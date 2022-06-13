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Вслед за Оппоблоком суд запретил пророссийскую партию "Социалисты", - ЧЕСНО. ВИДЕО

Восьмой апелляционный административный суд 13 июня во Львове запретил партию "Социалисты", которую СНБО и Минюст считают пророссийской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЧЕСНО".

Также сегодня в этом же суде должно состояться рассмотрение дела о запрете партии "Справедливости и развития", и Движение "ЧЕСНО" будет информировать граждан из зала суда о том, как будут разворачиваться события дальше.

Имущество партии "Социалисты" и всех ее организаций, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть оспорено в Верховном Суде.

На этот раз суд позволил услышать позицию Минюста – заседание было открыто. Во время рассмотрения не было представителя партии "Социалисты", и обращение в иск они не подали.

"На суде СБУ озвучила несколько тезисов в отношении партии, которые звучат как серьезные обвинения, достойные не только запрета партии, но и уголовных производств в отношении ее представителей. Впрочем, доказательства на подтверждение этих тезисов в рамках судебного заседания так и не были озвучены и рассмотрены. Возможно , такие доказательства есть в материалах дела, но нам об этом неизвестно", - отмечает ведущий аналитик по партийным финансам Игорь Фещенко.

Вслед за Оппоблоком суд запретил пророссийскую партию Социалисты, - ЧЕСНО 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд запретил партию "Оппозиционный блок". ДОКУМЕНТ

Лидер Движения "ЧЕСНО" Вита Думанская отмечает, что только одним запретом партий такую ​​проблему не решить: "Политики, которые руководили этими партиями и избирались от них могут создавать новые партии и снова баллотироваться. Такое мы наблюдали после запрета Компартии и после того, как" исчезла" "Партия регионов". Все коллаборанты и госпредатели должны быть привлечены к ответственности. Только после приговора суда они не могут снова идти в политику. Именно для того, чтобы имя каждого госпредателя-политика помнили и правоохранители и избиратели мы ведем Реестр госZрадников. Правоохранители и суды должны сделать все, чтобы их привлекли к ответственности. А если из-за затяжных судебных процессов преступники не получат свой приговор, тогда Движение "ЧЕСНО" будет напоминать избирателям, за кого голосовать нельзя".

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Топ комментарии
+5
Замыливание глаз . Когда всех членов этих партий посадят , тогда будет результат от решений судов . А так они себе ещё нарисуют насоздают новых партий со старыми идеями и задачами .
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13.06.2022 12:38
+5
Эти запрещения до сраки. Они назовутся партией "Веселые ***" и снова полезут (и пролезут) во власть.
Нужна люстрация этих яйцунов. Лишение права занимать должности во власти до конца их вонючих жизней.
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13.06.2022 12:53
+5
Під час війни ворогів треба знищувати, а не забороняти.
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13.06.2022 13:09
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Замыливание глаз . Когда всех членов этих партий посадят , тогда будет результат от решений судов . А так они себе ещё нарисуют насоздают новых партий со старыми идеями и задачами .
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13.06.2022 12:38 Ответить
Не будет больше социалистов, теперь будут поциалисты. Но с другой стороны, что это изменит?
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13.06.2022 12:38 Ответить
И че?
Кожда будет опеляция? И востановление партии через ОАСК.
😁😁😁
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13.06.2022 12:40 Ответить
Нащо? вони в назві одне слово замінили і вже нова партія і всі як були депутатами так і лишились
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13.06.2022 13:09 Ответить
Эти запрещения до сраки. Они назовутся партией "Веселые ***" и снова полезут (и пролезут) во власть.
Нужна люстрация этих яйцунов. Лишение права занимать должности во власти до конца их вонючих жизней.
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13.06.2022 12:53 Ответить
А вони відкрили ще вчора умовне "ПРО-ЧЕСНО". Тупо.
Врятувати країну може тільки позбавлення громадянства осіб членів заборонених пропросійських партій та осіб засуджених за колаборацію. Паспорт негромадянина дає можливість проживати у країні. але позбавляє права голосу, та автоматично блокує потрапляння у владу проросійських партій та кандидатів. Особливо це буде актаульно після звільнення Криму, Донецької та Луганської областей. Кому не подобається подібний статус в Україні, може приспокійно прийняти громадянство ерефії та переїхати туди для постійного проживання.
Законодавчу базу потрібно готувати зараз, інакше Україна не виживе.
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13.06.2022 12:55 Ответить
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13.06.2022 13:06 Ответить
Ага, Бойко, Шуфрич і інші підари досі депутати. Бо в них же партія не ОПЗЖ.
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13.06.2022 13:07 Ответить
Під час війни ворогів треба знищувати, а не забороняти.
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13.06.2022 13:09 Ответить
забули про партію ЗЕееееееееееееееееееееееееееееее.....................
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13.06.2022 13:10 Ответить
Не знаю за соціалістів, але те що після ОПЗЖ найбільш проросійська партія - Слуга урода - це без сумнівів.
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13.06.2022 13:26 Ответить
а сразу всех ********* запретить нельзя или только по частям?!
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13.06.2022 13:51 Ответить
В нас такі є ??
Хто їх реєструє ?
Яка зараза..
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13.06.2022 13:54 Ответить
ну это же цирк. вон партию регионов и коммунистов запретили в 2014, и че? все ****** остались на местах. В зеленый сейчас перекрасились.
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13.06.2022 13:54 Ответить
ПИТАННЯ -

Більше 100 днів війни кацапів проти України, хоч один прокацапський ОПЗЖист і калоборант сидить у тюрязі ???
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13.06.2022 13:58 Ответить
Чому Добкіни на свободі, Клюєви, Бойки, Рабіновічі та інша проросйська наволоч чомусь не в тюрязі. У нас війна з кацапами чи театральна постановка від Зе кварталу ???
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13.06.2022 14:04 Ответить
Блін , в Україні партій розвелося - цвіте демократія
Я спочатку подумав на соціалістичну партію України - там був Мороз ...
І подумав - невже скурвилися ?
Але погуглив ...
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13.06.2022 14:51 Ответить
Є в Україні ще і партія "Соціалісти" - зовсім інша ...
Яка не боролася за встановлення незалежності та не виганяла Кучму
Просто , бо була створена у 2015 році
Враховуючи у свій час скандали з Рудьковським , який також був у соціалістичній партії України , а пізніше служив іншим "господарям" і втік до Раші ..., - партія "Соціалісти" - таки москальський проект !
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13.06.2022 15:08 Ответить
так навіть сама назва вже говорить що це москальський проект. Соціалісти, курво, якім тільки волю дай і будь-який "безчеловечний капіталізм" сльозами в кутку умоється.
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13.06.2022 15:25 Ответить
 
 