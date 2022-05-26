Взрыв снаряда в 30 метрах от Юбилейного моста между Северодонецком и Лисичанском. ВИДЕО

Войска РФ пытаются разрушить Юбилейный мост между Северодонецком и Лисичанском.

Видео взрыва снаряда в 30 метрах от моста опубликовал на своем канале в ютубе главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Две ниточки, на которых держится Северодонецк с большим количеством наших подразделений", – прокомментировал видео журналист.

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