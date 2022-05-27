Катастрофическое развертывание событий можно было бы остановить, если бы сильные мира не заигрывали с Россией, а реально нажали ради прекращения войны, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежедневным обращением к украинцам 26 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Ровно восемь лет назад, 26 мая, прекратил работу Донецкий аэропорт. в любой день потом, и сегодня можно с уверенностью сказать две вещи.

Первое. Украина всегда будет независимым государством, и его не сломать. Вопрос только в том, какую цену придется заплатить нашему народу за свою свободу, а России – за эту дурацкую войну против нас.

И второе. Катастрофическое развертывание событий все же можно было бы остановить, если бы мир отнесся к ситуации в Украине как своей ситуации. Если бы сильные мира не заигрывали с Россией, а реально нажали ради прекращения войны", - сказал Зеленский.

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