Украинская авиация в Херсонской области ударила по опорному пункту, понтонной переправе и полевым складам войск РФ, - ОК "Південь". ВИДЕО

Украинская авиация ударила по опорному пункту, понтонной переправе и складам противника в пяти разных населенных пунктах Херсона.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Південь" Владислав Назаров, передает Цензор.НЕТ.

"Обстановка в нашей операционной зоне остается стабильно напряженной. Противник ведет боевые действия на занимаемых рубежах, укрепляется и минирует подступы к своим позициям. Сил, ресурсов и мотивации вести наступательные действия не имеет. Нашей авиацией нанесена серия ударов по опорному пункту, местам скопления техники и личного состава, по настроенной понтонной переправе и полевым составам противника в пяти разных населенных пунктах Херсонщины", - отметил он.

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По результатам авиаударов и выполнению ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач уничтожены 33 оккупанта, реактивная система залпового огня "Град", несколько единиц бронированной техники, 3 состава боеприпасов и 2 горюче-смазочных материалов.

"Остальные вражеские потери уточняются", - добавил Назаров.

"Корабельная группировка Черноморского флота держит наготове к осуществлению ракетных ударов 4 надводные корабля и 1 подводную лодку, вместе с ними на дежурстве 1 ВДК. А значит, угроза ракетных атак остается, вероятность морской десантной операции - очевидно поставлена на паузу".