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Залужный: Украине нужно оружие, поражающее противника на большом расстоянии. ВИДЕО

Украина благодарна иностранным партнерам за предоставленную техническую помощь. Но чтобы остановить рашизм, нужно оружие, способное попасть далеко.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нам очень тяжело, но мы стоим. Мы боремся за каждый участок фронта, за каждый населенный пункт. Выбивать врага из нашей земли нам помогает западное вооружение и техника", – отметил он.

Залужный поблагодарил партнеров за предоставленную международную техническую помощь.

"В то же время мы очень нуждаемся в образцах вооружения, которые позволят поражать противника на большом расстоянии. И с этим нельзя медлить, ведь цена задержки измеряется жизнями людей, которые собой защитили мир от рашизма", - подчеркнул он.

Смотрите: Французские гаубицы Caesar уже на передовой, - Залужный. ФОТОрепортаж

оружие (10213) помощь (7797) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+58
Звичайно ж потрібна,"але тоді ми не зможемо будувати дороги".
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26.05.2022 13:15
+57
Слава ЗСУ!
Дяка Залужному.
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26.05.2022 13:13
+32
... і скумбрія буде більше ніж по 8
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26.05.2022 13:17
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Страница 2 из 2
Я согласен, да зброя потрібна . Але ,але ......так не воюют в пол силы , почему не отвечают, на обстрелы прегроничной территории. Почему не наладили производство, своего ракетного вооружения , куча народу мается во Львове ,не знает чем заняться , используя их организуйте производство . И у меня, вопрос неужели за три месяца нельзя было в Нижнеднепровске сделать пару изделий, чтобы расхерачить мост в районе Керчи , стоит целый завод
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26.05.2022 13:39 Ответить
а не хочете видалити адреси, наводки ?? вкажіть десь на глобусі ... пліз ...
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26.05.2022 14:25 Ответить
В нас "менеджери" вміють тільки балаболити і на пороха клепати справи.... це уся їхня робота....
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27.05.2022 09:02 Ответить
Это вопрос к Зеленскому.
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26.05.2022 13:42 Ответить
Наприклад такі, як "Вільха" ...........
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26.05.2022 13:43 Ответить
Год блесс Америка! Что еще сказать? Байден - суперковбой! Короче, дайте петриоты, с нас магар.
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26.05.2022 13:44 Ответить
Як би так афганці думали, то ні однієї війни не перемогли. Як повстанці в Сирії розбили асадівську армію, не маючи ні артилерії, ні авіації? Може треба генерала С.Кривоніс командувати Генеральним штабом поставити?
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26.05.2022 13:50 Ответить
во первых - кривонос спецназовец, вряд ли он специалист в общевойсковых вопросах. во вторых - он себя дескредитировал на выборах 2019-го года. залужный вполне справляется, главное что б ему клоуны не мешали
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26.05.2022 14:03 Ответить
А чим себе дискредитував С.Кривонос у 2019 р ? У нього що , були гроші , які здатні були перемогти ці шалені політтехнології Зеленського і Порошенка , про що ви говорите ? Там же мова шла про мільярди . Навпаки , він зорієнтувався і прийняв правильне рішення в тих умовах . С.Кривонос , справжній державник , думаю , що він має бути у політиці , однозначно , мало того , на слідуючих виборах у політику мають піти інтелектуальні військові , інакше ми не відродимо оборонну промисловість , нам потрібно мати свою зброю , щоб не просити по світу милостиню . Вони нас явно задрали зі своїми умовами . Даємо , але не стріляйте дальше 70 км , це як називається ? Ми вперто маємо вибороти своє право бути європейцями , на яке ми маємо законне право . От тільки нам потрібно домовитись , щоб відмовитись від цієї 30-річної політичної еліти , щоб одним махом відрізати всю цю КГБню, контрабанду ,корупцію , зв"язки з Ерефією , ніяких Торгашів , бо для них одна цінність , це надприбутки .
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01.06.2022 07:20 Ответить
Скільки я таких снарядів в ствол понатикав свого - 30 ... 40 кг .

В гарматних військах головне після серії своєчастно змінити позицію , що б не прелетіла "відповідь" !
Але нашу гармату вже списала (разом зі мною)) , хоча й була напів-автоматом . Але ця "красуня" розгортається маленькою командою за свсього 3 хвилини , а нашу 7-9 бугаїв ледь за 7 хвилин встигали !
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26.05.2022 14:01 Ответить
Так 3 роки не потрібна була зброя. Тепер верещать. Зараз це плоди управління Зе і Ко.
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26.05.2022 14:01 Ответить
Залужный, пока мы получим оружие у нас страны не будет. Тебе с Зелей надо было готовится, об этом все кричали, будет война. Чем занимался Генеральный штаб...
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26.05.2022 14:02 Ответить
так генштаб податки не збирає і бюджетом не розпоряджається. гроші на армію виділяє влада. так що питання не до залужного.
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26.05.2022 18:54 Ответить
90 % инфа яка зараз тут коментуеться с кацапских сайтов -
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26.05.2022 14:06 Ответить
Хто ж її дасть з цією владою.
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26.05.2022 14:15 Ответить
А я не пом"ятаю будь яку іншу владу , при який хоч якись гладкоствол надали ....

Це якись піпець -- Країна захлинаєтья від своєї й головне : від ворожої крові , а тут баць й на арену випзли два угрупування щурів : ЗЕбобіки й "порохоботи" й давай чубитися !!!

Ви що панове , вам не соромно тут сіяти на інших властні "панічні атаки" -- з панікою вам до психологу , а не сюди .

Ця влада єдина за останні 30 років , якої надають вже не тільки оборону зброї , а й наступальну .
Й на цю війну з *********** вже проголосованно 40 млрд . баскоїдів .
Й тільки на зброй для України виключно -- 12 млрд. Й це тільки до кінця поточного року ...
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26.05.2022 15:16 Ответить
Менше тут дописуйте, а більше тисніть на власну владу, яка блокує поставки зброї німцями через ізраїльські деталі.
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26.05.2022 16:07 Ответить
На территории Украины дислоцировались 15 мобильных ракетных комплекса РСД-10 "Пионер" (Волынская, Житомирская, Львовская, Сумская, Хмельницкая области), три ракетных операционных базы Р-12 (Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская области) и семь вспомогательных объектов (Волынская, Житомирская, Одесская, Сумская, Ровенская и Харьковская области).
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26.05.2022 14:23 Ответить
І що ? Хоспаді ... коли це було ??
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26.05.2022 14:27 Ответить
Між країнами НАТО є неформальні домовленості щодо утримання від постачання в Україну деяких видів озброєння.

За даними німецького новинного агентства dpa, це пов'язано з ризиком прямої воєнної конфронтації з Росією, який в Альянсі хочуть мінімізувати, пише https://www.zeit.de/news/2022-05/25/nato-staaten-durch-absprachen-krieg-mit-russland-verhindern ZEIT ONLINE .

https://www.unian.ua/war/u-nato-domovilisya-utrimatisya-vid-postachannya-deyakih-vidiv-***********-ukrajini-cherez-strah-pered-rf-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11842173.html
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26.05.2022 14:23 Ответить
ПОтому что в Давосе зеленский говорит "Спасибо Байдену" но не говорит "Спасибо Джонсону" ...

Ну, подумаешь, - забыл....
Тут мосты с Крыма взорвать *******...
там ******* Джонсону спасибо сказать...
С октября по февраль всех их ругал, что они паникёры...
сейчас ругает, что мало поторапливаются его проёбы затыкать...

ото и вся дипломатия от зеленского....
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26.05.2022 15:45 Ответить
Вільху-М треба виробляти у Польщі. Польща під прямим впливом Ватикану, а не Мальтійського ордену. Перенести туди технологічні елементи Артему і Южмашу? Якщо вони зберіглися.
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26.05.2022 14:46 Ответить
Одін хрєн - для папи римського Український народ і кацапи то брати які повинні помиритися.
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26.05.2022 14:54 Ответить
Вільха-М гарний аргумент, щоб помиритися.
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26.05.2022 16:39 Ответить
Ольха М это хорошо. Но дальность у неё - 140 км, это если полноценная, а если укороченная - 70 км. Гром2 - дальность 300 км. Сапсан - 500 км. Полноценное испытание закончились в 19 году. На этом милитари ракетная программа Украины закончилась( так же, как и Нептунов) - дальше начались приколы зеленские, тараны, хомчаки....
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26.05.2022 19:27 Ответить
ХАПО в свое время делало всем ТЕПЕРЬ уже небызызвестную Х-55,вся документация на нее есть,двигатель (самая сложная ныне часть ) тоже делало Моторсич (и продавало до последних времен всем желающим от Пакистана до Турции).
Вопрос -ну что там разрабатывать то?Планер ?или инерциалку ?Так вся документация есть.
И ракета до 3500 км с подвесными баками
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26.05.2022 20:05 Ответить
Я не бачу що ми ВОЮЄМО.
Я бачу якусь хрєнь і розмови про підйом ЕКОНОМІКИ, відбудову доріг, житла.
МИ ЩО ЗАКІНЧИЛИ ВІЙНУ І ПЕРЕМОГЛИ КАЦАПІВ ?
Все що повинно зараз працювати повинно бути направлено на ЗСУ, всі
доходи, збори, податки, все повинно йти на ЗСУ. Також де набори до лав
ЗСУ, де мобілізація ? Так війна не ведеться, більше схоже на якийсь договорняк і
заморожений конфлікт як колись в АТО.
Все для війни , все для Перемоги ?
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26.05.2022 14:53 Ответить
так само думаю, якась хрінь коїться...
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26.05.2022 17:24 Ответить
чого ж, непідготовлену, а часто і не озброєну тероборону дуже справно відправляють у самі гарячі точки. а зсу убивають на базах підготовки на Десні і в Яворові.
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26.05.2022 18:58 Ответить
А тобі зрадобот під американським прапором навіщо бачити як воюють
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26.05.2022 14:57 Ответить
разве что русню умервщвлять - вне конкуренции..
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26.05.2022 15:43 Ответить
Если бы зеленский был в 2021 году - он бы умер, но знал бы какое оружие нужно ВСУ для победы над рашкой....
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26.05.2022 15:17 Ответить
А ленд-ліз тоді для чого?
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26.05.2022 15:23 Ответить
Не для чого .... а коли ? Коли все це почали робити?! Коли Жарений Півень у сраку клюнув !

Зараз кажуть , щот потрібно ще два-три місяці й усе привезуть! Алеж попереджали з жовтня !

З жовтня, Карле!!! З жовтня два-три місяці - це було б привезено у січні !!!
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26.05.2022 15:40 Ответить
Залужний як підлеглий шмарклі поє теж саме що і шмаркля.
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26.05.2022 15:49 Ответить
Нехочуть нам давати ту зброю, бо бояться рашу!
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26.05.2022 15:55 Ответить
На дальней дистанции и дурак победит ,,на то ты и генерал чтобы думать как победить тем что есть создовай малые группы спец наза отправляй в тыл ,десантируй а как ты думал дальняя сброс может ещё ядерное попросить ну тогда точьно победим для Залужный ты *** стротег или просто посрать вышел
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26.05.2022 15:57 Ответить
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26.05.2022 16:03 Ответить
Нова "Мрія"

@bespalca

·
https://twitter.com/bespalca/status/1529768574214098944 2 ч

"Хочу лише нагадати,що UA погодилася не лише на ядерне роззброєння в 90-х р.р.,а й на демонтаж свого арсеналу звичайних оперативно-тактичних ракет «Скад»,враховуючи ризики розповсюдження було знищено 50 пускових установок + 185 ракет. Тепер Україні потрібно надати М270 чи М142".
M270/M142-платф., які б змінили хід війни для України,будучи ідеальними як для захисту,так і для нападу.Можливість наносити удари на глибину (40+ км)запобігає переміщенню підкріплень противника на лінію фронту.Так можна розгромити ворога частинами,позбавивши його переваги в чисел
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26.05.2022 16:07 Ответить
Минируйте дороги, ставьте знаки для гражданских машин что дороги заминированны, что бы не шастали там где не надо ,а то с такими раскладками вы дожде́тесь ***** дального оружия ,,,,пока опять будете Киев оборонять ТЕР обороной, вы думаете в РФ долбае́бы сидят думаете они вам позволят накопить дальнее оружие ?думай головой а не сракой.
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26.05.2022 16:12 Ответить
Не очень радостная новость. Если Залужный запросил, это говорит о том, что сделать больше уже ничего не может. Печально
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26.05.2022 16:27 Ответить
Зеля,,,тебе столько бабла дядя Байден перечислил, да закупи ты *** у Эрагана хотя бы 200штук Байрохтаров и пусти их сразу все на Донбас или на Крымский мост ну ******** их орки половину с 200штук ясен перец, но 100 штук долитит по любому , и будет результат ,так неее ,,,это же надо гроши тратить ,,, ждёш пока тебе Байден ядерные томагавки превезёт ,,,,, дальнее оружие ,та ********* вы ждать дальнее оружие ,как вам его будут доставлять порты закрыты ,а по воздуху РФ заявила что будут сбивать подозрительные самолёты и как доставить ,,,одна надежда на Эрдоган потому что его коробом и самолёты Вован Бункерный забздит сбивать ,потому у вас один вариант закупать Байрохтары у турков и не жалейте бабла ,,, Азербайджан в карабахе выйграл войну одними Байрахтарами без дальнего оружия, учите **** мед часть и опыт Азербайджана.а то прийдёт вам ****** .
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26.05.2022 16:39 Ответить
Вы хоть представляете какой БАЙРАКТАРИЩЕ нужен для крымского моста?
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26.05.2022 17:43 Ответить
Все это работа ФСБешной СУКИ Ермака и других ГНИД вокруг НЕЛОХА.
Ни санкций ни оружия - нихера НЕТ.
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26.05.2022 16:45 Ответить
Залужному дійсно потрібно відправити 40% працівників війсккоматів на передок. Бо такі військові таланти пропадають дарма. Та і вже піднялись вони на лівих справках дозволу на виїзд - так що пора дядям країну захищати а не в тилу повітря псувати
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26.05.2022 17:31 Ответить
Дякую, пане Залужний!
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26.05.2022 17:47 Ответить
Интересно, что-то изменил генштаб в вопросе с рассредоточением солдат или по прежнему в казармах всем кагалом? Пока ждут оружие, можно же что-то с этим сделать а не охать, когда в следующий раз прилетит, сколько раз уже было, 7-8, думаю и ничего не меняют..
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26.05.2022 19:11 Ответить
все так, пан генерал
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26.05.2022 19:44 Ответить
Нам конечно могут дать оружие но во сне потому что скажут что его надо еще сделать а делать будут до скончания века. Как нам говорят за все в мире надо платить и не взяли не в НАТО не ЕС Тогда иск на компенсацию ущерба из за агрессии РФ от выгодополучателей (ЕС США Китая) потому что Украина вывела третий ядерный потенциал в мире и исполнила свои обязательства и пострадала что б они спокойно спали - не пробовали? Теперь мяч на их стороне или они нам дают срочно оружие еще вчера или выплачиваю компенсацию только не чиновникам а каждому украинцу но таких денег не существует .
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26.05.2022 20:28 Ответить
І що? Світ послухає коня-лаврова і не дасть нам її? Та тут уже принципово треба давати!
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26.05.2022 20:35 Ответить
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