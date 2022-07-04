РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4186 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
31 099 73

ВСУ нанесли огненное поражение по военным объектам в оккупированных Донецке и Снежном. ВИДЕО

Ночью 4 июля ВСУ нанесли мощное огневое поражение по военным объектам в оккупированных Донецке и Снежном.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.

Также пользователи сообщают об огневом ударе по боеприпасам в Снежном.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Донецке родители протестуют против отправки курсантов на фронт. В тетради командира батальона они уже записаны как "мясо". ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Накрили склад росіян в Сніжному pic.twitter.com/LFFolcfVd4

— ЄвроМайдан (@EuroMaydan) July 3, 2022

Автор: 

Донецьк (6322) ВСУ (6587)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+50
Суть пробліми:

показать весь комментарий
04.07.2022 02:11
+42
А я то думку гадаю,
Чому я не сплю?
А виходить, що на колискову від ЗСУ на ніч чекаю.🇺🇦👍
показать весь комментарий
04.07.2022 02:03
+36
Красіво.
показать весь комментарий
04.07.2022 01:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Красіво.
показать весь комментарий
04.07.2022 01:49 Ответить
Красіво Гарнюче!
показать весь комментарий
04.07.2022 02:00 Ответить
👍Июль месяц складов оружия и горючки❗Август это месяц массовой утилизация козломордых с блицкриг освобождением территорий👍💥
показать весь комментарий
04.07.2022 03:29 Ответить
Скоро у росиянцев не будет денег ни на ракеты , ни на красивую жизнь .

G7 планує вдвічі зменшити максимальну ціну на російську нафту.

Джерело: DW прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Пряма мова: "Ми встановимо верхню межу на рівні приблизно половини від поточної ціни і створимо механізм, який не дозволить купувати її дорожче".

Деталі: Раніше в G7 за підсумками саміту заявили, що верхня межа цін буде погоджена за підсумками "консультацій з міжнародними партнерами". Розглядається варіант заборонити всі послуги з транспортування російської нафти, якщо вона продається за ціною вище за граничну.
Браво G-7
показать весь комментарий
04.07.2022 05:56 Ответить
Переполовинят, а потом переполовинят оставшуюся половину 👍 Август будет феерический❗
показать весь комментарий
04.07.2022 06:12 Ответить
Знищення йде згідно плану. Яка насолода!
показать весь комментарий
04.07.2022 05:31 Ответить
Німарси почали працювати.
показать весь комментарий
04.07.2022 02:01 Ответить
продовжили
показать весь комментарий
04.07.2022 02:31 Ответить
Bardzo dobrze!
показать весь комментарий
04.07.2022 02:01 Ответить
показать весь комментарий
04.07.2022 02:02 Ответить
А я то думку гадаю,
Чому я не сплю?
А виходить, що на колискову від ЗСУ на ніч чекаю.🇺🇦👍
показать весь комментарий
04.07.2022 02:03 Ответить
В мене то саме, щось не спалось. Добраніч, міцного сну! Героям Слава!
показать весь комментарий
04.07.2022 02:07 Ответить
Добраніч, ще гарних новин зранку під смачну каву ☕. Смерть москалям!😉
показать весь комментарий
04.07.2022 02:14 Ответить
нічім достать
показать весь комментарий
04.07.2022 02:25 Ответить
Вся доументація на средньої й великої дальності є
показать весь комментарий
04.07.2022 05:29 Ответить
Там нацистсьій арсенал,терористів!
показать весь комментарий
04.07.2022 05:27 Ответить
По військовиХ об'єктаХ...навчіться вже правильно писати українські закінчення слів!
показать весь комментарий
04.07.2022 02:09 Ответить
та вони ще відмінювання українських приізвищ не засвоїли
хоча й не зефанати, ті - патентовані двійочники
показать весь комментарий
04.07.2022 07:37 Ответить
А ще бісить переклад імен кацапні на українську! Ні як не второпають, що Володимир це Зеленський, а Владімір це *****. Що пєсков дмітрій, а не Дмитро!
показать весь комментарий
04.07.2022 10:05 Ответить
Бавовна в Попасній була епічна.
показать весь комментарий
04.07.2022 02:09 Ответить
Суть пробліми:

показать весь комментарий
04.07.2022 02:11 Ответить
Не дуже корректне порівняння, бо яблуко не гніє а спіє, щоб дати змогу насінню прорости, а ********* то *********, і не треба ні з чим порівнювати
показать весь комментарий
04.07.2022 04:07 Ответить
спіє достигає
показать весь комментарий
04.07.2022 09:52 Ответить
Не треба настільки поглиблено сприймати порівняння )) тут усе простіше - здорова поверхня і гнилуха.
показать весь комментарий
04.07.2022 10:00 Ответить
Гангрену треба відсікати
показать весь комментарий
04.07.2022 05:26 Ответить
так їм і треба
показать весь комментарий
04.07.2022 02:26 Ответить
А,де ж ми були 8 років,кагда бімбас дамбілі??
показать весь комментарий
04.07.2022 05:25 Ответить
На це можна дивитись вічно !!!! Happy Independence Day, America , the fireworks started early and on the other side of the globe 🎉🎉🎉🇺🇦🇺🇸
показать весь комментарий
04.07.2022 02:36 Ответить
все. на наступню неділю піду до церкви і помолюсь Господу нашому Богу за те, шо помагає нашому ЗСУ помичити виб*лядків і їхні запаси!!!
показать весь комментарий
04.07.2022 02:44 Ответить
это наверное наш 1ый удар по донецку за все время....
показать весь комментарий
04.07.2022 02:45 Ответить
По мирних неб'ємо,їм рожати
показать весь комментарий
04.07.2022 05:23 Ответить
в Донецьку кілька днів тому розбомбили склади. ви щось зовсім не стежите за новинами)
Також палали Попасна і Хрустальний, але це Луганщина. плюс наші розтрощили аеродром в Мелітополі і склади *********** на Херсонщині. ці хаймарси ні дня не гуляють)
показать весь комментарий
04.07.2022 07:40 Ответить
Це не ми. Це просто феєрверк до Дня Незалежності США, святкує американська діаспора молодої республіки.
показать весь комментарий
04.07.2022 03:10 Ответить
Всего 4 установки Himars, а что будет когда их будет 100?
показать весь комментарий
04.07.2022 03:42 Ответить
Не будет 100. Не нужны❗И этих хватит, главное разведка и нахождение целей❗А химерс приехать может куда надо очень быстро.
показать весь комментарий
04.07.2022 04:00 Ответить
Нужны и 100 точно могут изменить ход войны и очень быстро
показать весь комментарий
04.07.2022 04:15 Ответить
И по чем стрелять❓
Обеспечение одной установки это несколько грузовиков с касетами ракет☝ Перезарядка около пяти минут. Этих машин много не нужно❗
Для химарс главное наличие целей, разведка.
показать весь комментарий
04.07.2022 04:21 Ответить
пля а линия фронта что только два километра или может 20ть?
показать весь комментарий
04.07.2022 04:48 Ответить
На 1000 км 4 химарса это максимум примерно 150 км до нужной точки❗Это три часа ехать. Разведка сказала там то есть склад или командный пункт. Не спеша выехали, выпустили ракеты и уехали.
Вопрос☝ Нафига их дофига❓
показать весь комментарий
04.07.2022 05:20 Ответить
кашу маслом нє іспортіш.
але дійсно, склад чи командний пункт же не втече. принаймні не за 3 години.
тим не менше, наші вже учаться в німеччині на MARSах і американські і англійські РСЗВ до нас їдуть, якщо вже не доїхали.
показать весь комментарий
04.07.2022 07:44 Ответить
мы одинаково про кашу написали...
показать весь комментарий
04.07.2022 07:53 Ответить
Кассетными боеприпасами бомбить линию фронта, уничтожая пехоту и технику
показать весь комментарий
04.07.2022 09:24 Ответить
Глибина в 80 і більше кілометрів, бажана
показать весь комментарий
04.07.2022 05:19 Ответить
кашу маслом не испортишь....пусть их будет 500 ед. ...надо что бы кацапы на 100% улетели на небо.
показать весь комментарий
04.07.2022 07:52 Ответить
перед тим,як розвантажити,ракети треба довезти...залізницею...

а скільки касет влазить у вагон ?
показать весь комментарий
04.07.2022 10:04 Ответить
В два рази більше,результат в два рази швидший. За той час менше загинувших. Кількість суттєва,то життя
показать весь комментарий
04.07.2022 05:21 Ответить
Таке враження, що вони не можуть бути знищенні! Мало 4. Мало!!!
показать весь комментарий
04.07.2022 10:10 Ответить
Хорошего много не бывает...как то так...
показать весь комментарий
04.07.2022 10:49 Ответить
Гори-гори ясно! Щоби не погасло!
показать весь комментарий
04.07.2022 03:51 Ответить
Еще ПВО и ПРО способное сбивать ракеты и боевые ватолеты над территорией рашки и Украина сломает русне воевалку. Хотя пишут в нете что над Белгородом возможно и был перехват российских ракет которые летели по украинским городам. Вате эта идея не понравилась, так как они мечтали об ударе по центрам принятия решений, а тут такая зрада.
показать весь комментарий
04.07.2022 04:19 Ответить
Є ще такий варіант, що москалі свою ж ракету, випущену з Іскандеру по Україні, збили помилково. Це на них схоже.
показать весь комментарий
04.07.2022 07:37 Ответить
по уявному Іскандеру )

бо в України Іскандерів немає..

можливо це був безпілотник..

Але москалі не вперше "з гармати по горобцях" ))
показать весь комментарий
04.07.2022 09:55 Ответить
Дуже ймовірно бо різні контори,й виконавці визначають маршрут й керують пво. На ракети ""я свій" неставлять
показать весь комментарий
04.07.2022 10:17 Ответить
...А тим часом житєлі Воронєжа продовжують труситися дрібним трясом і генерувати цеглу у промислових масштабах...
показать весь комментарий
04.07.2022 04:43 Ответить
О! Нарешті Донецьк ********!
показать весь комментарий
04.07.2022 05:09 Ответить
Воно буде селом Мариупільської області.
показать весь комментарий
04.07.2022 07:37 Ответить
Фейєричний фейєрверк!!! ЗСУ, Ви Неперевершені. Неймовірнр вдячний за видовище...!
показать весь комментарий
04.07.2022 05:16 Ответить
8 лєт, 8 лєт .... Ні, тільки починаємо!
показать весь комментарий
04.07.2022 05:59 Ответить
8 лєт дамбілі бамбас і вот на тєбє. Нікагда такова нє било і вот апять...
показать весь комментарий
04.07.2022 06:22 Ответить
только 4 хаймерса а как красиво работают
главное не отвлекаться на второстепенные задачи
для хаймерс главная задача -штабы склады и артилерия
особенно реактивная
Слава ВСУ
Слава Украине
показать весь комментарий
04.07.2022 06:37 Ответить
Це поки що(як нам кажуть) 4 HIMARS.
А вже є результат..

а вже найближчим часом лише американських буде вдвічі більше ))

А ще не було навіть Лендлізу... думаю,тоді й підуть ракети для HIMARS на 300 км.. "дістати Севастополь"
показать весь комментарий
04.07.2022 09:59 Ответить
категорически не согласен что больше 4 хаймерсов не нужно
я считаю минимально нужно 50-70шт и максимум около 150шт
и над этим работать
показать весь комментарий
04.07.2022 06:50 Ответить
теж чув вчора озвучену цифру 50..

можливо це і є мінімум потрібного..(звичайно на фронті реально,бо будуть і пошкоджені.Це війна.)

150 навряд -ЛОГІСТИКА не потягне.
показать весь комментарий
04.07.2022 10:02 Ответить
це вже классіка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%B5_%D0%B2%D1%8B_%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82%3F «Где вы были восемь лет?»
показать весь комментарий
04.07.2022 07:56 Ответить
Щоб влаштувати цей феєрверк не потрібно мати аж цілу батарею хімарсів. Достатньо однієї машини. І робити повний залп непотрібно. Достатньо двох точних ракет з комплекту. Дві на всякий випадок, а то і однієї б вистачило.
показать весь комментарий
04.07.2022 08:04 Ответить
Давно пора!
показать весь комментарий
04.07.2022 08:36 Ответить
Про белгород. судячи з побитого вигляду губера,там впало своє з неба. Того вони з моря і пуляють. Ну а склади, це супер.
Робітники міста Растяпіно зашельмували растяп з армії за втрату результатів багаторічної праці растяпінських тружеников. Це не просто так, це спрямоване шкідництво.
Але Голівуд відпочиває. А Марк Солонін сердиться. ІВВ теж нахмурився.
(Растяпіно, нині Дзержинськ, головнний арсенал пороху рузге, батьківщина Олежика Дерипаски)
показать весь комментарий
04.07.2022 09:37 Ответить
Один склад знаходився у глибокому тилу в окупованому 2014 року місті Сніжне Донецькій області, повідомив нардеп Сдуги народу Юрій Мисягін

Какое отношение имеет Юрій Мисягін к ЗСУ?
показать весь комментарий
04.07.2022 10:11 Ответить
 
 