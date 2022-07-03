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Обстрел Славянска: предварительно – 6 погибших, 15 раненых. Среди погибших - ребенок, - ВГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Славянске в Донецкой области 3 июля произошли самые мощные обстрелы за последнее время. По предварительным данным, шесть человек погибли, 15 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Славянской ВГА Вадим Лях.

"По сегодняшнему обстрелу.

Предварительно – 6 погибших, 15 раненых. Среди погибших – ребенок. Среди раненых – работник коммунального предприятия.

Пострадали разные микрорайоны: Артема, Железнодорожный, Северный, Машмет, Мясокомбинат... Разрушение в жилом секторе и на коммунальных предприятиях – КАТП, троллейбусном управлении, фильтровальной станции.

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Напоминаю, что информацию о пострадавших домах можно сообщать на горячую линию. Таким образом, она быстро и надежно попадет в УЖКХ.

Держимся! Мы вместе!" – рассказал он.

Обстрел Славянска: предварительно – 6 погибших, 15 раненых. Среди погибших - ребенок, - ВГА 01
Обстрел Славянска: предварительно – 6 погибших, 15 раненых. Среди погибших - ребенок, - ВГА 02
Обстрел Славянска: предварительно – 6 погибших, 15 раненых. Среди погибших - ребенок, - ВГА 03
Обстрел Славянска: предварительно – 6 погибших, 15 раненых. Среди погибших - ребенок, - ВГА 04

армия РФ (19224) обстрел (27151) жертвы (2072) военные преступления (1435) Славянск (2572)


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Топ комментарии
+23
Вашингтонский Обком

@_Fashington

·

https://twitter.com/_Fashington/status/1543573828625915905 2 ч

Прямо сейчас те же самые белгородцы в составе российской армии обстреливают жилые кварталы Славянска, а мы тут читаем про сопли жителей Белгорода!
Пошли они *****!
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03.07.2022 17:49
+9
к сожалению через месяц или 2 орки артой и авиацией уничтожат Славянск как СД, Рубежное, Попасная.
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03.07.2022 17:51
+9
там куда пришел "руzzкий мир" = смерть, слезы, разруха и нищета...
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03.07.2022 17:54
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Вашингтонский Обком

@_Fashington

·

https://twitter.com/_Fashington/status/1543573828625915905 2 ч

Прямо сейчас те же самые белгородцы в составе российской армии обстреливают жилые кварталы Славянска, а мы тут читаем про сопли жителей Белгорода!
Пошли они *****!
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03.07.2022 17:49 Ответить
к сожалению через месяц или 2 орки артой и авиацией уничтожат Славянск как СД, Рубежное, Попасная.
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03.07.2022 17:51 Ответить
Если бы только Славянск. Северск, Соледар, Бахмут, Торецк и много-много других. Везде, где дотянутся корявой рукой смерти.
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03.07.2022 18:02 Ответить
жаль мендель в урочыстостях совсем не принимает участия наяву...
все действия проявятся рано чы пизно...
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03.07.2022 17:54 Ответить
Де фельдмаршал хомчак? Від кого він отримав наказ розміновувати, скорочувати, ліквідувати захист країни?
Де таран, який роззброював армію, ми знаємо. Його відправили послом на пмж у Словенію. З персональною пожиттєвою зарплатою та пенсією, від України, щоб не базікав лишнього про підготовку найвеличніВшивого та його пліснявого кагалу до війни.
А ви, мендель.
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03.07.2022 19:05 Ответить
там куда пришел "руzzкий мир" = смерть, слезы, разруха и нищета...
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03.07.2022 17:54 Ответить
А кое- кто про заря ***** беспокоится и про жителей калининхрада
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03.07.2022 18:18 Ответить
харю, рыло в смысле
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03.07.2022 18:19 Ответить
пройоп северодонецка то термометр...
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03.07.2022 17:57 Ответить
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03.07.2022 18:02 Ответить
Как я вижу, восток и юг Украины заброшены на произвол судьбы.
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03.07.2022 18:20 Ответить
тобто бабушки кацапствующие якось должны ждать..
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03.07.2022 18:27 Ответить
Раша-страна ТЕРРОРИ́СТ,населена упырями...,должна быть уничтожена!
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03.07.2022 18:22 Ответить
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03.07.2022 19:07 Ответить
Я про інше.Як треба любити рускій мір,щоб не евакуюватися ,й як наслідок смерть твоєї дитини.Ну добре,ненавидиш Україну,бери дитину і їдь у світ за очі,а потім,можливо повернешся назад,з живою дитиною.Це хворі люди.Дивно ,що завели дітей.Жалю ні грама в мене до таких.Фашисти.
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03.07.2022 19:07 Ответить
 
 