"Воевать не собираюсь, у меня навыков нет, снайпер сразу убьёт", - актер "95 квартала" Кошевой, друг президента Зеленского. ВИДЕО

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой заявил, что пока не собирается защищать Украину с оружием в руках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью программе "Зірковий шлях" и объяснил, что мало принесет пользы в боях, ведь не имеет даже минимальной военной подготовки.

"У меня никаких навыков нет. Меня в первый же день ловит снайпер и стреляет. И чем я помог стране? Ничем. Только то, что хейтеры будут хайповать на этом и говорить: "Слава Богу, он умер..." И давай гулянья устраивать . Нет-нет, я пока не собираюсь", - сказал Кошевой.

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