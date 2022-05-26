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Новости Видео Война
15 060 23

Взрыв снаряда в 30 метрах от Юбилейного моста между Северодонецком и Лисичанском. ВИДЕО

Войска РФ пытаются разрушить Юбилейный мост между Северодонецком и Лисичанском.

Видео взрыва снаряда в 30 метрах от моста опубликовал на своем канале в ютубе главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Две ниточки, на которых держится Северодонецк с большим количеством наших подразделений", – прокомментировал видео журналист.

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Автор: 

Северодонецк (605) Бутусов Юрий (4358) Луганская область (6495)


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Топ комментарии
+14
Як це так? Навіть тупі кацапи знають що треба знищувати мости, а наше тупе ЗЕ залишило всі мости цілими щоб кацапи пройшли як на параді
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26.05.2022 23:29
+11
Юра, Ви Настоящий Великий Українець, дякую за анонси,бережіть себе. Ви потрібні Україні
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26.05.2022 23:33
+11
А на адмінкордоні з Кримом та в Херсоні чому не знищили мости?
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26.05.2022 23:37
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Юрец так может допрыгаться по горячим точкам
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26.05.2022 23:25 Ответить
а это не корректировка огня?
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26.05.2022 23:29 Ответить
Він же ж сказав - це вже пристріляна ціль.
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26.05.2022 23:30 Ответить
Як це так? Навіть тупі кацапи знають що треба знищувати мости, а наше тупе ЗЕ залишило всі мости цілими щоб кацапи пройшли як на параді
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26.05.2022 23:29 Ответить
А на адмінкордоні з Кримом та в Херсоні чому не знищили мости?
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26.05.2022 23:37 Ответить
та по тих мостах наші зможуть відійти,підірвати їх означає замкнути себе у котлі,стратегу шановний
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26.05.2022 23:37 Ответить
Так это мост в тылу нашей группировки. Если его взорвать, бойцы окажутся прижатыми к реке.
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26.05.2022 23:47 Ответить
звідки ви такі беретесь?
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27.05.2022 00:43 Ответить
Юра, Ви Настоящий Великий Українець, дякую за анонси,бережіть себе. Ви потрібні Україні
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26.05.2022 23:33 Ответить
Для чого не відвести хоча б до Лисичанська, а краще ще далі. Який сенс так ризикувати нашими елітними підрозділами?
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26.05.2022 23:34 Ответить
Кое-кто планирует ещё одну эвакуацию, возможно бОльшего количества солдат, чем было на Азовстали
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27.05.2022 00:37 Ответить
Юрко,ти бачив мости у москалів ,в мирний час,то ще казка,що ми маемо
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26.05.2022 23:38 Ответить
Видно с артиллерией у нас совсем тяжко , Лисичанск почти на сто метров выше Северодонецка, для артиллерии просто идеально
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26.05.2022 23:39 Ответить
якщо нема чим відбити оточення то краще б відвели війська, щоб живі лишились
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26.05.2022 23:44 Ответить
ВОПРОС АВТОРУ,ПОЧЕМУ РАЗРЕКЛАМИРОВАННЫЕ 777 НЕ ПРИБЕРУТ ФАШИСТКО БУРЯТСКУЮ АРТИЛЕРИЮ?
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27.05.2022 00:37 Ответить
люди , ну йьо майо , не задавайте дурних питань , звісно якщо це не тролінг...
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27.05.2022 00:48 Ответить
Юра , тримайся , так як там , наразі , дуже гарячо !

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27.05.2022 00:40 Ответить
Мля.Бутусов,харош уже.пора завязывать.тебе ещё Шуфричу табло чистить и зеленожопых гавнюков чмырить надо.
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27.05.2022 00:46 Ответить
Юра!А обов'язково було викладати це відео?Немає загрози,що побачивши це рашисти його ОСТАТОЧНО зруйнують?
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27.05.2022 08:42 Ответить
Доброго дня, Юрій. БЛАГАЮ ПРО ДОПОМОГУ. 25.05.2022 в тому районі зник мій зять разом іще з шістьма хлопцями. Вони їхали на броньованому козаку і почався важкий обстріл, і можливо автівка злетіла з мосту у річку. Останній білінг мого зятя це мост між Северодонецьком і Лисичанськом. Керівництво В/Ч 3035 не вжило ніяких заходів щодо пошуку хлопців та їх порятунку. Тимпаче що вони знали що хлопці виїхала з пункту А, знали їх маршрут, і знали що вони не доїхали в пункт Б. Про те, що сталося, ми дізналися від сторонніх осіб і почали з'ясовувати ситуацію. Керівництво В/Ч 3035 на контакт не іде, вони заявили що робить нічого не будуть. Кузякін заявив- что вы хотите, война в стране. І т.д. Я благаю вас допоможіть нам знайти наших хлопців живими обо мертвими. ВОНИ цього заслуговують, вони справжні герої. Вони з першого дня на передовій без жодної ротації. ДОпоможіть ... Мій т.0951900477
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29.05.2022 14:01 Ответить
 
 