РФ не сможет чинить самолеты "АН". СБУ заблокировала деятельность компании, обслуживавшей транспортные самолеты РФ. ВИДЕО

Служба безопасности Украины помешала России обойти ранее введенные санкции относительно ремонта транспортных самолетов типа "Ан"

Об этом сообщил представитель СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Спецслужба установила, что РФ зарегистрировала фирму-"прокладку" в одной из стран Ближнего Востока, которая якобы не имеет отношения к Москве. Это позволило бы оккупантам вполне "легально" обслуживать тяжелые транспортные самолеты по всему миру. Впрочем, благодаря работе СБУ на опережение профильные украинские ведомства упразднили действие сертификата техобслуживания для иностранного "посредника" страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Теперь РФ не сможет ремонтировать свои грузовые самолеты, произведенные по лицензии ГП "Антонов", ни в одной стране.

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"Это существенно ударит по логистике оккупантов, поскольку они использовали более десяти тяжелых воздушных судов типа "Ан-124" для перевозки личного состава и тяжелой бронированной техники в ходе полномасштабного вторжения на территорию Украины", - добавил Артем Дехтяренко.