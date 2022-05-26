Лукашенко создает новое оперативное командование возле Украины: "Нам надо отрабатывать, как поступать во время войны". ВИДЕО
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в вооруженных силах Беларуси создают новое оперативное командование – южное, при этом он заговорил о предполагаемой войне на территории страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Пул первого".
По мнению Лукашенко, на Беларусь якобы будет оказываться "военное давление" через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска НАТО. По этой причине он решил для контроля юга страны (у границы Беларуси и Украины) создать отдельное командование, которое будет функционировать "в условиях военного времени".
"Нам планирование надо отрабатывать при этих условиях, если не дай Бог война, как действовать мы будем..." - заявил Лукашенко.
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У мене ПОТРАЧЕНО від таких перекладів.
Житель одного из районов Гомельской области рассказал Флагштоку, что приграничье контролируют российские военные.
«Российские военные не ушли из Беларуси, как мы думали. На границе в основном они находятся. Беларусов меньше. Похоже, наши просто массовка, чтобы сделать вид, что прикрыли границу. Они как раз с опознавательными знаками - красный скотч.
Российские военные ходят с автоматами, гранатометами, без опознавательных знаков. Сначала мы думали, что это беларусские военные, но они сами местным рассказывают, что россияне». https://t.me/flagshtok/8752 https://t.me/flagshtok/8752
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