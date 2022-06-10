"Осколок в спине! Родной, ты только не отъезжай, а то я тебя #бало набью!", - работа украинских медиков на передовой. ВИДЕО
Бойцы ССО "Азов" опубликовали видеозапись, на которой зафиксирована работа боевых медиков на передовой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи врачи оказывают помощь бойцам, получившим ранения во время захвата вражеских позиций – украинские воины попали под артобстрел.
Внимание! Ненормативная лексика!
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І все через одне божевільне пуйло з хворими амбіціями, яке вирішило відродити імперію у 21 столітті. Життя - несправедлива штука
увага!! і де ж там ненормативна лексика? ))))) тож слова по ситуації... бо і ситуація не нормативна!!!
****** ту тварючу русню забери!!!
в параше покажут как совещание в ставке гитлера..
Наші бійці, звичайні люди, що останнє віддають на порятунок країни і наша засмерділа ЗЕвлада це дві різні планети.
Ці хлопці не дадуть зелядям все на війну списати.