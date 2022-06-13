Вслед за Оппоблоком суд запретил пророссийскую партию "Социалисты", - ЧЕСНО. ВИДЕО
Восьмой апелляционный административный суд 13 июня во Львове запретил партию "Социалисты", которую СНБО и Минюст считают пророссийской.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЧЕСНО".
Также сегодня в этом же суде должно состояться рассмотрение дела о запрете партии "Справедливости и развития", и Движение "ЧЕСНО" будет информировать граждан из зала суда о том, как будут разворачиваться события дальше.
Имущество партии "Социалисты" и всех ее организаций, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть оспорено в Верховном Суде.
На этот раз суд позволил услышать позицию Минюста – заседание было открыто. Во время рассмотрения не было представителя партии "Социалисты", и обращение в иск они не подали.
"На суде СБУ озвучила несколько тезисов в отношении партии, которые звучат как серьезные обвинения, достойные не только запрета партии, но и уголовных производств в отношении ее представителей. Впрочем, доказательства на подтверждение этих тезисов в рамках судебного заседания так и не были озвучены и рассмотрены. Возможно , такие доказательства есть в материалах дела, но нам об этом неизвестно", - отмечает ведущий аналитик по партийным финансам Игорь Фещенко.
Лидер Движения "ЧЕСНО" Вита Думанская отмечает, что только одним запретом партий такую проблему не решить: "Политики, которые руководили этими партиями и избирались от них могут создавать новые партии и снова баллотироваться. Такое мы наблюдали после запрета Компартии и после того, как" исчезла" "Партия регионов". Все коллаборанты и госпредатели должны быть привлечены к ответственности. Только после приговора суда они не могут снова идти в политику. Именно для того, чтобы имя каждого госпредателя-политика помнили и правоохранители и избиратели мы ведем Реестр госZрадников. Правоохранители и суды должны сделать все, чтобы их привлекли к ответственности. А если из-за затяжных судебных процессов преступники не получат свой приговор, тогда Движение "ЧЕСНО" будет напоминать избирателям, за кого голосовать нельзя".
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нарисуютнасоздают новых партий со старыми идеями и задачами .
Кожда будет опеляция? И востановление партии через ОАСК.
😁😁😁
Нужна люстрация этих яйцунов. Лишение права занимать должности во власти до конца их вонючих жизней.
Врятувати країну може тільки позбавлення громадянства осіб членів заборонених пропросійських партій та осіб засуджених за колаборацію. Паспорт негромадянина дає можливість проживати у країні. але позбавляє права голосу, та автоматично блокує потрапляння у владу проросійських партій та кандидатів. Особливо це буде актаульно після звільнення Криму, Донецької та Луганської областей. Кому не подобається подібний статус в Україні, може приспокійно прийняти громадянство ерефії та переїхати туди для постійного проживання.
Законодавчу базу потрібно готувати зараз, інакше Україна не виживе.
Хто їх реєструє ?
Яка зараза..
Більше 100 днів війни кацапів проти України, хоч один прокацапський ОПЗЖист і калоборант сидить у тюрязі ???
Я спочатку подумав на соціалістичну партію України - там був Мороз ...
І подумав - невже скурвилися ?
Але погуглив ...
Яка не боролася за встановлення незалежності та не виганяла Кучму
Просто , бо була створена у 2015 році
Враховуючи у свій час скандали з Рудьковським , який також був у соціалістичній партії України , а пізніше служив іншим "господарям" і втік до Раші ..., - партія "Соціалісти" - таки москальський проект !