28-й бригаде, прикрывающей Николаев и Одессу, передали пикапы, генераторы и "Старлинки". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Петр Порошенко передал пикапы, генераторы и "Старлинки" в 28 бригаду, которая прикрывает Николаев и Одессу.
Петр Порошенко передал новые пикапы, а также "Старлинки", генераторы и другое снаряжение бойцам 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЕС.
"Славетная и героическая 28-я, на плечи которой ложится защита Одессы, защита Николаева и защита Юга", – говорит Порошенко.
"Сейчас здесь очень нелегко. На позиции линии обороны, а возможно и линии контрнаступления "прилетает" каждый день", - говорит Порошенко. Он отмечает, что новые автомобили позволят бойцам эффективно быстро двигаться.
"В кузове есть и "Старлинки". Сегодня это оборудование будет работать на украинские Вооруженные силы. Здесь есть и маскировочные сетки. Хочу сказать, что эти сетки плели даже в Польше. Мы обратились к волонтерам, и было все организовано. Прошло 4 дня с тех пор, как они были в Польше. И сегодня они уже на фронте, будут защищать позиции Вооруженных сил Украины", – отмечает пятый Президент.
В бригаде поблагодарили за помощь, сказали – будут и дальше громить врага. Ребята объясняют: потребность в автомобильной технике очень велика, есть ряд задач, которые можно выполнить только с помощью автомобилей – это разведка и обеспечение жизнедеятельности подразделений.
"Сегодня мы делаем свою работу. Мы защищаем Украину. Каждый на своем месте", – отмечает Петр Порошенко.
28 бригада с первых дней широкомасштабного вторжения защищает южные рубежи Украины. 25 февраля бригада вступила в бой с врагом, попытавшимся взорвать морской и воздушный десант в районе с. Коблево на Черноморском побережье Николаевской области. В результате попытка врага взорвать десант была прекращена.
Поддержка Вооруженных сил Украины – главный приоритет благотворительной деятельности Петра Порошенко. С 24 февраля на нужды армии израсходовано около 300 миллионов гривен.
Фонд Порошенко тесно сотрудничает с волонтерами ОО "Дело громад" и "Res_Publika. Братья по оружию", которые отдельно и также собрали десятки миллионов гривен для поддержки защитников Украины.
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переведи денежку или купи что-нибудь и опубликуй фото помощи
ВСУ всім би забезпечіли,що за три роки керуваня зе вкрали!
ЗЕктанти ще й не таке вигадають. Як ідеться про те, щоб виправдати просери свого укоханого кривляки або обгидити його опонентів - о, для цього у них мізки якимось неевклідовим чином вивернуті
нашій армії і Петру Олексійовичу , за невпинну підтримку наших хлопців
на передовій 👍🏼💪✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Йому це не подарували.
Думаю, бійці були би раді і цукеркам. Можливо і їх привіз.
І квартири свої лондонські, 3 штуки, віддав родинам біженців. Чи не віддав?
цій допомозі від Порошенка !!
Все інше мене не цікавить !
Смерть клятим москалям 😠
Проте, здивований, що це на Цензорі! не на якомусь "5-му" чи "Прямому"..
Ну не чіпаємо антипрезидентську усю медіахвилю про попереднього..
Что то не слышно и про 95 переулок, на который сгоняют людей. А беня сколько танков купил?
А тищенко-КАКлета, а юзик, а мальчик ушедший в лес .......
А курица верещук, генпрокурвор, мелкий холеный чмошник тимошенко который пропиарился на воде для Николаева, а воды нет. Установки для очистки воды покупают волонтеры и меценаты.
татаров, портнов ........
А генерала Дмитрия Марченко суки даже не поблагодарили, не то что бы наградить. Этот генерал спас весь Юг Украины, а его выкинули, просто выпихнули. Конечно, он же не лижет задницу нынешней власти под названием сваты. Он дипломатично намекнул, что сваты бездари и предатели. Посмотрите в Ютуб его интервью, если на закрыли. Такое по телеку не показывают.
Если учитывать те суммы которые он украл то надо не китайцев всу передавать а бронированные майбахи, ролс ройсы, бентли и еще раз бронированные.
А так его надо ставить на коленни в локтевое положение, рядом ставить древко от лопаты и каждый желающий свое отношение к нему и его "инициативам" смог показывать путем релаксических движений в его анус.
***** ВСЕ НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ А ИХ СКОТОВ НЕНАСЫТНЫХ ....
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