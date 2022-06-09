Оккупанты сбросили авиабомбу на школу в селе Горское вблизи Северодонецка. ВИДЕО

Российские оккупанты сбросили авиабомбу на школу в селе Горское вблизи Северодонецка.

Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видео с места авиаудара.

"Школа в селе Горское. Попадание российской авиабомбы. Школа почти полностью разрушена. Никаких военных объектов, никаких военных здесь не было. Просто уничтожили школу, потому что это школа", – рассказывает Бутусов.

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