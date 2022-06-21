Россия должна ощущать постоянное усиление санкционного давления за войну против Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 118-го дня войны с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Сегодня был день очень активной внешнеполитической работы – почти марафон по телефонным переговорам. Увеличиваем круг тех, кто за кандидатство для Украины, и добавляем уверенности, что решение Европейского совета в пятницу будет положительным.

Во всех переговорах неизменно подчеркиваю: седьмой пакет санкций Европейского Союза нужен как можно скорее. Россия обязана ощущать неизменное усиление давления за войну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы защищаемся от ядерного государства, которое имеет безлимитный доступ к деньгам и отбросило любые лимиты на насилие, - Зеленский