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"За то что ты русский, тебе кофе не подадут. А если подадут - половина ресторана туда плюнет. Неприятно", - пропагандист Караулов об отношении к россиянам в Европе. ВИДЕО

Российский пропагандист Андрей Караулов, поддерживающий войну с Украиной, пожаловался на плохое отношение к россиянам в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, например, россиянам в европейских ресторанах не гнушаются наплевать в кофе.

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Автор: 

пропаганда (3675) россия (95526)


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Топ комментарии
+79
пить путинскую мочу ему приятно, а слюну европейцев неприятно. какие-то неправильные, брезгливые швайнехунды пошли
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04.07.2022 10:38
+68
Неприятно, видишь ли, пропагандону. А мне неприятно, что Европа пускает к себе таких мразей.
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04.07.2022 10:44
+67
до прокаженних в середньовіччі краще відносились ніж тепер до цих підлих рашистських орків
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04.07.2022 10:38
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Кацап, подякуй за те що тобі в харю не плюнули. Бо все тільки починається...
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04.07.2022 15:03 Ответить
Треба щоб і українцям маскалмовним у каву плювали. Як можна громадянам яких гвалтують і вбивають використовувати мову ворога?
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04.07.2022 15:06 Ответить
Плевок в чашку кофе русскому это норма, надо туда еще и ссать..
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04.07.2022 16:01 Ответить
Всегда хотела с начала войны, дожить до того момента, когда русских начнут гнобить и плевать. Спасибо, Господи, дожила.
Дальше будет лучше и интереснее)))
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04.07.2022 16:44 Ответить
Це неподобство.
Чому в каву плюнуло дише пів ресторана, а не весь ресторан?
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04.07.2022 17:15 Ответить
ця половина заплатила за таку можливість
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07.07.2022 17:23 Ответить
Не приємно йому.А мені приємно бути бомжем і дивитьсяна зруйнований мій Маріуполь.
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04.07.2022 19:33 Ответить
іксперд і блохєр андруша засумував
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04.07.2022 22:55 Ответить
але ж він правий, це правда неприємно. Половина ресторану в каву плюнула, а що ж інші?
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06.07.2022 19:40 Ответить
Хахахахаха!!!!!! Вас, кацапы, скоро пи**дить будут везде, где токо рыло своё покажете
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06.07.2022 20:58 Ответить
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