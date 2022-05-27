Около 70 тел обнаружили на территории бывшего завода "Октябрь" в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО
Во временно захваченном рашистами Мариуполе на территории бывшего завода "Октябрь" обнаружены около 70 тел погибших, которые были заблокированы после обстрела российскими оккупантами.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"В ходе разбора завалов МЧС россии по ул. Куинджи, на территории бывшего завода "Октябрь", найдено около 70 тел погибших. Причина та же - людей заблокировало обломками здания после обстрела", - отметил он.
По словам Андрющенко, тела погибших были упакованы в пластиковые мешки и вывезены для захоронения в братскую могилу в с.Старый Крым.
"Идентификация не проводилась, но местные говорят, что особо идентифицировать было нечего ввиду состояния тел. Сколько таких могильников, оставленных российскими бомбами в Мариуполе, еще будет найдено. Единицы? Десятки? Сотни?" – подытожил он.
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В статье отмечается, что российские войска в первой декаде мая предпринимали попытки окружить противника в районе Северодонецка, но стали жертвой тактического маневра: украинцы, пишет автор, позволили противнику форсировать реку и выйти на южный берег Северного Донца, после чего открыли плотный артиллерийский огонь. В сочетании с проведенным до этого минированием русла реки, утверждается в статье, украинские войска взорвали переправы, отрезали противнику возможность ретироваться и уничтожили живую силу.
В статье сообщается, что на месте боев находится не менее пятнадцати единиц российской бронетехники, с деревьев, прилегающих к реке, "свисают куски российской униформы, <...> запах разлагающихся тел невыносим".
В статье утверждается, что с учетом количества жертв в районе Белогоровки это поражение россиян стало одним из самых крупных с момента вторжения на территорию соседней страны.
Русским п-о-х-у-й сколько там погибло !!!
Им поставлена задача, взять город и закрыть котел.
Им п-о-е-б-а-т-ь на потери
Можно долго радоваться их потерям, а толку ?
Представьте последствия взятия города и образованного котла - они перекроют все потери.
Кто сейчас вспоминает про потери русских в Мариуполе - НИКТО, это НИКОГО НЕ И-Б-Е-Т
Если они возьмут Северодонецк, всем будет плевать на их потери, все будут говорить про стопитсот эвакуированных в плен.
Начните уже правильно расставлять приоритеты - иначе ***** !!!!!