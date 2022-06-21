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Картонный Путин в руках Симоньян: немецкие СМИ насмехаются над президентом РФ и экономическим форумом в Петербурге. ВИДЕО

В сатирическом проекте Deutsche Welle "Заповедник", в выпуске №222, авторы высмеяли питерский международный экономический форум и участие в нем двойника Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мультипликационный герой, изображавший кремлевскую пропагандистку Маргариту Симоньян, являвшуюся модератором панели с участием Путина и президента Казахстана Токаева, после сворачивания декораций забрала со сцены картонного Путина.

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Видео:  Голос-інфо

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Германия (6953) путин владимир (31260) юмор (2007) Токаев Касим-Жомарт (62)


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Топ комментарии
+17
Да рабссияне и воюют за картонного карлика, которого никак из комы вывести могут. А если быть точным, то ордынцам поубивать, изнасиловать и пограбить лучшее счастье в жизни. Помойное племя постоянного алкоголизма и инцеста.
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21.06.2022 16:35
+13
***** - это ублюдок впавший в деменцию. И ковыряние в носу еще только начало
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21.06.2022 16:46
+12
Та пох** шо там ********** обезяна патякає...
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21.06.2022 16:33
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Та пох** шо там ********** обезяна патякає...
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21.06.2022 16:33 Ответить
Если точнее, арм-гутанка.
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21.06.2022 19:40 Ответить
они где-то плавают ... с бычками
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21.06.2022 16:36 Ответить
как раз на ладу без кп и мешок сахара
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21.06.2022 16:45 Ответить
****** новость. Ну и русская служба DW те ещё гандоны, Муждабаев про эти лавочки в обёртке западных СМИ всё сказал верно
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21.06.2022 16:33 Ответить
Да рабссияне и воюют за картонного карлика, которого никак из комы вывести могут. А если быть точным, то ордынцам поубивать, изнасиловать и пограбить лучшее счастье в жизни. Помойное племя постоянного алкоголизма и инцеста.
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21.06.2022 16:35 Ответить
Русский писатель Михаил Салтыков-Щедрин: «Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают грабят насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым».
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22.06.2022 05:56 Ответить
***** - это ублюдок впавший в деменцию. И ковыряние в носу еще только начало
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21.06.2022 16:46 Ответить
Він там нігті обгризав.
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21.06.2022 16:48 Ответить
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21.06.2022 17:09 Ответить
З росіян це ніякої відповідальності не знімає - вся країна росія зі всіма людьми що там живуть повинні будуть відповісти за вбивство громадян України і зруйнування самої України
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21.06.2022 17:11 Ответить
росію до відповідальності за всі ії злочини теперишні і минулі
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21.06.2022 17:13 Ответить
у нас в Израиле эта программа заповедник немецкая каждое воскресенье идёт
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21.06.2022 20:05 Ответить
на односу Азербайджанському сайті була інфа про боброєдку Ритку, дослівно сказано, що на зорі своєї журналістської діяльності вона активно працювала в сортирі телебачення, а зараз главредом аж трьох сортирних каналів. Прохвостка ще та, из серии -есть в графском парке черний пруд, там лилии цветут, цвввветттут."
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21.06.2022 23:19 Ответить
там не смеяться надо а ******* этих маймунов.
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23.06.2022 07:53 Ответить
 
 