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РФ не сможет чинить самолеты "АН". СБУ заблокировала деятельность компании, обслуживавшей транспортные самолеты РФ. ВИДЕО

Служба безопасности Украины помешала России обойти ранее введенные санкции относительно ремонта транспортных самолетов типа "Ан"

Об этом сообщил представитель СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Спецслужба установила, что РФ зарегистрировала фирму-"прокладку" в одной из стран Ближнего Востока, которая якобы не имеет отношения к Москве. Это позволило бы оккупантам вполне "легально" обслуживать тяжелые транспортные самолеты по всему миру. Впрочем, благодаря работе СБУ на опережение профильные украинские ведомства упразднили действие сертификата техобслуживания для иностранного "посредника" страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Теперь РФ не сможет ремонтировать свои грузовые самолеты, произведенные по лицензии ГП "Антонов", ни в одной стране.

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"Это существенно ударит по логистике оккупантов, поскольку они использовали более десяти тяжелых воздушных судов типа "Ан-124" для перевозки личного состава и тяжелой бронированной техники в ходе полномасштабного вторжения на территорию Украины", - добавил Артем Дехтяренко.

россия (95497) самолет (3589) санкции (11287) СБУ (19890) АН (62)


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Топ комментарии
+20
Здрасьте. Эта подкладка существует с 19 год года и связана с товарищем Гетьманцевым. Оперативно. Не прошло и три года.
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27.05.2022 14:37
+12
.....и это только по прошествии 3-х месяцев войны......... а ещё на Европу что то гонят.....
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27.05.2022 14:37
+9
Тож нема коли,зайняті дуже,компромат на Порошенко,як ексковатори риють!!!)))
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27.05.2022 14:52
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На ПО-2 пусть грузы перевозят или бомбардировщиках.
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27.05.2022 14:34 Ответить
Кацапы совсем не палятся. "Русланов" так много в мире, что каждая Сирия вполне в состоянии держать у себя десяток таких самолетов. Ага-ага.

Дебилы, блдь! (с)
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27.05.2022 14:34 Ответить
Здрасьте. Эта подкладка существует с 19 год года и связана с товарищем Гетьманцевым. Оперативно. Не прошло и три года.
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27.05.2022 14:37 Ответить
.....и это только по прошествии 3-х месяцев войны......... а ещё на Европу что то гонят.....
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27.05.2022 14:37 Ответить
В Европе есть закон, а у нас можно вопросики порешать.
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27.05.2022 14:41 Ответить
Тож нема коли,зайняті дуже,компромат на Порошенко,як ексковатори риють!!!)))
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27.05.2022 14:52 Ответить
Рік назад)
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27.05.2022 15:41 Ответить
я удивлен, что к этому непричастен Порошенок, ведь торговля "на крови" это его прерогатива. 😜 😜 😜
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27.05.2022 14:42 Ответить
Не квапся занадто контора в означеному напрямку посиленно працює,в турборежимі!!!)))
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27.05.2022 14:54 Ответить
Всі заяви СБУ, то просто заяви...
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27.05.2022 14:45 Ответить
Было бы нормальное СБУ то не лицензии бы лишали и преподносили как победу а устроили бы пару человек в эту фирму и самолёты уже бы вообще не летали
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27.05.2022 14:47 Ответить
Ну это как бы неправильно. Там всё-таки летают гражданские.
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27.05.2022 14:49 Ответить
Пофік, смерть кацапам. Усім.
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27.05.2022 15:02 Ответить
А на украинской ЖД или в морпортах не гражданские работают? Орки не стесняются бомбить. Это транспорт и является обычной военной целью любой армии и в любой войне. Так что кацапский самолет законная цель для украинских военных.
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27.05.2022 15:10 Ответить
Действия России бессмысленны. Террор не выигрывает войны.
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27.05.2022 15:15 Ответить
В последнее время прикольно читать IXBT. Который когда то был достойным источником новостей ИТ-сферы и технического характера. А в последнее время по большому превратился в алтернативную "твитерпомойку" Рогозина с батутом. Комментарии там доставляет. Оказывается, россияне не может произвести даже профилактику и ремонт дотопного флюгера Ан-2. Заводы запчастей и узлов ******** вместе с инженерным персоналом. Кто-то зовёт на отказ от турбовинтовых двигателей и переход обратно на старых поршневых двигателей с этилированным бензином (что кстати яд, постепенно разрушающий нейроны у млекопитающих, т.е. и у людей тоже). Но тоже не получается из за отсутствия заводов и инженерного персонала. Вангую что рогатые скрепоносцы после потрошения оставшихся летающего флота пересядет на гужевых повозок.
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27.05.2022 15:05 Ответить
2/3 существующих АН-124 произведено в Ульяновске. Так что потенциально они смогут их обслуживать. Другое дело, что без сертификатов и без запорожских двигателей. Но москалям не привыкать красть и заниматься каннибализмом.
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27.05.2022 15:27 Ответить
 
 