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ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в Снежном. Это сильный удар по обеспечению вражеской группировки на востоке, - Мысягин. ВИДЕО

Вооруженные Силы Украины уничтожили один из самых больших российских складов боеприпасов.

Об этом сообщил в фейсбуке нардеп от "Слуги народа" Юрий Мысягин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, склад располагался в глубоком тылу в оккупированном с 2014 года городе Снежном Донецкой области. Локация: "Снежнянскхиммаш" .

"С 2014 года туда завозили нереальное количество техники и БК. Судя по разрывам, от самого большого склада БК мало что останется и это нереально круто. Это сильный удар по поставке и обеспечению российской группировки в Луганской и Донецкой области", — отмечает нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ нанесли огненное поражение по военным объектам в оккупированных Донецке и Снежном. ВИДЕО

боеприпасы (2336) Донецьк (6322) Донецкая область (9648) Снежное (18) Мысягин Юрий (56) ВСУ (6587) склад (155)


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Топ комментарии
+99
Всім виконавцям-респектище...Давайте ще...
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04.07.2022 09:28
+62
Это даже не хлопки, а мегаовации!
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04.07.2022 09:31
+44
Відмінний результат без переплат
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04.07.2022 09:31
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Це найкращій переклад "бавовна" у цьому контексті.
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04.07.2022 20:42 Ответить
С логистикой на рабZee полный завал...это было понятно ещё когда Азербайджан мочил Армению в ,Н.Карабахе...крысы путлера тупое быдло...
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04.07.2022 15:25 Ответить
Хороший феерверк! "-Заводчанам хана!" - ну и х..й с ними!
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04.07.2022 15:58 Ответить
І отакі концерти треба влаштовувати щоночі. Це вам за Харків, Миколаїв, Кременчук.
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04.07.2022 16:57 Ответить
Че с ******,кацапы?
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04.07.2022 20:39 Ответить
ця супостата це було неочікувано швидко і якісно. Путлер щось почав мимрити про ротацію. Недарма ж хоче закрити всіх робітників під замок на заводах. Діло йде на ізнос
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05.07.2022 04:50 Ответить
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