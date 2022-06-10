Уничтожена база "вагнеровцев" на оккупированной Луганщине, выжил только один рашист, - Гайдай. ВИДЕО
Украинские защитники уничтожили базу "вагнеровцев" на оккупированной Луганщине.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"В этот раз загорелась база ПВК "Вагнер". Вооруженные Силы Украины нанесли по ней точный удар. Выжил только один рашист.
Вражеская база расположена на местном стадионе в Кадиевке, которую россияне нагло оккупировали в 2014 году", – отметил глава ОВА.
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