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Новости Видео Война
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Лукашенко создает новое оперативное командование возле Украины: "Нам надо отрабатывать, как поступать во время войны". ВИДЕО

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в вооруженных силах Беларуси создают новое оперативное командование – южное, при этом он заговорил о предполагаемой войне на территории страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Пул первого".

По мнению Лукашенко, на Беларусь якобы будет оказываться "военное давление" через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска НАТО. По этой причине он решил для контроля юга страны (у границы Беларуси и Украины) создать отдельное командование, которое будет функционировать "в условиях военного времени".

Также читайте: Оккупанты все еще планируют форсировать Северский Донец, - Генштаб

"Нам планирование надо отрабатывать при этих условиях, если не дай Бог война, как действовать мы будем..." - заявил Лукашенко.

Лукашенко Александр (3612)


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Топ комментарии
+23
Картоха в мундірє , у відповідь на міфічні загрози з боку Польщі , Литви і Латвії , перекидає свої війська на кордон з Україною ..!! Гєніально ..
.
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26.05.2022 19:29
+18
Бульбогауляйтеру пора начинать носить в кармане кусок мыла. Бо Украинцы ему подберут веревку толстую и шершавую, шоб сразу не задавила.
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26.05.2022 18:56
+16
Давно готов. Ждет явного перевеса, не будет- продолжит шустрить, тараканы они такие.
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26.05.2022 18:58
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Лукаш нападет - это уже 100%.. та же стратегия что у и путина
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26.05.2022 18:54 Ответить
Давно готов. Ждет явного перевеса, не будет- продолжит шустрить, тараканы они такие.
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26.05.2022 18:58 Ответить
Да ладно. Усатый может напасть, т.к. он под контролем педофила. Может, но не хочет.
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26.05.2022 19:07 Ответить
Он очень не хочет. При объявлении войны или введении военного положения власть перейдет к военным - генералам, которые уже давно кормятся с РФ. Сколько проживет Лукашенко под полным контролем ФСБ - пока он будет нужен путину и не подберут ему подходящую замену.
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26.05.2022 20:06 Ответить
До бурятського гуляша пасуватимуть з бульбашів драники!!!))
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26.05.2022 19:08 Ответить
Все можливо, він так петлаяє, що капець, зображує бурхливу діяльність типу ось і вже попруть. В жодному випадку не потрібно нехтувати можливим нападом, але особисто на мою думку у ***** були певні шанси на початку війни поперти з усіх боків, + Білорусь та Придністрів'я
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26.05.2022 19:15 Ответить
> Захопивший владу в Білорусі
У мене ПОТРАЧЕНО від таких перекладів.
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26.05.2022 18:55 Ответить
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26.05.2022 18:55 Ответить
«Российские военные не ушли из Беларуси. Военные РБ - массовка»

Житель одного из районов Гомельской области рассказал Флагштоку, что приграничье контролируют российские военные.

«Российские военные не ушли из Беларуси, как мы думали. На границе в основном они находятся. Беларусов меньше. Похоже, наши просто массовка, чтобы сделать вид, что прикрыли границу. Они как раз с опознавательными знаками - красный скотч.

Российские военные ходят с автоматами, гранатометами, без опознавательных знаков. Сначала мы думали, что это беларусские военные, но они сами местным рассказывают, что россияне». https://t.me/flagshtok/8752 https://t.me/flagshtok/8752

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26.05.2022 19:57 Ответить
Повільно але впевнено бульбофюрер готується до війни з Україною. Воно й не хочется, але хто його питати буде?
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26.05.2022 18:55 Ответить
Почати суспільству треба з Малого , а саме-- Створення Петицій про візовий режим та Заборону всієї Торгівлі З Білорусієй та Країнами Снг (ми вже побачили як вони пІдтримали Україну ) youtube.com/post/UgkxfbAyW5ayoR4zooIjcI-nv-ze4tJDwqRC
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26.05.2022 18:55 Ответить
Бульбогауляйтеру пора начинать носить в кармане кусок мыла. Бо Украинцы ему подберут веревку толстую и шершавую, шоб сразу не задавила.
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26.05.2022 18:56 Ответить
Салам алейкум,Мурзо!! Віка та здоров'я тобі та твоїй родині!!------Ну що до шашлика з бурят будуть смакувати драники з бульбашів!!!)))
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26.05.2022 19:12 Ответить
То ниче страшного, его снизу будет швабра с насечками поддерживать в одно место
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26.05.2022 19:20 Ответить
Може, вже час, "янелоху" подивитись в очі булба-фюреру!
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26.05.2022 18:57 Ответить
Не тільки "подивився" а ще й вагнерівців здав особисто.
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26.05.2022 19:19 Ответить
Лучше на его клубни.
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26.05.2022 19:23 Ответить
если бы поляки поработали с бульбашом если самоубийца рыпнеться потешными войсками на волынь) там реально на 3-4 дня работы для армии нато
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26.05.2022 19:02 Ответить
Вчера в палате номер 7 один свихнулся насовсем.. (с)
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26.05.2022 19:05 Ответить
Весняне загострення параноїдної шизофренії прогресує !!!))
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26.05.2022 19:16 Ответить
Чик чирык в театре ***** работатет. Создает угрозу. Пошел курсом корабля !!!!
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26.05.2022 19:17 Ответить
https://youtu.be/56-nuEcXd3c Кацапия. Начало рашизма.
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26.05.2022 19:24 Ответить
Картоха в мундірє , у відповідь на міфічні загрози з боку Польщі , Литви і Латвії , перекидає свої війська на кордон з Україною ..!! Гєніально ..
.
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26.05.2022 19:29 Ответить
Эй, подстилки московитов-бульбаши-терпилы, а, что это за звание у вашего шизофреника бульбафюрера? Оно само себе присвоило звание генерал-фельдмаршала бронекопытных войск подводной авиации?
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26.05.2022 19:29 Ответить
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26.05.2022 20:53 Ответить
Надо ракеты с дальностью до 1000 по любому и очень много - на все искандеры в Беларуси + бацька и карлик.
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26.05.2022 19:34 Ответить
путін як гітлєр,а лукашенко - муссоліні!
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26.05.2022 19:41 Ответить
Розберемося з росіє і візмемось за Вас , Вам пиз.....ДА
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26.05.2022 19:50 Ответить
Лукашенка верёвка по-любому ждёт
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26.05.2022 19:55 Ответить
Про двозначний натяк луки про приїзд до України на тракторі лунало у нас не мало. ЗЕдебіли плескали в долоні. Недалекі не доганяли, коли я казав, що танк- то теж такий собі трактор, бо теж соляркою смердить. Казали мені тоді, що я дарма ворожнечу наГНЄтаю...
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26.05.2022 19:55 Ответить
Нужно попросить Польшу и Литву устроить учения на границах бульбомосковии
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26.05.2022 19:56 Ответить
піди в бункер і застрелись там
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26.05.2022 20:04 Ответить
білоруський слуга рашистського диявола, котрий надав свою територію для початку війни і її продовження в Україні звертається до Бога - "Нам планування треба відпрацьовувати за цих умов, якщо не дай Боже війна, як діяти ми будемо..." Для нього ,с,,,ки продажної, війна не дай Боже,а Україні і її народу ,хай куйло вбиває, а я йому допомагатиму .Бог не фраєр, все віддасть сторицею,
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26.05.2022 20:10 Ответить
... давай!, бо Міколка засиделся без автомату....
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26.05.2022 20:11 Ответить
Давай, усатый... Выведи свои войска, что б тебя народ Белоруси спокойно повесил.
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26.05.2022 20:12 Ответить
Є ще один варіант: якщо Росія "всереться" в Україні і війна закінчиться - Лука боїться що українці прийдуть до нього і зададуть "незручні питання"!
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26.05.2022 20:33 Ответить
"Захопивший" - навчіть ваших журналістів мові, немає такого слова
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26.05.2022 20:34 Ответить
Тут ви і подохнете сволотня рашистська
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26.05.2022 20:35 Ответить
Яке кончене їбанько з дєрєвні Їбаньки.
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26.05.2022 20:48 Ответить
Ага, о 4-ій ранку нападе. А о 6-ій відгребе @изди.
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26.05.2022 20:49 Ответить
Ось я не розумію, чому ми (Україна) не даємо можливості чи білоруському батальону, чи чеченському чи російському (які на боці ЗСУ), об@уярити військові бази рф на території рб. Звісно, з нашої території, точками У чи рсзо з воєнторга. Як бульбофюрер робить і каже: то не ми, ми дали територію та плече, ми не в війні. І ми також все аналогічно зробили б.
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26.05.2022 20:53 Ответить
По одній простій причині: захід (поки що лише в лиці ВБ) нам тільки натякнув, що можна довбонути, але акуратно. Ще банально сруться. Відповідно команда #боневтік-а теж не може наважитись. Все це - типове серунство на фоні беспощадного винищення українців орко-ординцями. Спочатку союзники довго думали-гадали, чи використає недофюрер ядерну зброю, та нарешті трішки вгомонилися. Тепер трясуться, щоб ВСУ не довбонуло туди, бо якщо бєларашка вступить у війну теж, то це вже формально 3-я світова, а там понєслась...
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26.05.2022 22:27 Ответить
Угрожают прибалты и Польша но танки стягивает к Украине..угу
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26.05.2022 21:01 Ответить
Спостерігаю багато шапкозакидань (як завжди) стосовно вторгнення бульбашів. Не згоден з такою легковажністю. Лукашенко чекає якихось явних успіхів рашистських військ на Сході, після чого може відкрити другий фронт. Стримувати ворога на додатковому напрямку - це для нас зайвий клопіт і додаткові втрати.
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26.05.2022 21:17 Ответить
Бульбо фюрер,видя пошатнувшуюся нашу оборону,практически уже принял решение...
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27.05.2022 00:34 Ответить
якщо перестане веселити публіку і показувати нові карти, де вже шість позицій, від нього відвернеться фортуна. для них останнім часом "СТАЛА ПУГАННОЙ ПТИЦА УДАЧА"
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26.05.2022 21:29 Ответить
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26.05.2022 21:32 Ответить
Лука клоунскими действиями развлекает Пуйла.
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26.05.2022 22:17 Ответить
Дичь
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26.05.2022 22:21 Ответить
Всі слухають і думають: Шо воно бл**дь меле???!!!
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26.05.2022 22:26 Ответить
Дерун підгорівший.Щоб вашу бульбу всю жуки пожерли.Амеба чортова
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26.05.2022 22:30 Ответить
Да не будет никакого давления - путлер склеит ласты, а тебя ************ повесит на первом же столбе твой собственный народ, к власти придут демократы и пошлют рашку на ***. Потом будет долгое отмывание от рашистко- лукашенковского гавна и после этого путь в ЕС и в НАТО. Прогноз простой и вполне логичный. Или ************ тоже как путлер решил в Дункана Маклауда поиграть? Ну ну…. История она штука беспощадная, особенно к диктаторам, фашистам и предателям!!!
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26.05.2022 22:35 Ответить
Доки паРаша зуби всі не зламає об Україну війна не закінчиться, ліліпутін там буде чи іванов при владі, не має значення. До той пори і Беларусь буде у них аеродромом.
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26.05.2022 23:47 Ответить
Як діяти? Тікати, бульбаш, тікати!
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26.05.2022 22:45 Ответить
Йому нема куди тікати. Ну а як би втік, то Біларусь з собою не забере. Біларусь на гачку Путлера чітко сидить. Ситуація дика.
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27.05.2022 00:21 Ответить
Тракторист - колгоспник у військові формі генералісімуса це феєрічне і маразматичне видовище одночасно.
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26.05.2022 23:45 Ответить
Це притому, що "генералисимусу" феєрично поки що тільки вдається викручуватись в стримуванні втягування біларуської армії в прямі дії.
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27.05.2022 00:36 Ответить
дырун старый.
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27.05.2022 05:54 Ответить
Бульбофюреру уже не отвертеться, на виселеце оба болтаться будут
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27.05.2022 07:09 Ответить
Чмо продажные!!!!
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27.05.2022 07:17 Ответить
 
 