірність : чим потвора примітивнійша , чим в неї меньше знань й вмінь , тим більше віріть , що воно центр всесвіту -- недоторканий й неодосяжний для будь якого "караючого меча" .

Шиза йому блокує розуміння , що точне попадання в його навіть кріхітесеньким (в 10 кг ) снарядиком , то його особисті вуха попросяться окремо до діабло в пекло, а дупа окремо ...

Й неяка кількисть полоскань в водограях не врятує від розпадання на атоми його поганого рота
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26.05.2022 13:10 Ответить
Убивать надо не только кацапов, но и их подстилок. Не надо шума, не надо камер. Просто тихо резать, работать на количество. Работать без жалости, без эмоций, не создавая картинку для пропагандонов и западных консерв. Уничтожение кацапов и их подстилок должно стать рутиной.
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26.05.2022 13:14 Ответить
Цікаво, от ви на@уя це публікуєте?
З якою метою?!
Для демонстрації здібностей орлів бакланова?
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26.05.2022 13:23 Ответить
Для того щоб повірити, що це вони роблять насправді, треба було сходити рядовим до строкової армії саветов та рабсії.
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26.05.2022 13:28 Ответить
Все силы и деньги кидать на новое оружие и обучение, которое сделать массовым без ограничения пола, возраста, религии и т.д. Утилизация братских хоругвеносных расеян должна проходить в конвеерных, промышленных масштабах. Западные и общепринятые правила и законы на рашистов не распространяются. ответственность коллективная. При этом поощрять нападения нац меньшинств на глубинных исторических кацапов. Типа тувинцы мочат костромских ушлепков.
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26.05.2022 13:38 Ответить
деды воевали в "Дирленвагере"
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26.05.2022 13:59 Ответить
Ще один набутилочнік який боється чеченців як вогня.
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26.05.2022 14:00 Ответить
страна *********
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26.05.2022 14:14 Ответить
и украинцам еще запрещают владение и свободное ношение оружия...
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26.05.2022 14:28 Ответить
Забороняють бо політичні - олігархічні еліти 30 років не належать до українського етносу , для них Україна то фірма ...

Якщо народ стане мажоритарним тримачем влади в своїй країні, наступного дня буде заеон про зброю де всі громадяни котрі служили не зрадили присязі отртмають автоматичну зброю і сейф від держави і жінки і чоловіки
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26.05.2022 14:35 Ответить
3,14здота ***@на...
Живцем у комашник закопать й онлайн трансляцию в утубі зробить...
**** драна...
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26.05.2022 14:37 Ответить
Ні хрєна ти не тямиш в ковбасних обрізках Не треба мурашник руйнувать - мурашки самі знайдуть харч Головне - щоб "тіло" не втекло Партизани так робили на Поліссі - чи при допиті, чи як страту Якщо мурашник був коло дерева, то прив"язували до дерева Якщо дерева не було, то забивали чотири кілки в землю і "тіло" прив"язували за руки і ноги Головне (старий лісник казав) - щоб мураші були "правильні"... Питаю: А які це - "правильні"? А він каже: "Великі чорні але з бурим "пояском" Такі самі жадібні до м"яса..."
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26.05.2022 21:39 Ответить
А в плену все на учениях и никогда не стреляли.
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26.05.2022 16:11 Ответить
Этот ********* голос звучит не впервой , уже слышал эту мразь... Отряд Чикатил ..
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26.05.2022 17:27 Ответить
Ну действительно что путиноиды и рашисты хуже немецких фашистов..
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26.05.2022 17:55 Ответить
А В это же время...

Чоловік на Миколаївщині підібрав покинуті окупантами автомат, набої та гранату. Він може сісти на 7 років, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Джерело:
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26.05.2022 21:26 Ответить
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26.05.2022 21:27 Ответить
Они и есть рабы. Мрази лнр+днр на оккупированных территориях зверствуют, гоняются за патриотами, им помогает вата местная. Но в плену они плачут.

Это ошибка верить врагам всем, в том числе плачущим молодым мразям.

"Униженный человек всегда будет пытаться унизить других, тем самым компенсируя собственную униженность.

То, что российские войска творили у нас... Первоначально это было странно, мы все же жили в одной стране когда-то...

Первоначально мы воспринимали их как "срочников, мальчишек". Так вот, эти "срочники-мальчишки" наносили больший урон. Зачистки, расстрелы мирных колон, мародерство, насилие, грабеж. Все это творили эти "мальчишки", о которых так любят вспоминать солдатские матери. Попав в плен, они вели себя так же, как у вас. Попав в плен, они вызывали жалость. А теперь я понимаю, что их нельзя было жалеть. Потому что когда мы их отпускали, они возвращались. Умудренные опытом, еще более жестокими.

То, что я сейчас вижу на экранах, - все эти преступления, мы это прошли. Это для меня не ново. Как не ново для любого чеченца. Как не ново это для жителей Грузии, которые подверглись таким же актам варварства и вандализма. "
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26.05.2022 22:24 Ответить
такое ЧМО взять за глотку и где его борзота денется,гавно сразу с него потечёт .Мужчина так бахваляться не будет , да и делать такое будет.Тьфу мразь.
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26.05.2022 22:55 Ответить
 
 