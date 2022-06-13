Вслед за Оппоблоком суд запретил пророссийскую партию "Социалисты", - ЧЕСНО. ВИДЕО

Восьмой апелляционный административный суд 13 июня во Львове запретил партию "Социалисты", которую СНБО и Минюст считают пророссийской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЧЕСНО".

Также сегодня в этом же суде должно состояться рассмотрение дела о запрете партии "Справедливости и развития", и Движение "ЧЕСНО" будет информировать граждан из зала суда о том, как будут разворачиваться события дальше.

Имущество партии "Социалисты" и всех ее организаций, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть оспорено в Верховном Суде.

На этот раз суд позволил услышать позицию Минюста – заседание было открыто. Во время рассмотрения не было представителя партии "Социалисты", и обращение в иск они не подали.

"На суде СБУ озвучила несколько тезисов в отношении партии, которые звучат как серьезные обвинения, достойные не только запрета партии, но и уголовных производств в отношении ее представителей. Впрочем, доказательства на подтверждение этих тезисов в рамках судебного заседания так и не были озвучены и рассмотрены. Возможно , такие доказательства есть в материалах дела, но нам об этом неизвестно", - отмечает ведущий аналитик по партийным финансам Игорь Фещенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд запретил партию "Оппозиционный блок". ДОКУМЕНТ

Лидер Движения "ЧЕСНО" Вита Думанская отмечает, что только одним запретом партий такую ​​проблему не решить: "Политики, которые руководили этими партиями и избирались от них могут создавать новые партии и снова баллотироваться. Такое мы наблюдали после запрета Компартии и после того, как" исчезла" "Партия регионов". Все коллаборанты и госпредатели должны быть привлечены к ответственности. Только после приговора суда они не могут снова идти в политику. Именно для того, чтобы имя каждого госпредателя-политика помнили и правоохранители и избиратели мы ведем Реестр госZрадников. Правоохранители и суды должны сделать все, чтобы их привлекли к ответственности. А если из-за затяжных судебных процессов преступники не получат свой приговор, тогда Движение "ЧЕСНО" будет напоминать избирателям, за кого голосовать нельзя".