ВСУ нанесли огненное поражение по военным объектам в оккупированных Донецке и Снежном. ВИДЕО
Ночью 4 июля ВСУ нанесли мощное огневое поражение по военным объектам в оккупированных Донецке и Снежном.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.
Также пользователи сообщают об огневом ударе по боеприпасам в Снежном.
Накрили склад росіян в Сніжному pic.twitter.com/LFFolcfVd4— ЄвроМайдан (@EuroMaydan) July 3, 2022
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КрасівоГарнюче!
G7 планує вдвічі зменшити максимальну ціну на російську нафту.
Джерело: DW прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.
Пряма мова: "Ми встановимо верхню межу на рівні приблизно половини від поточної ціни і створимо механізм, який не дозволить купувати її дорожче".
Деталі: Раніше в G7 за підсумками саміту заявили, що верхня межа цін буде погоджена за підсумками "консультацій з міжнародними партнерами". Розглядається варіант заборонити всі послуги з транспортування російської нафти, якщо вона продається за ціною вище за граничну.
Браво G-7
Чому я не сплю?
А виходить, що на колискову від ЗСУ на ніч чекаю.🇺🇦👍
хоча й не зефанати, ті - патентовані двійочники
спієдостигає
Також палали Попасна і Хрустальний, але це Луганщина. плюс наші розтрощили аеродром в Мелітополі і склади *********** на Херсонщині. ці хаймарси ні дня не гуляють)
Обеспечение одной установки это несколько грузовиков с касетами ракет☝ Перезарядка около пяти минут. Этих машин много не нужно❗
Для химарс главное наличие целей, разведка.
Вопрос☝ Нафига их дофига❓
але дійсно, склад чи командний пункт же не втече. принаймні не за 3 години.
тим не менше, наші вже учаться в німеччині на MARSах і американські і англійські РСЗВ до нас їдуть, якщо вже не доїхали.
а скільки касет влазить у вагон ?
бо в України Іскандерів немає..
можливо це був безпілотник..
Але москалі не вперше "з гармати по горобцях" ))
главное не отвлекаться на второстепенные задачи
для хаймерс главная задача -штабы склады и артилерия
особенно реактивная
Слава ВСУ
Слава Украине
А вже є результат..
а вже найближчим часом лише американських буде вдвічі більше ))
А ще не було навіть Лендлізу... думаю,тоді й підуть ракети для HIMARS на 300 км.. "дістати Севастополь"
я считаю минимально нужно 50-70шт и максимум около 150шт
и над этим работать
можливо це і є мінімум потрібного..(звичайно на фронті реально,бо будуть і пошкоджені.Це війна.)
150 навряд -ЛОГІСТИКА не потягне.
Робітники міста Растяпіно зашельмували растяп з армії за втрату результатів багаторічної праці растяпінських тружеников. Це не просто так, це спрямоване шкідництво.
Але Голівуд відпочиває. А Марк Солонін сердиться. ІВВ теж нахмурився.
(Растяпіно, нині Дзержинськ, головнний арсенал пороху рузге, батьківщина Олежика Дерипаски)
Какое отношение имеет Юрій Мисягін к ЗСУ?