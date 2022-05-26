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Мужчина на Николаевщине подобрал брошенные оккупантами автомат, патроны и гранату. Он может сесть на 7 лет, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

49-летний житель Башатнского района должен сдать найденное оружие в полицию. Он не сделал этого, и теперь его обвинят в незаконном обращении с оружием.

Об этом сообщает полиция Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

"Полицейские установили 49-летнего жителя Баштанского района. 25 мая правоохранители провели по месту его жительства санкционированный обыск. В ходе следственных действий полицейские обнаружили незарегистрированное охотничье ружье и патроны к нему, автомат системы Калашникова, магазин к нему и более 640 патронов 5 , а также гранату РГД-5", – говорится в сообщении.

Сейчас полицейские готовят материалы для вручения мужчине подозрения по ч. 1 ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Читайте: За 25 мая на южном направлении уничтожены 20 оккупантов, 2 САУ и 1 зенитная установка, - ОК "Південь"

"Уважаемые граждане! Если к вам каким-либо образом попало любое оружие, которое могло остаться как после присутствия оккупационных войск, так и случайно найденное в любом месте, патроны или другие боеприпасы, пожалуйста, немедленно сдайте их в ближайшее полицейское отделение или сообщите о указаны находки полиции", - призвали правоохранители.

Мужчина на Николаевщине подобрал брошенные оккупантами автомат, патроны и гранату. Он может сесть на 7 лет, - полиция 01
Мужчина на Николаевщине подобрал брошенные оккупантами автомат, патроны и гранату. Он может сесть на 7 лет, - полиция 02
Мужчина на Николаевщине подобрал брошенные оккупантами автомат, патроны и гранату. Он может сесть на 7 лет, - полиция 03
Мужчина на Николаевщине подобрал брошенные оккупантами автомат, патроны и гранату. Он может сесть на 7 лет, - полиция 04
Мужчина на Николаевщине подобрал брошенные оккупантами автомат, патроны и гранату. Он может сесть на 7 лет, - полиция 05

Николаевская область (2121) оружие (10214) Нацполиция (16458)


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Топ комментарии
+47
Я херею с наших ментов, в стране война, а они у населения оружие отбирают, а если кацапы придут опять Бучи хотите?
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26.05.2022 14:42
+39
Давно потрібно прийняти вільне володіння зброєю.
Тим більше в такій країні як Україна. Яку Росія постійно намагається окупувати.
Якби в містах всі чоловіки мали по автомату , то росія так легко не окупувала б Херсон.
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26.05.2022 14:41
+38
Що за фуйня? Пожурити, що не зареєстрував, заставити зареєструвати, проінстуктувати про забезпечення умов зберігання. І хай тримає. Не вкрав же.
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26.05.2022 14:43
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Правила форума Совет форумчан
шо ідіоти?
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26.05.2022 14:38 Ответить
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26.05.2022 14:50 Ответить
Нащо ти сюда цю злодійку і путінську підстилку запостив?
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26.05.2022 14:53 Ответить
хто то?
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26.05.2022 22:45 Ответить
Премию дарвина этому господину
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26.05.2022 14:41 Ответить
удавись, баран
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26.05.2022 14:46 Ответить
Швидше наша влада намагається отримати т.зв. "премію Дарвіна"
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26.05.2022 14:50 Ответить
І чому? Хіба десь нормовані строки на протязі яких він повинен те здати? Ця говносправа розсиплеться в любому нормальному суді, правда якщо в нас такі існують.
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26.05.2022 19:09 Ответить
Давно потрібно прийняти вільне володіння зброєю.
Тим більше в такій країні як Україна. Яку Росія постійно намагається окупувати.
Якби в містах всі чоловіки мали по автомату , то росія так легко не окупувала б Херсон.
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26.05.2022 14:41 Ответить
Чому вони не на фронті? Ці мусора ще можуть заставити вернути зброю окупантам і вибачитися. Вони досі служать москалям.
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26.05.2022 15:02 Ответить
целый подполковник делает осмотр места происшествия? главное управление выехало на ч.1 ст.263? как то странно, для них это мелочевка...
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26.05.2022 14:42 Ответить
ІПСО проти нас.
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26.05.2022 14:52 Ответить
Так для преси ж. Полковник піаритися приперся.
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26.05.2022 14:55 Ответить
возможно. лучше б особо тяжкими занимались. висяков по убийствам валом, а они на хранение оружия выезжают... это уровень райотдела и какого небудь лейтенанта/капитана.
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26.05.2022 15:06 Ответить
Я херею с наших ментов, в стране война, а они у населения оружие отбирают, а если кацапы придут опять Бучи хотите?
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26.05.2022 14:42 Ответить
В нашей области продажа алкоголя давно запрещена, где оружие?
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26.05.2022 14:57 Ответить
https://www.facebook.com/oleh.tyahnybok?__cft__[0]=AZUJdDicQwgwv7iVjSZo8BW4p5eezV78evArypVTdVBqOSyHGYCdTpFIVZevnUgUFJAp88a6nvl7okl47HXbc7NFQ_poATjJZdVfMyXQJPC9hL4SYG5Eczy2Ss-cGFjvsVEScnendD2ds4QbOKp8w11cWrrP9n8fEYeDfvrOqNKQ3g&__tn__=-UC%2CP-R Олег Тягнибок

Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроект про володіння вогнепальною зброєю.

Законопроект #5708 підтримали 274 народні обранці.

«Свобода» виступала за ухвалення такого закону ще з 2012 року. Реєструючи у кожному скликанні відповідний законопроект. Вперше - 21 березня 2014 року (законопроект Сиротюка Ю. та інших).

На жаль, у першому читанні пройшов законопроект, лобійований МВС, а не патріотичною та зброярською спільнотою (#5708-1).

Різниця у законопроектах проста. Поліцейська версія закону НЕ передбачає права володіння громадянами зброєю самозахисту.

Короткостволи навіть в умовах повномасштабної агресії і далі доступні лише привілейованим.

Сподіваємось, у другому читанні законопроект ухвалять із правками (народний депутат від «Свободи» Оксана Савчук вже подала необхідні).

І зволікати не треба. Українці мають зустрічати ворога у всеозброєнні.

Якби цей закон було ухвалено раніше, нація була б більш готовою до опору окупантові.

Вільні люди володіють зброєю, раби - ні.

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26.05.2022 14:42 Ответить
Вільні люди володіють зброєю, раби - ні.‼️‼️‼️
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26.05.2022 14:44 Ответить
Що за фуйня? Пожурити, що не зареєстрував, заставити зареєструвати, проінстуктувати про забезпечення умов зберігання. І хай тримає. Не вкрав же.
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26.05.2022 14:43 Ответить
А ментам які поздавали зброю окупантам судитимуть? Серед зелена влада наявності зброї у народу навіть під час війни
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26.05.2022 14:43 Ответить
Тобто всі хто в окупації бореться проти окупантів не своєю зареєстрованою зброєю, а відібраною у окупантів має зразу відвести таку зброю через лінію фронту до найближчого поліцейського відділку? На півдні тероборону взагалі не озброїли, а тих хто озброюється сам збираються садити в тюрму.
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26.05.2022 14:44 Ответить
Ото робити їм нема чого. Ще й без остаточно прийнятого закону про зброю. Адже кримінальний кодекс передбачає покарання за поводження зі зброєю без передбаченого ЗАКОНОМ дозволу. А закону немає. За це і так судитися непросто, а тут ще й воєнний стан...
Друге - хтось же здав його, просто так квартири перевіряти не ходять.
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26.05.2022 14:45 Ответить
чому саме до цього чоловіка прийшли з общуком?Хтось здав?
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26.05.2022 14:46 Ответить
Базікав багато
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26.05.2022 15:03 Ответить
А как они узнали? Стуканул кто-то. Ото нашел припряч и не пызды никому!!
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26.05.2022 14:47 Ответить
От що ключове !

чоловік мав би зброю і зміг би завалити рашистів що увірвплись би до нього в дім , але він сяде на 7 років , а призивні колаборанти спокійно покидають країну

Україна реально бажає перемогти ?
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26.05.2022 14:48 Ответить
не сядет. дадут года 2 условно. я за 20 лет работы следователем/адвокатом еще не одного не видел, кто по 263-й сел бы реально
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26.05.2022 14:54 Ответить
Украина може й хоче перемогты! А вот влада - им лишь бы не стрелять! Не могут заставить русских, то принуждают к этому своих.
Зеленая кара божья постигла Украину за инертность и безразличность подавляющей части населения, употребляющих гречку...
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26.05.2022 14:58 Ответить
Кончені виродки а не поліцейські! Ану відпустіть чоловіка! Він правильно все зробив! А ви падли краще розкажіть хто його здав?! Бо ви до нього приперлися за чиєюсь наводкою!
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26.05.2022 14:49 Ответить
кончені виродки це хиба не за адресою, поліціанти вчиняють за законом. За законом він мав повідомити поліцію, і навіть не торкатися зброї. Інша справа що закон недосконалий, але то вже не до поліціантів, вони ж виконавча а не законотворча.
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26.05.2022 22:50 Ответить
Там ідуть запеклі бої , а вони судити хочуть чоловіка за знайдену зброю ,
ви що офуіли ?
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26.05.2022 14:50 Ответить
а чому зрадників у церквах у тюрму не саджають
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26.05.2022 14:51 Ответить
Зате у Колі катлєти проблем немає зі зброєю!
На питання "де взяв" відповідає "падарілі"...
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26.05.2022 14:52 Ответить
Закопувати потрібно... але не глибоко.
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26.05.2022 14:53 Ответить
Да ****ь, теперь я у убеждаюсь, что у нас действительно специальная операция, а не война. Это шо ж - Путин прав?
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26.05.2022 14:55 Ответить
Х...Й ВАМ ПИ....АСЫ,А НЕ ОРУЖИЕ. ЕСЛИ БЫ АВАКОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ ДАВНО ПРИНЯЛИ ЗАКОН ОБ ОРУЖИИ,НЕ БЫЛО БЫ ТАКИХ МАШТАБОВ В БУЧАХ,ГОСТОМЕЛЯХ И ПРОЧ. ПОТОМУЧТО ЛЮБОЙ БЫ БУРЯТСКИЙ ОКУПАНТ ,КОГДА ХОДИЛ ПО ДВОРАМ,ТО ОГЛЯДЫВАЛСЯ ,ЗНАЯ ЧТО ЧТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПУЛЮ ОТ ЛЮБОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ. А В ДАННОЙ СИТУАЦИИ ДЕЙСТВИЯ ПРОИСХОДЯТ В ОБЛАСТИ ,ГДЕ ИДУТ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ. И МУЖИК ПРАВ,МУСОРА УЙДУТ ,А ОН ОСТАНЕТСЯ СРЕДИ ВРАГОВ
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26.05.2022 14:57 Ответить
Кончена країна, і влада, і мєнти.
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26.05.2022 14:59 Ответить
А вы говорите почему люди в Херсоне и других городах не берут оружие и не идут бить врага. Еще и садить будут за убийство окупантов или предателей
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26.05.2022 15:00 Ответить
За такою логікою тоді треба і ту бабусю судити, яка на Київщині крала снаряди у окупантів.
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26.05.2022 15:01 Ответить
зелені курви більше бояться свій народ ніж окупанта
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26.05.2022 15:03 Ответить
за@бал уже этот зеленый цирк
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26.05.2022 15:10 Ответить
Ваша правда, будуть. Влада у нас патріотична лише на словах. Президент щодня надихаючі промови виголошує, а що там у нього і його оточення на умі, чим вони насправді займаютья, - невідомо.
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26.05.2022 15:14 Ответить
Не выголошуе а читает по бумажке. Две большие разницы
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26.05.2022 16:58 Ответить
А если завтра к нему домой придут русские оккупанты? ВСУ вы сбежите. А его убьют, жену и детей изнасилуют. Что вы долбоёбы будете делать?
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26.05.2022 15:59 Ответить
Вибачаюсь, але інакше як піздєць цю ситуацію не назовеш.
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26.05.2022 17:04 Ответить
Из за ціх дебільний законів вже третина України окупована...суки ментовские...вони там перший до москалів бігли та здавалися... Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !!!
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26.05.2022 17:12 Ответить
Это не страна,это реально цирк полный...На месте Цензора,я бы не публиковал такие статьи,чтоб не надр...вать людей лишний раз и так все на нервах,просто пздц..Особенно,когда каждый вечер выползает одно недоразумение и начинает "вещать"
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26.05.2022 17:28 Ответить
Он должен сдать это оружие в течении 10 дней после окончания военного положения.
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26.05.2022 17:31 Ответить
Мені цікаво для чого Цензор публікує таку інформацію. Да він має зареєструвати. Зброя повинна бути в кожного і вміти нею користуватися.
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26.05.2022 17:46 Ответить
Пр****яні трохи мєнти.
Як самі зброю віддають окупантам то це нормально
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26.05.2022 17:46 Ответить
И это во время войны? Вы там в милиции совсем охренели???
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26.05.2022 17:48 Ответить
хужего дебилизма в нынешних условиях не придумаешь,особенно в прифронтовых районах .
Давно пора эту ментовскую шоблу призвать на фронт и пусть оружие изымают у луггандонских коллаборантов или кацапов,хоть какая то реальная польза будет
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26.05.2022 17:59 Ответить
На Сумщині і Чернігівщині ,була аналогічна ситуація, відразу після звільнення, у людей почали відбирати трофейну зброю, відкрили п'ять кримінальних справ, я в ****
з такої дичі, як на мене, ніхто не зробив стільки зла, нашій Україні - як наша влада.
москалі збираються повторно наступати на ці території, а ці УРОДИ розброюють людей, які готові боронити свою землю. Яким потрібно бути КОНЧЕНИМ, щоб після всього що ми пережили, довіряти цім держмордам наше майбутнє....
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26.05.2022 18:02 Ответить
Короткоствол , не для фронтовых боев. Нашел , или было домашним .
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26.05.2022 18:19 Ответить
Обосравшиеся чинуши возвращаются на свои территории и делают показуху. Уверен что и менты и следак защищали родину глубоко в тылу.
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26.05.2022 19:29 Ответить
підараси мінти і їх начальство! Війна скінчилась напевно....Вже не прийдуть вороги і не будуть звязувати руки,ставлячи на коліна вбиваючи в затилок!?
Шо ви там курите!Людина має право на захист,ви собаки видали нам зброю? Ні!
Так ви вмісто того, щоб забесперчити всіх мирних громадян зброєю,кидаєте їх на розтерзання ворогу!
Зрадники ви мінти! Самі ходите до зубів озброєні! ще й статтю хочете пришити - собі до голови пришийте!
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26.05.2022 20:13 Ответить
правильно все напивал!!!
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26.05.2022 20:19 Ответить
дыбилы там война !!!!!!! а как он рашистов будет убивать?
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26.05.2022 20:17 Ответить
Я в шоке ! От орков взял оружие и ещё статью лепят в военное время !!!! Он что бандит или убил кого то ???
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26.05.2022 22:01 Ответить
З такою владою перемогти буде проблематично.
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26.05.2022 22:24 Ответить
Это ментовской беспредел, потому что когда в твой дом приходят рашисты мародёрят и насилуют на твоих глазах твоих женщин и детей (а тебе нечем даже защитится) - менты почему то не приезжают…. Человека лишили права защиты своей семьи, подумайте менты именно об этом…. Уже писали о том, как терроборону заставляли оружие сдать… а зачем а? Что в Украине уже войны нет? Чтобы потом опять раздавать??? Дебелизм и пустая трата драгоценного времени! Что до Швейцарии ещё не дожили? Или главковерх боится что на него нападут???
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26.05.2022 22:44 Ответить
А охотничье ружьё что тоже запрещено? А вы не окуели ли а стражи правопорядка??? Вы человека вообще права самообороны лишили!!!
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26.05.2022 22:47 Ответить
Щось тут не все чисто. Закон працює і це добре. А то потім тої зброї буде не лічено. І це не барабанний револьвер, це автоматична зброя. Знайшов, і відніс, може б тоді і дозволили зберігати на випадок зустрічі з орком, а тепер буде дупу протирати. Ну и де голова? розум?
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26.05.2022 23:48 Ответить
Лично я бы если бы нашёл - нихрена бы не сдал.
Интересно, а есть тут хоть кто-то, кто бы сдал?
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27.05.2022 10:07 Ответить
СДАЛ КАКОЙ ТО СЕПАР !!! ЕГО И САДИТЕ !!! НА ОДНОМ ФОТО 7.62 НА ДРУГОМ 5.45 !)
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27.05.2022 11:38 Ответить
ПОКАЖИТЕ УЧЕТ ОРУЖИЯ НА СКЛАДАХ УКРАИНЫ С 2014-2021 !)
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27.05.2022 11:40 Ответить
 
 