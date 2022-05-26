Залужный: Украине нужно оружие, поражающее противника на большом расстоянии. ВИДЕО

Украина благодарна иностранным партнерам за предоставленную техническую помощь. Но чтобы остановить рашизм, нужно оружие, способное попасть далеко.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нам очень тяжело, но мы стоим. Мы боремся за каждый участок фронта, за каждый населенный пункт. Выбивать врага из нашей земли нам помогает западное вооружение и техника", – отметил он.

Залужный поблагодарил партнеров за предоставленную международную техническую помощь.

"В то же время мы очень нуждаемся в образцах вооружения, которые позволят поражать противника на большом расстоянии. И с этим нельзя медлить, ведь цена задержки измеряется жизнями людей, которые собой защитили мир от рашизма", - подчеркнул он.

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