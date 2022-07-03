Обстрел Славянска: предварительно – 6 погибших, 15 раненых. Среди погибших - ребенок, - ВГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Славянске в Донецкой области 3 июля произошли самые мощные обстрелы за последнее время. По предварительным данным, шесть человек погибли, 15 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Славянской ВГА Вадим Лях.

"По сегодняшнему обстрелу.

Предварительно – 6 погибших, 15 раненых. Среди погибших – ребенок. Среди раненых – работник коммунального предприятия.

Пострадали разные микрорайоны: Артема, Железнодорожный, Северный, Машмет, Мясокомбинат... Разрушение в жилом секторе и на коммунальных предприятиях – КАТП, троллейбусном управлении, фильтровальной станции.

Также смотрите: Ракетный удар по Краматорску: россияне разрушили корпус гостиницы, - ОВА. ВИДЕО

Напоминаю, что информацию о пострадавших домах можно сообщать на горячую линию. Таким образом, она быстро и надежно попадет в УЖКХ.

Держимся! Мы вместе!" – рассказал он.







