Мужчина на Николаевщине подобрал брошенные оккупантами автомат, патроны и гранату. Он может сесть на 7 лет, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
49-летний житель Башатнского района должен сдать найденное оружие в полицию. Он не сделал этого, и теперь его обвинят в незаконном обращении с оружием.
Об этом сообщает полиция Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.
"Полицейские установили 49-летнего жителя Баштанского района. 25 мая правоохранители провели по месту его жительства санкционированный обыск. В ходе следственных действий полицейские обнаружили незарегистрированное охотничье ружье и патроны к нему, автомат системы Калашникова, магазин к нему и более 640 патронов 5 , а также гранату РГД-5", – говорится в сообщении.
Сейчас полицейские готовят материалы для вручения мужчине подозрения по ч. 1 ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
"Уважаемые граждане! Если к вам каким-либо образом попало любое оружие, которое могло остаться как после присутствия оккупационных войск, так и случайно найденное в любом месте, патроны или другие боеприпасы, пожалуйста, немедленно сдайте их в ближайшее полицейское отделение или сообщите о указаны находки полиции", - призвали правоохранители.
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Тим більше в такій країні як Україна. Яку Росія постійно намагається окупувати.
Якби в містах всі чоловіки мали по автомату , то росія так легко не окупувала б Херсон.
Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроект про володіння вогнепальною зброєю.
Законопроект #5708 підтримали 274 народні обранці.
«Свобода» виступала за ухвалення такого закону ще з 2012 року. Реєструючи у кожному скликанні відповідний законопроект. Вперше - 21 березня 2014 року (законопроект Сиротюка Ю. та інших).
На жаль, у першому читанні пройшов законопроект, лобійований МВС, а не патріотичною та зброярською спільнотою (#5708-1).
Різниця у законопроектах проста. Поліцейська версія закону НЕ передбачає права володіння громадянами зброєю самозахисту.
Короткостволи навіть в умовах повномасштабної агресії і далі доступні лише привілейованим.
Сподіваємось, у другому читанні законопроект ухвалять із правками (народний депутат від «Свободи» Оксана Савчук вже подала необхідні).
І зволікати не треба. Українці мають зустрічати ворога у всеозброєнні.
Якби цей закон було ухвалено раніше, нація була б більш готовою до опору окупантові.
Вільні люди володіють зброєю, раби - ні.
Друге - хтось же здав його, просто так квартири перевіряти не ходять.
чоловік мав би зброю і зміг би завалити рашистів що увірвплись би до нього в дім , але він сяде на 7 років , а призивні колаборанти спокійно покидають країну
Україна реально бажає перемогти ?
Зеленая кара божья постигла Украину за инертность и безразличность подавляющей части населения, употребляющих гречку...
ви що офуіли ?
На питання "де взяв" відповідає "падарілі"...
Як самі зброю віддають окупантам то це нормально
Давно пора эту ментовскую шоблу призвать на фронт и пусть оружие изымают у луггандонских коллаборантов или кацапов,хоть какая то реальная польза будет
з такої дичі, як на мене, ніхто не зробив стільки зла, нашій Україні - як наша влада.
москалі збираються повторно наступати на ці території, а ці УРОДИ розброюють людей, які готові боронити свою землю. Яким потрібно бути КОНЧЕНИМ, щоб після всього що ми пережили, довіряти цім держмордам наше майбутнє....
Шо ви там курите!Людина має право на захист,ви собаки видали нам зброю? Ні!
Так ви вмісто того, щоб забесперчити всіх мирних громадян зброєю,кидаєте їх на розтерзання ворогу!
Зрадники ви мінти! Самі ходите до зубів озброєні! ще й статтю хочете пришити - собі до голови пришийте!
Интересно, а есть тут хоть кто-то, кто бы сдал?