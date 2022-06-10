РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3833 посетителя онлайн
Новости Видео Война
31 365 31

"Осколок в спине! Родной, ты только не отъезжай, а то я тебя #бало набью!", - работа украинских медиков на передовой. ВИДЕО

Бойцы ССО "Азов" опубликовали видеозапись, на которой зафиксирована работа боевых медиков на передовой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи врачи оказывают помощь бойцам, получившим ранения во время захвата вражеских позиций – украинские воины попали под артобстрел.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "У этого будильник х#ярить! У него полголовы нет - он уже не проснется", - победный ближний бой бойцов ССО "Азов". ВИДЕО

медицина (2519) Азов (793) медицинская помощь (85)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+65
Ми хочемо не миру, а перемоги. Миру без перемоги не буває.
показать весь комментарий
10.06.2022 10:08
+57
Після перегляду таких відеороликів лише одне спадає на думку: ці всі пацани, замість того, щоб зараз водити своїх дітей до школи, займатися власним бізнесом чи працювати в інших місцях, будувати будинок, вибирати собі автомобіль, планувати відпочинок з сім'єю десь в Туреччині чи в українському Скадовську, ходити на стадіони на футбольні матчі змушені проходити через ось це пекло, терпіти біль, муки, ризикувати життям щодня...
І все через одне божевільне пуйло з хворими амбіціями, яке вирішило відродити імперію у 21 столітті. Життя - несправедлива штука
показать весь комментарий
10.06.2022 10:26
+55
Здоров'я і сил медикам і воїнам 💙💛
показать весь комментарий
10.06.2022 10:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ми хочемо не миру, а перемоги. Миру без перемоги не буває.
показать весь комментарий
10.06.2022 10:08 Ответить
Поняття "перемоги" у цій війні, на жаль, неоднозначне... Ми ще на цьому етапі не знаємо, що в результаті нам доведеться прийняти як перемогу. Все залежить від наших воїнів, а тим, хто зараз в безпечному тилу, залишається лише спостерігати за ходом подій.
показать весь комментарий
10.06.2022 11:34 Ответить
Здоров'я і сил медикам і воїнам 💙💛
показать весь комментарий
10.06.2022 10:08 Ответить
Віримо у ЗСУ, медиків, волонтерів та перемогу України!
показать весь комментарий
10.06.2022 10:12 Ответить
💛💙💛💙💛💙 это самая лучшая консультация самого лучшего врача самого лучшего приемного отделения!!😂👍 смех сквозь слезы.
показать весь комментарий
10.06.2022 10:14 Ответить
Аналогічні відчуття )) Брутальна медицина у найкращому значенні цих слів 👍 💛💙
показать весь комментарий
10.06.2022 20:35 Ответить
Які ж вони всі молодці. І ті хто рятує і ті кого рятують.
показать весь комментарий
10.06.2022 10:15 Ответить
настоящие мужики а не кацапы
показать весь комментарий
10.06.2022 10:22 Ответить
Після перегляду таких відеороликів лише одне спадає на думку: ці всі пацани, замість того, щоб зараз водити своїх дітей до школи, займатися власним бізнесом чи працювати в інших місцях, будувати будинок, вибирати собі автомобіль, планувати відпочинок з сім'єю десь в Туреччині чи в українському Скадовську, ходити на стадіони на футбольні матчі змушені проходити через ось це пекло, терпіти біль, муки, ризикувати життям щодня...
І все через одне божевільне пуйло з хворими амбіціями, яке вирішило відродити імперію у 21 столітті. Життя - несправедлива штука
показать весь комментарий
10.06.2022 10:26 Ответить
Если бы одно пуйло. Их там в мордоре более 70%.
показать весь комментарий
10.06.2022 15:52 Ответить
Сльози на очах і Гордість! Гордість, що ми не такі, як кацапня! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
10.06.2022 10:28 Ответить
блін, капець хлопці. молодці просто. саме головне, що гумор є. він має бути. переможемо.
показать весь комментарий
10.06.2022 10:30 Ответить
Нажаль, всі стандарти, всі УЗД ретельно та планомірно закатані в асфальт, там же й новітня наша зброя, котру могли б виготовити наші оборонні підприємсива і тоді б загиблих та поранених наших хлопців було б набагато менше... Хлопцям низький уклін і тим, хто лікує і тим, хто воює, вони єдина надія та захист України, справжні Герої!!! Без брехливих гламурно-креативних гнусавих понтов
показать весь комментарий
10.06.2022 13:45 Ответить
Господи, бережи наших янголів - парамедиків, військових і волонтерів
показать весь комментарий
10.06.2022 11:07 Ответить
Герої.
показать весь комментарий
10.06.2022 11:22 Ответить
Ось так кується перемога.
показать весь комментарий
10.06.2022 11:29 Ответить
правда життя !!! і не крику тобі ні стогону!!! Герої просто справжні Герої.. дорогенькі нащі !!!
увага!! і де ж там ненормативна лексика? ))))) тож слова по ситуації... бо і ситуація не нормативна!!!
****** ту тварючу русню забери!!!
показать весь комментарий
10.06.2022 12:05 Ответить
Наші Айболіти вміють все!
показать весь комментарий
10.06.2022 12:38 Ответить
Миленько.
показать весь комментарий
10.06.2022 12:47 Ответить
классика телеги
в параше покажут как совещание в ставке гитлера..
показать весь комментарий
10.06.2022 18:29 Ответить
"*бать яйця нема" - та він жартує.. Гострі шутєєчкі в них там)
показать весь комментарий
10.06.2022 18:54 Ответить
У якомусь ґамериканському бойовику був момент, коли один герой каже іншому - "если ты умрешь, я тебя убью!" Одразу згадалося )))
показать весь комментарий
10.06.2022 20:37 Ответить
Ото думаю собі, наскільки меньше було б таких поранених хлопців і скільки б залишилось живими , якби в Украіні влада була б в руках краінців, а не оцих покидьків, що 30 років лише Украіну грабували. Ім до останнього було насрати на оборону, на армію, та якби не купка недобитих до кінця офіцерів і генералів, то не було б кому і зараз організувати опір кацапам, і повторилась би знов ганьба 14 року, коли не було кому накази віддавати, та й не дуже багато було тих, хто готовий був іх виконувати.
показать весь комментарий
10.06.2022 20:45 Ответить
Переглянув це відео, згадалася інша сьогоднішня новина про затримання у Сербії зрадника Наумова, якого навіть у розшук не оголосили.
Наші бійці, звичайні люди, що останнє віддають на порятунок країни і наша засмерділа ЗЕвлада це дві різні планети.
Ці хлопці не дадуть зелядям все на війну списати.
показать весь комментарий
11.06.2022 00:39 Ответить
БУЛА КРАЇНА ЗЕМЛЕРОБІВ, А ЗАРАЗ СТАНЕ ЩЕ Й ФЕЛЬДШЕРІВ !) ТІЛЬКИ ЯК СВІТ ЦЕ ЦІНИТЬ !!!??? ЧИ ЇМ, КОРРУПЦІОНЕРАМ ВСЬОГО СВІТУ Й СВОЇХ ВИСТАЧИТЬ !!!???
показать весь комментарий
11.06.2022 03:16 Ответить
ПИТАННЯ ДО ВЛАДИ СКІЛЬКИ БУДЕ НОВИХ БОМБОСХОВИЩ Й КОЛИ !!!???
показать весь комментарий
11.06.2022 04:33 Ответить
Ви впевненні, що цей уряд є спроможний?Подивіться статистику ,промисловість падала ще до початку масштабних бойових дій!Люди ті самі залишилися, на тих самих посадах.
показать весь комментарий
11.06.2022 13:19 Ответить
Слів нема - РЕСПЕКТ!
показать весь комментарий
11.06.2022 23:08 Ответить
 
 