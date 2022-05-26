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28-й бригаде, прикрывающей Николаев и Одессу, передали пикапы, генераторы и "Старлинки". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Петр Порошенко передал пикапы, генераторы и "Старлинки" в 28 бригаду, которая прикрывает Николаев и Одессу.

Петр Порошенко передал новые пикапы, а также "Старлинки", генераторы и другое снаряжение бойцам 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЕС.

"Славетная и героическая 28-я, на плечи которой ложится защита Одессы, защита Николаева и защита Юга", – говорит Порошенко.

28-й бригаде, прикрывающей Николаев и Одессу, передали пикапы, генераторы и Старлинки 01

"Сейчас здесь очень нелегко. На позиции линии обороны, а возможно и линии контрнаступления "прилетает" каждый день", - говорит Порошенко. Он отмечает, что новые автомобили позволят бойцам эффективно быстро двигаться.

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"В кузове есть и "Старлинки". Сегодня это оборудование будет работать на украинские Вооруженные силы. Здесь есть и маскировочные сетки. Хочу сказать, что эти сетки плели даже в Польше. Мы обратились к волонтерам, и было все организовано. Прошло 4 дня с тех пор, как они были в Польше. И сегодня они уже на фронте, будут защищать позиции Вооруженных сил Украины", – отмечает пятый Президент.

В бригаде поблагодарили за помощь, сказали – будут и дальше громить врага. Ребята объясняют: потребность в автомобильной технике очень велика, есть ряд задач, которые можно выполнить только с помощью автомобилей – это разведка и обеспечение жизнедеятельности подразделений.

"Сегодня мы делаем свою работу. Мы защищаем Украину. Каждый на своем месте", – отмечает Петр Порошенко.

28 бригада с первых дней широкомасштабного вторжения защищает южные рубежи Украины. 25 февраля бригада вступила в бой с врагом, попытавшимся взорвать морской и воздушный десант в районе с. Коблево на Черноморском побережье Николаевской области. В результате попытка врага взорвать десант была прекращена.

Поддержка Вооруженных сил Украины – главный приоритет благотворительной деятельности Петра Порошенко. С 24 февраля на нужды армии израсходовано около 300 миллионов гривен.

Фонд Порошенко тесно сотрудничает с волонтерами ОО "Дело громад" и "Res_Publika. Братья по оружию", которые отдельно и также собрали десятки миллионов гривен для поддержки защитников Украины.

армия (8495) помощь (7798) Порошенко Петр (19599) 28 отдельная механизированная бригада (185) ВСУ (6583)


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Топ комментарии
+44
Не словом, а ділом
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26.05.2022 22:12
+32
Зебілята як прилетять так відлетять на .....й
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26.05.2022 22:19
+28
має право, бо до кожної гривні, що жертвують до його фондів, додає свою гривну - там обороти - десятки мільйонів гривень власних коштів.
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26.05.2022 22:11
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Норм піар!
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26.05.2022 22:09 Ответить
зараз зебілята налетять)))
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26.05.2022 22:11 Ответить
Зебілята як прилетять так відлетять на .....й
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26.05.2022 22:19 Ответить
має право, бо до кожної гривні, що жертвують до його фондів, додає свою гривну - там обороти - десятки мільйонів гривень власних коштів.
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26.05.2022 22:11 Ответить
Не словом, а ділом
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26.05.2022 22:12 Ответить
Не словом, а ділом допомагають тисячі, без всяких фото, без рукостискань на камеру, без статей в різних медіа...
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26.05.2022 22:33 Ответить
В да! Коля Каклєта, Андрєй Завхоз, Євгєеій Бабушка Продай Собаку, Даніла Общипувач Індиків... Цей список можна продовжити. Вони точно мовчки. Але от, що мовчки - підтверджень нема. 😊
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26.05.2022 22:40 Ответить
кто они? где они? давай фото и порадуемся такому пиару
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26.05.2022 23:38 Ответить
а сколько лично ТЫ перечислил на Армию ?

переведи денежку или купи что-нибудь и опубликуй фото помощи
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26.05.2022 22:13 Ответить
Все бы так пиарились. А то некоторые недоделанные шоколад со своей мордой в части передавали вместо оборудования.
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26.05.2022 22:25 Ответить
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26.05.2022 22:27 Ответить
Не все коричневе шоколад.
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26.05.2022 22:31 Ответить
То щож вони в ці обгортки з мордами поклали?!!!
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26.05.2022 22:36 Ответить
лайно тих персонажів, що на обгортках. потрібна приписка на тих плитках - для дибілів.
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27.05.2022 00:10 Ответить
я тільки зараз придивився на той "чоколад" і побачив що за корабель ті долбойоби хрестиком позначили,**** це ж американський лінкор! мабуть дизайн обгорти зебілам ліпив то й же "автор" що і плакат на кацапам на побєдобєсіє,з німецькими пілотами і американськими морпіхами ))))
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26.05.2022 22:38 Ответить
Яка гидота, хоч як люблю шоколад, а це гі.... точно б не купила
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27.05.2022 08:27 Ответить
Піар - Public Relations є невід'ємною складовою діяльності будь-якої публічної особи, в тому числі, й політика. Тільки у одних це суспільно корисні справи, а у інших запис відосиків з зачитуваням акуратно небритою фізіономією, "тіпа", фронтовика не ними написаних текстів, які потім видаються окремою книжкою - "тіпа", нетлєнка.
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26.05.2022 22:25 Ответить
Ну ти чого! Новітня "Малая Зеля" Ще й студентів змусять конспектувать - як нас у свій час "Малу Землю"
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26.05.2022 22:59 Ответить
Якби зеля зі слугами ТАК піарились!
ВСУ всім би забезпечіли,що за три роки керуваня зе вкрали!
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26.05.2022 22:33 Ответить
Лицарі мої друзі і ніяк піарщики. До речі там воюють і Луценко і Пастор, а ви де?
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26.05.2022 23:24 Ответить
Вологі ЗЕбільні мрії.
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26.05.2022 22:14 Ответить
В мене є коллега по роботі - він теж знає "вумні" слова. Але, коли його слухаєш, то таке враження що вухом до говноводу притулився - ***** не зрозуміло і логіка відсутня.
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26.05.2022 22:15 Ответить


ЗЕктанти ще й не таке вигадають. Як ідеться про те, щоб виправдати просери свого укоханого кривляки або обгидити його опонентів - о, для цього у них мізки якимось неевклідовим чином вивернуті
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26.05.2022 22:18 Ответить
А в цей час боневтік ниє про поганих американців, що не дають рсзо.
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26.05.2022 22:11 Ответить
Дякую
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26.05.2022 22:11 Ответить
"Барига" піариться знову! Ух-х-х "барга"... Не те що, сонцесяйний - той принципово так ніколи не піарився - ні зараз - ні під час ковід-епідемії...
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26.05.2022 22:12 Ответить
Ні. Піарився сонцесяйний. Коли зустрічав комерційний рейс "Епіцентру" з контрафактними китайськими масками.
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26.05.2022 22:24 Ответить
потрать 1000 гр. на армію і ти попіарся... чи вдушишся краще?
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27.05.2022 00:06 Ответить
ze чмо що передало?
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26.05.2022 22:13 Ответить
свіжий "потужний" відосик)))
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26.05.2022 22:15 Ответить
Відростки зе-лайна вже навіть блювотного рефлексу не визивають. Тільки повне несприйняття, абсолютний ігнор.
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26.05.2022 22:22 Ответить
бальшой прівєт.
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26.05.2022 22:34 Ответить
Звичайна рутинна праця справжнього Патріота, більшість з якої не висвітлюють ЗМІ.
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26.05.2022 22:15 Ответить
Дякуем, сейчас как никогда все должны держатся вместе, заради перемоги👍🇺🇦
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26.05.2022 22:16 Ответить
сейчас редактор увидит, и выпишет люлей за "неформат".
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26.05.2022 22:17 Ответить
Камради, декторі тут свою думку висловлюють з сарказмом - то ж не поспішайте обсирати - уважніше іронію зрозумійте про "сонцесяйного, якому так піаритись принципово западло - патамуштаявамнічавонєдолжєн"
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26.05.2022 22:17 Ответить
На рубль? Іди за москальським кораблем опудало довбонуте.
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26.05.2022 22:25 Ответить
Добре що Зе так не піариться, все собі скирдує
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26.05.2022 22:27 Ответить
Давно не було ******** подоляцького
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26.05.2022 22:27 Ответить
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26.05.2022 22:29 Ответить
как я ждал этого коммента ))) пишите ещё ))))
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26.05.2022 22:30 Ответить
во клятый порох
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26.05.2022 22:23 Ответить
Щира подяка всім украінцям , які перераховують свої кошти на допомогу
нашій армії і Петру Олексійовичу , за невпинну підтримку наших хлопців
на передовій 👍🏼💪✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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26.05.2022 22:25 Ответить
Купив.
Йому це не подарували.
Думаю, бійці були би раді і цукеркам. Можливо і їх привіз.
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26.05.2022 22:28 Ответить
Ну ти і дятел. З самари чи ростова?
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26.05.2022 22:29 Ответить
Він купив і привіз в частини.Цього мало?
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26.05.2022 22:31 Ответить
Звичайно, що ні. Це зєля все виготував на кондфабриці, і пікап, і "Старлінки". А Порошенко підступно це все в зєлі збарижив.
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26.05.2022 22:37 Ответить
Весь сон зіпсував "янелоху", буде тепер до ранку речі штовхати...
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26.05.2022 22:28 Ответить
Вчинок вчасний, бо там ніхрена нема, по людям збираємо. Дякую. Ок південь навіть аптечки не передає солдатам, шукають опій по волонтерах
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26.05.2022 22:29 Ответить
Ну, не треба зразу так накидатися на Бубочьку. А він також всі свої заощадження з кіпрських офшорів, всі $40 млн, вкрадених з Приватбанку, віддав на ЗСУ. Чи ні?
І квартири свої лондонські, 3 штуки, віддав родинам біженців. Чи не віддав?
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26.05.2022 22:33 Ответить
Десь дали його статки,які з 2019 року зросли на 850 мільйонів $ у офшорах.
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26.05.2022 22:41 Ответить
Щоб тут не писали зебобіки , а для мене важливо те , що я побачив на цьому відео , а це щасливі очі наших хлопців 🙂 бо вони , як діти , раділи
цій допомозі від Порошенка !!
Все інше мене не цікавить !
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26.05.2022 22:33 Ответить
Пикапы из Литвы. Скоро и байрактар получите! Слава Украине!
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26.05.2022 22:34 Ответить
Героям слава !!
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26.05.2022 22:36 Ответить
Kak zhe u zeshobli pukan prigarajet pri vide Poroha , nu 1v1 kak u ***** i jevo shobli ...
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26.05.2022 22:38 Ответить
та хай би так зелені жаби піарились... хто їм заважає??? ))))
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26.05.2022 22:39 Ответить
Мабуть жадоба. Як це,своє віддати,а не в держави вкрасти,як звикли!
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26.05.2022 22:45 Ответить
Героям слава !

Смерть клятим москалям 😠
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26.05.2022 22:41 Ответить
ну таке... різні думки -- на все є в мене власна позиція та контраргументи...
Проте, здивований, що це на Цензорі! не на якомусь "5-му" чи "Прямому"..
Ну не чіпаємо антипрезидентську усю медіахвилю про попереднього..
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26.05.2022 22:45 Ответить
Pikapi 2 stuki dlia Mikolajeva s Litvi podarili.Ecio takix 10 drugim dast drugim.Na Bayraktar za segodnia Litve liudi sobrali 2.5mln evro,on 5mln stojit eto podarit takze
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26.05.2022 22:46 Ответить
Усім світом давитимо росіян.
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26.05.2022 22:58 Ответить
їбать ще одне,у тебе теж Порох мізки "вкрав",чи в портки насрав?
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26.05.2022 22:56 Ответить
А сколько самолетов купили вислюк и дерьмак с украденных на асфальте, на вакцинах ......?
Что то не слышно и про 95 переулок, на который сгоняют людей. А беня сколько танков купил?
А тищенко-КАКлета, а юзик, а мальчик ушедший в лес .......
А курица верещук, генпрокурвор, мелкий холеный чмошник тимошенко который пропиарился на воде для Николаева, а воды нет. Установки для очистки воды покупают волонтеры и меценаты.
татаров, портнов ........
А генерала Дмитрия Марченко суки даже не поблагодарили, не то что бы наградить. Этот генерал спас весь Юг Украины, а его выкинули, просто выпихнули. Конечно, он же не лижет задницу нынешней власти под названием сваты. Он дипломатично намекнул, что сваты бездари и предатели. Посмотрите в Ютуб его интервью, если на закрыли. Такое по телеку не показывают.
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26.05.2022 23:08 Ответить
вчора Марченко був на 5-му каналі; казав, що служить; хоча не сказав, де.
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26.05.2022 23:17 Ответить
Одеса
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27.05.2022 08:26 Ответить
до речі, прямо зараз в новинах виробництва 5-го - про Марченка новий сюжет
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26.05.2022 23:21 Ответить
Посмотрю, спасибо. Но 20 мая он был в Николаеве, но не на должности.
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27.05.2022 00:08 Ответить
Ох чує моє серце на завтра буде виклик в доблєстноє дбр(
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26.05.2022 23:09 Ответить
https://www.5.ua/suspilstvo/shchodenna-robota-nashoi-komandy-poroshenko-pokazav-novi-pikapy-sholomy-broniky-i-starlinky-iaki-idut-na-front-278162.html Те, чим ми займаємося щодня: Порошенко показав пікапи JAC, шоломи, бронежилети, "Старлінки" та інші "смаколики", які Фонд Порошенка, ГО "Справа Громад", "Res_Publika, Брати по Зброї" відправляють на фронт
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26.05.2022 23:15 Ответить
зебіли придумали нову мульку,мовляв Порох привозить нішятки,фоткається на камеру з щасливими власниками,а потім то всьо забирає,і їде в інше місце піаритись,ну не дибіли ...
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27.05.2022 00:02 Ответить
Нато вони і зебіли))
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27.05.2022 20:07 Ответить
Порох красава!
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26.05.2022 23:28 Ответить
Много дал этот крассава,сдал Украину с патронами,своим договором Минск
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27.05.2022 21:43 Ответить
Пороху респект !!!
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26.05.2022 23:51 Ответить
Знаете хочется матом загнуть,ты миллиардер хренов,та лучше ты самолёты купи закрыть небо Николаева для начала ради детей,подонки твари,неужели их вам в гроб эти миллиарды положат и вы их обнимите,одним словом твари
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27.05.2022 21:35 Ответить
Курва опять пиарится.
Если учитывать те суммы которые он украл то надо не китайцев всу передавать а бронированные майбахи, ролс ройсы, бентли и еще раз бронированные.
А так его надо ставить на коленни в локтевое положение, рядом ставить древко от лопаты и каждый желающий свое отношение к нему и его "инициативам" смог показывать путем релаксических движений в его анус.
***** ВСЕ НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ А ИХ СКОТОВ НЕНАСЫТНЫХ ....

............
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27.05.2022 21:50 Ответить
 
 