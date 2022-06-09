Сообщено о подозрении двум оценщикам, занизившим стоимость акций "Большевика" более чем на 1 млрд грн, - ГБР. ВИДЕО
Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум оценщикам частной компании, подделавшим документы, занизив рыночную стоимость 100% акций Первого киевского машиностроительного завода (до 2018 года называлось "Большевик") на сумму свыше 1 млрд гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, в рамках расследования уголовного производства по возможному злоупотреблению должностных лиц Фонда госимущества Украины во время приватизации 27 октября 2021 года "Большевика" установлено, что его незаконное отчуждение из государственной собственности произошло по заниженной стоимости и на основании поддельных документов. В частности, отчет об оценке имущества, который использован для определения стоимости акций завода. Этот документ не отвечает требованиям законодательства, подтвержденным судебными экспертизами.
"Такими действиями нанесен значительный экономический ущерб государству. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 358 УК Украины (Составление оценщиком заведомо подложного официального документа, по предварительному сговору группой лиц)", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование продолжается.
Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.
ГБР также напоминает, что ранее в указанном уголовном производстве следователь судья наложил арест на 100% уставного капитала Первого киевского машиностроительного завода.
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был в партии зелёных, потом в БЮТ, потом подался в рыги...
фактический собственник Запорожстали
візьми в якійсь одній галузі приватизоване підприємство і державне
звичайно відбувається не так (або не контролюється) і всупереч умовам (або умови навмисно підігнані) завод вирізається на метал і на його місці - ТРЦ.
Ви ж чули приклади, як завод доводиться до банкрутства - щоб захистити інвестора (ну щоб не сильно дорого було прихватит) (((
"Всі заводи повинні бути державними!"
Вперед до СОВКА?
Дурненький підліток, недолугий, який намагається розповідати про те, де він не в зуб ногою,
чи звичайний трольок з кликухою замість ім'я?
"У Харкові всі державні підприємства хоч як, а працювали"
"Як контролює? А ви самі не бачите? Чи ви не в Україні живете?"
Звісно, бачу, що тільки деякі підприємства державної власності працюють нормально,
більшість - збиткові і існують на дотації з податків ВСІХ громадян, от саме тому
"У Харкові всі державні підприємства хоч як, а працювали".
Таки тупенький трольок..., аргУментів нема, по суті відповісти нема чього?
Доречі, мамА в дитистві не вчило, недолуге, не міряти інших по собі?
Мову підучи, про розділові знаки не чуло від слова - зовсім?
- представники того ж ДБР
- представники Фонду Держмайна
- представники СБУ
і все по програмі президента "Велика приватизація".
Вся на 101% привазація майна після розпаду СССРи відбулася за дууже заниженими цінами. Це дозволило імперіалістичній Росії суперзбагатитися, особами призначеними ФСБ "олігархами".через грабіж України в тому числі. Власне це і є причиною цієї війни .
А эти дельцы все место в центре Киева на миллиарды делят. Уже выкинули несколько миллиардов с недоразвязкой, как ее называю сегодня.
Все равно потом, при нормальном мере, опять будут переделывать для нормального функционирования.