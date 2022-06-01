Воинам теробороны ВСУ торжественно присвоили первое звание сержанта, - Наев. ВИДЕО

В одной из бригад территориальной обороны, находящейся в районе выполнения задач, состоялось торжественное присвоение первичных сержантских званий военнослужащим.

Об этом сообщает Командование объединенных сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По моему убеждению, успех военной операции зависит и от обученности и умения сержантского корпуса четко и слаженно выполнять приказы и распоряжения командиров в районах выполнения задач", - подчеркнул командующий сил обороны генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, профессиональная подготовка и сознательная мотивация сержанта обеспечивает четкую дисциплину и боевую подготовку, что в то же время способствует сохранению жизни и здоровья подчиненных военнослужащих. Сержант постоянно находится с личным составом и больше владеет информацией о моральной устойчивости вверенного подразделения.

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"В Вооруженных Силах Украины ведущая роль сержанта получила приоритетное направление, всесторонне поддерживаемое и стимулируемое старшими командирами и начальниками. Считаю, что за сержантским корпусом - качественное будущее как командирской вертикали, так и украинского войска в целом", - добавил Наев.

Сегодня среди желающих защищать Украину в составе территориальной обороны есть бойцы с опытом участия в Антитеррористической операции, есть профессионалы с важными для войны навыками, а есть и обычные люди с лидерскими качествами.

"Я всегда готов вести своих солдат за собой с лозунгом: "Следуй за мной, делай, как я!" - уверенно совместно зачитывали Кодекс сержанта Вооруженных Сил Украины новоиспеченные младшие сержанты.

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