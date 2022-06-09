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Сообщено о подозрении двум оценщикам, занизившим стоимость акций "Большевика" более чем на 1 млрд грн, - ГБР. ВИДЕО

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум оценщикам частной компании, подделавшим документы, занизив рыночную стоимость 100% акций Первого киевского машиностроительного завода (до 2018 года называлось "Большевик") на сумму свыше 1 млрд гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, в рамках расследования уголовного производства по возможному злоупотреблению должностных лиц Фонда госимущества Украины во время приватизации 27 октября 2021 года "Большевика" установлено, что его незаконное отчуждение из государственной собственности произошло по заниженной стоимости и на основании поддельных документов. В частности, отчет об оценке имущества, который использован для определения стоимости акций завода. Этот документ не отвечает требованиям законодательства, подтвержденным судебными экспертизами.

"Такими действиями нанесен значительный экономический ущерб государству. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 358 УК Украины (Составление оценщиком заведомо подложного официального документа, по предварительному сговору группой лиц)", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте: ГБР открыло уголовное производство против мэра Святогорска, пропагандирующего "русский мир"

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

ГБР также напоминает, что ранее в указанном уголовном производстве следователь судья наложил арест на 100% уставного капитала Первого киевского машиностроительного завода.

акция (2425) приватизация (1043) ФГИУ (664) ГБР (2985) Большевик (17) подозрение (490)


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Топ комментарии
+16
Не дай Бог. Все що опиняється в руках держави перетворюється на лай..о. Бо ніхто з держ. керівників і назначених ними директорів не зацікавлені в розвитку. І це навіть не про те що держ. керівники це по суті хапуги. Це чисто про те що не буде людина вкладати свою кров і піт в те що їй не належить.
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09.06.2022 11:27
+15
А тим хто продав Бєні електрику по заниженій ціні буд підозра?
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09.06.2022 11:26
+12
окрім цих оцінювачів до комісії по оцінці входили :

- представники того ж ДБР
- представники Фонду Держмайна
- представники СБУ

і все по програмі президента "Велика приватизація".
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09.06.2022 11:33
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Наскільки відомо його купили Хмельницький та Іванов. А от з якої шобли вони?
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09.06.2022 11:22 Ответить
Там широкий спектр )))

был в партии зелёных, потом в БЮТ, потом подался в рыги...

фактический собственник Запорожстали
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09.06.2022 11:44 Ответить
Всі заводи повинні бути державними!
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09.06.2022 11:23 Ответить
Не дай Бог. Все що опиняється в руках держави перетворюється на лай..о. Бо ніхто з держ. керівників і назначених ними директорів не зацікавлені в розвитку. І це навіть не про те що держ. керівники це по суті хапуги. Це чисто про те що не буде людина вкладати свою кров і піт в те що їй не належить.
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09.06.2022 11:27 Ответить
Майже все те що переходить в приватні руки, тим більше становиться лайном.
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09.06.2022 11:32 Ответить
а ти на конкретному прикладі покажи.

візьми в якійсь одній галузі приватизоване підприємство і державне
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09.06.2022 11:34 Ответить
У Харкові всі державні підприємства хоч як, а працювали, а всі приватизовані розпиляні на металобрухт.
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09.06.2022 13:09 Ответить
Ну дивлячись як контролює дерева - при продажі є умови яких повинен дотримуватись інвестор - якщо вони «правильні» підприємство викупить зацікавлена особа і завод буде працювати.
звичайно відбувається не так (або не контролюється) і всупереч умовам (або умови навмисно підігнані) завод вирізається на метал і на його місці - ТРЦ.
Ви ж чули приклади, як завод доводиться до банкрутства - щоб захистити інвестора (ну щоб не сильно дорого було прихватит) (((
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09.06.2022 18:26 Ответить
Як контролює? А ви самі не бачите? Чи ви не в Україні живете?
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09.06.2022 18:29 Ответить


"Всі заводи повинні бути державними!"

Вперед до СОВКА?
Дурненький підліток, недолугий, який намагається розповідати про те, де він не в зуб ногою,
чи звичайний трольок з кликухою замість ім'я?

"У Харкові всі державні підприємства хоч як, а працювали"
"Як контролює? А ви самі не бачите? Чи ви не в Україні живете?"

Звісно, бачу, що тільки деякі підприємства державної власності працюють нормально,
більшість - збиткові і існують на дотації з податків ВСІХ громадян, от саме тому
"У Харкові всі державні підприємства хоч як, а працювали".
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09.06.2022 19:57 Ответить
Ти недолугле, дірвавшися до тирнету, спочатку розплющь очі, а потім вже видкривай рота.
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10.06.2022 00:24 Ответить


Таки тупенький трольок..., аргУментів нема, по суті відповісти нема чього?

Доречі, мамА в дитистві не вчило, недолуге, не міряти інших по собі?
Мову підучи, про розділові знаки не чуло від слова - зовсім?
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10.06.2022 07:18 Ответить
що за маразм ви пишете? На Закарпатті усе державне давно подохло, або збиткове, а нові, ******* європейські, японські, корейські заводи є головними платниками податків.
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10.06.2022 09:33 Ответить
І що там було державного в Закарпатті? Порівняно з Харковом просто нічого. Так що не треба ля-ля...
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10.06.2022 19:48 Ответить
Ну ви дивитесь з призми нашої держави де закони не працюють і можуть віджати бізнес. Того легше порізати і продати. Але є купа позитивних прикладів. Наприклад Нова Пошта та Укрпошта. Різниця в надані послуг просто колосальна. Ще наприклад є монополіст держ. підприємство укр. сприт. Воно одне з самих корупційних і виробляє спирт доволі низької якості. Доходило до абсурду коли виробники алкоголю готові були інвестувати в це підприємство щоб хоч якось підняти якість спирту. А не вбухувати в фільтрувальні станції... Тому деяким було легше закрити тут підприємства і відкрити де інде. Не буде високотехнологічним і прибутковим підприємство де керують люди які не зацікавлені в розвитку і прибутках. І це держ. підприємства.
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09.06.2022 14:58 Ответить
Річ у тім, що з такою державою, як Ви описуєте, не буду взагалі нічого, навіть країни.
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10.06.2022 00:25 Ответить
Забрать и поделить..
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09.06.2022 11:51 Ответить
Саме так. На кожних виборах всі кандидати запевняють нас у високому професіоналізмі своєї команди. Вже приходячи до влади розповідають байки про неефективне державне управління. Просто крадуть всі... Тварюки і агентура скрізь
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09.06.2022 14:36 Ответить
Ага, землю крестьянам, фабрики рабочим! Десь вже ми це чули!
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10.06.2022 08:29 Ответить
Комуняку на гілляку. Наша помилка, що ми не вирішили у 1991 питання із тупорилими совками.
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10.06.2022 09:35 Ответить
Щедро хтось "оцінив" таку роботу оцінювачів)
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09.06.2022 11:26 Ответить
окрім цих оцінювачів до комісії по оцінці входили :

- представники того ж ДБР
- представники Фонду Держмайна
- представники СБУ

і все по програмі президента "Велика приватизація".
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09.06.2022 11:33 Ответить
А тим хто продав Бєні електрику по заниженій ціні буд підозра?
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09.06.2022 11:26 Ответить
я тобі більше скажу. після того як це підприємство знову продадуть. То воно подешевшає десь на 50% мінімум плюс його купить курчавий... У нас зараз йде рейдерське захоплення всього до чого може дотягнутися руки Бєні...
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09.06.2022 11:30 Ответить
Не копай яму іншому....
Вся на 101% привазація майна після розпаду СССРи відбулася за дууже заниженими цінами. Це дозволило імперіалістичній Росії суперзбагатитися, особами призначеними ФСБ "олігархами".через грабіж України в тому числі. Власне це і є причиною цієї війни .
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09.06.2022 11:39 Ответить
Причиною цієї війни є саме існування такого конченого утворення як СРСР та програш війни УНР комунякам.
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09.06.2022 11:43 Ответить
По усій країні оцінювачі, реєстратори і т.п. шушера щоденно вчиняють злочини, звісно не безоплатно. Цю проблему слід вирішувати комплексно, а не щодо двох осіб.
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09.06.2022 11:42 Ответить
скоро отмажу,почэкайтэ
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09.06.2022 11:50 Ответить
А к тем кто продал скрапленый газ Бене в пол цены от рыночной питань у зелених немає
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09.06.2022 12:23 Ответить
Як там Куляба говорив? У нас не така велика корупція
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09.06.2022 12:54 Ответить
так вони що його доплатять?
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09.06.2022 15:01 Ответить
30 лет стоит здание, с деревьями на крыше. Мешает построить нормальную развязку.
А эти дельцы все место в центре Киева на миллиарды делят. Уже выкинули несколько миллиардов с недоразвязкой, как ее называю сегодня.
Все равно потом, при нормальном мере, опять будут переделывать для нормального функционирования.
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09.06.2022 18:04 Ответить
Когда нет свободного фондового рынка, который сам регулирует цену акций, всю страну можно вот так по-тихому рассовать по карманам. Абсолютно все олигархи всегда были против фондового рынка.
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09.06.2022 18:12 Ответить
Я не вірю в судову експертизу від ДБР! Думаю хтось чекав котлету з продажу Більшовика, і не дочекався.
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10.06.2022 08:33 Ответить
Навіщо ви брешете, росіяни користуються послугами криптобірж як і завжди
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25.06.2022 16:08 Ответить
 
 