Оккупанты обстреляли журналистов France 24, спасателей и гражданских в Донецкой области. ВИДЕО
Российские оккупационные войска открывали огонь по жилым кварталам Донбасса, обстрелы были сняты журналистами France 24
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Работа над сюжетом журналистов французского телеканала FRANCE 24 о работе украинских спасателей в Донецкой области была прервана обстрелом россиян.
Под обстрел попали жители, которые пришли за водой, подвезенной спасательными машинами, наши ребята и французские журналисты. Кадры рашистских "прилетов" журналисты из сюжета не вырезали", — говорится в сообщении.
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Короче после освобождения всех местных лишить права голоса и платить 1 тыс грн за голос - они радостно продадут. Право голоса возвращать только тем кто докажет что патриот Украины. Время на разработку- как это делать - есть. Не зря в США был период Реконструкции после Гражданской войны. все кто был в армии Конфедератов были лишены права голоса.
и нужна активная проукраинская пропаганда. Других причин почему там мозги набекрень - нет. Только кремлевская пропаганда и полное отсутствие украинской.
в фильме соврали