"ДНР" сейчас обзывают "ЖНР", мужчин практически не осталось, всех "мобилизовали", - пленный оккупант. ВИДЕО
Пленный захватчик, которого "мобилизовали" во временно оккупированной Донецкой области, рассказал, что захватчики принудительно забирают на войну почти всех мужчин из "ДНР".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Нам не до политики, мы рабочие люди, работали… А нас призвали практически 100% мужского населения! Знаете, как сейчас "ДНР" обзывают? "ЖНР" (Женская народная республика. - Ред.)! Там мужчин практически не осталось", - отметил оккупант.
Мужчина уверяет, что никогда не чувствовал себя частью российской армии из-за плохого отношения военных РФ: "Нас бросили в Стеблянке без связи, без ничего. Командование у нас, я бы не сказал, что было сильно корректное. Именно командир батальйона практически постоянно был в нетрезвом состоянии".
Также он рассказывает, что командиры стреляли под ноги "ДНРовцам", если им что-то не нравилось.
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Виявилось, хєр там!
Пихата, зверхня, агресивна людоненависниця, ще й гроші потягнула при звільненні!
Це люди-гімно!
Як же правий був Шевченко:
Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
1) захоплення території, ресурсів, людей
2) тотальне зомбування, залякування людей
3) тотальна, примусова мобілізація м'яса (використовуючи шантаж, психологічний та фізичний тиск)
4) захоплення нових територій...