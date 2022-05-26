28-й бригаде, прикрывающей Николаев и Одессу, передали пикапы, генераторы и "Старлинки". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Петр Порошенко передал пикапы, генераторы и "Старлинки" в 28 бригаду, которая прикрывает Николаев и Одессу.

Петр Порошенко передал новые пикапы, а также "Старлинки", генераторы и другое снаряжение бойцам 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЕС.

"Славетная и героическая 28-я, на плечи которой ложится защита Одессы, защита Николаева и защита Юга", – говорит Порошенко.

"Сейчас здесь очень нелегко. На позиции линии обороны, а возможно и линии контрнаступления "прилетает" каждый день", - говорит Порошенко. Он отмечает, что новые автомобили позволят бойцам эффективно быстро двигаться.

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"В кузове есть и "Старлинки". Сегодня это оборудование будет работать на украинские Вооруженные силы. Здесь есть и маскировочные сетки. Хочу сказать, что эти сетки плели даже в Польше. Мы обратились к волонтерам, и было все организовано. Прошло 4 дня с тех пор, как они были в Польше. И сегодня они уже на фронте, будут защищать позиции Вооруженных сил Украины", – отмечает пятый Президент.

В бригаде поблагодарили за помощь, сказали – будут и дальше громить врага. Ребята объясняют: потребность в автомобильной технике очень велика, есть ряд задач, которые можно выполнить только с помощью автомобилей – это разведка и обеспечение жизнедеятельности подразделений.

"Сегодня мы делаем свою работу. Мы защищаем Украину. Каждый на своем месте", – отмечает Петр Порошенко.

28 бригада с первых дней широкомасштабного вторжения защищает южные рубежи Украины. 25 февраля бригада вступила в бой с врагом, попытавшимся взорвать морской и воздушный десант в районе с. Коблево на Черноморском побережье Николаевской области. В результате попытка врага взорвать десант была прекращена.

Поддержка Вооруженных сил Украины – главный приоритет благотворительной деятельности Петра Порошенко. С 24 февраля на нужды армии израсходовано около 300 миллионов гривен.

Фонд Порошенко тесно сотрудничает с волонтерами ОО "Дело громад" и "Res_Publika. Братья по оружию", которые отдельно и также собрали десятки миллионов гривен для поддержки защитников Украины.