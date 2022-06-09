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Новости Видео Война
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"Пуля, куда ты несешься? Не туда. Там близко к взрывам", - "боевая" такса бойцов батальона "Свобода" прячется от обстрелов в Северодонецке. ВИДЕО

Бойцы батальона "Свобода", защищающие Северодонецк, опубликовали забавное видео, на котором их "боевая" такса по имени Пуля, пытается найти убежище от обстрелов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такса залезла на плечи одному из бойцов и пыталась там устроиться. Ее действия вызвали искренний смех у украинских воинов.

"Несмотря на адские бои с орками, под постоянными обстрелами и бомбежками в Северодонецке, наши бойцы батальона "Свобода" искренне радуются компании боевой таксы по имени Пуля. На видео можно увидеть, как Пуля относится к взрывам во дворе. Она искренне убеждена, что наши ребята точно ее защитят", - говорится в сообщении видео.

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животные (931) обстрел (27114) Северодонецк (605)


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Топ комментарии
+55
Українські справжні воїни-ви найкращі в світі.Боже-бережи наших воїнів...
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09.06.2022 10:15
+49
Бережи вас Господь, хлопці, і вашу Пулю
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09.06.2022 10:23
+36
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09.06.2022 10:17
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Українські справжні воїни-ви найкращі в світі.Боже-бережи наших воїнів...
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09.06.2022 10:15 Ответить
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09.06.2022 10:17 Ответить
Бережи вас Господь, хлопці, і вашу Пулю
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09.06.2022 10:23 Ответить
розповідь як агент Єрмака-ФСБ арестович наводить артилерію РФ на українські позиції👇



Отец Солдата.

@uspenovka19632

·
https://twitter.com/uspenovka19632/status/1534681060134486016 7 ч

Арестович сообщил врагу о том,что он ****** в Северодонецке по оставленныс нашими позициям.Иначе это,чем корректировкой огня врага,не назовешь.Списать это на глупость -не катит,он же умный.Значит,...сознательно СДАЛ,предупредив врага в открытом эфире.Разведчик,но ЧЕЙ?



Отец Солдата.

@uspenovka19632

·
https://twitter.com/uspenovka19632/status/1534796082714230786 13 мин

Аккурат,после видосика Арестовича,враг перенес огонь дальше,вглубь.Так что,Алексей,Алешенька,сынок,врагу помог,скорректировал,молодец!Подтвердили это из неск подразделений ЗСУ и НГУ.Просто,совпало.Враг перенес огонь.Молодец,хуйло даст орден.

https://youtu.be/2lNPsbm4244
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09.06.2022 10:30 Ответить
да Люса забыла снять буденовку и отцепить парашют и пришла так в прямой эфир...
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09.06.2022 10:33 Ответить
Якісь занадто систематичні у плісняви обмовки про виробництво КБ, ремонтні майстерні, нафтобази, позиції, госпіталі.
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09.06.2022 11:01 Ответить
только с таким настроением можно делать хорошую работу. удачи вам хлопцы. берегите себя и Пулю
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09.06.2022 10:32 Ответить
Як раз той випадок, коли "пуля - не дура" ))))
ПС. Як же шкода наших людей і тварин. путін - та здохни вже!
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09.06.2022 10:49 Ответить
Справжні вої, повіяло часами Святослава хороброго. Гарної вдачи вам хлопці. Перебувайте завжди в доброму гуморі. Перемога за вами!
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09.06.2022 10:54 Ответить
Дуже схожі на казкових богатирів. Із казок про Київську Русь.
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09.06.2022 12:33 Ответить
Треба бронік для Кулі зробити.
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09.06.2022 10:56 Ответить
треба зробити бронік як у Патрончіка
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11.06.2022 00:45 Ответить
Я подумав, що це про Гадю Савченко, в ней же погримуха "Пуля" була.
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09.06.2022 10:57 Ответить
..так у Гаді *Пуля-дура*... а тут нормальненька розумна дівчинка..такса Пуля..))) та й що Ви лайно до собаки рівняєте..)))
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09.06.2022 11:56 Ответить
Красавцы
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09.06.2022 10:59 Ответить
При складних обставинах люди воюют. Мужні герої нашої країни. Нехай вас бог береже.
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09.06.2022 11:22 Ответить
Обожнюю чоловіків, які ******* собак. Які ж ви класні!
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09.06.2022 11:35 Ответить
Красені!
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09.06.2022 11:48 Ответить
які ж вони щирі. Тільки в очах війна вже оселилась. Бережи вас Бог
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09.06.2022 11:51 Ответить
Молимось за Вас , наші рідненькі хлопці і за Пулю Вашого також 👍🏼💪✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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09.06.2022 13:03 Ответить
а ви помітили що переглядаючи це відео ви також по-доброму посміхаєтесь...
від захвату ними, від їхньої щирості, від їхньої справжності і любові до тої "пулі" )))
я с десяток разів передивився )))
дай вам Боже довгого щасливого життя в Незалежній Україні поряд зі своїми близькими...
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09.06.2022 13:05 Ответить
и этих ЛЮДЕЙ кацапы уничтожают!!!! Лучшее что у нас есть!
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09.06.2022 23:29 Ответить
👍😃✌
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09.06.2022 13:08 Ответить
Красавчики,доречi один з них украiiнський актор Володимир Ращук
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09.06.2022 14:43 Ответить
наші хлопці з песиками йдуть на фронт а великі чини СБУ тікають за кордон з купою грошей ,позорище, ганьба.
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11.06.2022 00:49 Ответить
 
 