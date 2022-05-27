"За "Азовсталь", Мариуполь, все города Украины и детей Украины. Слава Украине!" - воины ВСУ стреляют из РСЗО по оккупантам. ВИДЕО
Каждый день украинские защитники уничтожают российскую технику и пехоту.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы настроены мстить российским оккупантам за горе, принесенное на свою землю.
"За "Азовсталь", Мариуполь, все города Украины и детей Украины. Слава Украине!" – говорит один из украинских воинов перед выстрелами из РСЗО.
Топ комментарии
+31 Valery Avdasew
показать весь комментарий27.05.2022 15:53
+29 Димитрий CrimeaBandera
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+27 шеколадный зае%ец
показать весь комментарий27.05.2022 15:50
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***** здохне, а нове ******* нападе ще раз?
Було б цікаво побачити наслідки обстрілу.
Героям слава!