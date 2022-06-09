"Зеленая" энергетика, IT и агро, - Зеленский назвал приоритетные отрасли для инвестиций. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский призвал инвесторов развивать проекты в Украине, назвав "зеленую" энергетику, сектор IT, агропромышленность и локализацию производства как приоритетные направления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент сказал в обращении к участникам Dragon Capital's Ukraine Virtual Investor Conference.

"Предложил рассмотреть долгосрочный горизонт сотрудничества с Украиной. Какие конкретно это возможности? Я назову пять: Европа, IT, агро, "зеленая" энергетика и локализация производства. Все это – приоритеты для меня, а значит, это может стать приоритетами и для вас" , – отметил Зеленский.

Президент отметил, что эти проекты можно реализовать уже сейчас.

"Нигде в мире не найти всех этих экономических факторов одновременно. Они есть только в Украине, и приобщаться к работе с ними можно уже сейчас", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, за последние 5 лет Украина привлекла около 10 млрд евро инвестиций в возобновляемую энергетику. Доля IT-услуг в структуре экспорта увеличилась почти вдвое, а экспортная выручка от поставок агропродукции сравнялась с основой украинской экономики – горно-металлургическим комплексом.

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