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"Я подбил его с "Джавелина". Очень большой приток энергии был", - боец ВСУ Петр о своем первом российском танке. ВИДЕО

Боец ВСУ Петр рассказал о своем первом уничтоженном на поле боя российском танке.

"На нас наступала колонна русских танков, за ними ехали БМП и взвод пехоты. Когда первый танк подъехал на расстояние одного километра, я подбил его из противотанкового комплекса "Джавелин". Когда мы подбили российский танк, их БМП стали убегать. В то же время нам удалось связаться с нашей артиллерией и навести ее на российскую колонну", - рассказал он детали боевого столкновения корреспонденту Цензор.НЕТ Михаилу Ухману.

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Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+26
удачной охоты !!! (бережи вас Боженька!)
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09.06.2022 16:18
+15
це так перший раз з усіма так буває потім як по маслу
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09.06.2022 16:15
+11
Ну, думаю, что и у оккупантов-танкистов тоже был офигенный мимолетный приток знергии. )
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09.06.2022 17:46
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Боевая эйфория
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09.06.2022 16:12 Ответить
Боєц прийняв таблетку "Окупан" - вбивати орків стало же легше
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09.06.2022 16:27 Ответить
Ну, думаю, что и у оккупантов-танкистов тоже был офигенный мимолетный приток знергии. )
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09.06.2022 17:46 Ответить
Кінетичної
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09.06.2022 20:37 Ответить
По инерции
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10.06.2022 08:23 Ответить
це так перший раз з усіма так буває потім як по маслу
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09.06.2022 16:15 Ответить
и чем больше , тем лучше
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09.06.2022 18:43 Ответить
удачной охоты !!! (бережи вас Боженька!)
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09.06.2022 16:18 Ответить
куди там тим екстрасенсам з припливом енергії до джавеліна ))
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09.06.2022 16:24 Ответить
Петро-бажаю тобі якомога більше трофеїв...
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09.06.2022 16:28 Ответить
то як втратити цнотливість
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09.06.2022 16:29 Ответить
Даже лучше. в женской лунке много ума не нада. А вот зашкварить кацапский ********* танк это круче любого оргазма 😈😈😈
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10.06.2022 08:25 Ответить
Хай твоя рука не затерпне, хоробрий лицарю.
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09.06.2022 16:32 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ!
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09.06.2022 16:34 Ответить
Бідний пацан... Виявилося, що танковий оргазм крутіший ніж з кобітою...
Тепер усе життя буде шукати кацапські танки...
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09.06.2022 16:52 Ответить
Кому що , а курці просо

Він не бідний - він Герой !
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09.06.2022 17:08 Ответить
Всегда можно слетать в Турцию и проломить череп пьяному ***********. Были бы финансовые возможности. Кацапу проломить голову. Самку *******. Ребенка пухитить на органы. А что?
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10.06.2022 08:27 Ответить
Мужньому воїну побажаю одного , це повернутися живим додому !

Молодець 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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09.06.2022 17:07 Ответить
Молодець! Так тримати! Чим більше кацапів піде за руzzкім карабльом на концерт кабзона - тим швидше закінчиться війна нашою перемогою.
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09.06.2022 17:27 Ответить
Герою Слава! Так тримати. Бережи тебе бог.
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09.06.2022 17:41 Ответить
да обычная работа типа атб ичо теперь...смотрите фильм ,рожденный 4 июля с том Крузом..
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09.06.2022 18:42 Ответить
 
 