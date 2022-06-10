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Уничтожена база "вагнеровцев" на оккупированной Луганщине, выжил только один рашист, - Гайдай. ВИДЕО

Украинские защитники уничтожили базу "вагнеровцев" на оккупированной Луганщине.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"В этот раз загорелась база ПВК "Вагнер". Вооруженные Силы Украины нанесли по ней точный удар. Выжил только один рашист.

Вражеская база расположена на местном стадионе в Кадиевке, которую россияне нагло оккупировали в 2014 году", – отметил глава ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЧВК "Вагнера" добывает для Кремля золото в Африке, пытаясь спасти экономику России, - NYT

Автор: 

ЧВК Вагнер (1332) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6495)


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Топ комментарии
+83
Походу местная проститутка. Всех клиетов разом убило
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10.06.2022 08:47
+82
А что там за ******* плачет на заднем плане? Ватная свинаматка ? 😁😁😁😈😈😈👍👍👍
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10.06.2022 08:35
+72
По сдохшей русне на стадионе "Победа" - пока есть разная информация о количестве
Разговоры ходят от 150 до 300 (с)
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10.06.2022 08:42
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" - "Динамо" горит?
- Все горят! "
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10.06.2022 12:43 Ответить
точно "вагнерівці" ? свято значить.

а покажіт морду того шо залишився. !
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10.06.2022 14:07 Ответить
Нельзя! Это теперь музейный экспонат..
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10.06.2022 23:51 Ответить
Отличная работа. ВСУ- сила!
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10.06.2022 16:50 Ответить
КРАСІВОЄЄЄ!!
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10.06.2022 16:53 Ответить
ватка ноет или то новое тугосеря родившиеся после 2014...
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10.06.2022 18:30 Ответить
Яке прикре самогубство ...
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10.06.2022 22:18 Ответить
Це вона плаче бо занадто локально і трохи слабо горить, я так розумію?
Не плач - наступного разу буде ще краще!
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10.06.2022 23:56 Ответить
Давно не чув таких щирих сльоз радості)
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11.06.2022 00:17 Ответить
Яке горе, а Єнотика немає.
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11.06.2022 09:39 Ответить
Та курили ********* рашистские как всегда в неположенном месте вот оно всё и загорелось… шо тут непонятного?
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11.06.2022 12:02 Ответить
оптовики, что в сирии на буровой от сша "скупились", что у нас. Слава ЗСУ, смерть врагам!
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11.06.2022 15:39 Ответить
Гарно горить
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11.06.2022 19:50 Ответить
Шкода що то не Кремль.
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11.06.2022 20:12 Ответить
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