"Обещали охрану нефтяных вышек. Меня пацаны будят - мы уже Луганск проезжаем": Россия начала обманом завозить наемников на войну в Украину, - СБУ. ВИДЕО

"Новая партия" военнопленных из РФ, которые были схвачены на Луганщине, – жители республики Марий Эл, Татарстана и Москвы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Они планировали работать охранниками и техниками на нефтяных вышках, защищать их от пиратов, а оказались на войне.

Все трое были завербованы через частную военную компанию "Евро Полис" (г. Краснодар России) по трудовым контрактам.

"И перед тем, как мы уедем на вахту, а вахта длится 4 месяца, мы заключали договор ГПХ (гражданско-правовой договор. – Ред.)" – рассказывает оккупант.

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Другой рассказал, что по приезду на Луганщину им сказали: "Обратно пути нет, то есть, бежать смысла нет… Будете бежать – по вам сработают наши же".

Фактически они стали "пушечным мясом" в боях с ВСУ вблизи населенных пунктов Богуславское, Камышеваха и Викторовка на Луганщине. Их покинул командир, а затем накрыла собственная артиллерия.

Теперь пленные сотрудничают со следователями СБУ. Все показания документируются, материалы будут переданы в суд", - рассказали в ведомстве.