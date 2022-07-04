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Оккупанты обстреляли журналистов France 24, спасателей и гражданских в Донецкой области. ВИДЕО

Российские оккупационные войска открывали огонь по жилым кварталам Донбасса, обстрелы были сняты журналистами France 24

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Работа над сюжетом журналистов французского телеканала FRANCE 24 о работе украинских спасателей в Донецкой области была прервана обстрелом россиян.

Под обстрел попали жители, которые пришли за водой, подвезенной спасательными машинами, наши ребята и французские журналисты. Кадры рашистских "прилетов" журналисты из сюжета не вырезали", — говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские снаряды убили детей на Донетчине. Задокументировано 18 ударов в сутки, – Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

журналистика (3294) обстрел (27151) Донецкая область (9648) ГСЧС (4967)


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Топ комментарии
+4
цікаво. а що мужик про зеленського сказав?
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04.07.2022 12:02
+3
ці французи також напишить що обстреляли українські сепаратісти
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04.07.2022 12:02
+3
Интересно что там ватные бабки про Зеленского говорили? Наверное что не хочет пойти путену в жопу заглянуть и подписать капитуляцию
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04.07.2022 12:03
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цікаво. а що мужик про зеленського сказав?
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04.07.2022 12:02 Ответить
...чем думает Зеленский , головой или задницей? реакция на отсутствие воды и газа...
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04.07.2022 12:22 Ответить
вот такие недовольства ...
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04.07.2022 12:24 Ответить
...и тут же прилетел ответ
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04.07.2022 12:28 Ответить
вот и ответ - кто виноват. Но до мужика и этих баб не дойдет. тк они думают пропагандой кремлевской.
Короче после освобождения всех местных лишить права голоса и платить 1 тыс грн за голос - они радостно продадут. Право голоса возвращать только тем кто докажет что патриот Украины. Время на разработку- как это делать - есть. Не зря в США был период Реконструкции после Гражданской войны. все кто был в армии Конфедератов были лишены права голоса.
и нужна активная проукраинская пропаганда. Других причин почему там мозги набекрень - нет. Только кремлевская пропаганда и полное отсутствие украинской.
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04.07.2022 12:55 Ответить
ці французи також напишить що обстреляли українські сепаратісти
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04.07.2022 12:02 Ответить
Жєнема шпааа сюю жюггг...
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04.07.2022 12:03 Ответить
Messieurs, je n'ai pas mangé depuis six jours
в фильме соврали
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04.07.2022 16:12 Ответить
Интересно что там ватные бабки про Зеленского говорили? Наверное что не хочет пойти путену в жопу заглянуть и подписать капитуляцию
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04.07.2022 12:03 Ответить
Реально що там ватні бабульки з дєдом про Зеленського казали?
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04.07.2022 12:40 Ответить
воды мало привез.
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04.07.2022 12:58 Ответить
у лягушков така певча мова -хоть посмотрят на петушки оранжеви.. а не на макарона..
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04.07.2022 16:09 Ответить
 
 