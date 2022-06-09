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Оккупанты сбросили авиабомбу на школу в селе Горское вблизи Северодонецка. ВИДЕО

Российские оккупанты сбросили авиабомбу на школу в селе Горское вблизи Северодонецка.

Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видео с места авиаудара.

"Школа в селе Горское. Попадание российской авиабомбы. Школа почти полностью разрушена. Никаких военных объектов, никаких военных здесь не было. Просто уничтожили школу, потому что это школа", – рассказывает Бутусов.

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обстрел (27129) Северодонецк (605) школа (3014) Бутусов Юрий (4358)


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Цікаво, а якщо також і кацапам розтрощити школи, дітсадки і медзаклади, то вони будуть жаліти те, що вони зруйновані чи це для них звичний стан речей?
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09.06.2022 14:53 Ответить
Ти ж бачиш,як за них обісравшийся захід заступаєцця???
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09.06.2022 15:26 Ответить
Після Гітлера щось ціле залишилось. Після путлєра - нічого не залишиться.
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09.06.2022 14:54 Ответить
Будешь здивований, але вони і мости будували, які досихпір є.
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09.06.2022 14:56 Ответить
Не, ну их мост мы сами взорвем, потому как дорога в Ад.
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09.06.2022 16:28 Ответить
Просто взорвали какую-то школу, да, рабсеяне, какой же это фашизм. Просто вовочка шалит.
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09.06.2022 16:31 Ответить
Какой советский союз - фашистский рейх или это одно и тоже судя по исполнителям.
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09.06.2022 16:33 Ответить
В цій школі я працював в 1990 році.
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09.06.2022 17:24 Ответить
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09.06.2022 18:42 Ответить
 
 