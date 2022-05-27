Около 70 тел обнаружили на территории бывшего завода "Октябрь" в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО

Во временно захваченном рашистами Мариуполе на территории бывшего завода "Октябрь" обнаружены около 70 тел погибших, которые были заблокированы после обстрела российскими оккупантами.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе разбора завалов МЧС россии по ул. Куинджи, на территории бывшего завода "Октябрь", найдено около 70 тел погибших. Причина та же - людей заблокировало обломками здания после обстрела", - отметил он.

По словам Андрющенко, тела погибших были упакованы в пластиковые мешки и вывезены для захоронения в братскую могилу в с.Старый Крым.

"Идентификация не проводилась, но местные говорят, что особо идентифицировать было нечего ввиду состояния тел. Сколько таких могильников, оставленных российскими бомбами в Мариуполе, еще будет найдено. Единицы? Десятки? Сотни?" – подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе на территории школы в результате детонации российского снаряда Град погиб ребенок, - Андрющенко