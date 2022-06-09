"Я подбил его с "Джавелина". Очень большой приток энергии был", - боец ВСУ Петр о своем первом российском танке. ВИДЕО

Боец ВСУ Петр рассказал о своем первом уничтоженном на поле боя российском танке.

"На нас наступала колонна русских танков, за ними ехали БМП и взвод пехоты. Когда первый танк подъехал на расстояние одного километра, я подбил его из противотанкового комплекса "Джавелин". Когда мы подбили российский танк, их БМП стали убегать. В то же время нам удалось связаться с нашей артиллерией и навести ее на российскую колонну", - рассказал он детали боевого столкновения корреспонденту Цензор.НЕТ Михаилу Ухману.

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