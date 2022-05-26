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Дети на "Азовстали" резали хлеб на маленькие куски, потому что не знали, будет ли он завтра, - Анна Зайцева. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Анна Зайцева провела 65 дней в подвалах "Азовстали" под российскими авиабомбами.

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В интервью Марине Данилюк-Ярмолаевой Анна Зайцева рассказала о жизни в подвалах "Азовстали", быт под авиабомбами, как дети рисовали еду на стенах, резали хлеб на маленькие кусочки, потому что не знали, будет ли что есть завтра, а ее саму россияне на блокпостах допрашивали через татуировку на французском языке, которое означает "Жизнь прекрасна", потому что думали, что это какой-то нацистский лозунг.

Смотрите: "Азовсталь" продолжает сражаться даже сейчас: еще двое вражеских саперов взорвались во время разминирования территории

Мариуполь (5709) интервью (230) Азовсталь (375) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Mila Edwards@mn1203edwards

https://twitter.com/mn1203edwards/status/1529736862016970754 7 ч

Йде четвертий місяць триденної спецоперації восьмирічної війни, що триває чотириста років...
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26.05.2022 18:13 Ответить
Мордору це йще рости й рости до рівня цівілізації людожерів ацтеків .
Жінка яка не може жити без того, що б помити властне волосся в їх визиває здвивування ...
Моя донька самостійно почала це робити в 8 років !
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26.05.2022 18:37 Ответить
 
 