Мужчина на Николаевщине подобрал брошенные оккупантами автомат, патроны и гранату. Он может сесть на 7 лет, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

49-летний житель Башатнского района должен сдать найденное оружие в полицию. Он не сделал этого, и теперь его обвинят в незаконном обращении с оружием.

Об этом сообщает полиция Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

"Полицейские установили 49-летнего жителя Баштанского района. 25 мая правоохранители провели по месту его жительства санкционированный обыск. В ходе следственных действий полицейские обнаружили незарегистрированное охотничье ружье и патроны к нему, автомат системы Калашникова, магазин к нему и более 640 патронов 5 , а также гранату РГД-5", – говорится в сообщении.

Сейчас полицейские готовят материалы для вручения мужчине подозрения по ч. 1 ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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"Уважаемые граждане! Если к вам каким-либо образом попало любое оружие, которое могло остаться как после присутствия оккупационных войск, так и случайно найденное в любом месте, патроны или другие боеприпасы, пожалуйста, немедленно сдайте их в ближайшее полицейское отделение или сообщите о указаны находки полиции", - призвали правоохранители.









