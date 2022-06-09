"Пуля, куда ты несешься? Не туда. Там близко к взрывам", - "боевая" такса бойцов батальона "Свобода" прячется от обстрелов в Северодонецке. ВИДЕО
Бойцы батальона "Свобода", защищающие Северодонецк, опубликовали забавное видео, на котором их "боевая" такса по имени Пуля, пытается найти убежище от обстрелов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такса залезла на плечи одному из бойцов и пыталась там устроиться. Ее действия вызвали искренний смех у украинских воинов.
"Несмотря на адские бои с орками, под постоянными обстрелами и бомбежками в Северодонецке, наши бойцы батальона "Свобода" искренне радуются компании боевой таксы по имени Пуля. На видео можно увидеть, как Пуля относится к взрывам во дворе. Она искренне убеждена, что наши ребята точно ее защитят", - говорится в сообщении видео.
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Отец Солдата.
@uspenovka19632
·
https://twitter.com/uspenovka19632/status/1534681060134486016 7 ч
Арестович сообщил врагу о том,что он ****** в Северодонецке по оставленныс нашими позициям.Иначе это,чем корректировкой огня врага,не назовешь.Списать это на глупость -не катит,он же умный.Значит,...сознательно СДАЛ,предупредив врага в открытом эфире.Разведчик,но ЧЕЙ?
Отец Солдата.
@uspenovka19632
·
https://twitter.com/uspenovka19632/status/1534796082714230786 13 мин
Аккурат,после видосика Арестовича,враг перенес огонь дальше,вглубь.Так что,Алексей,Алешенька,сынок,врагу помог,скорректировал,молодец!Подтвердили это из неск подразделений ЗСУ и НГУ.Просто,совпало.Враг перенес огонь.Молодец,хуйло даст орден.
https://youtu.be/2lNPsbm4244
обмовкипро виробництво КБ, ремонтні майстерні, нафтобази, позиції, госпіталі.
ПС. Як же шкода наших людей і тварин. путін - та здохни вже!
від захвату ними, від їхньої щирості, від їхньої справжності і любові до тої "пулі" )))
я с десяток разів передивився )))
дай вам Боже довгого щасливого життя в Незалежній Україні поряд зі своїми близькими...