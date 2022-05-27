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Британия предлагает нам альтернативу ЕС/Трудные бои в Луганской области. День 93. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

93-й день Народной войны Украины.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Украине создать новый политический, экономический и военный союз, альтернативный Евросоюзу, чтобы объединить страны, недовольные политикой Брюсселя, а также ответом Германии на российскую агрессию.

Каким может быть новый альянс? Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич в "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нападет ли на Украину бульбофюрер Лукашенко? День 92 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Великобритания (4951) членство в ЕС (1012) Джонсон_Борис (504) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+6
наголосують грьобані зебіли, а ти знову бігай по ****** замість того , щоб спокійно на пенсії попивати віскарік. ублюдки вони засрані.

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27.05.2022 21:08
+4
Народ крім Британії і Польши та країн прибалтики в нас нема альтернативи Це Дуже Гарна Пропозиція і краще Евросоюзу це військовий союз і думаю в нас буде шанс головувати разом з Британією в евросоюзі коли Британія туди повернеться... і мені здається це шахматна гра штатів щоб розвести цих птн-сосателей по стойлам
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27.05.2022 21:26
+3
Сильний хід Британії.....
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27.05.2022 22:22
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Вряд-ли такая структура будет жизнеспособна рядом с ЕС.
Нужно реформировать саму ЕС.
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27.05.2022 21:04 Ответить
Слушна думка, але наші важелі впливу занадто короткі.
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27.05.2022 21:07 Ответить
Джентльмени тримають слово. Шана!
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27.05.2022 21:06 Ответить
наголосують грьобані зебіли, а ти знову бігай по ****** замість того , щоб спокійно на пенсії попивати віскарік. ублюдки вони засрані.

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27.05.2022 21:08 Ответить
А что, соль уже в продаже? ну я побежал тогда
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27.05.2022 21:15 Ответить
І ці й@бнулись... Ну яка альтернатива НАТО чи ЄС з країнами що є членами НАТО (усі) та ЄС (крім ВБ)?!!!
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27.05.2022 21:11 Ответить
Та ні не "ці " а ти видно й@бнутий на всю голову коли і досі мариш ЕС і НАТО у яких нас ніхто не чекає ! Подивися хто гарантує безпеку Фінляндії і Швеції на час їхнього входження в НАТО - Британія ! А чому ж не НАТО ? А тому що кишка слаба (( Так що пропозиція Британії для нас якщо вона набуде форми союзу а не залишиться пропозицією - манна небесна ! Ну а там до нового союзу і решта підтягнеться , а в НАТО нехай угорщина залишається і німеція з її сраними леопардами яких їм так жаль нам дати !
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27.05.2022 23:41 Ответить
Народ крім Британії і Польши та країн прибалтики в нас нема альтернативи Це Дуже Гарна Пропозиція і краще Евросоюзу це військовий союз і думаю в нас буде шанс головувати разом з Британією в евросоюзі коли Британія туди повернеться... і мені здається це шахматна гра штатів щоб розвести цих птн-сосателей по стойлам
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27.05.2022 21:26 Ответить
В ЕС з такими країнами як Угорщина точно нема бажання
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27.05.2022 21:37 Ответить
І це правильне рішення! Англічани вибрализя з помийкі під назвою ЕС, то нащо нам туди? Союз УПА, буде прекрасним рішенням на зло ворогам. Але от біда, всім дупу гріти чимось хочеться.
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27.05.2022 21:50 Ответить
Сильний хід Британії.....
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27.05.2022 22:22 Ответить
Якщо "Зе" не зголоситься - пошиють в дурні, - Кісінгер не дарма брякнув "хе%ню" про здачу території. Великі держави не хочуть кроїти свої старі простирадла. З допомогою Британії можно уникнути байденовської брехні.
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27.05.2022 23:34 Ответить
 
 