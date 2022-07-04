Украинский воин тянет раненого под обстрелом, не сдается в плен и погибает вместе с раненым. Российское ВИДЕО
Российские оккупанты опубликовали видеозапись, на которой двое украинских воинов до последнего дыхания ведут бой с захватчиками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи последнего боя один из украинских воинов стреляет по оккупантам, давая возможность раненому побратиму попытаться выйти из зоны обстрела. Когда тот теряет силы – начинает тянуть его под обстрелом. Через мгновение вражеская пуля попадает и в него.
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Бути росіянином це зараз все одно щоб бути обісраним бомжем
Головне дороги, а ви Українці дохніть із за мене і моєї халатності і моїх роботодавців Коломойш.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Кацапам смерть!!!!!!!!!
Тоб то у росіян є і очі і засоби нападу, а українська армія досі не забеспечена найєлементарнішим квадракоптерами - очами і засобами пригнічування снайперського вогню та ворожих квадракоптерій. Ну це ж вже не противо-ракетні засоби цім же можно було забеспечить армію на рівні не взводів як в НАТО а хоча б рот. Хто за це відповість що українськи солдати остаються тосі без прикриття. Хто повинин цим займатися? - волонтери чи депутати з міністрами ?
А вони замість забеспечення армії всім необхідним зібрались приймати закон для людей першого сорту ПРО ТЕ ЩО У КТО ЗАРОБИВ ГРОШІ В УКРАЇНІ НА ЗАКОРДОННУ НЕРУХОМІСТЬ ТОЙ МОЖЕ ВИЇЗДЖАТИ НА ЧАС ВІЙНИ . ТОБ ТО ХТО КРАВ І НЕ ЗАБЕСПЕЧУВАВ АРМІЮ ТОЙ МОЖЕ СПОКІЙНО ВІДЇЗЖАТИ.
Навпаки всі держслужбовці вищого рангу бувші і нинішні прокурорі судді депутати міністри президенті всі кто відповідав за керування державою а також їх сімьї повинні дати підписку про невиїзд і тоді армія зразу буде забеспечена не тільки гуманітаркою а і зброєю.
Все кто грабил страну, довел до катастрофы, а теперь наткраденые у народа деньги живет сладко за границей .
Пусть вашим детям поперек горла эти деньги станут.
А не оті свинособаки залишені по дорозі з Лиману, нікому не потрібні, ні своїй недокраїні ні рідним ні командирам 🤐