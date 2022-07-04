Украинский воин тянет раненого под обстрелом, не сдается в плен и погибает вместе с раненым. Российское ВИДЕО

Российские оккупанты опубликовали видеозапись, на которой двое украинских воинов до последнего дыхания ведут бой с захватчиками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи последнего боя один из украинских воинов стреляет по оккупантам, давая возможность раненому побратиму попытаться выйти из зоны обстрела. Когда тот теряет силы – начинает тянуть его под обстрелом. Через мгновение вражеская пуля попадает и в него.

Дивіться также на "Цензор.НЕТ": Нацгвардейцы дают отпор российским оккупантам в Северодонецке. ВИДЕО боя