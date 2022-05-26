"У нас отряд головорезов, е#ашу гражданских. Могу просто взять нож, уши отрезать": Оккупант хвастается зверствами над гражданским населением, - перехват СБУ. АУДИО

Российские оккупанты с помощью гранат "зачищают" подвальные помещения, где укрывается от обстрелов гражданское население.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, свидетельствует очередной перехват разговора рашистов.

"Мы зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты кидаем, пох#й вообще. У нас отряд называется отряд самоубийц, отряд головорезов", - рассказывает жене оккупант, находившийся на Харьковщине.

Рашист объясняет жене, что это "обычная практика" и рассказывает ей, как оккупанты из другого подразделения глумились и изнасиловали женщину.

Также военный РФ рассказывал о пытках: "Я тут творю, вообще. Е#ашу всех, мне пох#й вообще: гражданских, не гражданских. Я могу просто взять нож, уши отрезать".

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