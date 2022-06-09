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"Зеленая" энергетика, IT и агро, - Зеленский назвал приоритетные отрасли для инвестиций. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский призвал инвесторов развивать проекты в Украине, назвав "зеленую" энергетику, сектор IT, агропромышленность и локализацию производства как приоритетные направления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент сказал в обращении к участникам Dragon Capital's Ukraine Virtual Investor Conference.

"Предложил рассмотреть долгосрочный горизонт сотрудничества с Украиной. Какие конкретно это возможности? Я назову пять: Европа, IT, агро, "зеленая" энергетика и локализация производства. Все это – приоритеты для меня, а значит, это может стать приоритетами и для вас" , – отметил Зеленский.

Президент отметил, что эти проекты можно реализовать уже сейчас.

"Нигде в мире не найти всех этих экономических факторов одновременно. Они есть только в Украине, и приобщаться к работе с ними можно уже сейчас", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, за последние 5 лет Украина привлекла около 10 млрд евро инвестиций в возобновляемую энергетику. Доля IT-услуг в структуре экспорта увеличилась почти вдвое, а экспортная выручка от поставок агропродукции сравнялась с основой украинской экономики – горно-металлургическим комплексом.

Читайте: Россия не сядет за стол переговоров, пока чувствует свою силу, - Зеленский

Зеленский Владимир (20343) инвестиции (1164) энергетика (2560) IT-индустрия (244)


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Топ комментарии
+14
Дайош міліярд дерев!!!!
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09.06.2022 11:34
+12
Особенно про зелёную энергетику цепонуло )))

Перед войной послал всю Европу с её зеленой энергетикой в Украине, кинул всех западных зеленых инвесторов на бабки, а теперь говорит вкладывайте ещё ))
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09.06.2022 11:48
+8
А асфальт?
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09.06.2022 11:38
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Дайош міліярд дерев!!!!
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09.06.2022 11:34 Ответить
Особенно про зелёную энергетику цепонуло )))

Перед войной послал всю Европу с её зеленой энергетикой в Украине, кинул всех западных зеленых инвесторов на бабки, а теперь говорит вкладывайте ещё ))
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09.06.2022 11:48 Ответить
они же гопники....
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09.06.2022 13:35 Ответить
Зеленую энергетику, как могли так и обосрали, если б не война то уже б сделали ей гайки, во сне мечтали всех кинуть, оды пели атомной! А теперь называют приоритет? Какой дурак в нее будет вкладывать? Благо ума хватило сейчас, не обрубать выплаты под корень.
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09.06.2022 11:56 Ответить
Ведь дешевле было платить условно белорусам (а по факту росии), чем своим при условии быть частично независимым
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09.06.2022 11:59 Ответить
а что уже война закончилась? какие инвестиции сейчас - зеленый поц ?
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09.06.2022 16:51 Ответить
Є два сайти: програми президента Зеленського "Зелена країна" та архіву інтернету.

Завдяки ним можна дізнатися, що з початку березня у Харківській області дерева не висаджували, а от у Чернігівській висадили 10 млн!

І навіть в окупованій Херсонській висадили майже 400 тисяч дерев. Про Херсонську - це дуже цікаво. Тут два варіанти. Або хтось забув відключити автоматичне збільшення висадження на сайті, або хтось і далі "освоює" бюджетні кошти та вносить цифры для звітування.

https://t.me/BerezaJuice/15836?single
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09.06.2022 17:35 Ответить
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09.06.2022 11:37 Ответить
Президент Володимир Зеленський закликав інвесторів розвивати проєкти Джерело: \\\\\\\\\\

ну єсли так же готовился к проєктам как к нападению варваров, то инвесторы ломанутся колоннами похлеще орков - будет как в фильме, только наоборот - все бегут за убегающей Зелей с баблом: На дэнги, дэнги на!!!1111
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09.06.2022 11:37 Ответить
Це одне і теж.
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09.06.2022 11:38 Ответить
А асфальт?
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09.06.2022 11:38 Ответить
зільоний асфальт
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09.06.2022 18:15 Ответить
Тю, а як же дороги?
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09.06.2022 11:38 Ответить
А що ще клоун може порадити, ні щоб машинобудування (як наприклад рашисти розмістили у себе рено, бмв...) з прицілом на розвиток виробництва зброї...
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09.06.2022 11:39 Ответить
Для того щоб щось будувати і підтримувати потрібні ГРОШІ.
Одним оборонпромом ти не зробиш зарплатню для бійців.
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09.06.2022 11:53 Ответить
ты думаешь они в оборонпроме не деребанят?ошибаешься...даже сейчас деребан круглые сутки...
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09.06.2022 13:37 Ответить
наживатись і знищити виробництво, а основна маса машинобудівних підприємств була на сході, то зовсім різні питання
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09.06.2022 15:27 Ответить
нагадую, стугни, які зараз на фронті, були виготовлені на експорт, це так ремарка, але оскільки 73% З-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е.... З-Е-Е-Е-Е-Е-Е.... то кому це можна пояснити
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09.06.2022 15:28 Ответить
Асфальт вже не в приоритеті?
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09.06.2022 11:44 Ответить
Асфальт вже не вважають достатньо масштабним. Апетит зростає під час їжі.
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09.06.2022 12:44 Ответить
***** зебільне готуйся до тюрми
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09.06.2022 11:50 Ответить
Все зеленая енергетика чисто дотационная. ВСЯ. Это банальное грантоедство. Атом, нам надо развивать атомную энергетику.
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09.06.2022 11:50 Ответить
Чернобыль имеем. Энергодар получили.
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09.06.2022 12:19 Ответить
Слабоумным обьяснять бестолку
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09.06.2022 12:54 Ответить
асфальту вже наїлися і від русні відбиваємося ним же !!!
тепер інше... великеп*здивництво знову на обрії встає....ручечки чухаються...кишеньки спорожніли?
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09.06.2022 11:51 Ответить
аграрий ковалев уже пердак рвет в Херсоне.
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09.06.2022 11:51 Ответить
Пійшов нахер з зеленою енергетикою
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09.06.2022 11:51 Ответить
Досить грабувати зеленою енергетикою
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09.06.2022 11:52 Ответить
"зелену" энергетику треба перейменувати)))) бо не всім тепер подобається все зелене)))))
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09.06.2022 11:56 Ответить
я не чув аграрних держав які є провідними.... потрібна промисловість, а не хлопчики за компами та продавці нерухомостей
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09.06.2022 12:01 Ответить
Зелена енергетика? "Умнєнькій Буратіно, богатєнькій Буратіно!" (С)
пздц длбйб....
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09.06.2022 12:11 Ответить
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба соврешь
И делай с ним шо хошь.
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09.06.2022 12:21 Ответить
Хипер Луууп. Президентськiй університет. Зелеконова долина - час йде а ми все все тупіємо...
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09.06.2022 12:28 Ответить
В якому світі він знаходиться? Які інвестиції?
В країні війна, всі думки повинні бути на фронті, а він про НьюВасюки.

Напевне свіжий, якісний кокс надійшов?
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09.06.2022 12:37 Ответить
Вiн каже про інвестиції у Зелене корито. Що ні зрозумілого?
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09.06.2022 12:42 Ответить
Все это ку...та, какие нахрен инвистиции, гетьманцев намудрил с ндс, 3% и прочей хренью, возабновили рег. налоговых нах...тив сроки и ввели штрафы по новой. Сейчас лягут те кто последний квартал выкарабкивался.Какой идиот будет инвистировать???????
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09.06.2022 12:42 Ответить
Це точно, смішна розмова про ІТ коли їх виловлюють по торгових центрах чи на блокпостах на мобілізацію, плюс постійно тривоги і навіть хто залишився на початку тут уже виїзджає або виїхав....

Пізно спохватились як завжди... та і зараз одні розмови а дій ніяких....
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09.06.2022 13:37 Ответить
Гастролям шапіто наближається невідворотний кінець. Наркомани продовжуватимуть нести дурню, аби хоч хтось на неї повівся.
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09.06.2022 13:18 Ответить
Кто будет вкладываться в "Зелену" енергетику, если за неё не платят. Ищи дураков.
И вообще инвестиций в Украину уже не будет.
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09.06.2022 13:28 Ответить
Розповіси це канадійцю, у якого ти дозволив бені віджати бізнес, а по суті вижити з України.
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09.06.2022 13:35 Ответить
Всі названі "пріоритети" - консервування стагнації, а не розвитку. "Зелена енергетика" - занадто велика розкіш для слаборозвинених країн, особливо за відсутності розробок і виробництва електронних компонентів. "Агро" - експорт без переробки, власного виробництва машинного парку - теж ознака суто сировинної економіки. І нарешті, "IT" - переважна більшість на жаль працює на розвиток економіки інших країн, а зароблені гроші витрачають радше знову ж таки на імпортні товари. Жодного слова про відновлення власної промисловості, науки, ******** розробок і технологій, таких необхідних особливо для зміцнення обороноздатності.
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09.06.2022 13:36 Ответить
Головне абіцяти, абіцять.
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09.06.2022 14:18 Ответить
як же він дістав... для початку антикорупційного прокурора признач. Два роки пройло. Байдену осінню обіцяв. За слова не відповідає, риг Татаров рулить
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09.06.2022 14:23 Ответить
в энергетике он полный профан, не понимает базовых вещей, хотя уверен - ему пытались обяснить. В нынешней ситуации у нас полно лишней электроэнергии, так как половина промышленности легла, но почти вся она вырабатываетс АЭС и ее нечем регулировать так как нет угля и его неоткуда привезти. Порты то закрыты.
Второе, это IT - я так понимаю Зеля мечтает начать доить єту отрасль ради валютной выручки активнее, но он видимо не в курсе, что как только границы откроются на выезд, половина айтишников уедут в более спокойные страны, где станут налоговыми резидентами и будут получать от заказчиков по инвойсам евро и доллары, а не гривну по курсу 29.25. Поэтому и тут мимо
Третье - агро, но тут всем понятно, что в условиях когда вывоз урожая без портов и выхода к морю затруднет эта отрасль будет усыхать от года к году, постоянно сталкиваясь с локальными кризисами будь то сезонный дефицит дизеля, удобрений, нехватки валюты для закупки техники. И года через 3-4 мы скатимся к урожаям времен начала 90х, когда нам еле-еле будет хватать для самих себя
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09.06.2022 14:26 Ответить
Он не профан, он идиот. Во всем. Особенно смешно выглядит, когда показывают видео в одном из каналов по ТВ, где буба криворогий в каком-то помещении с умным (уже это самая крутая хохма от шута ) водит пальцем по карте. После победы эти телеаналы будут трубить на весь мир, что жто буба криворогий на белом коне с шашкой на голо водил ВСУ в наступление, и если-бы ему не помешал Порох,он-бы лично зарубил-бы *****.
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09.06.2022 15:40 Ответить
Тоже смешно читать про зеленую энергетику. У нас есть пример зеленой энергетики в Германии, где все атомные закрылись и немцы плотно на русский газ сели, потому шо Меркель топила за климат и прочее. Никогда зеленая энергетика не заменит атомную никогда, снова прогибаемся под западных партнеров и не отстаиваем свои интересы? Единственная цель зеленой энергетики, как вы выше написали, это балансировать атомную. Прошлую зиму мы вывезли чисто за счет нее и повышения мощностей блоков, а эту даже страшно представить, что нас ждет. И я добавлю, что не только айтишники уедут, как только откроются границы, а все трудоспособные мужчины с их женами. В стране, где мужчин держат за рабов и за поход в магазин может обернуться поездкой в военкомат, это нормально? У них есть семьи и право на жизнь, что 21 веке является нарушением прав человека. У людей над домами ракеты летают, но обезопасить себя могут только женщины, а мужик будь добр сиди и жди, а если у мужика работы нет, то ждать намного веселее и приятнее, особенно если ты моряк)
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11.06.2022 03:12 Ответить
мабуть у цьго хлопця дууууууууууже коротка пам`ять https://ukrainian.voanews.com/a/kanadsky-investor/6369038.html
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09.06.2022 15:23 Ответить
А зеленая энергетика, по мысли найвелычнишого это та, которую выделяют ЗЕбанутые депутаты и ОПа из глубин своих организмов путем эстракции из их тухесов в виде газа.
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09.06.2022 15:43 Ответить
україна це центр корупції Європи - потрібно негайно виділити кошти на створення світового центру , який необхідно переносити в Київ вже зараз це на часі , оскільки росія ослабла ми безумовні лідери в цьому питанні ,так що прошу робити внески Quar code на вашому екрані .отже світове товариство долучайтеся...
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09.06.2022 19:03 Ответить
 
 