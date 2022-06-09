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Экс-охранник Медведчука Черный "гипнотизировал" кума Путина, чтобы получить повышение и стать нардепом, - Bihus Info. ВИДЕО

Народный депутат Виктор Черный, до попадания в Верховную Раду, кроме того, что работал охранником Виктора Медведчука, также проводил с кумом Путина сеансы гипноза и платил за ритуалы "улучшения ауры" пророссийских политиков накануне выборов.

Об этом рассказывает Bihus Info со ссылкой на содержимое жесткого диска ноутбука Черного, передает Цензор.НЕТ.

Черный возглавлял частную охранную фирму "Шторм", которая предоставляла свои услуги Медведчуку и его семье. Летом 2019 года Черный сумел убедить кума Путина предоставить ему место в списке политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" на парламентских выборах, в результате чего он получил депутатский мандат.

На видео, найденных в файлах ноутбука Черного, записаны сеансы, где гипнологи якобы вводят человека ("слипера") в состояние "гипнотического сна" и "перемещают" его вовнутрь сознания Медведчука. Дальше гипнолог якобы "разговаривает" с сознанием Медведчука через другого человека. К примеру, на одном таком видео гипнолог просит "слипера" улучшить "астральную энергию" Медведчука.

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На другом видео гипнолог просит "сознание Медведчука", обращаясь к другому человеку с закрытым тряпкой лицом, повысить Виктора Черного с должности охранника и разрешить ему стать народным депутатом. "Слипер-Медведчук" якобы демонстрирует изумление, зачем Черного делать нардепом.

Кроме того, на ноутбуке нашли фотографии украинских политиков Владимира Зеленского, Петра Порошенко, Святослава Вакарчука, Юрия Бойко, Александра Вилкула, Евгения Мураева и Вадима Новинского. С фотографиями Зеленского, подписанными "президентом Украины", и фотографиями Бойко, подписанными "премьер-министром Украины", проводились какие-то ритуалы с металлическим щитом.

На еще одном видео гипнолог расспрашивает, как Черному через Медведчука добиться успеха благодаря близким отношениям Путина со своим кумом. "Слипер" говорит, что Путин вроде бы верит во все, поэтому можно пробовать.

"Слипперы" якобы обсуждали между собой планы по уничтожению или порабощению "неправильных людей", в частности, "сильной страной". Кроме того, "слиперы" из ноутбука Черного противопоставляют себя "слиперам" и гипнотизерам российских спецслужб, Америки и Британии.

Из ряда видеозаписей можно заключить, что гипнологи и "слиперы" из ноутбука Черного живут в России, потому что они говорят "сюда в Россию", "их Верховная Рада" и "здесь в Питере".

Журналисты выяснили, что у семьи Черного есть ряд недвижимости в Киеве и в пригородах столицы, в частности, у его сына внушительный дом. На его ноутбуке были найдены фотографии Черного на фоне баннеров фирмы Broker Service Group. Авторы расследования утверждают, что компания продает страховые полисы американской компании MetLife за значительный процент.

В частности, он хранил на ноутбуке фотографии и видеозаписи своего участия в корпоративах Broker Service Group, в том числе музыкальные выступления с гитарой. Согласно данным файлов, Черный стал агентом компании в 2018 году – в мае того же года зарегистрировался как ФЛП с основным видом деятельности "Агент страховой компании".

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Журналисты проверили мета-данные файла и убедились, что они не были подделаны или отредактированы. Кроме того, среди файлов были обнаружены видеозаписи слежения за сторонниками националистических организаций, в том числе за лидером организации "С14" Евгением Карасем. Bihus Info нашли видеозаписи охранников фирмы "Шторм" с их участием.

Также среди файлов на ноутбуке Черного обнаружили многочисленные скриншоты банковских платежей, билетов на самолеты, телефоны с личными данными депутата Черного.

Автор: 

ВР (29244) Медведчук Виктор (1789) путин владимир (31260) россия (95515) шаман (8) Черный Виктор (6)


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Топ комментарии
+19
Бігуси якусь фігню клепають.
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09.06.2022 23:18
+16
Лаврову устроили «теплую» встречу в Ереване

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09.06.2022 23:23
+11
Бігус- *обаний розслідувач не хоче знайти, хто розмінував Чонгар, бо до цього помагав тільки ФСБ.

2. Знову мій рідний Львів. Бігус знімає сюжет для програми "Наші гроші", де повідомляє ворожу розвідку, що на Львівському авіаремонтному заводі саме зараз ремонтують пошкоджені українські винищувачі. Після виходу програми з-над акваторії Чорного моря запускають крилаті ракети повітряного базування. Завод і літаки, які готувалися до бойових завдань, знищені. Наші льотчики тепер знімають відео й просять світ купити їм бойові літаки. Особа й знімальна група, які спрямували вогонь на військовий завод, поспіхом видалили сюжет, покарані не були. Ще згодяться, коли треба буде Порошенка оббріхувати. Єдина реакція: голова Львівської ОВА Козицький заборонив працівникам військових підприємств спілкуватися з пресою щодо суті своєї роботи.
https://t.me/Chornovil_official/5064
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09.06.2022 23:45
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Бігуси якусь фігню клепають.
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09.06.2022 23:18 Ответить
До тебе не дійшло?
Це вони розказують яку фігню клепав В. Чорний!
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10.06.2022 00:02 Ответить
Бігуси і по броніках клепали -тепер їх немає, і по Свинарчукам.
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10.06.2022 06:41 Ответить
Это что было? Вот это "журналист--расследователь"! Давайте теперь всех мало на чем сдвинутых будем исследовать и хайповать. Бигус! В стране -война! Вон кучу гаматитарки тырят-иди расследуй! Или Бихус токо по заказам работает?
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10.06.2022 09:01 Ответить
ех, подвьол циганскій гіпноз...
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09.06.2022 23:19 Ответить
Сеанс гіпнозу заключався в дрочінні свого прутня перед Медведчуком
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10.06.2022 09:40 Ответить


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09.06.2022 23:21 Ответить
Салем, Всі Жінки Відьми, Фантастичні Тварі: Злочини Єрмакденвальда
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09.06.2022 23:21 Ответить
Лаврову устроили «теплую» встречу в Ереване

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09.06.2022 23:23 Ответить
На відео, знайдених у файлах ноутбука Чорного, записано сеанси, де гіпнологи нібито вводять людину ("сліпера") в стан "гіпнотичного сну" й "переміщують" їх усередину свідомості Медведчука. Далі гіпнолог нібито "розмовляє" зі свідомістю Медведчука через іншу людину

Це підкацапники Inception косплеїли, чи шо?
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09.06.2022 23:23 Ответить
Випередили)
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09.06.2022 23:28 Ответить
Яка маячня
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09.06.2022 23:23 Ответить
Inception: Реінкарнація
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09.06.2022 23:26 Ответить
в дупу екстрасенсів. гарантований приплив енергії і ********* і спостерігачам, буде коли вжарити по ньому з джавеліну. бійці ЗСУ гарантують!! ))
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09.06.2022 23:26 Ответить
хаахахахахахахах
бігус інфо лять! це п3дць!!! русняві стандарти щдьондролістики у всій красі
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09.06.2022 23:27 Ответить
они там что , повернутые все на этой херне, к бабкам гадалкам , колдунам бегают............безвольные овощи
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09.06.2022 23:27 Ответить
шоу ..піпл хаває
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09.06.2022 23:36 Ответить
Як повідомляє "вигрібна яма"!
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09.06.2022 23:27 Ответить
Что за бред ??
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09.06.2022 23:29 Ответить
охоронець ґіпнотизер? - ванга плаче ...
все жевтіе і жевтіе шанoвний Цензор....
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09.06.2022 23:30 Ответить
Коли ж вилізе Вечірній балабол?
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09.06.2022 23:32 Ответить
друга ноздря - а вже потім.
майте терпіння, шановний...
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09.06.2022 23:49 Ответить
прафесара Мгимо Салавья нах вигнали з інституту..От він вирішив дурням голову забивати різними байками..треба ж бабло заробляти.. про шаманство...шо )(уйло скоро здохне..шо в пуйла болячки...шо в Салавья звязки тайні в кремлі і він всьо знає.. про якогось тайного генерала СВР.. ..Цікаво було спостерігати .за дурниками ,які відкрив рот то всьо хавали.
Його навіть були раз в кутузку повязали,для наглядності ,що він крутий опозиціонер..але в той же день випустили..
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09.06.2022 23:35 Ответить
Эти клоуны в детстве книжек не дочитались или перечитались?
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09.06.2022 23:40 Ответить
индейцы севера Америки, были более бледнолицые чем Королева Англии

Это так, на вскидку
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10.06.2022 00:11 Ответить
ах да, с волосами у них что то не срослось
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10.06.2022 00:18 Ответить
Бігус- *обаний розслідувач не хоче знайти, хто розмінував Чонгар, бо до цього помагав тільки ФСБ.

2. Знову мій рідний Львів. Бігус знімає сюжет для програми "Наші гроші", де повідомляє ворожу розвідку, що на Львівському авіаремонтному заводі саме зараз ремонтують пошкоджені українські винищувачі. Після виходу програми з-над акваторії Чорного моря запускають крилаті ракети повітряного базування. Завод і літаки, які готувалися до бойових завдань, знищені. Наші льотчики тепер знімають відео й просять світ купити їм бойові літаки. Особа й знімальна група, які спрямували вогонь на військовий завод, поспіхом видалили сюжет, покарані не були. Ще згодяться, коли треба буде Порошенка оббріхувати. Єдина реакція: голова Львівської ОВА Козицький заборонив працівникам військових підприємств спілкуватися з пресою щодо суті своєї роботи.
https://t.me/Chornovil_official/5064
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09.06.2022 23:45 Ответить
В основу https://www.youtube.com/watch?v=lGTf2nUyxfw гучного серіалу "Бігус.Інфо" лягла закупівля висотомірів для ремонту казахського літака АН . Станом на 2015 рік майже вся техніка ЗСУ мала радянське походження, і деталі для неї або вироблялись лише в РФ, або не вироблялись взагалі, і їх потрібно було шукати на складах або знімати з іншої техніки.

З очевидних причин про прямі закупівлі такого товару у виробника чи МО РФ не йшлося взагалі. Для того, щоб військова техніка змогла бодай доїхати до передової, як і для її обслуговування, потрібно було знайти спосіб купити запчастини так, щоб покупця не можна було пов'язати з держструктурами в Україні. Така практика не є унікальною і використовується у всьому світі, часто, щоб обійти накладені на покупця чи продавця санкції.

Для цього зазвичай використовують приватні компанії, які зареєстровані в третіх країнах. Така компанія купує необхідну продукцію начебто для власних потреб, після чого напряму, чи частіше ще через кількох посередників, продає її кінцевому користувачу. Звісно, подібні операції ні покупець, ні посередник не афішує, також з очевидних причин, першою з яких є втрата можливості отримувати необхідну продукцію, як це і відбулось у випадку з Україною. Невдовзі після публікації розслідування ФСБ РФ перекрила канали закупівлі необхідних ЗСУ деталей, про що повідомлялиhttps://www.youtube.com/watch?v=T2KQejKEKw4 на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради в березні 2019 року.

В основу https://www.youtube.com/watch?v=lGTf2nUyxfw гучного серіалу "Бігус.Інфо" лягла закупівля висотомірів для ремонту казахського літака АН . Станом на 2015 рік майже вся техніка ЗСУ мала радянське походження, і деталі для неї або вироблялись лише в РФ, або не вироблялись взагалі, і їх потрібно було шукати на складах або знімати з іншої техніки.

З очевидних причин про прямі закупівлі такого товару у виробника чи МО РФ не йшлося взагалі. Для того, щоб військова техніка змогла бодай доїхати до передової, як і для її обслуговування, потрібно було знайти спосіб купити запчастини так, щоб покупця не можна було пов'язати з держструктурами в Україні. Така практика не є унікальною і використовується у всьому світі, часто, щоб обійти накладені на покупця чи продавця санкції.

Для цього зазвичай використовують приватні компанії, які зареєстровані в третіх країнах. Така компанія купує необхідну продукцію начебто для власних потреб, після чого напряму, чи частіше ще через кількох посередників, продає її кінцевому користувачу. Звісно, подібні операції ні покупець, ні посередник не афішує, також з очевидних причин, першою з яких є втрата можливості отримувати необхідну продукцію, як це і відбулось у випадку з Україною. Невдовзі після публікації розслідування ФСБ РФ перекрила канали закупівлі необхідних ЗСУ деталей, про що повідомлялиhttps://www.youtube.com/watch?v=T2KQejKEKw4 на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради в березні 2019 року.

https://bykvu.com/ua/mysli/bihus-vs-hladkovskyi-chomu-zhurnalisty-prohraly-sud/
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09.06.2022 23:49 Ответить
Бігуса вдруге кантузило.
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09.06.2022 23:51 Ответить
Что я прочитал?
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09.06.2022 23:51 Ответить
Про це росказав Фігус і г+г
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10.06.2022 00:02 Ответить
Нарешті Бігус зайнявся тим до чого у його талант. Ждемо сюжети "Рептилоїди посеред нас, або хто такі порохоботи", "Ківа і альтернативні всесвіти", "Арахамія - розвиток лібертаріанства через комунізм" і т.д. і т.п.
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10.06.2022 00:03 Ответить
Какой *******! Еще и наших оленей зомбируют

АЛЛЕ, вы не в 90-х...очнитесь
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10.06.2022 00:07 Ответить
Бухуса не цікавить хто розмінував Чонгар, здав південь і Маріуполь???
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10.06.2022 00:16 Ответить
а шо, іншого компромату на Пороха в тому ноуті (окрім фоток) не знайшли?
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10.06.2022 00:37 Ответить
Я конечно дико извиняюсь, но это пиз.здец.маги шмаги, гипноз, ****. ть! Масоны, жиды, жидомассоны. Заговор, слиперы, ***, *****.ь! Как не интересно я живу, ***!! П. С. Я ещё и одесский жидобандеровец!!! ****, нах, нет слов!!!!
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10.06.2022 01:02 Ответить
Любопытно, почему возмущение комментаторов направлено не на дебила устроившего этот балаган, а на следователей, которые выяснили детали балагана.
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10.06.2022 01:27 Ответить
Дуже просто: організатор "балагана" людям просто нецікавий, бо ми крутіші "балагани" вже три роки спостерігаємо: "Велике крадівництво", "мільярд дерев", "інститут майбутнього" (що я ще забув?) А от "розслідувачі" цікавіші : людям неймовірно цікаво - наскільки безпринципними і продажними вони можуть ще стать!
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10.06.2022 04:51 Ответить
Потому что это бесполезное "создание шокового контента". Тот самый балаган и есть. Как золотой батон Януковича. Ну был у него тот батон, что это меняет? Зато Лещенко пропиарился.
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10.06.2022 15:21 Ответить
 
 