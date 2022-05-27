Британия предлагает нам альтернативу ЕС/Трудные бои в Луганской области. День 93. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

93-й день Народной войны Украины.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Украине создать новый политический, экономический и военный союз, альтернативный Евросоюзу, чтобы объединить страны, недовольные политикой Брюсселя, а также ответом Германии на российскую агрессию.

Каким может быть новый альянс? Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич в "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую".

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