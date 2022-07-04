Российская пропаганда украла украинское видео и выдает его за уничтожение нашего танка. ВИДЕО

Российские пропагандисты пытаются выдать видео уничтожения собственного танка за достижение оккупационных войск.

Эти кадры публикуют в своих пропагандистских телеграм-каналах, сообщает Цензор.НЕТ.

На видео украинские противотанковые ракеты наносят удары по российскому танку. При этом пропагандисты пишут, что это "Поражение Т-72М1 ВСУ из числа польских поставок расчетом ПРЗК ВС ВСРФ".

На то, что описание видео не соответствует реальности, обратил внимание украинский блоггер Necro Mancer.

"Ну и минутка нездорового смеха: угадайте с одного раза, кто сп#здил видео и выдаёт его за поражение украинского танка? Что, неужели опять #роспроп? Ай-ай-ай, никогда такого не было, и вот опять", — пишет он.

Также смотрите: "Них#я себя герой! Да не было такого вообще!", - "герой" пропаганды РФ Краснов сам развенчал фейк о своем "подвиге". ВИДЕО