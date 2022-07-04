"За то что ты русский, тебе кофе не подадут. А если подадут - половина ресторана туда плюнет. Неприятно", - пропагандист Караулов об отношении к россиянам в Европе. ВИДЕО
Российский пропагандист Андрей Караулов, поддерживающий войну с Украиной, пожаловался на плохое отношение к россиянам в Европе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, например, россиянам в европейских ресторанах не гнушаются наплевать в кофе.
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Чому в каву плюнуло дише пів ресторана, а не весь ресторан?