"Зеленая" энергетика, IT и агро, - Зеленский назвал приоритетные отрасли для инвестиций. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский призвал инвесторов развивать проекты в Украине, назвав "зеленую" энергетику, сектор IT, агропромышленность и локализацию производства как приоритетные направления.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент сказал в обращении к участникам Dragon Capital's Ukraine Virtual Investor Conference.
"Предложил рассмотреть долгосрочный горизонт сотрудничества с Украиной. Какие конкретно это возможности? Я назову пять: Европа, IT, агро, "зеленая" энергетика и локализация производства. Все это – приоритеты для меня, а значит, это может стать приоритетами и для вас" , – отметил Зеленский.
Президент отметил, что эти проекты можно реализовать уже сейчас.
"Нигде в мире не найти всех этих экономических факторов одновременно. Они есть только в Украине, и приобщаться к работе с ними можно уже сейчас", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, за последние 5 лет Украина привлекла около 10 млрд евро инвестиций в возобновляемую энергетику. Доля IT-услуг в структуре экспорта увеличилась почти вдвое, а экспортная выручка от поставок агропродукции сравнялась с основой украинской экономики – горно-металлургическим комплексом.
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Перед войной послал всю Европу с её зеленой энергетикой в Украине, кинул всех западных зеленых инвесторов на бабки, а теперь говорит вкладывайте ещё ))
Завдяки ним можна дізнатися, що з початку березня у Харківській області дерева не висаджували, а от у Чернігівській висадили 10 млн!
І навіть в окупованій Херсонській висадили майже 400 тисяч дерев. Про Херсонську - це дуже цікаво. Тут два варіанти. Або хтось забув відключити автоматичне збільшення висадження на сайті, або хтось і далі "освоює" бюджетні кошти та вносить цифры для звітування.
https://t.me/BerezaJuice/15836?single
ну єсли так же готовился к проєктам как к нападению варваров, то инвесторы ломанутся колоннами похлеще орков - будет как в фильме, только наоборот - все бегут за убегающей Зелей с баблом: На дэнги, дэнги на!!!1111
Одним оборонпромом ти не зробиш зарплатню для бійців.
тепер інше... великеп*здивництво знову на обрії встає....ручечки чухаються...кишеньки спорожніли?
пздц длбйб....
Ему с три короба соврешь
И делай с ним шо хошь.
В країні війна, всі думки повинні бути на фронті, а він про НьюВасюки.
Напевне свіжий, якісний кокс надійшов?
Пізно спохватились як завжди... та і зараз одні розмови а дій ніяких....
И вообще инвестиций в Украину уже не будет.
Второе, это IT - я так понимаю Зеля мечтает начать доить єту отрасль ради валютной выручки активнее, но он видимо не в курсе, что как только границы откроются на выезд, половина айтишников уедут в более спокойные страны, где станут налоговыми резидентами и будут получать от заказчиков по инвойсам евро и доллары, а не гривну по курсу 29.25. Поэтому и тут мимо
Третье - агро, но тут всем понятно, что в условиях когда вывоз урожая без портов и выхода к морю затруднет эта отрасль будет усыхать от года к году, постоянно сталкиваясь с локальными кризисами будь то сезонный дефицит дизеля, удобрений, нехватки валюты для закупки техники. И года через 3-4 мы скатимся к урожаям времен начала 90х, когда нам еле-еле будет хватать для самих себя