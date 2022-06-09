Воины батальона "Свобода" эффектно уничтожили боекомплект врага с помощью аэроразведки. Нужна помощь с денежными средствами на новый беспилотник. ВИДЕО
Для воинов батальона "Свобода", с помощью аэроразведки уничтоживших боекомплект врага, собирают средства на новый беспилотник. Осталось собрать около 36 тысяч гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Svoboda.Army.
"На этом видео бойцы батальона "Свобода" умело демонстрируют, для чего нужны дроны. Благодаря работе нашей аэроразведки был уничтожен БК врага!", - говорится в сообщении.
"Продолжаем сбор средств на DJI MAVIC 3 DRONE. Больше дронов - больше уничтоженных оккупантов. Уже собрано 108 748 гривен! Осталось уже совсем чуть-чуть, чтобы мы вместе достигли очень необходимой суммы сбора!", - отмечают в Svoboda.Army.
Цель: 144 000.00 грн.
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Красунчики. Бережи вас Господь
А не можна якось закрити питання з одним дроном із цього мільярду доларів?!
Слава Україні!