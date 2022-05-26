Войска РФ наступают в Боровском, в окрестностях Северодонецка тяжелые бои, враг пытается прорваться в город, - Гайдай. ВИДЕО
Российские захватчики пытаются прорваться в Северодонецк.
Об этом рассказал глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Краткая вечерняя сводка 26 мая:
орки наступают в Боровском. продолжаются тяжелые бои в окрестностях Северодонецка, враг пытается прорваться в город.
Областной центр уничтожается артиллерией и авиацией.
наши защитники держат оборону в районе Золотого и Катериновки. В Тошковке рашистов отодвинули, ВСУ закрепили позиции.
трасса "Лисичанск-Бахмут" под постоянным вражеским огнем, передвижение по ней опасно. Возможность подвоза гумгрузов и эвакуация населения не потеряна", - сообщил Гайдай.
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Ворог до кінця не повинен знати про, що ти думаєш. Проте стратегічно ти завжди повинен бути правдивим, за тобою має бути блага ціль. Інакше уся ця система не працює, якщо ти не маєш вищої світлої мети." (с) - Сунь-дзи, "Мистецтво війни".