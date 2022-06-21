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Россия должна ощущать постоянное усиление санкционного давления за войну против Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 118-го дня войны с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Сегодня был день очень активной внешнеполитической работы – почти марафон по телефонным переговорам. Увеличиваем круг тех, кто за кандидатство для Украины, и добавляем уверенности, что решение Европейского совета в пятницу будет положительным.

Во всех переговорах неизменно подчеркиваю: седьмой пакет санкций Европейского Союза нужен как можно скорее. Россия обязана ощущать неизменное усиление давления за войну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы защищаемся от ядерного государства, которое имеет безлимитный доступ к деньгам и отбросило любые лимиты на насилие, - Зеленский

Зеленский Владимир (20348) санкции (11289)


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Топ комментарии
+5
Це ми і без тебе знаємо. Коли звільниш захисників Азовсталі?
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21.06.2022 23:10
+4
Заборони Сватів - Введи санкції !!
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21.06.2022 23:14
+4
А "санкции" за сдачу Куйлу юга Украины будут предусмотрены? Если да- к кому???
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21.06.2022 23:16
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Це ми і без тебе знаємо. Коли звільниш захисників Азовсталі?
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21.06.2022 23:10 Ответить
Заборони Сватів - Введи санкції !!
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21.06.2022 23:14 Ответить
А "санкции" за сдачу Куйлу юга Украины будут предусмотрены? Если да- к кому???
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21.06.2022 23:16 Ответить
Желательно с мылом и верёвкой.
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21.06.2022 23:16 Ответить
Чомусь президент не виявляє бажання посилити санкційний тиск на Рашку шляхом припинення власного бізнесу з орками, видно кінолайно від шапіто-95 поза політикою, а кривавим грошам в офшорам комфортно.
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21.06.2022 23:17 Ответить
Не на часі )))
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21.06.2022 23:18 Ответить
Так приятно призывать Запад к увеличению санкционного давления на русню, когда сам со своими друганами вполне спокойно продаешь свою продукцию той же русне.
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21.06.2022 23:17 Ответить
Расєя має відчути всю силу животворящих піздюлей!
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21.06.2022 23:20 Ответить
Ми маємо демонструвати світу як потрібно ставитись до окупантів. Коли ми вимагаємо запровадження санкцій проти ********** ми маємо бути прикладом в цьому. Кацапів потрібно гнобити на всіх можливих рівнях і навіть ввести якусь народну винагороду за найдошкульніші для кацапів пропозиції які можна втілити в життя. Кожного дня ми маємо впроваджувати щось нове і фатально несподіване для кацапів і швидкими темпами відновлювати ВПК (патрони, снаряди, ракети). Сподіваюсь це вже робиться бо таки небезпечно стояти з протянутим загрібайлом...
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21.06.2022 23:30 Ответить
А тим часом кацапи розганяють огидне відео
"Дружбан Зеленского Кошевой, которому нельзя на фронт, потому что его там застрелит снайпер, кайфует в Вене. И да, в Вене они могут выступать на родном русском языке, не крывляясь".

А як же цинічна відповідь млн заробітчан на петицію - це не до мене, а до родичів загиблих.
Ааааа, ето савсєм другоє.
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22.06.2022 00:32 Ответить
А як стосовно наших озжешників і їх сімей котрі накликали орків на нашу землю?
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22.06.2022 08:13 Ответить
 
 