"У нас отряд головорезов, е#ашу гражданских. Могу просто взять нож, уши отрезать": Оккупант хвастается зверствами над гражданским населением, - перехват СБУ. АУДИО
Российские оккупанты с помощью гранат "зачищают" подвальные помещения, где укрывается от обстрелов гражданское население.
Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, свидетельствует очередной перехват разговора рашистов.
"Мы зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты кидаем, пох#й вообще. У нас отряд называется отряд самоубийц, отряд головорезов", - рассказывает жене оккупант, находившийся на Харьковщине.
Рашист объясняет жене, что это "обычная практика" и рассказывает ей, как оккупанты из другого подразделения глумились и изнасиловали женщину.
Также военный РФ рассказывал о пытках: "Я тут творю, вообще. Е#ашу всех, мне пох#й вообще: гражданских, не гражданских. Я могу просто взять нож, уши отрезать".
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Характерний приклад з класики літератури - "Хлєстаков" з Ревізора" Гоголя Його "казки" в провінційному місті про життя в Санкт-Петербурзі!
Воно навіть не приховує , що маючи "Калаша" у руках , маючи "ножа" воно бздить неозброєнного цивиліьного , бздить , що за кожним кущем на його чекає куля чи граната .
Воно тупо видає інфу про те, що воно й вони відчувають дивлячись в очі неозброєнних цивільних ,
А воно бачить люту презирливу ненависть в очах и воно тому бздить й тому погрожує , але тут тільки імітує погрози - тут Ви праві .
Але у "Хлєстакова" була реальна інша мотивація - заздрість . А тут жах й стрес !
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не путин и не шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"
Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".
Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...
Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести!!!
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 ?
Это, суки, уж как повезет.
2018 (Ю. Нестеренко)
Шиза йому блокує розуміння , що точне попадання в його навіть кріхітесеньким (в 10 кг ) снарядиком , то його особисті вуха попросяться окремо до діабло в пекло, а дупа окремо ...
Й неяка кількисть полоскань в водограях не врятує від розпадання на атоми його поганого рота
З якою метою?!
Для демонстрації здібностей орлів бакланова?
Якщо народ стане мажоритарним тримачем влади в своїй країні, наступного дня буде заеон про зброю де всі громадяни котрі служили не зрадили присязі отртмають автоматичну зброю і сейф від держави і жінки і чоловіки
Живцем у комашник закопать й онлайн трансляцию в утубі зробить...
**** драна...
Чоловік на Миколаївщині підібрав покинуті окупантами автомат, набої та гранату. Він може сісти на 7 років, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Джерело:
Это ошибка верить врагам всем, в том числе плачущим молодым мразям.
"Униженный человек всегда будет пытаться унизить других, тем самым компенсируя собственную униженность.
То, что российские войска творили у нас... Первоначально это было странно, мы все же жили в одной стране когда-то...
Первоначально мы воспринимали их как "срочников, мальчишек". Так вот, эти "срочники-мальчишки" наносили больший урон. Зачистки, расстрелы мирных колон, мародерство, насилие, грабеж. Все это творили эти "мальчишки", о которых так любят вспоминать солдатские матери. Попав в плен, они вели себя так же, как у вас. Попав в плен, они вызывали жалость. А теперь я понимаю, что их нельзя было жалеть. Потому что когда мы их отпускали, они возвращались. Умудренные опытом, еще более жестокими.
То, что я сейчас вижу на экранах, - все эти преступления, мы это прошли. Это для меня не ново. Как не ново для любого чеченца. Как не ново это для жителей Грузии, которые подверглись таким же актам варварства и вандализма. "