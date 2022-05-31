"Приказали написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины", - пленный снайпер РФ. ВИДЕО

Российские оккупанты заранее понимают, что им будут давать приказы убивать гражданских украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Российский снайпер, которого ВСУ взяли в плен во время боевых действий на территории Волновахского района Донецкой области, рассказал, что подписывал согласие на убийство гражданских.

"Нам пришел приказ: написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины. Я написал рапорт 29 числа, некоторые написали отказ. Но замполит сказал: "Подпишите рапорта заново. Если не поедете, то вас "на губу" отправят (гауптвахта. - Ред.), либо просто уволят", - отметил оккупант.

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