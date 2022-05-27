"За "Азовсталь", Мариуполь, все города Украины и детей Украины. Слава Украине!" - воины ВСУ стреляют из РСЗО по оккупантам. ВИДЕО

Каждый день украинские защитники уничтожают российскую технику и пехоту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы настроены мстить российским оккупантам за горе, принесенное на свою землю.

"За "Азовсталь", Мариуполь, все города Украины и детей Украины. Слава Украине!" – говорит один из украинских воинов перед выстрелами из РСЗО.

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