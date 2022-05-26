Залужный: Украине нужно оружие, поражающее противника на большом расстоянии. ВИДЕО
Украина благодарна иностранным партнерам за предоставленную техническую помощь. Но чтобы остановить рашизм, нужно оружие, способное попасть далеко.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает Цензор.НЕТ.
"Нам очень тяжело, но мы стоим. Мы боремся за каждый участок фронта, за каждый населенный пункт. Выбивать врага из нашей земли нам помогает западное вооружение и техника", – отметил он.
Залужный поблагодарил партнеров за предоставленную международную техническую помощь.
"В то же время мы очень нуждаемся в образцах вооружения, которые позволят поражать противника на большом расстоянии. И с этим нельзя медлить, ведь цена задержки измеряется жизнями людей, которые собой защитили мир от рашизма", - подчеркнул он.
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В гарматних військах головне після серії своєчастно змінити позицію , що б не прелетіла "відповідь" !
Але нашу гармату вже списала (разом зі мною)) , хоча й була напів-автоматом . Але ця "красуня" розгортається маленькою командою за свсього 3 хвилини , а нашу 7-9 бугаїв ледь за 7 хвилин встигали !
Це якись піпець -- Країна захлинаєтья від своєї й головне : від ворожої крові , а тут баць й на арену випзли два угрупування щурів : ЗЕбобіки й "порохоботи" й давай чубитися !!!
Ви що панове , вам не соромно тут сіяти на інших властні "панічні атаки" -- з панікою вам до психологу , а не сюди .
Ця влада єдина за останні 30 років , якої надають вже не тільки оборону зброї , а й наступальну .
Й на цю війну з *********** вже проголосованно 40 млрд . баскоїдів .
Й тільки на зброй для України виключно -- 12 млрд. Й це тільки до кінця поточного року ...
За даними німецького новинного агентства dpa, це пов'язано з ризиком прямої воєнної конфронтації з Росією, який в Альянсі хочуть мінімізувати, пише https://www.zeit.de/news/2022-05/25/nato-staaten-durch-absprachen-krieg-mit-russland-verhindern ZEIT ONLINE .
https://www.unian.ua/war/u-nato-domovilisya-utrimatisya-vid-postachannya-deyakih-vidiv-***********-ukrajini-cherez-strah-pered-rf-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11842173.html
Ну, подумаешь, - забыл....
Тут мосты с Крыма взорвать *******...
там ******* Джонсону спасибо сказать...
С октября по февраль всех их ругал, что они паникёры...
сейчас ругает, что мало поторапливаются его проёбы затыкать...
ото и вся дипломатия от зеленского....
Вопрос -ну что там разрабатывать то?Планер ?или инерциалку ?Так вся документация есть.
И ракета до 3500 км с подвесными баками
Я бачу якусь хрєнь і розмови про підйом ЕКОНОМІКИ, відбудову доріг, житла.
МИ ЩО ЗАКІНЧИЛИ ВІЙНУ І ПЕРЕМОГЛИ КАЦАПІВ ?
Все що повинно зараз працювати повинно бути направлено на ЗСУ, всі
доходи, збори, податки, все повинно йти на ЗСУ. Також де набори до лав
ЗСУ, де мобілізація ? Так війна не ведеться, більше схоже на якийсь договорняк і
заморожений конфлікт як колись в АТО.
Все для війни , все для Перемоги ?
Зараз кажуть , щот потрібно ще два-три місяці й усе привезуть! Алеж попереджали з жовтня !
З жовтня, Карле!!! З жовтня два-три місяці - це було б привезено у січні !!!
@bespalca
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https://twitter.com/bespalca/status/1529768574214098944 2 ч
"Хочу лише нагадати,що UA погодилася не лише на ядерне роззброєння в 90-х р.р.,а й на демонтаж свого арсеналу звичайних оперативно-тактичних ракет «Скад»,враховуючи ризики розповсюдження було знищено 50 пускових установок + 185 ракет. Тепер Україні потрібно надати М270 чи М142".
M270/M142-платф., які б змінили хід війни для України,будучи ідеальними як для захисту,так і для нападу.Можливість наносити удари на глибину (40+ км)запобігає переміщенню підкріплень противника на лінію фронту.Так можна розгромити ворога частинами,позбавивши його переваги в чисел
Ни санкций ни оружия - нихера НЕТ.