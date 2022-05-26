Войска РФ наступают в Боровском, в окрестностях Северодонецка тяжелые бои, враг пытается прорваться в город, - Гайдай. ВИДЕО

Российские захватчики пытаются прорваться в Северодонецк.

Об этом рассказал глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Краткая вечерняя сводка 26 мая:

орки наступают в Боровском. продолжаются тяжелые бои в окрестностях Северодонецка, враг пытается прорваться в город.

Областной центр уничтожается артиллерией и авиацией.

наши защитники держат оборону в районе Золотого и Катериновки. В Тошковке рашистов отодвинули, ВСУ закрепили позиции.

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трасса "Лисичанск-Бахмут" под постоянным вражеским огнем, передвижение по ней опасно. Возможность подвоза гумгрузов и эвакуация населения не потеряна", - сообщил Гайдай.