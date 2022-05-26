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Войска РФ наступают в Боровском, в окрестностях Северодонецка тяжелые бои, враг пытается прорваться в город, - Гайдай. ВИДЕО

Российские захватчики пытаются прорваться в Северодонецк.

Об этом рассказал глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Краткая вечерняя сводка 26 мая:

орки наступают в Боровском. продолжаются тяжелые бои в окрестностях Северодонецка, враг пытается прорваться в город.
Областной центр уничтожается артиллерией и авиацией.

наши защитники держат оборону в районе Золотого и Катериновки. В Тошковке рашистов отодвинули, ВСУ закрепили позиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 26 мая уничтожено 87 оккупантов, 13 единиц техники, вертолет и беспилотник, - ОТУ "Схід"

трасса "Лисичанск-Бахмут" под постоянным вражеским огнем, передвижение по ней опасно. Возможность подвоза гумгрузов и эвакуация населения не потеряна", - сообщил Гайдай.

Северодонецк (605) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6495)


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Топ комментарии
+10
Кацапи , які припхалися на нашу землю , будуть повністю знищені !!
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26.05.2022 23:11
+9
"Якось нам казали: буде долар по 45 грн при Зеленському, буде хаос, буде війна - дивіться, нічого не сталося."(З виступу Зеленського під час поїздки на Закарпатську митницю 06.07.2019)
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26.05.2022 23:10
+4
вона може без референдуму оголосити донбасс мордором а також Одесу так що не боротися і погодитися на цьому?да і крим анексований його потрібно також звільянти крим російський виключно в голові ***** без крима буде нова війна через кілька років там воені бази флот там через міст зброя
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26.05.2022 23:36
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Раша хоче захопити весь Донбас, щоб швиденько провести там свій класичний фейковий референдум, оголосити Донбас і всі захоплені території на півдні територією раші. І тоді на любі спроби відвоювати ці території раша буде кричати про напад на свою землю, з ВІДПОВІДНИМИ МОЖЛИВИМИ НАСЛІДКАМИ!!! НЕ ДОПУСТІТЬ ПОВНОГО ЗАХВАТУ ДОНБАСУ!
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26.05.2022 23:08 Ответить
так то воно так, а з іншого боку, якщо би звертали би увагу на все, що кричить раша, то ...правових наслідків це нематиме ніяких, це так не працює, що захопив і моє, крім того, як вони розграбували Донецьк і не потягнули нічого для цього міста доброго зробити, то як місце вщент зруйновано, тим більше не будуть, територію мало загребсти, територію треба розвивати, а вони не від того, як вони свою багату землю засрали це ж капець.
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26.05.2022 23:21 Ответить
вона може без референдуму оголосити донбасс мордором а також Одесу так що не боротися і погодитися на цьому?да і крим анексований його потрібно також звільянти крим російський виключно в голові ***** без крима буде нова війна через кілька років там воені бази флот там через міст зброя
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26.05.2022 23:36 Ответить
"Якось нам казали: буде долар по 45 грн при Зеленському, буде хаос, буде війна - дивіться, нічого не сталося."(З виступу Зеленського під час поїздки на Закарпатську митницю 06.07.2019)
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26.05.2022 23:10 Ответить
Теж пам'ятаю в центрі Києва біля метро Арсенальної стояв хлопець, сумний, і роздавав газетку, де й було написано,що долар при Зе буде 50.Думала, навіщо це, і так за нього ніхто не проголосує...
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27.05.2022 09:51 Ответить
Кацапи , які припхалися на нашу землю , будуть повністю знищені !!
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26.05.2022 23:11 Ответить
Військові експерти вважають (не Аристович) сама гаряча фаза на Донбасі протримається ще максимум неділю, треба вистояти не зважаючи навіть на незначну втрату територій. У рашистів закінчуються основні бойові сили, щоб підготовити нові резерви знадобиться час, за цей час нам вже почне масово поступати ленд ліз з червня місяця. Тримаймося.
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26.05.2022 23:26 Ответить
По последним официальным данным ГШ у орков потери минимальные, никакие вообще! Сплошной обман со всех сторон.
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26.05.2022 23:31 Ответить
"Війна - це мистецтво обману, якщо ти обманюєш, то виграєш. Тому, якщо ти вправний, придурюйся невмілим. Якщо ти діяльний - корч із себе млявого.
Ворог до кінця не повинен знати про, що ти думаєш. Проте стратегічно ти завжди повинен бути правдивим, за тобою має бути блага ціль. Інакше уся ця система не працює, якщо ти не маєш вищої світлої мети." (с) - Сунь-дзи, "Мистецтво війни".
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27.05.2022 00:19 Ответить
неділю чи тиждень?
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26.05.2022 23:49 Ответить
Закрой свою поганую пельку, Гайдай! Паникер и ссыкун.
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26.05.2022 23:27 Ответить
Напомни, сколько ты гуманитарки завёз в Северодонецк?
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27.05.2022 00:31 Ответить
Лиман здали, чи люська насвистіла?
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26.05.2022 23:31 Ответить
Ще вчора...
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26.05.2022 23:32 Ответить
ВНІМАНІЄ ! ЗВУЧІТ ГОЛОС ДАМБІМОГО 8 ЛЄТ БАМБАСА,КАТОРИЙ МИ НЄ ХОТІМ УСЛИШАТЬ ! https://twitter.com/666_mancer/status/1529819523699773440
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26.05.2022 23:31 Ответить
Ерунда даже мелочь у нас есть запасной щелчок чтоб нанести мощный удар мало кафирам покажется так считает Арестович неповторимый.
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26.05.2022 23:35 Ответить
 
 