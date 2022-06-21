Россия должна ощущать постоянное усиление санкционного давления за войну против Украины, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 118-го дня войны с Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Сегодня был день очень активной внешнеполитической работы – почти марафон по телефонным переговорам. Увеличиваем круг тех, кто за кандидатство для Украины, и добавляем уверенности, что решение Европейского совета в пятницу будет положительным.
Во всех переговорах неизменно подчеркиваю: седьмой пакет санкций Европейского Союза нужен как можно скорее. Россия обязана ощущать неизменное усиление давления за войну.
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"Дружбан Зеленского Кошевой, которому нельзя на фронт, потому что его там застрелит снайпер, кайфует в Вене. И да, в Вене они могут выступать на родном русском языке, не крывляясь".
А як же цинічна відповідь млн заробітчан на петицію - це не до мене, а до родичів загиблих.
Ааааа, ето савсєм другоє.