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Новости Видео Война
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Российская пропаганда украла украинское видео и выдает его за уничтожение нашего танка. ВИДЕО

Российские пропагандисты пытаются выдать видео уничтожения собственного танка за достижение оккупационных войск.

Эти кадры публикуют в своих пропагандистских телеграм-каналах, сообщает Цензор.НЕТ.

На видео украинские противотанковые ракеты наносят удары по российскому танку. При этом пропагандисты пишут, что это "Поражение Т-72М1 ВСУ из числа польских поставок расчетом ПРЗК ВС ВСРФ".

На то, что описание видео не соответствует реальности, обратил внимание украинский блоггер Necro Mancer.

"Ну и минутка нездорового смеха: угадайте с одного раза, кто сп#здил видео и выдаёт его за поражение украинского танка? Что, неужели опять #роспроп? Ай-ай-ай, никогда такого не было, и вот опять", — пишет он.

Также смотрите: "Них#я себя герой! Да не было такого вообще!", - "герой" пропаганды РФ Краснов сам развенчал фейк о своем "подвиге". ВИДЕО

пропаганда (3675) фейк (679)


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Топ комментарии
+24
У них все крадене від історії до цьооо відео
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04.07.2022 10:12
+6
герб укралі у Золотій Орді.
флаг укралі у фашистского колаборанта - генерала Власова.
гімн укралі у ссср-ского леніна.
ну і т.д., т.п.
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04.07.2022 10:42
+5
«Першою жертвою війни стає правда». © Джонсон Хайрам
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04.07.2022 10:15
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У них все крадене від історії до цьооо відео
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04.07.2022 10:12 Ответить
+

Фейкові болота з фейковою історією
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04.07.2022 10:29 Ответить
герб укралі у Золотій Орді.
флаг укралі у фашистского колаборанта - генерала Власова.
гімн укралі у ссср-ского леніна.
ну і т.д., т.п.
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04.07.2022 10:42 Ответить
«Першою жертвою війни стає правда». © Джонсон Хайрам
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04.07.2022 10:15 Ответить
Так с их слов у нас уже давно нет танков.
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04.07.2022 10:17 Ответить
Ну, так Польща поставила, а вони одразу добивають.
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04.07.2022 10:22 Ответить
рузький патріотизм - це ненависть до інших націй, включаючи і до власних народів. рузькі традиції - це крадіжка надбань інших народів. рузька політика - це шантаж і террор.
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04.07.2022 10:20 Ответить
власні народи? це народи які потрапили в кріпацтво і все одно, як би русскіє не намогалися їх знищити, вони лишаються більш життєздатними ніж всі ці пихаті москалі і пітерці. тому й ненавидять, вони знають, абсолютно точно знають, що гірше за тих, кого підмяли під себе в будь-якому плані гірше.
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04.07.2022 12:27 Ответить
Про це відео раніше вони ж писали, що постановка, ви фсьо врети,
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04.07.2022 10:23 Ответить
по танку с пзрк
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04.07.2022 10:24 Ответить
А шо не так - орк 1 ракетою спочатку збив 10 байрактарів, потім ракета зрикошетила 100 разів і знищила всю авіацію ЗСУ, а потім вже тільки зверху впала на танк на гіперпупершвидкості здетонувавши бк!
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04.07.2022 13:10 Ответить
русскаие они такие. вон, в белгороде, они умудрились сбить украинскую ракету и она осколками расхерачила 11 домов в труху. вот бы каждый раз так
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04.07.2022 14:17 Ответить
у нас давным давно танков нет-что они там могли подбить? сноповязалку разве
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04.07.2022 10:28 Ответить
https://****.com/view/33kboh залишу це тут
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04.07.2022 10:34 Ответить
Страна Цапцарапия
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04.07.2022 10:45 Ответить
Ну и хер с ними,мы то знаем правду)))Но ради справедливости,Бутусов как крутил,работу Азербайджанцев по Армянам???Выдавая Карабах за ДНР????Коменты были топ...все поняли и ничего)))
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04.07.2022 10:53 Ответить
Шо ты бред несешь.Покаж ссылочку.
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05.07.2022 09:23 Ответить
Ви же дивуєтесь.
Дивуватись треба коли кацапи не крадуть
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04.07.2022 18:24 Ответить
 
 