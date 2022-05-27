Катастрофическое развертывание событий можно было бы остановить, если бы сильные мира не заигрывали с Россией, а реально нажали ради прекращения войны, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежедневным обращением к украинцам 26 мая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Ровно восемь лет назад, 26 мая, прекратил работу Донецкий аэропорт. в любой день потом, и сегодня можно с уверенностью сказать две вещи.
Первое. Украина всегда будет независимым государством, и его не сломать. Вопрос только в том, какую цену придется заплатить нашему народу за свою свободу, а России – за эту дурацкую войну против нас.
И второе. Катастрофическое развертывание событий все же можно было бы остановить, если бы мир отнесся к ситуации в Украине как своей ситуации. Если бы сильные мира не заигрывали с Россией, а реально нажали ради прекращения войны", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- не здатний визнати жодної своєї помилки, а значить, нездатний нічому навчитися в принципі;
- завжди по дитячому шукає винних деінде;
- в упор "не бачить", що повністю оточений кацапськими прохіндеями, зрадниками, шпіонами і просто корисними маларосами, для яких новий лєксус або домік важливіший за долю країни, яка для них до того ж чужа;
- замість зовнішньої політики і армії, чим має займатися президент України, займавсь конченими дорогами і вивів всі бюджетні гроші в асфальт, скоротивши армію і вбивши на корню оборонні програми;
- вже віддав 20% України і продовжує віддавати ще;
- пересрався з купою західних лідерів і продовжує це робити;
- говорить: "Украіна ето набор теріторій", "ми гатови прінімать са всех старон", "я вам нічево нє должен";
- не платить податки Україні!! і продовжує торгувать своїм нікчемним тупим контентом з парашною **********;
- в той час, коли остання пенсіонерка віддає по 2/3 своєї мізерної пенсії ЗСУ, не задонатив на армію жодної копійки;
- сколотив таку партію поплічників, які не захищають країну, а повиїзжали;
- цілодобово займається виключно травлею патріотів, при цьому найодіозніші русофіли, що з 2014 закликають до державної зради і втрати суверенітету України, залишаються цілком і повністю в безпеці;
- на всі керівні посади всіх гілок влади посадив виключно проросійських уродів або чергових жадібних малоросів з синдромом пшонки - тупих кончених ублюдків, зато своїх і вірних;
- в цілому наніс державі в мільйон разів більше шкоди, аніж будь-який з президентів, і абсолютно ніякої користі. Відкинув Україну назад у розвитку на десятиліття. І нажаль, чим далі йде війна, тим очевидніше стає той факт, що це ще не кінець злидням, і все жахливе ще попереду... але ясно, що не у слуг вовачкі яневтіка.
І вас ще дивує, що західні партнери побоюються давати зброю таким керманичам? Та він гірший за Кім Чен Ина! І ви правда продовжуєте вважати, що "какаяразніца"?
На то і коменти, щоб люди коментували. Бо який відгук на базікання блаZeня треба писати: як він все добре розуміє і "вєрной дорогой ідьот ідіот"?
ОП своєю діяльністю просрали 2.5 роки! укріплення національних інтересів, а що це було: зрада чи просто довбойоби повинен вирішувати трибунал.
А как заговорил…(Л. Филатов)
ты себя помнишь еще несколько месяцев назад? Ты полностью игнорировал здравый смысл, реальность, историю, принцип «хочешь мира готовься к войне» и убедил других в том, что все это лабуда не стоящее и гроша. Они поверили тебе, а ты их обманул. Но по каким-то причинам виноват Запад. Пока есть некое табу на выяснение всего этого, но усмири своих крабообразных и других кварталовских, пусть уймутся. И сам думай, что говоришь. Слово - это оружие президента, а так и не понял этого
Вова, війна ще не закінчилася, твоя зедпиломатія у вигляді "скиглиння" **********, ти хоча б іноді дякуй (ти жу мієш це робити - я знаю!) Західним пратнерам за допомогу!