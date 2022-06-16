"Воевать не собираюсь, у меня навыков нет, снайпер сразу убьёт", - актер "95 квартала" Кошевой, друг президента Зеленского. ВИДЕО
Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой заявил, что пока не собирается защищать Украину с оружием в руках.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью программе "Зірковий шлях" и объяснил, что мало принесет пользы в боях, ведь не имеет даже минимальной военной подготовки.
"У меня никаких навыков нет. Меня в первый же день ловит снайпер и стреляет. И чем я помог стране? Ничем. Только то, что хейтеры будут хайповать на этом и говорить: "Слава Богу, он умер..." И давай гулянья устраивать . Нет-нет, я пока не собираюсь", - сказал Кошевой.
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+141 Right Right #460828
показать весь комментарий16.06.2022 15:02
+95 Михаил Сомов #454446
показать весь комментарий16.06.2022 14:58
+92 Right Right #460828
показать весь комментарий16.06.2022 15:01
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Только в столовой это порося можно было споймать...
А сходить на пару месяцев к Марусе Звиробий на полигон в учебку - не было идеи ?
пока не прогнали))) - жрет много и на местности демаскируект))))
К. хитрожопа курва.
Це вже як мульйон замахів на боневтіка...
намародерил знатно!
Тоді їзди по Європам ногами дригать і щось там в підтримку України блєять, яку раніше називав "актрісой із нємєцкіх порнофільмов"."
І публікує фотку, де лисий на чолі 95-го розважають касапів (напевне, в Юрмалі)
Куди треба призначити лисого з "квартала" раз він не пригодний до армії, бо нічого "нє уміє" і йому все *****?
Anonymous Poll
14% - Контролювати ЗСУ разом з Безуглою
7% - Спецпредставником до НАТО
80% - Одразу президентом замість Зеленського
Не хочешь - заставят.
СКАЖИ МЕНІ ХТО ТВІЙ ДРУГ І Я СКАЖУ ХТО ТИ Є
Ну а то что никто из них не пойдет воевать-это итак понятно:у них есть пример:четыреждыоткосивший Зеленский