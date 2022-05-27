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Новости Видео Война
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"За "Азовсталь", Мариуполь, все города Украины и детей Украины. Слава Украине!" - воины ВСУ стреляют из РСЗО по оккупантам. ВИДЕО

Каждый день украинские защитники уничтожают российскую технику и пехоту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы настроены мстить российским оккупантам за горе, принесенное на свою землю.

"За "Азовсталь", Мариуполь, все города Украины и детей Украины. Слава Украине!" – говорит один из украинских воинов перед выстрелами из РСЗО.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Артиллеристы "Закарпатского легиона" из гаубицы образца НАТО попали с расстояния 20 километров в российский командный пункт. ВИДЕО

уничтожение (6904) артиллерия (634)


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Топ комментарии
+31
Браття! Гоніть супостатів з української землі! Вам Бог помогає!
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27.05.2022 15:53
+29
Смерть ворогам!
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27.05.2022 15:53
+27
может сегодня путен здохнет
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27.05.2022 15:50
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может сегодня путен здохнет
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27.05.2022 15:50 Ответить
и чо? знаеш сколько там таких? и прийдетна его место еще не такое...
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27.05.2022 16:05 Ответить
Тай шо, най живе бо може буде гірше?
***** здохне, а нове ******* нападе ще раз?
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27.05.2022 16:12 Ответить
ну так вони ж будуть гризтись за владу, може трохи перетовчуть один одного
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27.05.2022 22:06 Ответить
вся беда в том что там таких как ***** процентов 98 будет
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27.05.2022 16:07 Ответить
Смерть ворогам!
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27.05.2022 15:53 Ответить
жгите вату !
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27.05.2022 15:57 Ответить
Браття! Гоніть супостатів з української землі! Вам Бог помогає!
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27.05.2022 15:53 Ответить
Слава Україні!
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27.05.2022 15:55 Ответить
Героям Слава!
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27.05.2022 15:56 Ответить
сподіваюсь якнайбільше підорів кацорилих подохло
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27.05.2022 15:56 Ответить
Героям слава! Бережіть себе, козаки!
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27.05.2022 15:58 Ответить
А чого РСЗО, а не РСЗВ? Слава Україні! Смерть ворогам!
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27.05.2022 16:02 Ответить
Вогонь, огонь, яка нах різниця
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27.05.2022 16:28 Ответить
Реактивна Система Залпового Оркознищення
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27.05.2022 17:18 Ответить
рсзо-реактивна система зажмурення (задвухсочення,забаранення) орків
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27.05.2022 18:03 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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27.05.2022 16:05 Ответить
Повна обойма, 40шт. Щось мало бути важливе на тому боці.
Було б цікаво побачити наслідки обстрілу.

Героям слава!
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27.05.2022 16:07 Ответить
хороший гостинец оркам смачно
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27.05.2022 16:12 Ответить
не так плотно... пошконочные депутатики приморья уже вопят что генофонд Раюшки на грани..
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27.05.2022 17:00 Ответить
Это Град вроде? А где Ленд-лиз???
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27.05.2022 17:53 Ответить
Вот такие штуки у нас тут работали , стояли в лесу метров 300 от нашего блок поста! Мы им помогали ракеты выгружать . Ракета весит 66.6 кг , очень скрепное число! Очень хотел написать на одной НА МОСКВУ , но не нашел маркер , да и они все в солидоле были ! В лесу у них база была , а работать они выезжали через наш блок пост регулярно , до противника по прямой 10 км было , самое оно для этих штук! Так что насмотрелись вживую и наслушались , а еще пион ездил бахал , это вообще жесть , с расстояния 3-4 км вспышка как от фотоаппарата ночью и все ходуном ходит через 10 секунд примерно ! Дома когда отдыхаешь между сменами от пиона просто на кровати качает! И все звенит!Уже 2 месяца почти как тихо ! От нас выбили! Ребята , мочите их , и оставайтесь живыми ! Слава Украине!
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27.05.2022 18:45 Ответить
СЛАВА ВСУ!
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27.05.2022 21:08 Ответить
 
 