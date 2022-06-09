Сообщено о подозрении двум оценщикам, занизившим стоимость акций "Большевика" более чем на 1 млрд грн, - ГБР. ВИДЕО

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум оценщикам частной компании, подделавшим документы, занизив рыночную стоимость 100% акций Первого киевского машиностроительного завода (до 2018 года называлось "Большевик") на сумму свыше 1 млрд гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, в рамках расследования уголовного производства по возможному злоупотреблению должностных лиц Фонда госимущества Украины во время приватизации 27 октября 2021 года "Большевика" установлено, что его незаконное отчуждение из государственной собственности произошло по заниженной стоимости и на основании поддельных документов. В частности, отчет об оценке имущества, который использован для определения стоимости акций завода. Этот документ не отвечает требованиям законодательства, подтвержденным судебными экспертизами.

"Такими действиями нанесен значительный экономический ущерб государству. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 358 УК Украины (Составление оценщиком заведомо подложного официального документа, по предварительному сговору группой лиц)", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

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Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

ГБР также напоминает, что ранее в указанном уголовном производстве следователь судья наложил арест на 100% уставного капитала Первого киевского машиностроительного завода.