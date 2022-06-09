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Новости Видео Война
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Воины батальона "Свобода" эффектно уничтожили боекомплект врага с помощью аэроразведки. Нужна помощь с денежными средствами на новый беспилотник. ВИДЕО

Для воинов батальона "Свобода", с помощью аэроразведки уничтоживших боекомплект врага, собирают средства на новый беспилотник. Осталось собрать около 36 тысяч гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Svoboda.Army.

"На этом видео бойцы батальона "Свобода" умело демонстрируют, для чего нужны дроны. Благодаря работе нашей аэроразведки был уничтожен БК врага!", - говорится в сообщении.

"Продолжаем сбор средств на DJI MAVIC 3 DRONE. Больше дронов - больше уничтоженных оккупантов. Уже собрано 108 748 гривен! Осталось уже совсем чуть-чуть, чтобы мы вместе достигли очень необходимой суммы сбора!", - отмечают в Svoboda.Army.

Смотрите: Украинцы за день собрали средства на закупку новых коптеров вместо заглушенных враждебной РЭБ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Воины батальона Свобода эффектно уничтожили боекомплект врага с помощью аэроразведки. Нужна помощь с денежными средствами на новый беспилотник 01Цель: 144 000.00 грн.

Воины батальона Свобода эффектно уничтожили боекомплект врага с помощью аэроразведки. Нужна помощь с денежными средствами на новый беспилотник 02Номер карты Банка

5375 4112 0183 1653

беспилотник (3586) благотворительность (612) уничтожение (6909)


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Топ комментарии
+7
Дрон не дешевый, но что-то мне подсказывает, что уничтоженный БК стоил на пару порядков больше. С другой стороны, если бы орковские снаряды полетели бы к нам, нам бы это обошлось дороже, чем пара-тройка новых дронов.
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09.06.2022 10:13
+4
Перевожу регулярно на карту племінника, а він через Койотів далі Свободі. Його партія!
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09.06.2022 10:05
+4
+
Красунчики. Бережи вас Господь
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09.06.2022 10:39
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дроны надо беречь, особенно 3-и мавики, шож это такое 1 дрон, одна цель...
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09.06.2022 09:23 Ответить
Видно московити вже приловчились їх знищувати. Потрібно щось змінювати в тактиці їхнього застосування.
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09.06.2022 09:38 Ответить
Дрон не дешевый, но что-то мне подсказывает, что уничтоженный БК стоил на пару порядков больше. С другой стороны, если бы орковские снаряды полетели бы к нам, нам бы это обошлось дороже, чем пара-тройка новых дронов.
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09.06.2022 10:13 Ответить
вообще, сегодняшний мир, мир расходников. просто людям нужно время изменить отношение к вещам. всё покупается сейчас для какой то цели, на какое то время. не так как раньше - шоб і внуки ще могли юзать. общество потребления. а на войне - вещи последнего технического поколения приносят максимальную пользу и спасают жизни.
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09.06.2022 10:44 Ответить
Перевожу регулярно на карту племінника, а він через Койотів далі Свободі. Його партія!
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09.06.2022 10:05 Ответить
Я не эксперт. Но это какой-то пожар.
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09.06.2022 10:05 Ответить
А взрывы не видишь? Очки надень!
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09.06.2022 12:51 Ответить
+
Красунчики. Бережи вас Господь
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09.06.2022 10:39 Ответить
Цікаво, що в одній стрічці дві новини, що стосуються одного і того ж: "бійці вправно використовують дрон і збирають кошти на новий" та "Україна отримала перший мільярд доларів із сорока від США"
А не можна якось закрити питання з одним дроном із цього мільярду доларів?!
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09.06.2022 10:59 Ответить
Да вказуйте не тільки номер а й назву банку.Куди перераховувати?
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09.06.2022 11:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc Гімн Українскої Артилерії! )))
Слава Україні!
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09.06.2022 17:27 Ответить
 
 