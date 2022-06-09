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Новости Видео Война
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"Обещали охрану нефтяных вышек. Меня пацаны будят - мы уже Луганск проезжаем": Россия начала обманом завозить наемников на войну в Украину, - СБУ. ВИДЕО

"Новая партия" военнопленных из РФ, которые были схвачены на Луганщине, – жители республики Марий Эл, Татарстана и Москвы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Они планировали работать охранниками и техниками на нефтяных вышках, защищать их от пиратов, а оказались на войне.

Все трое были завербованы через частную военную компанию "Евро Полис" (г. Краснодар России) по трудовым контрактам.

"И перед тем, как мы уедем на вахту, а вахта длится 4 месяца, мы заключали договор ГПХ (гражданско-правовой договор. – Ред.)" – рассказывает оккупант.

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Другой рассказал, что по приезду на Луганщину им сказали: "Обратно пути нет, то есть, бежать смысла нет… Будете бежать – по вам сработают наши же".

Фактически они стали "пушечным мясом" в боях с ВСУ вблизи населенных пунктов Богуславское, Камышеваха и Викторовка на Луганщине. Их покинул командир, а затем накрыла собственная артиллерия.

Теперь пленные сотрудничают со следователями СБУ. Все показания документируются, материалы будут переданы в суд", - рассказали в ведомстве.

Автор: 

СБУ (19890) пленные (2137) наемники рф (2080)


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Топ комментарии
+52
******* і чешуть. Відмазон такий. Довго ще у вуха срати будуть?
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09.06.2022 18:49
+33
vyshki byvajut raznie tozhe...

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09.06.2022 19:02
+31
на кого эти сказки рассчитаны? война девятый год, а у них все та же история про заблудились
хотя, если сбу и наши судьи всегда верят, то почему бы и нет
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09.06.2022 18:54
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******* і чешуть. Відмазон такий. Довго ще у вуха срати будуть?
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09.06.2022 18:49 Ответить
обещали вышки, а вышли укропские ******

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09.06.2022 18:59 Ответить
vyshki byvajut raznie tozhe...

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09.06.2022 19:02 Ответить
Вернись, лесной Алень,
По своему хотению,
Умчись скорей, Алень,
В свою страну Алению,

поздно, Алень, поздно !
очутился ты в укропском супчике
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09.06.2022 19:02 Ответить
то шпілі, то вишки)
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09.06.2022 19:31 Ответить
ну так за ми єхалі на учєніє, вже не спрацює.
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09.06.2022 18:59 Ответить
а почему бы и нет ?

три месяца в "анабиозе" чувак "ехал"

пока укроп в глаз не уйобнул
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09.06.2022 19:05 Ответить
ta....****** kak dyshet - vse eto padlo znalo
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09.06.2022 18:51 Ответить
На учения ехали.
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09.06.2022 18:54 Ответить
не, нефтяные вышки охранять... от ракушек.

плять, это же одноклеточные инфузурии-туфельки!
но мотивированные на денацификацию укропов так, что охренеть !
суки, если бы не обменный фонд, сгодились бы только на компост
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09.06.2022 19:19 Ответить
на кого эти сказки рассчитаны? война девятый год, а у них все та же история про заблудились
хотя, если сбу и наши судьи всегда верят, то почему бы и нет
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09.06.2022 18:54 Ответить
Що робити у випадку примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях України.

У випадку вимушеного вступу до лав збройних сил рф, Ви будете розглядатись Україною як жертва воєнного злочину рф.

Якщо Вам не вдалося саботувати виконання військових обов'язків слідуйте наступним інструкціям.

Як тільки Ви потрапите на підконтрольну територію Україні за першої ж безпечної нагоди здавайтеся у полон і повідомляйте, що Ви громадянин України з тимчасово окупованих територій. Тоді Ви залишитесь в Україні лише жертвою воєнного злочину та зможете з часом повернутись додому живим.

Не виконуйте злочинних наказів, що можуть призвести до жертв.

Детальніше можна проконсультуватись, зателефонувавши на гарячу лінію Міністерства оборони України за номером: +38 098 342 79 31.

Листівку з інструкцією та порядком здачі у полон можете завантажити за посиланням https://drive.google.com/file/d/1h90ynH4Yya68f1ANCv959hSqWXtMmQ50/view https://drive.google.com/file/d/1h90ynH4Yya68f1ANCv959hSqWXtMmQ50/view

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09.06.2022 19:39 Ответить
за водолаза не врёт. явно его, мамка с водолазом и подгуляла. по генетике видно, породу не пропил )
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09.06.2022 18:56 Ответить
Нову "відмазку" придумали? "Учения" і "заблудились", уже "не катят"?
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09.06.2022 18:59 Ответить
кто то еще верит в этот бред ?
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09.06.2022 19:00 Ответить
"отказываться было нерезонно" ну ну
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09.06.2022 19:01 Ответить
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09.06.2022 19:06 Ответить
три месяца война идет
ничего тупее придумать не мог?
неожиданно он в луганске проснулся
телепортацию кто то придумал??
на кого расчитал этот бред идиота
ему мало по голове настучали еще
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09.06.2022 19:11 Ответить
Как в плен попал - не помню...
Помню - хотел родственников в Украине навестить ...
С попуткой повезло и ребята хорошие , как раз туда на танке ехали...
Ночью - когда похолодало, одели меня в свою одежду...
 Ещё помню - кто-то попросил автомат подержать...
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09.06.2022 19:27 Ответить
Плечо отбил правое, бурлаком на Волге подрабатывал..
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09.06.2022 20:23 Ответить
все мы учились чему нибудь и как нибудь и даже если ты ХОДИЛ а школу, а не учился там, то по окружающему тебя можно определить, что ты ну никак не в норвегии. охраник буровых вышек от пиратов.
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09.06.2022 19:13 Ответить
До чого тут Норвегія? Кацапи вкрали нафтові вишки в 2014-му, зараз вони в криму. "Вишки Бойка" називаються... https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83%C2%BB Захоплення бурових вишок «Чорноморнафтогазу»
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09.06.2022 20:09 Ответить
я жив серед кацапів і стверджую на 100%, що більшість з них ось так і виглядає, як шматок лайна
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09.06.2022 19:15 Ответить
небензя не бензи!!!! ))))

Постпред рф в ООН заявил, что в Николаеве украинские бойцы ведут обстрел собственных жилых кварталов



Он ответил на вопросы Би-би-си в программе HardTalk - русская служба пересказывает основные фрагменты этого интервью.

В частности, отвечая на вопрос о том, что эксперты ООН сообщают о сотнях погибших в Украине детей, о разрушенных обстрелами школах и больницах, небензя предложил ведущему подумать, возможно ли, что описываемые разрушения стали результатом обстрелов не российской армии, а украинской, бойцы которой, по его словам, «с первого дня задействовали военные объекты, включая бронетехнику и тяжелую артиллерию в районе жилых кварталов и объектов социальной инфраструктуры: школ, больниц и детских садов».

«Они продолжают это делать до сих пор, - уверяет небензя, - в Николаеве, Краматорске, Славянске и Одессе. Они ведут обстрел собственных жилых кварталов, и в качестве подтверждения у нас есть свидетельства украинских военнопленных», - заявил российский постпред ООН.

старая песня от старого затасканного небензи !!!
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09.06.2022 19:15 Ответить
Даже Геббельс не смог бы выдумать такую чудовищную ложь, что, типа, "это советская авиация и артиллерия бомбили и обстреливали Сталинград и полностью разрушили его, а не немцы"..
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09.06.2022 19:27 Ответить
Железные доказательства - свидетельства пленных военных, полученные при пытках
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09.06.2022 19:34 Ответить
так они и 8 лет говорили что "украинцы сами себя бомбят"
и когда была война в чечне так же говорили что они себя сами бомбят

все просто ждут пока рашка приходит, потом начинают себя бомбить
почему то раньше это не делают
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09.06.2022 20:03 Ответить
Да-да, это чеченцы разбомбили до основания Грозный а не русские.. Чеченцы одолжили несколько десятков самолетов у близлежащих государств и бомбили, бомбили, бомбили Грозный, чтобы потом нагло обвинить в этом совершенно невинных русских..
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09.06.2022 20:22 Ответить
Теперь его с вышек охранять будут.
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09.06.2022 19:16 Ответить
Да все они не знали. Не знали как насиловать. Не знали как убивать стариков. Не знали что их будут пистдить. "Незнали" это рабсияне. Они даже когда написано "Не курить, взрывоопасно!" в больнице будут рассказывать "не знали".
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09.06.2022 19:16 Ответить
Только идиот скажет что он ехал насиловать пытать и убивать.
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09.06.2022 19:16 Ответить
вся жизнь кацапа - сплошная брехня, не верить ни единому слову, исходить из того что почти все врет
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09.06.2022 19:16 Ответить
Российский историк Николай Карамзин: «Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды-народ рабов духовных и физических. Убогие люди».
Русский писатель Максим Горький: «Главной чертой российского национального характера является жестокость, и то жестокость садистическая. Говорю не об отдельных взрывах жестокости, а о психике, о душе народной».

Президент Франции Шарль де Голль: «Русские люди никогда не будут счастливы, зная что кто-то живет лучше их. А так как к прогрессу они не способны - злоба и фрустрация являются постоянным душевным состоянием русских».

Русский писатель Александр Солженицын: «Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные».
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09.06.2022 19:35 Ответить
где это такая мифическая вышка?
прям нигде не пишут где же ты будешь охранять вышки
ну и врут складно

пусть поинтерисуются, в рашке никаких часных "военных" компаний быть не может
это запрещено их типа законами
так что врать пусть перестанут
никакое фсб не даст, чтобы какая то левая фирма нанимала людей и еще на какой то полигон
отправляла тренироваться
полигон то военный, значит это министерство обороны

они че всех за идиотов держат?
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09.06.2022 19:17 Ответить
где это такая мифическая вышка?
Он с баяном (бойко) переписывался в фейсбуке
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09.06.2022 22:31 Ответить
У кацапсин нова вєрсія відмазок на випадок потрапляння в полон. Спочатку були, ми на учьєнія єхалі, не зналі ничєво. Тепер тіпа вишки охороняти. Кацапсятині повірити себе неповажати...
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09.06.2022 19:18 Ответить
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09.06.2022 19:20 Ответить
Йа плакалъ. **** меня оно, его отмазка и гнилой базар?
СБУ, вы в куда?
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09.06.2022 19:23 Ответить
"Понімаєтє, я за кєфіром пошол, а тут оні... пірати."
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09.06.2022 19:24 Ответить
только у срочников, бесправного мяса, должен быть шанс выжить в плену.
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09.06.2022 19:25 Ответить
Скоро новая легенда "Мы агрономы-семеноводы ехали на элеватор проверять посевной материал...,но нас привезли не на тот элеватор?"
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09.06.2022 19:34 Ответить
И автоматы нам дали отсреливаться от долгоносиков и клопов
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09.06.2022 19:42 Ответить
Едем значит мы поездом, через Луганск, на морские нефтяные вышки в Африку, от пиратов охранять, а тут раз служба безпеки Украины…
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09.06.2022 19:37 Ответить
Мамі дали щоб дитина подзвонила?.
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09.06.2022 19:39 Ответить
Самое непонятное накуя эту куйню выдаёт наше сбу?

Они ж прекрасно знают шо это чистый киздёшь для отмазки.
Наше сбу наверное хочет шоб мы начали сочувствовать бедненьким обманутым рашензольдатен? Диугого объяснения этой ******* я не вижу.
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09.06.2022 19:47 Ответить
😬😂
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09.06.2022 22:19 Ответить
Йому брехати, як собаці мух хапати.
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09.06.2022 19:50 Ответить
******* его побольше надо, он вам следую дую версию выложит, потом следующую, потом ещё, и так до бесконечности… это же кацапы-рашисты, им верить себя не уважать. Эту вышку ему в жопу воткнуть!!!
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09.06.2022 20:06 Ответить
Кацапские ммм-щики разводят нацменов кацапских десятилетиями.
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09.06.2022 20:25 Ответить
Нехай працюють, переконуючи інших росіян у таких історіях. Це посилить соціальну напругу в Росії.
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09.06.2022 20:39 Ответить
__ВодкУ,когда покупают -никто не предупреждает ,что очень вредно
Кредит берут -тоже вредно. Простить и вернуть деньги ,здоровье- без Вариантов .
Зато раздолье с автоматом , когда "случайно маршрутку перепутал" .И ,опля ,пожурили ,накормили и мамку позвали....
буряты-братья ?! __
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09.06.2022 21:03 Ответить
Баканов відмазує вбивць, катів українців.
Жодна людина не повірить в брехню про найманців-охоронців.
Баканов пропонує їм вірити.

"Росія почала обманом завозити найманців на війну в Україну, - СБУ."

Джерело:
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09.06.2022 21:05 Ответить
Всех в таз, залить цементом и в море, вышки охранять.
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09.06.2022 21:11 Ответить
ВРАНЬЁ !!!
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09.06.2022 21:29 Ответить
Это ошибка верить врагам всем, в том числе плачущим молодым мразям.

"Униженный человек всегда будет пытаться унизить других, тем самым компенсируя собственную униженность.

То, что российские войска творили у нас... Первоначально это было странно, мы все же жили в одной стране когда-то...

Первоначально мы воспринимали их как "срочников, мальчишек". Так вот, эти "срочники-мальчишки" наносили больший урон. Зачистки, расстрелы мирных колон, мародерство, насилие, грабеж. Все это творили эти "мальчишки", о которых так любят вспоминать солдатские матери. Попав в плен, они вели себя так же, как у вас. Попав в плен, они вызывали жалость. А теперь я понимаю, что их нельзя было жалеть. Потому что когда мы их отпускали, они возвращались. Умудренные опытом, еще более жестокими.

То, что я сейчас вижу на экранах, - все эти преступления, мы это прошли. Это для меня не ново. Как не ново для любого чеченца. Как не ново это для жителей Грузии, которые подверглись таким же актам варварства и вандализма. "

Племянник Джохара Дудаева, представитель Чеченской Республики Ичкерия во Франции Муса ******
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09.06.2022 21:31 Ответить
Эта песня для ватных ушей судей.
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09.06.2022 21:33 Ответить
поскользнулся, упал, потерял сознание, очнулся - сижу на бетеэре с автоматом.
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09.06.2022 21:47 Ответить
казнить нельзя помиловать...
вот пусть запятую сам поставит, если знает, что єто такое
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09.06.2022 23:44 Ответить
брехня
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10.06.2022 00:29 Ответить
"Росія почала обманом завозити найманців на війну в Україну Джерело"

а ЗЕ Влада незаконно роздає повістки біля метро і на автозаправках. Так яка суттєва різниця між Рашистами і Зе Дебілами?
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10.06.2022 01:12 Ответить
Нагло врут твари! ЗАРЕЖЬТЕ ИХ!
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10.06.2022 11:28 Ответить
 
 