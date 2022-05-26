Взрыв снаряда в 30 метрах от Юбилейного моста между Северодонецком и Лисичанском. ВИДЕО
Войска РФ пытаются разрушить Юбилейный мост между Северодонецком и Лисичанском.
Видео взрыва снаряда в 30 метрах от моста опубликовал на своем канале в ютубе главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Две ниточки, на которых держится Северодонецк с большим количеством наших подразделений", – прокомментировал видео журналист.
Топ комментарии
+14 Right Right #460828
показать весь комментарий26.05.2022 23:29
+11 Валентина Саюн
показать весь комментарий26.05.2022 23:33
+11 Right Right #460828
показать весь комментарий26.05.2022 23:37
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
KosAn30 JT26
показать весь комментарий26.05.2022 23:25 Ответить Мне нравится 6
DI GI
показать весь комментарий26.05.2022 23:29 Ответить Мне нравится 2
Welt Schmerz
показать весь комментарий26.05.2022 23:30 Ответить Мне нравится 8
Right Right #460828
показать весь комментарий26.05.2022 23:29 Ответить Мне нравится 14
✘
Right Right #460828
показать весь комментарий26.05.2022 23:37 Ответить Мне нравится 11
✘
Jose Rodriguez Gacha
показать весь комментарий26.05.2022 23:37 Ответить Мне нравится 3
Койот Восточноукраинский
показать весь комментарий26.05.2022 23:47 Ответить Мне нравится 6
Юрий Власенко #466752
показать весь комментарий27.05.2022 00:43 Ответить Мне нравится 1
Валентина Саюн
показать весь комментарий26.05.2022 23:33 Ответить Мне нравится 11
Oleg Demchenko
показать весь комментарий26.05.2022 23:34 Ответить Мне нравится 5
✘
Саша Го
показать весь комментарий27.05.2022 00:37 Ответить Мне нравится 1
Каракуль
показать весь комментарий26.05.2022 23:38 Ответить Мне нравится 3
гена крокодил #476372
показать весь комментарий26.05.2022 23:39 Ответить Мне нравится 6
vterra w
показать весь комментарий26.05.2022 23:44 Ответить Мне нравится 8
Igor Prudnikov
показать весь комментарий27.05.2022 00:37 Ответить Мне нравится 1
Юрий Власенко #466752
показать весь комментарий27.05.2022 00:48 Ответить Мне нравится 0
Amber
показать весь комментарий27.05.2022 00:40 Ответить Мне нравится 3
Beer Bear
показать весь комментарий27.05.2022 00:46 Ответить Мне нравится 5
Gir Mihal
показать весь комментарий27.05.2022 08:42 Ответить Мне нравится 1
Ксения Солнце
показать весь комментарий29.05.2022 14:01 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль