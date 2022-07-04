Оккупанты обстреляли журналистов France 24, спасателей и гражданских в Донецкой области. ВИДЕО

Российские оккупационные войска открывали огонь по жилым кварталам Донбасса, обстрелы были сняты журналистами France 24

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Работа над сюжетом журналистов французского телеканала FRANCE 24 о работе украинских спасателей в Донецкой области была прервана обстрелом россиян.

Под обстрел попали жители, которые пришли за водой, подвезенной спасательными машинами, наши ребята и французские журналисты. Кадры рашистских "прилетов" журналисты из сюжета не вырезали", — говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские снаряды убили детей на Донетчине. Задокументировано 18 ударов в сутки, – Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж