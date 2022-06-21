Картонный Путин в руках Симоньян: немецкие СМИ насмехаются над президентом РФ и экономическим форумом в Петербурге. ВИДЕО

В сатирическом проекте Deutsche Welle "Заповедник", в выпуске №222, авторы высмеяли питерский международный экономический форум и участие в нем двойника Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мультипликационный герой, изображавший кремлевскую пропагандистку Маргариту Симоньян, являвшуюся модератором панели с участием Путина и президента Казахстана Токаева, после сворачивания декораций забрала со сцены картонного Путина.

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