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"Воевать не собираюсь, у меня навыков нет, снайпер сразу убьёт", - актер "95 квартала" Кошевой, друг президента Зеленского. ВИДЕО

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой заявил, что пока не собирается защищать Украину с оружием в руках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью программе "Зірковий шлях" и объяснил, что мало принесет пользы в боях, ведь не имеет даже минимальной военной подготовки.

"У меня никаких навыков нет. Меня в первый же день ловит снайпер и стреляет. И чем я помог стране? Ничем. Только то, что хейтеры будут хайповать на этом и говорить: "Слава Богу, он умер..." И давай гулянья устраивать . Нет-нет, я пока не собираюсь", - сказал Кошевой.

Смотрите также: В Одессе отдыхающим призывного возраста на пляже выписывали повестки в военкомат. ФОТОрепортаж

Автор: 

Квартал-95 (223) мобилизация (2761)


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Топ комментарии
+141
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16.06.2022 15:02
+95
Тут он прав - оружие ему давать нельзя. А вот на разминирование его можно отправить.
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16.06.2022 14:58
+92
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16.06.2022 15:01
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Страница 3 из 3
Боїться що снайпер влучить в те святе місце на його лобі яке чмокнув найвеличніший коли прямував до МарЇнського палацу і що будем розповідати в новітній історії за таку недбалість.
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16.06.2022 16:29 Ответить
Я не понял, так он кошевой или просто Поц . ???? . Сейчас сразу видно кто есть кто .
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16.06.2022 16:36 Ответить
Во свинота раскабанела. Вот это сразу видно в политику подался, депутат херов
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16.06.2022 16:36 Ответить
Другого места для съемок не нашлось...
Только в столовой это порося можно было споймать...
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16.06.2022 16:43 Ответить
редкое дерьмо
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16.06.2022 16:47 Ответить
Рідке....
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17.06.2022 10:43 Ответить
У мене телевізор не маленький 65" і то його ріпа ледь влазить.А що бачать ті, у кого 21"- його масні губи? (жартую) Хтось колись дотепно відповів на питання :"Що вони жеруть щоб мати такі пики? - "Повістки"
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16.06.2022 16:49 Ответить
Якщо не здає локації наших військових, вже його максимальна допомога. Чи хтось очікував більше
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16.06.2022 16:49 Ответить
а хто з кварталу воює Ніхто
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16.06.2022 17:14 Ответить
Зеля
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17.06.2022 19:42 Ответить
Юзик с шашлыком воюет, не надо наговаривать
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19.06.2022 10:29 Ответить
Оце і все,що треба знати зе-дебілам про того,за кого вони,казли,проголосували.
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16.06.2022 17:15 Ответить
Ну да.... ну да.... Он же в стране такой один: без подготовки и навыков....

А сходить на пару месяцев к Марусе Звиробий на полигон в учебку - не было идеи ?
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16.06.2022 17:17 Ответить
Да куда уж с такой ряхой воевать... Еще за ***** примут на поле боя.
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16.06.2022 17:19 Ответить
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16.06.2022 18:35 Ответить
Надо целиться между второй и третьей складкой! 💢
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16.06.2022 23:24 Ответить
и нехуденький Юра Ткач тоже был в ТРО Киева...
пока не прогнали))) - жрет много и на местности демаскируект))))

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16.06.2022 17:26 Ответить
Я со-слепу сначала прочитал: "Задолбали питанием!....
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17.06.2022 00:49 Ответить
Ох ***** і рило., хоч цуценят бий !
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16.06.2022 17:30 Ответить
да-да, помним - "*****"
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16.06.2022 17:31 Ответить
****** щекам, пухнут на глазах
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16.06.2022 17:31 Ответить
Я з ганьбою житы согласен. Зато чесно. Справедливо. І Сміливо!!!! Шашлык в рот так шашлык в рот 😁😁😁
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16.06.2022 17:42 Ответить
"Поки що воювати не збираюся"
К. хитрожопа курва.
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16.06.2022 17:50 Ответить
Правильно, в його розумінні нехай помирають молоденькі пацани по 19-20 років!! А ця розжиріла морда буде і дальше жити як трутень!!! Такий самий як і його корефан-уклоніст!!!
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16.06.2022 18:01 Ответить
***** ти тварино снайперу потрібен?!
Це вже як мульйон замахів на боневтіка...
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16.06.2022 18:11 Ответить
Розумію обурення дописувачів, Не розумію одного, - чому вони самі зараз не на фронті?
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16.06.2022 18:33 Ответить
Ох ти диви, тут сама Ванга намалювалась...)) Звідки такі висновки?
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16.06.2022 19:55 Ответить
Чекають коли ти перший підешь ....
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17.06.2022 19:45 Ответить
Плешивая мразь.
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16.06.2022 18:34 Ответить
да здесь он правильно сказал, в такую рожу и слепой не промахнётся а для снайпера это просто находка.
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16.06.2022 18:44 Ответить
Ублюдок. Дійдуть і до нього руки...
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16.06.2022 18:44 Ответить
епать мордяку отожрал..мразота зеленая.
намародерил знатно!
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16.06.2022 18:48 Ответить
ну и зубы? а причем здесь зубы? А при том, это же надо такие зубы иметь что бы такую харю наесть.
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16.06.2022 18:50 Ответить
і поруч у військовій формі якесь же тіло сидить і піддакує і разом регоче
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16.06.2022 18:52 Ответить
лысый не отсвечивай,принимай низкую стойку и линяй в сторону ресефесеера,пока трамваи ходят,там одного медведки мало,а у тебя к ху-лу симпатии,авось и споётесь...
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16.06.2022 19:07 Ответить
весь этот квартал кацапщиной насквозь провонял!
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16.06.2022 19:23 Ответить
Що ж ти,с...ка на строкову не пішов,там би навчили.Тепер я не піду бо я не служив?А тим хто не закосив тепер і воювати ще?За 2 місяці піхотинця з тебе зроблять не хвилюйся,з закритими очима автомат розбереш,заодно і хлебало схудне.Юзіка теж зроблять тонким і струнким.
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16.06.2022 19:25 Ответить
https://t.me/prozapas77/1166 Валерій Прозапас, з окопу, пише : "Чоловікам призовного віку забронено виїзд за кордон. Якщо ти не кварталівець.
Тоді їзди по Європам ногами дригать і щось там в підтримку України блєять, яку раніше називав "актрісой із нємєцкіх порнофільмов"."

І публікує фотку, де лисий на чолі 95-го розважають касапів (напевне, в Юрмалі)
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16.06.2022 19:46 Ответить
https://t.me/prozapas77 Prozapas

Куди треба призначити лисого з "квартала" раз він не пригодний до армії, бо нічого "нє уміє" і йому все *****?

Anonymous Poll

14% - Контролювати ЗСУ разом з Безуглою

7% - Спецпредставником до НАТО

80% - Одразу президентом замість Зеленського
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16.06.2022 19:48 Ответить
Ну на войну идут за Украину, за будущее детей, кто-то за бабки, кто-то просто пострелять кацапов (романтика), но ни как не за 73% зелибоб и чьма в зелёной флисовой шмате...
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16.06.2022 20:10 Ответить
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16.06.2022 20:06 Ответить
сложно в такое табло не попасть. там меньше шансов промазать, чем в такую харю не попасть....
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16.06.2022 21:33 Ответить
Вони тебе не вбиватимуть. Вони тебе з'їдять.
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16.06.2022 20:21 Ответить
А хто зна, навіщо воно собі спиляло передні зуби?
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16.06.2022 20:25 Ответить
Не умеешь - научат.
Не хочешь - заставят.
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16.06.2022 20:30 Ответить
може не воювати, або сам волонтьорив би або допомагав би
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16.06.2022 21:09 Ответить
Що ж тебе так рознесло, курв.й сину?!
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16.06.2022 21:13 Ответить
Лысый, даже если тебя кончит снайпер в первый же день, то это значит, что на один патрон меньше будет у снайпера, а это хоть какая, но польза для страны!
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16.06.2022 23:29 Ответить
якщо ту сволоту грохнуть буде менша черга за хлiбом
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17.06.2022 07:58 Ответить
Оставте його в покої. Купа молодих здорових лбів пивасик жлуктять зранку й до вечора, чого би мобілізаційний резерв не підготувати????
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17.06.2022 08:56 Ответить
Кашавой, с такой харей и приближенностью к лучезарному тебе сразу дадут гэнэрала и шляпку напальйона!!!!!
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17.06.2022 09:05 Ответить
Дійсно, щоб воювати, Кошовому треба скинути десь так 70 кілограм. Але це нереально. При нинішній політичній ситуації кормом він забезпечений на всі 100...
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17.06.2022 10:43 Ответить
Не поняточка .. Чому психічно хворі , повістки получають, а він ні. НЕВЖЕ ВІН ,ЩЕ БІЛЬШ СЛАБІШИЙ НА ГОЛОВУ …
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17.06.2022 11:09 Ответить
А уявляєте гордість президента за свого друга як би той пішов у ЗСУ7
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17.06.2022 11:37 Ответить
Поки що звучить "оптимістично"!!!! Чому не готувався? Чому послали на передову ТРО яких не підготовили?Чому,чому,чому .....???((((((
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17.06.2022 12:32 Ответить
"Поки що воювати не збираюся", - актор студії "Квартал 95" Кошовий. Джерело:
СКАЖИ МЕНІ ХТО ТВІЙ ДРУГ І Я СКАЖУ ХТО ТИ Є
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17.06.2022 13:44 Ответить
кошевого . юзика и там еще есть один положить на передовой вместо мешков с песком . за ними целый взвод укроется --- три мешка с песком можно отдать соседнему взводу . а он ****** что от него пользы никакой
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17.06.2022 14:46 Ответить
Найкращі сини України гинуть на фронтах.А воно шутить.
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17.06.2022 19:34 Ответить
Хто б в тобі, г@#$ні сумнівався! Як і у всій вашій шоблі.
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17.06.2022 22:02 Ответить
Я не только не понимаю плчему нарид выбрал клоуна и его шапито во власть,но даже не понимаю кто это ходил на шоу Квартал 95-? Там ведь запредельно тупой двухизвилинный юмор-как и его исполнители.
Ну а то что никто из них не пойдет воевать-это итак понятно:у них есть пример:четыреждыоткосивший Зеленский
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19.06.2022 12:13 Ответить
Жєня Кошевий все вміє воювати - ви не бачили як він воює з пельменями, ні одни не залишається живим
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19.06.2022 16:58 Ответить
Не треба бути снайпером щоб в таку пику влучити...
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06.07.2022 16:45 Ответить
А где найти полное видео, потому что почищено кругом и невозможно найти где женя оскарбляет защитников Украины
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23.07.2023 11:47 Ответить
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