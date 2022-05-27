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Новости Видео Война
15 024 44

"ДНР" сейчас обзывают "ЖНР", мужчин практически не осталось, всех "мобилизовали", - пленный оккупант. ВИДЕО

Пленный захватчик, которого "мобилизовали" во временно оккупированной Донецкой области, рассказал, что захватчики принудительно забирают на войну почти всех мужчин из "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Нам не до политики, мы рабочие люди, работали… А нас призвали практически 100% мужского населения! Знаете, как сейчас "ДНР" обзывают? "ЖНР" (Женская народная республика. - Ред.)! Там мужчин практически не осталось", - отметил оккупант.

Мужчина уверяет, что никогда не чувствовал себя частью российской армии из-за плохого отношения военных РФ: "Нас бросили в Стеблянке без связи, без ничего. Командование у нас, я бы не сказал, что было сильно корректное. Именно командир батальйона практически постоянно был в нетрезвом состоянии".

Также он рассказывает, что командиры стреляли под ноги "ДНРовцам", если им что-то не нравилось.

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Автор: 

СБУ (19890) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+63
Не до политики ..рабочие люди .. Ботва вы блеать, тупая.
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27.05.2022 12:36
+38
живешь овощем - будь готов к консервации
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27.05.2022 12:38
+34
Раньше была украиноязычная ДНР от слова "Дупа", а сейчас русскоязычная ЖНР- от слова "Жопа". А мужская она или женская- уже без разницы.
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27.05.2022 12:37
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Не до политики ..рабочие люди .. Ботва вы блеать, тупая.
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27.05.2022 12:36 Ответить
им под ноги стреляли , бедных обидели а в ответ , только в голову стрельнуть , слабо гэроям
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27.05.2022 12:45 Ответить
Цікаво а де ці робочі люди працюють? За пайку баланди ріжуть заводи на брухт? А потім по расєйскій традиції будуть займатися канібалізмом
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27.05.2022 13:00 Ответить
Ті хто до війни в ЛыДыНыРы ходили в обісцяних штанах, клянчили гроші на бухло, або залишити пива тепер дуже впливові люди в маладых реШпубликах
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27.05.2022 13:33 Ответить
Раньше была украиноязычная ДНР от слова "Дупа", а сейчас русскоязычная ЖНР- от слова "Жопа". А мужская она или женская- уже без разницы.
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27.05.2022 12:37 Ответить
Спостережливо! Оригінально! +++++!
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27.05.2022 15:29 Ответить
живешь овощем - будь готов к консервации
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27.05.2022 12:38 Ответить
сепар брехливий
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27.05.2022 12:38 Ответить
Да, сравнить как он одет и как одеты по на сильной мобилизации то разница сразу видна
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27.05.2022 13:11 Ответить
З Дамбаса в Україну завжди один непотріб і деструктив ішов. Зараз Дамбас ответку отримав. Карма.
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27.05.2022 12:41 Ответить
Тобто якби в них було норм. командування, добре відношення з боку росіян, то ця мавпа була б задоволена і з радістю нищила Україну.
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27.05.2022 12:43 Ответить
женскую республику для потехи рашистким горевоякам устроили
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27.05.2022 12:44 Ответить
Ну а наша влада дуже хвилюєтся що б пенсіі виплачувати в лднр та дітей сепарів без знань навчати в наших ВУЗ безплатно ,це ворожі терористичні утворення.
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27.05.2022 12:44 Ответить
Вони зараз всі виправдовуються.
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27.05.2022 12:45 Ответить
Чтобы не мобилизовали принудительно, надо было прийти к нам добровольно.
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27.05.2022 12:45 Ответить
Иногда у меня возникают мысли " на кой хрен нам эти дибилы нужны". Спасает только мысль о том что там не все такие.
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27.05.2022 12:46 Ответить
Не все уже давно живут в том же моем Ирпене или другом городе. А там -ВСЕ.
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27.05.2022 12:49 Ответить
Да, там таких процентов 80. Но есть и здравомыслящие, адекватные люди с совестью. Эти же 80 процентов - это шлак, это головная боль для Украины. Что бы Украина ни делала для них, их морды все-равно будут повернуты на Московию. Им не нужны были ни цветущий Донецк, ни великолепный аэропорт и стадион, ни чистота и миллион роз на улицах - им нужен нынешний гадюшник. 80 процентов - это быдло в 10 поколении. Те, кто рванул за поребрик - их не нужно пускать обратно, а те, кто получил кацапские аусвайсы - тем пожизненное поражение в правах и запрет занимать должности выше дворника.
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27.05.2022 12:57 Ответить
Я даже удивился, что он про блокпост или кашеварство не стал рассказывать. Сейчас пробитие на слезу что их голыми-босыми на фронт злые кацапы отправляют прямо с копанки. А он дескать так до сих пор и не понял обстреливали ли Донецк или нет. Они не военнопленные. Они предатели-сепаратисты и ихняя судьба должна быть в канаве.
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27.05.2022 12:48 Ответить
Особь - типичный представитель кацапской популяции Украинского Донбасса. 📺
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27.05.2022 12:51 Ответить
Жалю до них немає, їх і в полон не треба намагатися особливо брати, для кацапів якусь ціну мають лише найманці, кадирівці та всілякі буряти, лугандонці ви непотріб і зрадники як для нас так і для них, біомаса яку вони теж збираються знищити.
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27.05.2022 12:52 Ответить
на цих територіях українців, думаю, вже давно немає, так що нехай оці залишки пи@дують в омріяну расєю, їх нічого не виправить.
Рік тому дав роботу 30-річній дамі з Луганська, яка провела 6 років, працюючи на Заході, мусила повертатись, приїхала на Західну Україну. Думав, життя і робота в цивілізованій країні в індустрії гостинності на неї вплинули позитивно.
Виявилось, хєр там!
Пихата, зверхня, агресивна людоненависниця, ще й гроші потягнула при звільненні!
Це люди-гімно!
Як же правий був Шевченко:
Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
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27.05.2022 12:54 Ответить
Это для тех видео, кому рузький мир нужен, жили бы сейчас мирно в составе Украины, но нет... империя захватывает территории и шлет манкуртов на убой на новые войны, человеческая жизнь ничего не стоит, используют, как мясо. Вроде земли мало для кацапляндии, огромные территории с ресурсами, но надо еще Украину прихватить сумасшедшему диктатору у власти.
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27.05.2022 12:55 Ответить
подсказка самок в кандалы что бы ватники наваросы младореспублик не расслабляли булки а шли на фарш что бы падлы знали куда влипли
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27.05.2022 13:02 Ответить
самок под присмотр кадыровских вояк
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27.05.2022 13:04 Ответить
там такі огидні самки, що навіть у ослойобів рамзанкі дирова не встане.
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27.05.2022 13:36 Ответить
Кадиркіни й 87 бабусь гвалтували вже, лугандонки не пропадуть, хтось оселиться в мальовничій Сибірі чи Владивостоці, когось мобілізують й будуть служити польовими жонами.
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27.05.2022 13:48 Ответить
Шла Саша по шоссе и сосала. Всего одного слова не хватает, а уже ЛДНР
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27.05.2022 13:02 Ответить
як ти диру не назови, вона все одно лишається дирою.
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27.05.2022 13:35 Ответить
Європа має розуміти, яка небезпечна тактика рашизму бо так і до них дійде повзучий терористичний "руzzкій мір".
1) захоплення території, ресурсів, людей

2) тотальне зомбування, залякування людей

3) тотальна, примусова мобілізація м'яса (використовуючи шантаж, психологічний та фізичний тиск)

4) захоплення нових територій...
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27.05.2022 14:32 Ответить
Так они с Монголии дошли до середины Европы. Эта же тактика и сейчас. Не успели захватить какой украинский город сразу мобилизация и в бой. Ресурсы вглубь, кормить внутренних самок. Захватят нас, мы вместе балтов, все вместе поляков со шведами. Потом всей кучей франков и бритов. Вуаля, мы все с широкими скулами и узкими глазами смотрим на огромную родину от Лиссабонсарая до Владивостокграда. Думаем где и что разорять дальше. Здесь то уже все сломали и сожгли, а кушать хочется всегда.
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27.05.2022 14:45 Ответить
мы простые льюди,фильм Красная жара
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27.05.2022 16:18 Ответить
дно це добре, а курв потім до сибіру відправимо, хай китайці з ними розбираються.
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27.05.2022 16:20 Ответить
не дно, а жнр
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27.05.2022 16:21 Ответить
Иваново не город, а страна невест в чёрном.
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27.05.2022 17:49 Ответить
Ваньки любят войну, поэтому ванек не будет.
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27.05.2022 17:50 Ответить
Звали "русский мир"? Вот он и пришел. Кушайте, дебилы...🤔
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27.05.2022 19:23 Ответить
Отакої! Деенромовні і луганомовні примати не порозумілися, а як же адін нарот, рускій мір, скрєпи?
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27.05.2022 20:35 Ответить
НЕТ СМЫСЛА ИДТИ В КОТЕЛ !!! НАДО ИДТИ ПО СТАРОЙ СХЕМЕ !)
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27.05.2022 20:35 Ответить
А нехєр було горланити в свій час- путєн введі вайска! Так вам,***#ям,і треба! Зато тепер буде час посидіти,подумати... Якщо залишилось чим думати...
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28.05.2022 16:31 Ответить
Там під спідницями ще стільки сєпарів затаїлось "шо пісєц!" Усіх зловити і організовано доправити на утилізацію (на передову)! Негайно! А то потім витягувати їх з під бабських ватних задів ...
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28.05.2022 22:02 Ответить
Надо было громче кричать в 2014 путин введи мне в очко, петух вонючий
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29.05.2022 08:37 Ответить
Таким чином проходить самоочищення донбасу від проросійського планктону. І на що ж це бидло ще сподівалося коли кричали "росія прийди" та таку іншу *****?
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29.05.2022 09:18 Ответить
Типичный совковый пролетарий. Никто. Абсолютное отсутствие этнической какой либо принадлежности. Не русский, не украинец--- совок.там такие все, сразу писал в 14 г. Донбалласт--- ты свинцовый балласт. Давайте все таки все очень хорошо подумаем над этим. Пора решать навсегда. Они такие там ещё будут 50 лет. Ведь 31 год так было. Ему на вскидку пусть 47-50 лет. В 1991 было 18-20 лет. Ну какие тут коменты? Фанера!
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26.09.2022 16:41 Ответить
 
 