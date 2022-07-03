Обстрел Славянска: предварительно – 6 погибших, 15 раненых. Среди погибших - ребенок, - ВГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Славянске в Донецкой области 3 июля произошли самые мощные обстрелы за последнее время. По предварительным данным, шесть человек погибли, 15 получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Славянской ВГА Вадим Лях.
"По сегодняшнему обстрелу.
Предварительно – 6 погибших, 15 раненых. Среди погибших – ребенок. Среди раненых – работник коммунального предприятия.
Пострадали разные микрорайоны: Артема, Железнодорожный, Северный, Машмет, Мясокомбинат... Разрушение в жилом секторе и на коммунальных предприятиях – КАТП, троллейбусном управлении, фильтровальной станции.
Напоминаю, что информацию о пострадавших домах можно сообщать на горячую линию. Таким образом, она быстро и надежно попадет в УЖКХ.
Держимся! Мы вместе!" – рассказал он.
Пожалуйста, подождите...
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@_Fashington
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https://twitter.com/_Fashington/status/1543573828625915905 2 ч
Прямо сейчас те же самые белгородцы в составе российской армии обстреливают жилые кварталы Славянска, а мы тут читаем про сопли жителей Белгорода!
Пошли они *****!
все действия проявятся рано чы пизно...
Де таран, який роззброював армію, ми знаємо. Його відправили
посломна пмж у Словенію. З персональною пожиттєвою зарплатою та пенсією, від України, щоб не базікав лишнього про підготовкунайвеличніВшивого та його пліснявого кагалу до війни.
А ви, мендель.