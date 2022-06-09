Экс-охранник Медведчука Черный "гипнотизировал" кума Путина, чтобы получить повышение и стать нардепом, - Bihus Info. ВИДЕО

Народный депутат Виктор Черный, до попадания в Верховную Раду, кроме того, что работал охранником Виктора Медведчука, также проводил с кумом Путина сеансы гипноза и платил за ритуалы "улучшения ауры" пророссийских политиков накануне выборов.

Об этом рассказывает Bihus Info со ссылкой на содержимое жесткого диска ноутбука Черного, передает Цензор.НЕТ.

Черный возглавлял частную охранную фирму "Шторм", которая предоставляла свои услуги Медведчуку и его семье. Летом 2019 года Черный сумел убедить кума Путина предоставить ему место в списке политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" на парламентских выборах, в результате чего он получил депутатский мандат.

На видео, найденных в файлах ноутбука Черного, записаны сеансы, где гипнологи якобы вводят человека ("слипера") в состояние "гипнотического сна" и "перемещают" его вовнутрь сознания Медведчука. Дальше гипнолог якобы "разговаривает" с сознанием Медведчука через другого человека. К примеру, на одном таком видео гипнолог просит "слипера" улучшить "астральную энергию" Медведчука.

Смотрите также: ГБР провело обыски у нардепов ОПЗЖ Рабиновича, Черного и Волошина: изъяты гранаты, оружие и большие суммы наличных. ФОТОрепортаж

На другом видео гипнолог просит "сознание Медведчука", обращаясь к другому человеку с закрытым тряпкой лицом, повысить Виктора Черного с должности охранника и разрешить ему стать народным депутатом. "Слипер-Медведчук" якобы демонстрирует изумление, зачем Черного делать нардепом.

Кроме того, на ноутбуке нашли фотографии украинских политиков Владимира Зеленского, Петра Порошенко, Святослава Вакарчука, Юрия Бойко, Александра Вилкула, Евгения Мураева и Вадима Новинского. С фотографиями Зеленского, подписанными "президентом Украины", и фотографиями Бойко, подписанными "премьер-министром Украины", проводились какие-то ритуалы с металлическим щитом.

На еще одном видео гипнолог расспрашивает, как Черному через Медведчука добиться успеха благодаря близким отношениям Путина со своим кумом. "Слипер" говорит, что Путин вроде бы верит во все, поэтому можно пробовать.

"Слипперы" якобы обсуждали между собой планы по уничтожению или порабощению "неправильных людей", в частности, "сильной страной". Кроме того, "слиперы" из ноутбука Черного противопоставляют себя "слиперам" и гипнотизерам российских спецслужб, Америки и Британии.

Из ряда видеозаписей можно заключить, что гипнологи и "слиперы" из ноутбука Черного живут в России, потому что они говорят "сюда в Россию", "их Верховная Рада" и "здесь в Питере".

Журналисты выяснили, что у семьи Черного есть ряд недвижимости в Киеве и в пригородах столицы, в частности, у его сына внушительный дом. На его ноутбуке были найдены фотографии Черного на фоне баннеров фирмы Broker Service Group. Авторы расследования утверждают, что компания продает страховые полисы американской компании MetLife за значительный процент.

В частности, он хранил на ноутбуке фотографии и видеозаписи своего участия в корпоративах Broker Service Group, в том числе музыкальные выступления с гитарой. Согласно данным файлов, Черный стал агентом компании в 2018 году – в мае того же года зарегистрировался как ФЛП с основным видом деятельности "Агент страховой компании".

Смотрите также: Следователи СБУ и ГБР завершили расследование "первого эпизода" дела Медведчука: материалы переданы в суд. ВИДЕО

Журналисты проверили мета-данные файла и убедились, что они не были подделаны или отредактированы. Кроме того, среди файлов были обнаружены видеозаписи слежения за сторонниками националистических организаций, в том числе за лидером организации "С14" Евгением Карасем. Bihus Info нашли видеозаписи охранников фирмы "Шторм" с их участием.

Также среди файлов на ноутбуке Черного обнаружили многочисленные скриншоты банковских платежей, билетов на самолеты, телефоны с личными данными депутата Черного.