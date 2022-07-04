ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в Снежном. Это сильный удар по обеспечению вражеской группировки на востоке, - Мысягин. ВИДЕО

Вооруженные Силы Украины уничтожили один из самых больших российских складов боеприпасов.

Об этом сообщил в фейсбуке нардеп от "Слуги народа" Юрий Мысягин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, склад располагался в глубоком тылу в оккупированном с 2014 года городе Снежном Донецкой области. Локация: "Снежнянскхиммаш" .

"С 2014 года туда завозили нереальное количество техники и БК. Судя по разрывам, от самого большого склада БК мало что останется и это нереально круто. Это сильный удар по поставке и обеспечению российской группировки в Луганской и Донецкой области", — отмечает нардеп.

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