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Катастрофическое развертывание событий можно было бы остановить, если бы сильные мира не заигрывали с Россией, а реально нажали ради прекращения войны, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежедневным обращением к украинцам 26 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Ровно восемь лет назад, 26 мая, прекратил работу Донецкий аэропорт. в любой день потом, и сегодня можно с уверенностью сказать две вещи.

Первое. Украина всегда будет независимым государством, и его не сломать. Вопрос только в том, какую цену придется заплатить нашему народу за свою свободу, а России – за эту дурацкую войну против нас.

И второе. Катастрофическое развертывание событий все же можно было бы остановить, если бы мир отнесся к ситуации в Украине как своей ситуации. Если бы сильные мира не заигрывали с Россией, а реально нажали ради прекращения войны", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов о захвате Херсонщины: Решение о подготовке страны к войне приняли вовремя, что произошло в дальнейшем - будет предметом выяснения

Автор: 

Зеленский Владимир (20336)


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Топ комментарии
+58
але насамперед, якби дехто займався зміцненням оборони країни, а на великим Крадівництвом
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27.05.2022 00:10
+53
то він зараз сам про себе сказав?
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27.05.2022 00:10
+44
традиційний "Вєчерній Мудозвон"

хоть святих винось
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27.05.2022 00:13
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Ви дурний чи що? Це - нажаль, наш головнокомандуючий. До вас не доходить, що ЗСУ виконують його накази? Ви серйозно вважаєте, що немвілий, нікчемний блазень, який:
- не здатний визнати жодної своєї помилки, а значить, нездатний нічому навчитися в принципі;
- завжди по дитячому шукає винних деінде;
- в упор "не бачить", що повністю оточений кацапськими прохіндеями, зрадниками, шпіонами і просто корисними маларосами, для яких новий лєксус або домік важливіший за долю країни, яка для них до того ж чужа;
- замість зовнішньої політики і армії, чим має займатися президент України, займавсь конченими дорогами і вивів всі бюджетні гроші в асфальт, скоротивши армію і вбивши на корню оборонні програми;
- вже віддав 20% України і продовжує віддавати ще;
- пересрався з купою західних лідерів і продовжує це робити;
- говорить: "Украіна ето набор теріторій", "ми гатови прінімать са всех старон", "я вам нічево нє должен";
- не платить податки Україні!! і продовжує торгувать своїм нікчемним тупим контентом з парашною **********;
- в той час, коли остання пенсіонерка віддає по 2/3 своєї мізерної пенсії ЗСУ, не задонатив на армію жодної копійки;
- сколотив таку партію поплічників, які не захищають країну, а повиїзжали;
- цілодобово займається виключно травлею патріотів, при цьому найодіозніші русофіли, що з 2014 закликають до державної зради і втрати суверенітету України, залишаються цілком і повністю в безпеці;
- на всі керівні посади всіх гілок влади посадив виключно проросійських уродів або чергових жадібних малоросів з синдромом пшонки - тупих кончених ублюдків, зато своїх і вірних;
- в цілому наніс державі в мільйон разів більше шкоди, аніж будь-який з президентів, і абсолютно ніякої користі. Відкинув Україну назад у розвитку на десятиліття. І нажаль, чим далі йде війна, тим очевидніше стає той факт, що це ще не кінець злидням, і все жахливе ще попереду... але ясно, що не у слуг вовачкі яневтіка.

І вас ще дивує, що західні партнери побоюються давати зброю таким керманичам? Та він гірший за Кім Чен Ина! І ви правда продовжуєте вважати, що "какаяразніца"?
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27.05.2022 12:35 Ответить
Ні, це - збір, де корисний ідіот якусь фуйню постить про дописи, бо коли буде "зараз"? Коли воно про щось домовиться з "мірвєгоглазах", а потім ***** скаже, що радікали взяли нелоха у полон і зробили "другий пєрєворот", а його міссія - АсвАбадіть рускоязьічного єврея?
На то і коменти, щоб люди коментували. Бо який відгук на базікання блаZeня треба писати: як він все добре розуміє і "вєрной дорогой ідьот ідіот"?
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27.05.2022 19:29 Ответить
***** курва "неначасі" пішла
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28.05.2022 02:31 Ответить
Тобто....цей талант, сам казав "не нагнітайте" а тепер про якись тиск говорить? Тобто просрати закупівлю зброї за 2021 рік.... роказувати, що треба дороги крадувати, а не армію піднімати? ппц
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27.05.2022 11:40 Ответить
Треба було просто НЕ переставати стріляти, а так агресор зрозумів що жертва вже не трипихається.
ОП своєю діяльністю просрали 2.5 роки! укріплення національних інтересів, а що це було: зрада чи просто довбойоби повинен вирішувати трибунал.
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27.05.2022 11:59 Ответить
Дурило из дурил
А как заговорил…(Л. Филатов)
ты себя помнишь еще несколько месяцев назад? Ты полностью игнорировал здравый смысл, реальность, историю, принцип «хочешь мира готовься к войне» и убедил других в том, что все это лабуда не стоящее и гроша. Они поверили тебе, а ты их обманул. Но по каким-то причинам виноват Запад. Пока есть некое табу на выяснение всего этого, но усмири своих крабообразных и других кварталовских, пусть уймутся. И сам думай, что говоришь. Слово - это оружие президента, а так и не понял этого
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27.05.2022 12:00 Ответить
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27.05.2022 12:08 Ответить
пуля многое меняет в мозгах --- даже если попадает в сраку
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27.05.2022 12:13 Ответить
вот когда наш бронзовый вова перестанет путать ТОМОС и термос и его мысли будут дружить с его языком --- тогда может быть все поймут что он хотел сказать . а тот кто ему пишет тексты должен вове пояснить перед записью что он хотел сказать . чтобы вова прочитал
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27.05.2022 12:24 Ответить
Він щас допздться до того, що Захід перестане взагалі постачати будь-що Україні.
Вова, війна ще не закінчилася, твоя зедпиломатія у вигляді "скиглиння" **********, ти хоча б іноді дякуй (ти жу мієш це робити - я знаю!) Західним пратнерам за допомогу!
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27.05.2022 12:36 Ответить
Ви звідки знайете які цілі в його команді та хто його за ниточки смикає. Щось він занадто на ЄС бузіть почав.
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27.05.2022 12:44 Ответить
Зе! Будь мужчиной! Поедь в Мацкву и тет-а-тет все с Путей порешай, а то прячимся то за Байдена, то за Джонсона.......
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27.05.2022 13:05 Ответить
А укріплення на стратегічних напрямках та навколо міст важко було збудувати? Ви всі покидьки зелені будете сидіти у в'язниці.
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27.05.2022 13:20 Ответить
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