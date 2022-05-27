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"Ты кто есть, ублюдок? Мы тебя заставим принять наши правила!" - депутат Госдумы Журавлев немецкому канцлеру Шольцу. ВИДЕО

Депутат российской Госдумы Алексей Журавлев назвал "ублюдком" канцлера ФРГ Олафа Шольц и пригрозил заставить его действовать в пользу России.

Как сообщает Цензор.НЕТ свои угрозы и недипломатические заявления Журавлев озвучил на одном из кремлевских пропагандистских шоу.

Смотрите также: "Шольц на коленях должен молить прощение", - пропагандист Соловьев угрожает канцлеру Германии "культурной миссией" России в Берлине. ВИДЕО

Автор: 

Госдума (1261) ядерное оружие (1334) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+104
Покажіть це Шольцу, може у того щось клацне
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27.05.2022 11:09
+87
це не тільки Шольцу, це треба цілодобово крутити по всіх найвпливовіших каналах Німеччини...
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27.05.2022 11:12
+59
Там психічно хвора вся територія.
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27.05.2022 11:14
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Бідолашний Шольц - Мельник чморить, пришелепкуваті рашисти ображають...
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27.05.2022 12:20 Ответить
ну так якщо ти безхребетне аморфне продажне лайно, то навіть орки таке не будуть поважати.
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28.05.2022 03:46 Ответить
Поверніть жиріка, бо це посна муйня, а не наїзд
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27.05.2022 12:21 Ответить
Нє... "умєрла так умєрла".
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31.05.2022 20:35 Ответить
"В мире животных"...
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27.05.2022 12:22 Ответить
Шольцу не позавидуешь - тут его наш посол ругает, а из-за поребрика депутат ублюдком называет.
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27.05.2022 12:25 Ответить
пусть перестанет сидеть на 2х стульях - и будет ему счастье. Кто-то один точно похвалит))
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27.05.2022 23:27 Ответить
Половина счастья - ведь тогда другой точно будет ругать, и еще сильнее.
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29.05.2022 11:23 Ответить
Ядерный дрочун. У него пусть граната в подъезде жахнет, не хватит подъезда от его говна.
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27.05.2022 12:33 Ответить
Такие истерики говорят о том, что кацапы потеряли надежду договориться с Германией. Помните, как гопница зашкварова после первых хороших люлей американским оружием от украинцев пучила глаза на Байдена "Ты кто вообще такой?!"? Вот это из той же оперы.
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27.05.2022 12:39 Ответить
буду ругатся. суньте в жопу вашу атом бомбу ****.
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27.05.2022 12:46 Ответить
Який розумний москалик. Хоч би з ним чогось не трапилося. Таким людям Україна має ордени давати.
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27.05.2022 12:46 Ответить
Телебачення росії то психодиспансер закритого типу для особливо небезпечних божевільних які інфікують своїм божевіллям алкоголізовані мізки кацапського бидла.
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27.05.2022 12:46 Ответить
Західні політики не поводяться як зелені дурники, вони все знають мовчать, але роблять те що вигідно їм, і зрозуміло що вони нам і нічого не винні, це зелені дебіли щось канючать і вимагають.
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27.05.2022 12:46 Ответить
вони ніхера не роблять - конкретно шольц отримує п..ди від наших і від кацапів і досі хоче сидіти сракою на 2 стільцях
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27.05.2022 14:14 Ответить
Ну Мельник может выдыхать -козломордые дебилы смогли тут его переплюнуть
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27.05.2022 13:46 Ответить
Цікаво а що заспіває німецька влада( хоча там при владі уже й нема німців а одні БОГОВИБРАНІ) коли русскій іван на танку приїде в Берлін порядки наводити
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27.05.2022 13:06 Ответить
будуть вирішувати вводити-невводити нафтове ембарго. про газове мови бути не може.
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28.05.2022 20:16 Ответить
Там може хто-небудь відправити Журавльова на фронт чи в псіхушку?
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27.05.2022 13:28 Ответить
А чи якось відреагує на це німецька влада? Цікавенько...
Щось мені підказує, що реакції не буде, бо расєюшку нєрвірАвАть ніззя!
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27.05.2022 13:37 Ответить
В России давно воцарился фашистско-уголовный паханат, а Германия до сих пор "испытывает чувство вины перед Россией". Этот оскотинившийся депутат журавлев и есть эталонным русским.
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27.05.2022 13:54 Ответить
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27.05.2022 13:54 Ответить
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27.05.2022 13:58 Ответить
Цей Жура воно зараз замість сина юриста .... в ЛДПР -- але як зв"ясувалося усе , що ЛДПР йще КДБ створила з відвертих й щирих покидьків для важливої місії -- зондування грунту певних божевільних імперських полюцій в широкі маси .

Зара їх роль в бидлоеліті Московії -- це лякати західних політиків , що мовляв якщо ви не приймете умови ***** , то к владі прийдуть ось ці рептілоїди , які відверто кажуть що перші почнуть термоядерну війну .

Язиком йще Захєрченко брав Лондон й Рейк"явік ... А по справах ТРО Баштанки не змогли пройти !
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27.05.2022 14:00 Ответить
Стоя рожали ублюдка.
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27.05.2022 14:01 Ответить
Шольц, твоя ответка ?!?!?!
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27.05.2022 14:20 Ответить
по ходу воно п`яне, чи в нього альцгеймер вже?
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27.05.2022 14:34 Ответить
Лишня хромосома т
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29.05.2022 08:23 Ответить
*****! ****@ уже за лошадь извинялся!
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27.05.2022 14:41 Ответить
Наша перемога це Україна! Російські окупанти мають бути знищені.
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27.05.2022 14:41 Ответить
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27.05.2022 15:06 Ответить
Я думаю Шольц єто услишал? Может ето его убедит дать Украине САУ и танки?
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27.05.2022 15:25 Ответить
Тарас Чорновіл
Німеччина, зазвичай, довго запрягає, але набравши інерції, може швидко поїхати. Зараз, за даними Bild у Берліні обговорюють можливість надання Україні систем протиповітряної оборони IRIS-T. Це ******* ефективна система, яка дає змогу знищувати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, безпілотники, протирадіолокаційні ракети та бомби. Усе те, чим сьогодні проклята Богом і людьми московія несе смерть в Україну. А канцлер Олаф Шольц, який дуже обережний у висловлюваннях, учора заявив: «Я переконаний: Путін програє у цій війні». А це мотиваційна фраза для посилення збройної допомоги.

От не сумніваюся, що зараз полізуть пхикання: "прокинулися, аж на 92 день війни..." - улюблена фраза зелених циніків. То нагадаю, що війна в нас уже 8 років. І Україна якось раніше сама справлялася з розбудовою й забезпеченням армії та й за грошима жебрати не бігала. А оборону тримала таку, що Порошенко міг топтатися пуйлу по всіх його улюблених мозолях (Томос, НАТО в Конституції, закон про мову...), а той лише стиха відгавкувався на обмеженій лінії фронту в АТО/ООС. Тому причину такого масштабного вторгнення та страшних жертв шукайте в своєму виборі-2019. Зрештою, ряд країн уже рік були готові надавати Україні озброєння й підтримувати її армію (та й багато надали), але згадайте, що розказувала до 23 лютого включно вся ця укрсучвлада (аж до шашличків включно). Тому розкачуватися й визначатися наші союзники стали лише десь у середині березня, коли раптом усвідомили, що українська армія не є віддзеркаленням гнилої, корумпованої та колаборантської влади (як це часто буває в більшості країн). Тому претензії до себе самих.

А стосовно Німеччини. Просто, згадуймо деколи позицію Берліна на початку масштабного вторгнення. Нині ж основні затримки з німецькою збройною допомогою доволі часто пов'язані з об'єктивними проблемами (як ті ж швейцарські снаряди) та ще деякими внутрішніми проблемами, зокрема, неготовністю до таких швидких і різких кроків, відсутності напрацьованих механізмів. А не з фактором "заглянути в очі путіну", через що наш іконописний три роки знищував свою власну армію. Тим більше, війна затягується, а навіть сам факт оголошення про рішення надати важливі й високоточні озброєння вже впливає на рішучість ворога.

Тому подякувати маємо всім нашим союзникам, не залежно від темпів надання допомоги. А звинувачення слід кидати на адресу тих, хто напередодні великої війни роззброював та руйнував своє військо, зраджував та готував для передачі ворогу цілі регіони, а нині ще й продовжує плювати на руки, які несуть допомогу. Як тільки плани по наданню більш ефективних озброєнь з Німеччини стануть викристалізовуватися, навіть не сумніваюся, вилізе група владних провокаторів, які на різних площадках почнуть плюгавити союзника й коїти провокації й демарші. Так-так, на чолі з першим зеленосяйним...
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27.05.2022 15:30 Ответить
Згоден з кожним словом . Якщо німці обіцяють - вони зроблять . А в плані допомоги біженцям з України , жодна країна й близько не стояла - і в медицині , і в фінансовій підтримці , і реально розселяють людей в достойне житло . А щодо військової підтримки - теж читаю : дали вже , або дадуть . І Шольц постійно ***** погрожує . Пригадую Меркель - після Майдану була другом України , а прийшли зе , стала ледь не ворогом (чомусь?) .
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27.05.2022 15:54 Ответить
А в плані допомоги біженцям - неграм и арабам они помогают также. Или мы хуже негров??!
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27.05.2022 23:31 Ответить
Арабів і африканців не селять безкоштовно в пристойні квартири і будинки. Не виплачують кошти. Не допомагають влаштуватисьна роботуфахіфцям ( може тому, що таких там немає).
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29.05.2022 11:01 Ответить
Шольц не вызывает уважения ни у кого.
Опустил авторитет Германии ниже плинтуса. Человек без принципиальной позии этого отношения заслуживает. К сожалению.
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27.05.2022 17:06 Ответить
Не треба бути таким категоричним. Канцлер Німеччини це не генералісімус Сталін і навіть не Гітлер. Він залежить і пов'язаний інтересами своєї держави та інтересами великого бізнесу і тому не може робити все що йому заманеться.
Ось така вона демократія, подобається це кому чи ні.
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27.05.2022 20:56 Ответить
Москалі бикують
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27.05.2022 17:27 Ответить
снять и отправить германии
это не какой то помошник посла
а депутат действующий

пусть поглядит как он не хочет злить русских
и что они в ответ ему говорят

кстати что интересно
у германии странно работала "память о войне"
воевали против ссср, где была беларусь и украина в том числе
которые первые были атакованы и окупированы

но снабжать оружием почему то боялись, видители
помнят о войне

а почему это не мешало разным фирмам в европе поставлять всякие тепловизоры
и прочие важные ключевые выскоготехнологичные компоненты
которые явно для оружия были, тут на двойное назначение не спишешь
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27.05.2022 19:22 Ответить
Шольц не ублюдок - він "недоперчена сосиска".
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27.05.2022 20:50 Ответить
Он не журавель , он петушок кукарекающий полную куйню.!!! Прилетит, не прилетит, он никак не поймёт, что для рашки уже будет поздно, вместо неё останется одна огромная воронка. Это ж надо как рашисты из за одного шизоида страдают….рабы, ничего не попишешь
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27.05.2022 21:50 Ответить
И еще обзывал, земляным червяком
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27.05.2022 22:51 Ответить
Задрот петушара депутат Госдуры ********* Журавль получал по ***** от чечена депутата!
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27.05.2022 23:10 Ответить
Ще б ця птиця покричала на Столтенберга.. Може той вже прокинеться з коми..
А особливо на Байдена! З такими ж "епітетами", що й до Шольца...
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27.05.2022 23:18 Ответить
столтенберг не прокинеться; московський улус він обожнює. Блть, коли вже, нарешті, перевиберуть отого прокремлівського козла?!
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31.05.2022 19:16 Ответить
Где они находят этих ******? На вокзалах в генделях ..
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27.05.2022 23:58 Ответить
Рашисты полагали, что Шольц - гей и держали его за яйца, а он, оказывается, мужик и посылает рашисткий военно-экономический корабль так, что на нем началась истерика)
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28.05.2022 02:59 Ответить
ОСЬ ТАК ВИГЛЯДАЕ МОСКОВСЬКИЙ ФАШИЗМ ---- ТАМ 100 МЛН ТАКОГО ДВУНОГОГО ЛАЙНА В ЛЮДСЬКИЙ ПОДОБИ ---- ***** ВЫВЕЛ НОВЫЙ СОРТ ДВУНОГИХ ЖИВОТНЫХ ТИПА ЖУРАВЛЕВА И ВЗЫВАТЬ К СОВЕСТИ ТАКИХ УРОДОВ БЕСПОЛЕЗНО --- ВМЕСТО МОЗГОВ ТАМ БУКВА ..ЗЮ.. ТОЛЬКО ПРИСТРЕЛИТЬ КАК БЕШЕННУЮ СОБАКУ
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28.05.2022 06:09 Ответить
Рашисткая свинья кого-то пытается унизить Мразь безбожная,ори,орда .
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28.05.2022 07:30 Ответить
Этот журавлёв походу решил занять освободившееся от жирика место самого буйного в кацапской психушке
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29.05.2022 08:20 Ответить
Мочить вас нужно ,свиней рашистких,Всех!!
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28.05.2022 07:32 Ответить
Параша - это сборище сумашедших дикарей и омерзительных орков !!

Вас нужно сжечь всех скопом и земля станет чище без вас , мудилы конченные !
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28.05.2022 14:05 Ответить
сам виновен что с ним так говорят.меньше надо было кацапам в жопу дуть.а теперь выгребай деревня трактор.
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28.05.2022 16:53 Ответить
По морде этого КОЗЛОРОГОГО видно, что он конченный *******, в прочем как и все остальные.
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28.05.2022 18:04 Ответить
Так этот Ишак сраный как ни странно наш..союзник! Теперь оскорбленный Олаф поймет что надо мочить козломордых по-серьезному!
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28.05.2022 19:03 Ответить
цей депутат на повному серйозі розказував про зооборделі на заході, де гвалтують чомусь черепах. І я не жартую.
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28.05.2022 20:19 Ответить
А ви знали? Цікаві факти про справжню користь коноплі



https://vk-kp.info/images/remote/vk-kp.info/images/3.jpg_f466ec07965baf26e0679101d494ae7f82d9a2df Чи знали ви про істинні корисні можливості коноплі?

Як і чому заборонена конопля?
Один гектар коноплі дає стільки ж кисню, скільки 25 гектарів лісу.
Повторюю, з одного гектара конопель можна отримати стільки ж паперу, скільки з 4 гектарів деревини.

У той час як з коноплі можна зробити папір 8 разів, з дерева можна зробити папір 3 рази.

Конопля виростає за 4 місяці, дерево за 20-50 років.

Квітка коноплі - справжня радіаційна пастка.

Коноплю можна вирощувати в будь-якій точці світу, і їй потрібно дуже мало води.
Крім того, оскільки він здатний захищатися від комах, йому не потрібні пестициди.

Якщо конопляний текстиль стане широким, промисловість пестицидів може повністю зникнути.

Перші хлібороби були з конопель; навіть слово «KANVAS» - це назва конопляних виробів. Також коноплі є ідеальною рослиною для виготовлення мотузок, шнурів, сумок, взуття, головних уборів.

Зменшення впливу хіміотерапії та радіації при лікуванні СНІДу та раку; Його застосовують при щонайменше 250 захворюваннях, таких як ревматизм, серце, епілепсія, астма, шлунок, безсоння, психологія та захворювання хребта.

Білкова цінність насіння конопель дуже висока, і дві жирні кислоти в ньому не зустрічаються більше ніде в природі.

Виробляти коноплю навіть дешевше, ніж соєві боби.

Тварини, яких годують коноплями, не потребують гормональної заміни.

Усі пластикові вироби можна зробити з коноплі, а конопляну пластмасу дуже легко повернути природі.

Якщо кузов автомобіля зробити з коноплі, він буде в 10 разів міцніший за сталь.
Також його можна використовувати для ізоляції будівель; міцний, дешевий і гнучкий.

Мило та косметика з конопель не забруднюють воду; тому він повністю екологічно чистий.

Виробництво було обов'язковим в Америці 18-го століття, а фермерів, які не виробляли, ув'язнювали. Зараз, однак, ситуація зворотна.



Звідки?

-W. Р. У 1900-х роках Херст володів газетами, журналами та ЗМІ в Америці. Вони мали ліси й виготовляли папір.

Якби папір був виготовлений з коноплі, він міг би втратити мільйони.

- Рокфеллер був найбагатшою людиною у світі. У нього була нафтова компанія. Біопаливо, конопляна олія, звісно, були її найбільшим ворогом.

- Меллон був основним акціонером компанії Dupont і мав патент на виготовлення пластмас з нафтопродуктів. І промисловість канабісу загрожувала її ринку.

- Пізніше президент Меллон Гувер став міністром фінансів. Великі імена, про які ми говорили, на своїх зустрічах вирішили, що конопля - ворог. І він був нокаутований.
Ліси вирубують для виробництва паперу. Збільшується кількість отруєнь пестицидами та раку. Тоді ми наповнили наш світ пластиковим сміттям, шкідливими відходами...

Автор статті Marianna Ventcek
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29.05.2022 03:05 Ответить
Цікаво побачити і почути реакцію Олафа...чекаємо. Якщо проковтне, тади не знаю...
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29.05.2022 06:20 Ответить
От таких слов вата у телевизора просто кончает, он отражает их гнев и недовольство. А вообще прикольно видеть как пьяное, драное чмо в рашке у телевизора думает о геополитике, переживает сочувствует, все воспринимает лично типа от него чтото зависит.... Шариковы и есть потребители этого грубого и тупого контента.
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29.05.2022 09:18 Ответить
Это тот воин который первым в Донецк хотел ехать в первых рядах, клоуны на параше не заканчиваются
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29.05.2022 10:00 Ответить
Олаф это дерьмо у себя по морде размажет а потом еще пальцы оближет
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29.05.2022 13:22 Ответить
Гадаю, тепер світова спільнота розуміє напевне, що собою представляє держава, народні обранці якоі дозволяють собі висловлювати такі речі на адресу офіційних представників інших держав...
Як говориться, без коментарів.
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31.05.2022 19:08 Ответить
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