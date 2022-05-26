Лукашенко создает новое оперативное командование возле Украины: "Нам надо отрабатывать, как поступать во время войны". ВИДЕО

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в вооруженных силах Беларуси создают новое оперативное командование – южное, при этом он заговорил о предполагаемой войне на территории страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Пул первого".

По мнению Лукашенко, на Беларусь якобы будет оказываться "военное давление" через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска НАТО. По этой причине он решил для контроля юга страны (у границы Беларуси и Украины) создать отдельное командование, которое будет функционировать "в условиях военного времени".

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"Нам планирование надо отрабатывать при этих условиях, если не дай Бог война, как действовать мы будем..." - заявил Лукашенко.