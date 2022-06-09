"Пуля, куда ты несешься? Не туда. Там близко к взрывам", - "боевая" такса бойцов батальона "Свобода" прячется от обстрелов в Северодонецке. ВИДЕО

Бойцы батальона "Свобода", защищающие Северодонецк, опубликовали забавное видео, на котором их "боевая" такса по имени Пуля, пытается найти убежище от обстрелов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такса залезла на плечи одному из бойцов и пыталась там устроиться. Ее действия вызвали искренний смех у украинских воинов.

"Несмотря на адские бои с орками, под постоянными обстрелами и бомбежками в Северодонецке, наши бойцы батальона "Свобода" искренне радуются компании боевой таксы по имени Пуля. На видео можно увидеть, как Пуля относится к взрывам во дворе. Она искренне убеждена, что наши ребята точно ее защитят", - говорится в сообщении видео.

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