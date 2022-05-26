Дети на "Азовстали" резали хлеб на маленькие куски, потому что не знали, будет ли он завтра, - Анна Зайцева. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Анна Зайцева провела 65 дней в подвалах "Азовстали" под российскими авиабомбами.
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В интервью Марине Данилюк-Ярмолаевой Анна Зайцева рассказала о жизни в подвалах "Азовстали", быт под авиабомбами, как дети рисовали еду на стенах, резали хлеб на маленькие кусочки, потому что не знали, будет ли что есть завтра, а ее саму россияне на блокпостах допрашивали через татуировку на французском языке, которое означает "Жизнь прекрасна", потому что думали, что это какой-то нацистский лозунг.
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https://twitter.com/mn1203edwards/status/1529736862016970754 7 ч
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